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應用程式開發平台 - 最受歡迎的應用程式

應用程式開發平台為開發人員提供了一個統一的環境，配備了創建軟體應用程式所需的所有工具。雖然某些平台適合各種應用程式類型（例如行動和嵌入式系統），但其他平台則專注於特定用例。尋求軟體應用程式的公司向其開發人員提供這些平台，用於編寫、管理和部署應用程式。通常，此過程發生在開發或 IT 部門內，但也可以在小型公司或個人中進行。 這些平台與整合開發環境（IDE）有相似之處，但它們通常更全面，提供一整套開發工具。

提議新的應用程式


Firebase

Firebase

firebase.google.com

Firebase是Google開發的移動和Web應用程序平台，提供後端服務和工具，簡化應用程序的開發過程，支援多種登入方式和同步功能。

Retool

Retool

retool.com

Retool是一個快速構建內部工具的平台，允許用戶通過拖放界面整合數據庫和API，無需大量編碼。

Supabase

Supabase

supabase.com

Supabase是一個開源的後端服務，提供Postgres數據庫、身份驗證、實時功能和文件存儲，幫助開發者快速建立應用。

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

Zoho Creator是一個低代碼開發平台，使用戶能夠快速創建和自定義業務應用程序，並集成數據和自動化工作流程。

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr Studio是一個無代碼平台，幫助用戶快速創建客戶門戶和內部工具，支持與Airtable和Google Sheets整合。

AppMaster

AppMaster

appmaster.io

AppMaster是一個無代碼平台，幫助企業創建和部署後端、Web及移動應用程序，支持數據庫設計和API管理。

Plasmic

Plasmic

plasmic.app

Plasmic是一個視覺開發平台，幫助團隊快速構建專業的網頁應用，支持無編碼及與代碼庫整合。

Draftbit

Draftbit

draftbit.com

DraftBit是一個可視化應用程式開發平台，使用者可輕鬆構建移動應用，支援拖放介面設計及導出React Native代碼。

BuildFire

BuildFire

buildfire.com

BuildFire是一個無需編碼的應用程序開發平台，用戶可輕鬆定制iOS和Android應用，並添加各種功能以滿足需求。

Kissflow

Kissflow

kissflow.com

Kissflow是一個低代碼的應用程式開發平台，旨在簡化工作流程、管理任務及加速數位轉型，適合各種使用者自定義應用。

AppsGeyser

AppsGeyser

appsgeyser.com

AppsGeyser是一個免費平台，讓用戶無需編碼即可創建和發布移動應用程序，並可獲得被動收入。

Mobile Roadie

Mobile Roadie

mobileroadie.com

Mobile Roadie是一個移動應用開發平台，使用戶能快速創建和管理iOS、Android和網頁應用，適合各類型需求。

Quickbase

Quickbase

quickbase.com

Quickbase是一個無需編碼的軟體平台，幫助用戶創建自定義應用和自動化工作流程，以滿足特定業務需求。

nandbox

nandbox

nandbox.com

nandbox是一款原生應用程式建構器，無需編碼背景即可輕鬆創建Android和iOS應用。提供免費模板和14天試用。

Caspio

Caspio

caspio.com

Caspio是一個低代碼平台，幫助企業創建線上數據庫應用程序，無需編碼，適合多種行業。提供數據管理和工作流程自動化工具。

UI Bakery

UI Bakery

uibakery.io

UI Bakery是一個直觀的UI構建工具，適用於創建內部工具和商業應用，支持數據庫和API的整合，並提供可定制的組件。

Knack

Knack

knack.com

Knack是一個無需編碼的應用程序構建平台，用戶可以輕鬆管理數據、自動化流程並創建自定義應用，適用於多種業務需求。

Back4App

Back4App

back4app.com

Back4App是一個低代碼後端平台，簡化移動和Web應用程序的開發，提供身份驗證、文件存儲和API功能，幫助開發者專注於應用創建。

Andromo

Andromo

andromo.com

Andromo是一個無代碼平台，用戶可在不需編程知識的情況下，快速為iOS和Android創建和自定義移動應用程序。

Unlayer

Unlayer

unlayer.com

Unlayer是一款無代碼電子郵件和著陸頁構建器，使用戶能輕鬆創建響應式設計，並支持與多個電子郵件服務整合。

Appwrite

Appwrite

appwrite.io

Appwrite是一個開源後端平台，幫助開發人員迅速構建應用程式，提供認證、數據庫、儲存等功能，無需管理基礎設施。

OutSystems

OutSystems

outsystems.com

OutSystems是一個低代碼開發平台，幫助企業快速創建、部署和管理應用程序，支持多種行業和用例。

Ionic

Ionic

ionic.io

Ionic是一個開源框架，可用於構建跨平台移動應用，支持多種服務集成，並提供可重複使用的組件和響應式設計。

Composable Prompts

Composable Prompts

composableprompts.com

組合提示應用程序幫助用戶有效管理和利用提示，以優化工作流程，提高生產力，特別在開發和設計過程中。

DronaHQ

DronaHQ

dronahq.com

DronaHQ是一個低代碼應用程序開發平台，幫助用戶創建內部工具和業務應用，支持多種數據源的整合和自定義工作流程。

Betty Blocks

Betty Blocks

bettyblocks.com

Betty Blocks是一個無需編碼的應用程序開發平台，幫助企業自動化業務流程，快速構建自定義應用程序。

Tadabase

Tadabase

tadabase.io

Tadabase是一個無需編程的數據庫應用程式建構平台，幫助用戶輕鬆快速創建自定義商業軟體。

Chatroll

Chatroll

chatroll.com

ChatRoll是一個實時交流平台，允許用戶在網站和應用上進行聊天、內容共享和互動。

Progress

Progress

progress.com

Progress應用程序提供工具，幫助企業在各平台上開發和管理數字體驗，提高用戶參與度和運營效率。

Superblocks

Superblocks

superblocks.com

Superblocks是一個低代碼平台，幫助開發者快速建立企業級內部應用，支援拖放界面、數據庫/API整合及AI功能。

Clinked

Clinked

clinked.com

Clinked是一個基於雲的客戶門戶和協作平台，幫助企業與客戶共享文件和管理項目，並支持實時協作和安全訪問。

Fliplet

Fliplet

fliplet.com

Fliplet是一個無需編碼的應用程序構建器，使用戶能夠為各種需求創建自定義移動應用程序，包括活動管理和內部管理。

8base

8base

8base.com

8base是一個低代碼平台，用於建構與運行各式數位產品，包括SaaS解決方案和網路應用程式。

Mendix

Mendix

mendix.com

Mendix是一個低代碼平台，簡化企業應用程序的開發、部署和管理，支持Web和移動應用程式的創建，並整合AI功能以提升用戶體驗。

Appward

Appward

appward.com

Appward 提供超過80個應用的集中管理工具，幫助用戶在一個平台上提高組織的各項功能效率。

Bryj

Bryj

bryj.ai

Bryj是一個AI驅動的SaaS平台，提供快速且經濟的移動應用程序開發，並支援企業系統連接和智能分析。

Workhall

Workhall

workhall.com

Workhall是一個業務運營支援平台，簡化團隊協作與工作流程管理，提供任務分配、實時數據訪問及安全文檔存儲等功能。

JourneyApps

JourneyApps

journeyapps.com

旅程Apps是一個全方位平台，幫助企業構建和部署自定義應用，支持線上線下操作，並具備自動數據同步功能。

Pega

Pega

pega.com

Pega是一個低代碼平台，幫助企業管理流程、自動化服務並整合系統，以應對變化和提升客戶體驗。

Quixy

Quixy

quixy.com

Quixy是一個雲端無代碼平台，用於業務流程管理和工作流程自動化，幫助用戶快速創建自定義應用程序。

Genezio

Genezio

genezio.com

Genezio是一個雲原生平台，支援快速構建及部署可擴展應用，提供全堆棧開發所需的後端服務、用戶身份驗證及無伺服器部署。

Servoy

Servoy

servoy.com

Servoy是一個快速應用開發平台，幫助企業和獨立軟體供應商建構和部署跨平台業務應用程序，簡化數據管理和表單控制。

Jitterbit

Jitterbit

jitterbit.com

Jitterbit是一個數據集成平台，支持雲端和本地應用的無縫連接，幫助組織管理和整合數據。

Weavy

Weavy

weavy.com

Weavy是一個工具包，幫助開發人員快速整合聊天、文件共享和協作功能到應用中，支持多平台並提供安全性保護。

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