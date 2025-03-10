應用程式開發平台 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
應用程式開發平台為開發人員提供了一個統一的環境，配備了創建軟體應用程式所需的所有工具。雖然某些平台適合各種應用程式類型（例如行動和嵌入式系統），但其他平台則專注於特定用例。尋求軟體應用程式的公司向其開發人員提供這些平台，用於編寫、管理和部署應用程式。通常，此過程發生在開發或 IT 部門內，但也可以在小型公司或個人中進行。 這些平台與整合開發環境（IDE）有相似之處，但它們通常更全面，提供一整套開發工具。
提議新的應用程式
Firebase
firebase.google.com
Firebase是Google開發的移動和Web應用程序平台，提供後端服務和工具，簡化應用程序的開發過程，支援多種登入方式和同步功能。
Retool
retool.com
Retool是一個快速構建內部工具的平台，允許用戶通過拖放界面整合數據庫和API，無需大量編碼。
Supabase
supabase.com
Supabase是一個開源的後端服務，提供Postgres數據庫、身份驗證、實時功能和文件存儲，幫助開發者快速建立應用。
Zoho Creator
zoho.com
Zoho Creator是一個低代碼開發平台，使用戶能夠快速創建和自定義業務應用程序，並集成數據和自動化工作流程。
Softr Studio
softr.io
Softr Studio是一個無代碼平台，幫助用戶快速創建客戶門戶和內部工具，支持與Airtable和Google Sheets整合。
AppMaster
appmaster.io
AppMaster是一個無代碼平台，幫助企業創建和部署後端、Web及移動應用程序，支持數據庫設計和API管理。
Plasmic
plasmic.app
Plasmic是一個視覺開發平台，幫助團隊快速構建專業的網頁應用，支持無編碼及與代碼庫整合。
Draftbit
draftbit.com
DraftBit是一個可視化應用程式開發平台，使用者可輕鬆構建移動應用，支援拖放介面設計及導出React Native代碼。
BuildFire
buildfire.com
BuildFire是一個無需編碼的應用程序開發平台，用戶可輕鬆定制iOS和Android應用，並添加各種功能以滿足需求。
Kissflow
kissflow.com
Kissflow是一個低代碼的應用程式開發平台，旨在簡化工作流程、管理任務及加速數位轉型，適合各種使用者自定義應用。
AppsGeyser
appsgeyser.com
AppsGeyser是一個免費平台，讓用戶無需編碼即可創建和發布移動應用程序，並可獲得被動收入。
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie是一個移動應用開發平台，使用戶能快速創建和管理iOS、Android和網頁應用，適合各類型需求。
Quickbase
quickbase.com
Quickbase是一個無需編碼的軟體平台，幫助用戶創建自定義應用和自動化工作流程，以滿足特定業務需求。
nandbox
nandbox.com
nandbox是一款原生應用程式建構器，無需編碼背景即可輕鬆創建Android和iOS應用。提供免費模板和14天試用。
Caspio
caspio.com
Caspio是一個低代碼平台，幫助企業創建線上數據庫應用程序，無需編碼，適合多種行業。提供數據管理和工作流程自動化工具。
UI Bakery
uibakery.io
UI Bakery是一個直觀的UI構建工具，適用於創建內部工具和商業應用，支持數據庫和API的整合，並提供可定制的組件。
Knack
knack.com
Knack是一個無需編碼的應用程序構建平台，用戶可以輕鬆管理數據、自動化流程並創建自定義應用，適用於多種業務需求。
Andromo
andromo.com
Andromo是一個無代碼平台，用戶可在不需編程知識的情況下，快速為iOS和Android創建和自定義移動應用程序。
Back4App
back4app.com
Back4App是一個低代碼後端平台，簡化移動和Web應用程序的開發，提供身份驗證、文件存儲和API功能，幫助開發者專注於應用創建。
Unlayer
unlayer.com
Unlayer是一款無代碼電子郵件和著陸頁構建器，使用戶能輕鬆創建響應式設計，並支持與多個電子郵件服務整合。
Appwrite
appwrite.io
Appwrite是一個開源後端平台，幫助開發人員迅速構建應用程式，提供認證、數據庫、儲存等功能，無需管理基礎設施。
OutSystems
outsystems.com
OutSystems是一個低代碼開發平台，幫助企業快速創建、部署和管理應用程序，支持多種行業和用例。
Ionic
ionic.io
Ionic是一個開源框架，可用於構建跨平台移動應用，支持多種服務集成，並提供可重複使用的組件和響應式設計。
Composable Prompts
composableprompts.com
組合提示應用程序幫助用戶有效管理和利用提示，以優化工作流程，提高生產力，特別在開發和設計過程中。
DronaHQ
dronahq.com
DronaHQ是一個低代碼應用程序開發平台，幫助用戶創建內部工具和業務應用，支持多種數據源的整合和自定義工作流程。
Betty Blocks
bettyblocks.com
Betty Blocks是一個無需編碼的應用程序開發平台，幫助企業自動化業務流程，快速構建自定義應用程序。
Tadabase
tadabase.io
Tadabase是一個無需編程的數據庫應用程式建構平台，幫助用戶輕鬆快速創建自定義商業軟體。
Chatroll
chatroll.com
ChatRoll是一個實時交流平台，允許用戶在網站和應用上進行聊天、內容共享和互動。
Progress
progress.com
Progress應用程序提供工具，幫助企業在各平台上開發和管理數字體驗，提高用戶參與度和運營效率。
Superblocks
superblocks.com
Superblocks是一個低代碼平台，幫助開發者快速建立企業級內部應用，支援拖放界面、數據庫/API整合及AI功能。
Clinked
clinked.com
Clinked是一個基於雲的客戶門戶和協作平台，幫助企業與客戶共享文件和管理項目，並支持實時協作和安全訪問。
Fliplet
fliplet.com
Fliplet是一個無需編碼的應用程序構建器，使用戶能夠為各種需求創建自定義移動應用程序，包括活動管理和內部管理。
8base
8base.com
8base是一個低代碼平台，用於建構與運行各式數位產品，包括SaaS解決方案和網路應用程式。
Mendix
mendix.com
Mendix是一個低代碼平台，簡化企業應用程序的開發、部署和管理，支持Web和移動應用程式的創建，並整合AI功能以提升用戶體驗。
Appward
appward.com
Appward 提供超過80個應用的集中管理工具，幫助用戶在一個平台上提高組織的各項功能效率。
Bryj
bryj.ai
Bryj是一個AI驅動的SaaS平台，提供快速且經濟的移動應用程序開發，並支援企業系統連接和智能分析。
Workhall
workhall.com
Workhall是一個業務運營支援平台，簡化團隊協作與工作流程管理，提供任務分配、實時數據訪問及安全文檔存儲等功能。
JourneyApps
journeyapps.com
旅程Apps是一個全方位平台，幫助企業構建和部署自定義應用，支持線上線下操作，並具備自動數據同步功能。
Pega
pega.com
Pega是一個低代碼平台，幫助企業管理流程、自動化服務並整合系統，以應對變化和提升客戶體驗。
Quixy
quixy.com
Quixy是一個雲端無代碼平台，用於業務流程管理和工作流程自動化，幫助用戶快速創建自定義應用程序。
Genezio
genezio.com
下一代雲端原生平台旨在為您提供建置和部署可擴展應用程式的全面功能。 genezio 工具鏈：1.genezio.rpc 使用任何語言的類型安全 API 更快地建立應用程式。類型安全性 API 意味著比 REST API 更少容易出錯的參數傳遞，並且是軟體設計中更自然的範例。它類似於 tRPC，但適用於任何後端語言到任何前端語言。現在支援 Javasript/Typescript，並且即將支援 DART/Flutter、Kotlin、Swift、GO、Python 等。 2.genezio.backend 完整後端即服務，包含： - 使用者驗證：開箱即用的使用者驗證支援電子郵件/密碼、Google 和 GitHub 方法。 - 資料庫支援：透過合作夥伴使用 Redis 或 Postgres 等選項整合資料庫處理，或連接到您自己的資料庫。 - 類似郵差的介面：使用使用者友善的 Web 介面輕鬆測試您的後端。 - 即時（很快）：我們將透過 AWS 上的 Genezio.deploy 支援長時間運行的伺服器，並且我們將提供後端和前端之間的即時通訊。 3.genezio.serverless 透過一個命令實現零 DevOps 部署 - 部署到 AWS Lambda，自動擴展，並很快支援長時間運行的伺服器。透過 Netlify 和 Vercel 的整合計劃，在 AWS Cloud Front 上輕鬆部署。 4.genezio.cloud 這是一個正在進行中的基於 unikernel 的雲，將以更低的成本帶來更好的冷啟動和熱啟動。加入 Genezio，速度、靈活性和所有權定義了全端開發的新標準。
Servoy
servoy.com
ISV 和企業使用快速應用程式開發平台來實現複雜的跨平台業務應用程式的現代化、建置和部署。透過為我們的客戶提供“堆疊”，他們可以專注於真正增加價值的部分——用戶體驗、業務邏輯和最終用戶。
Jitterbit
jitterbit.com
Jitterbit是一個數據集成平台，支持雲端和本地應用的無縫連接，幫助組織管理和整合數據。
Weavy
weavy.com
面向開發人員的下一代建置模組。 Weavy 是一個完整的工具包，可供開發人員以極低的成本和時間為 Web 和行動應用程式添加協作、生產力和社群功能。我們用於聊天、文件和來源的 API、SDK 和 UI 套件使開發團隊能夠增加功能並連接用戶，同時專注於您的核心產品。所有 Weavy 功能都包括與用戶已經熟悉的第三方工具的整合：添加 Zoom 和 Teams 視訊會議、Google Drive、OneDrive、Dropbox 或 Box 文件共享、文件同步以及應用程式內上下文版本控制的功能。 Weavy 允許應用程式開發人員快速添加使用者直接在應用程式中提高工作效率和互動所需的功能。借助我們的 API、SDK 和 UI 套件，您可以在幾天而不是幾個月內部署聊天、來源和檔案功能，而成本只是內部建置的一小部分。專注於您的核心產品，同時添加可改善用戶體驗並增加用戶參與度和對應用程式依賴的功能。