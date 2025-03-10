應用程式開發平台 - 最受歡迎的應用程式

Genezio

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下一代雲端原生平台旨在為您提供建置和部署可擴展應用程式的全面功能。 genezio 工具鏈：1.genezio.rpc 使用任何語言的類型安全 API 更快地建立應用程式。類型安全性 API 意味著比 REST API 更少容易出錯的參數傳遞，並且是軟體設計中更自然的範例。它類似於 tRPC，但適用於任何後端語言到任何前端語言。現在支援 Javasript/Typescript，並且即將支援 DART/Flutter、Kotlin、Swift、GO、Python 等。 2.genezio.backend 完整後端即服務，包含： - 使用者驗證：開箱即用的使用者驗證支援電子郵件/密碼、Google 和 GitHub 方法。 - 資料庫支援：透過合作夥伴使用 Redis 或 Postgres 等選項整合資料庫處理，或連接到您自己的資料庫。 - 類似郵差的介面：使用使用者友善的 Web 介面輕鬆測試您的後端。 - 即時（很快）：我們將透過 AWS 上的 Genezio.deploy 支援長時間運行的伺服器，並且我們將提供後端和前端之間的即時通訊。 3.genezio.serverless 透過一個命令實現零 DevOps 部署 - 部署到 AWS Lambda，自動擴展，並很快支援長時間運行的伺服器。透過 Netlify 和 Vercel 的整合計劃，在 AWS Cloud Front 上輕鬆部署。 4.genezio.cloud 這是一個正在進行中的基於 unikernel 的雲，將以更低的成本帶來更好的冷啟動和熱啟動。加入 Genezio，速度、靈活性和所有權定義了全端開發的新標準。