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最受歡迎 最近新增 應用程式開發平台 - 最受歡迎的應用程式

應用程式開發平台為開發人員提供了一個統一的環境，配備了創建軟體應用程式所需的所有工具。雖然某些平台適合各種應用程式類型（例如行動和嵌入式系統），但其他平台則專注於特定用例。尋求軟體應用程式的公司向其開發人員提供這些平台，用於編寫、管理和部署應用程式。通常，此過程發生在開發或 IT 部門內，但也可以在小型公司或個人中進行。 這些平台與整合開發環境（IDE）有相似之處，但它們通常更全面，提供一整套開發工具。