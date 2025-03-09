應用程式開發平台 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
應用程式開發平台為開發人員提供了一個統一的環境，配備了創建軟體應用程式所需的所有工具。雖然某些平台適合各種應用程式類型（例如行動和嵌入式系統），但其他平台則專注於特定用例。尋求軟體應用程式的公司向其開發人員提供這些平台，用於編寫、管理和部署應用程式。通常，此過程發生在開發或 IT 部門內，但也可以在小型公司或個人中進行。 這些平台與整合開發環境（IDE）有相似之處，但它們通常更全面，提供一整套開發工具。
提議新的應用程式
8base
8base.com
8base 是一個低程式碼平台，用於建立和運行功能豐富的數位產品，包括 SaaS 解決方案、市場以及其他 Web 和行動應用程式。 8base 平台幫助老牌公司的創業家和創造者將他們的產品願景變為現實；更快、更好、更經濟。此外，數位機構使用 8base 更快地交付客戶項目，同時提高利潤並減少對稀缺且昂貴的軟體開發人才的依賴。 8base 是一個託管在 AWS 上的可設定、無伺服器低程式碼開發框架，它公開了世界上最強大的基於 GraphQL 的 API 查詢語言；與其他平台不同的是，8base 是從頭開始建立的，使用標準和廣泛接受的技術來吸引主流開發者，並確保創作者的智慧財產權在需要時可以移植到其他平台。 8base 提供：1）用於建構軟體後端和 API 的低程式碼開發工具； 2) 用於運行使用 8base 工具建構的應用程式的無伺服器運算和儲存基礎架構； 3）可視化前端開發工具； 4) 透過合作夥伴網路提供設計和開發服務，協助客戶使用 8base 建立應用程式。 8base 於2019 年首次商業化。上構建。
Knack
knack.com
Knack是一個無需編碼的應用程序構建平台，用戶可以輕鬆管理數據、自動化流程並創建自定義應用，適用於多種業務需求。
Pega
pega.com
Pega 是一個強大的低程式碼平台，可為世界領先的組織建立敏捷性，以便他們能夠適應變化。客戶使用我們的人工智慧決策和工作流程自動化來解決他們最緊迫的業務挑戰——從個人化參與到自動化服務再到簡化營運。自 1983 年以來，我們建立了可擴展且靈活的架構，幫助人們專注於最重要的事情，從而滿足當今的客戶需求，同時為未來不斷轉型。
Unlayer
unlayer.com
Unlayer是一款無代碼電子郵件和著陸頁構建器，使用戶能輕鬆創建響應式設計，並支持與多個電子郵件服務整合。
Bryj
bryj.ai
透過人工智慧驅動的 SaaS 平台，Bryj 在預算範圍內以更少的技術資源更快地提供令人難以置信的端到端行動應用程式體驗。 Bryj 平台透過單一來源解決方案為應用程式提供支持，該解決方案無縫連接企業系統，提供智慧分析和 AI，支援 UX 行銷工具，並利用應用程式工作室配置器來推動世界一流的客戶體驗。您可以相信，我們擁有啟動和維護成功的行動應用程式所需的一切。受益於我們技術和專家團隊的持續支持，您永遠不必擔心未來的作業系統或設備變更、應用程式商店發布、監控或安全性。讓我們處理技術細節，以便您可以專注於發展您的業務。這就是企業級的安心。
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie是一個移動應用開發平台，使用戶能快速創建和管理iOS、Android和網頁應用，適合各類型需求。
Composable Prompts
composableprompts.com
組合提示應用程序幫助用戶有效管理和利用提示，以優化工作流程，提高生產力，特別在開發和設計過程中。
Appward
appward.com
軟體公司不了解您的業務。從一組中，您將獲得一個嚴格的解決方案，需要昂貴且耗時的實施。從另一個方面，您將獲得一堆斷開連接的應用程式。他們感受到你的痛苦。 Appward 在極快的私人工作空間中提供了一套包含80 多個應用程式的智慧應用程序，可協助您管理和改進組織中的每項功能，包括ERP、CRM、專案管理、通訊、員工管理、營運、品質、製造和供應鏈。
Weavy
weavy.com
面向開發人員的下一代建置模組。 Weavy 是一個完整的工具包，可供開發人員以極低的成本和時間為 Web 和行動應用程式添加協作、生產力和社群功能。我們用於聊天、文件和來源的 API、SDK 和 UI 套件使開發團隊能夠增加功能並連接用戶，同時專注於您的核心產品。所有 Weavy 功能都包括與用戶已經熟悉的第三方工具的整合：添加 Zoom 和 Teams 視訊會議、Google Drive、OneDrive、Dropbox 或 Box 文件共享、文件同步以及應用程式內上下文版本控制的功能。 Weavy 允許應用程式開發人員快速添加使用者直接在應用程式中提高工作效率和互動所需的功能。借助我們的 API、SDK 和 UI 套件，您可以在幾天而不是幾個月內部署聊天、來源和檔案功能，而成本只是內部建置的一小部分。專注於您的核心產品，同時添加可改善用戶體驗並增加用戶參與度和對應用程式依賴的功能。
nandbox
nandbox.com
nandbox 應用程式建構器是市場上唯一的本機應用程式建構器。 nandbox 一直致力於提供市場上最先進的應用程式建構器，只需單擊按鈕即可安裝數百個功能。無需任何編碼背景即可建立 Android 和 iOS 本機應用程式。加入超過12,000 名滿意的客戶，從免費且專業設計的模板中進行選擇，並透過14 天的試用期試用nandbox 應用程式產生器，所有這些都無需在開發上花費一美元，也不需要任何編碼經驗。
Progress
progress.com
Progress應用程序提供工具，幫助企業在各平台上開發和管理數字體驗，提高用戶參與度和運營效率。
Back4App
back4app.com
Back4App是一個低代碼後端平台，簡化移動和Web應用程序的開發，提供身份驗證、文件存儲和API功能，幫助開發者專注於應用創建。
UI Bakery
uibakery.io
UI Bakery是一個直觀的UI構建工具，適用於創建內部工具和商業應用，支持數據庫和API的整合，並提供可定制的組件。
Fliplet
fliplet.com
Fliplet 是一個無程式碼/低程式碼應用程式建構器，讓任何人都可以在沒有任何編碼知識的情況下建立應用程式。無論您是正在尋找一種方式在下一次會議上吸引來賓的活動協調員，還是想要通過測驗測試員工對內容的理解的培訓師，您都可以使用零編碼在Fliplet 中構建令人驚嘆、有效且功能強大的應用程式。該平台受到超過 100 多家企業和許多小型企業客戶的信賴。借助Fliplet，用戶可以從頭開始構建他們想要的任何內容，但該平台還為以下用例提供超過15 個以上不同的預建模板： - 學習- 目錄- 營銷- 創新/創意管理- 審批工作流程- 門戶應用程式- 銷售支援 -通訊 - 資料收集 - 緊急管理 - 事件 - 多語言 - 遠端和辦公室管理 - 任務管理 - 報告應用程式 - 從頭開始建立的空白解決方案
Betty Blocks
bettyblocks.com
Betty Blocks是一個無需編碼的應用程序開發平台，幫助企業自動化業務流程，快速構建自定義應用程序。
Servoy
servoy.com
ISV 和企業使用快速應用程式開發平台來實現複雜的跨平台業務應用程式的現代化、建置和部署。透過為我們的客戶提供“堆疊”，他們可以專注於真正增加價值的部分——用戶體驗、業務邏輯和最終用戶。
Andromo
andromo.com
Andromo是一個無代碼平台，用戶可在不需編程知識的情況下，快速為iOS和Android創建和自定義移動應用程序。
Appwrite
appwrite.io
Appwrite是一個開源後端平台，幫助開發人員迅速構建應用程式，提供認證、數據庫、儲存等功能，無需管理基礎設施。
JourneyApps
journeyapps.com
JourneyApps 是一個全端平台，用於建立一線團隊在桌面、行動和可穿戴設備上使用的客製化工業級應用程序，即使他們處於離線狀態。 JourneyApps 提供了無與倫比的 Web IDE (OXIDE)、應用程式運行時以及具有無伺服器運算引擎的內建雲端後端。功能包括工業級功能，例如用於離線操作的 PowerSync。
Genezio
genezio.com
下一代雲端原生平台旨在為您提供建置和部署可擴展應用程式的全面功能。 genezio 工具鏈：1.genezio.rpc 使用任何語言的類型安全 API 更快地建立應用程式。類型安全性 API 意味著比 REST API 更少容易出錯的參數傳遞，並且是軟體設計中更自然的範例。它類似於 tRPC，但適用於任何後端語言到任何前端語言。現在支援 Javasript/Typescript，並且即將支援 DART/Flutter、Kotlin、Swift、GO、Python 等。 2.genezio.backend 完整後端即服務，包含： - 使用者驗證：開箱即用的使用者驗證支援電子郵件/密碼、Google 和 GitHub 方法。 - 資料庫支援：透過合作夥伴使用 Redis 或 Postgres 等選項整合資料庫處理，或連接到您自己的資料庫。 - 類似郵差的介面：使用使用者友善的 Web 介面輕鬆測試您的後端。 - 即時（很快）：我們將透過 AWS 上的 Genezio.deploy 支援長時間運行的伺服器，並且我們將提供後端和前端之間的即時通訊。 3.genezio.serverless 透過一個命令實現零 DevOps 部署 - 部署到 AWS Lambda，自動擴展，並很快支援長時間運行的伺服器。透過 Netlify 和 Vercel 的整合計劃，在 AWS Cloud Front 上輕鬆部署。 4.genezio.cloud 這是一個正在進行中的基於 unikernel 的雲，將以更低的成本帶來更好的冷啟動和熱啟動。加入 Genezio，速度、靈活性和所有權定義了全端開發的新標準。
Workhall
workhall.com
Workhall 是一個尖端的業務營運支援 (BOS) 平台，旨在簡化和簡化您的業務活動的運作。無論您擔任最高管理層職位、管理部門、領導團隊或個人貢獻，Workhall 都能為您提供直覺的介面，讓您輕鬆建立應用程式、存取即時企業資料、委派任務、促進團隊成員之間的協作，並尋求對您業務各個方面的見解。所有這一切都是透過自然語言提示和用戶友好的無程式碼方法實現的，消除了複雜性。 Workhall 利用產生人工智慧功能、基於微服務的架構和可重複使用功能元件儲存庫的力量，成為一個安全、可擴展且以使用者為中心的軟體平台，致力於支援和增強您的業務營運。它不僅優化您目前的投資，還使您能夠推動整個組織的持續改進。
Chatroll
chatroll.com
ChatRoll是一個實時交流平台，允許用戶在網站和應用上進行聊天、內容共享和互動。
Plasmic
plasmic.app
Plasmic是一個視覺開發平台，幫助團隊快速構建專業的網頁應用，支持無編碼及與代碼庫整合。
Caspio
caspio.com
Caspio是一個低代碼平台，幫助企業創建線上數據庫應用程序，無需編碼，適合多種行業。提供數據管理和工作流程自動化工具。
Clinked
clinked.com
Clinked 是一個基於雲端的客戶端入口網站和協作工具。它使團隊、專案組和業務客戶能夠在安全的雲端環境中有效地協作處理文件和文件。 我們提供 3 個主要入口網站選項： 1. 簡單（現成的易於自訂的門戶）。 2. 客製化（根據您的特定要求在 Clinked 基礎架構上建立的自訂入口網站）。 3.虛擬資料室。 所有門戶都提供廣泛的功能，以下列出了其中一些功能。 提升您的商業形象 * Clinked 客戶入口網站可以客製化和白標。 * 使用您自己的 URL，例如https://clients.yourcompany.com。 * 品牌本機行動應用程式適用於 Android 和 iOS。 協作與溝通 * 透過即時活動串流和專案進度管理更新客戶。 * 將任務指派給各個團隊成員或與多個使用者分擔工作量。 * 進行有效的討論，使用@提及、即時 1-2-1 和群聊以及微博進行交流。 * 全文搜尋。 安全的客戶門戶 * 傳輸中採用 256 位元 SSL，靜態時採用 AES 加密。 * 雙重認證可安全存取您的解決方案。 * 帳戶管理員可以在稽核追蹤中查看所有使用者活動。 第一個 FTP 替代方案 * 拖放檔案和資料夾以共享大檔案。 * 使用通用搜尋欄尋找並調出檔案和資料夾。 * 無需下載即可查看文件的即時預覽。 整合 * 與 Google Workspace 原生整合。 * 與 AdobeSign、DocuSign 和 JotForm 的本機整合。 * 透過 Zapier 使用 3,000 多個應用程式自動執行任務和操作。 * 公共API。 根據您的規格建立完全客製化的門戶 * 建立在強大的 Clinked ISO 認證基礎架構之上。 * 從大量現有功能中進行選擇。 * 新增您的業務所需的新的獨特功能。 * 自訂 UI 以適合您的用例和工作流程。 * 簡單的設計流程。 * 交貨快速。
Draftbit
draftbit.com
DraftBit是一個可視化應用程式開發平台，使用者可輕鬆構建移動應用，支援拖放介面設計及導出React Native代碼。
DronaHQ
dronahq.com
DronaHQ是一個低代碼應用程序開發平台，幫助用戶創建內部工具和業務應用，支持多種數據源的整合和自定義工作流程。
Firebase
firebase.google.com
Firebase是Google開發的移動和Web應用程序平台，提供後端服務和工具，簡化應用程序的開發過程，支援多種登入方式和同步功能。
Ionic
ionic.io
Ionic是一個開源框架，可用於構建跨平台移動應用，支持多種服務集成，並提供可重複使用的組件和響應式設計。
Jitterbit
jitterbit.com
Jitterbit 透過強大的整合和企業低程式碼應用程式開發解決方案來實現業務轉型。我們是唯一整合並簡化 iPaaS、APIM、EDI 和 LCAP 功能的供應商，以放大本地、基於雲端和 SaaS 系統的價值並加速數位化進程。全球數以千計的組織依靠 Jitterbit 深厚的專業知識、屢獲殊榮的技術和廣泛的合作夥伴網絡來幫助他們節省時間和金錢、消除摩擦並降低風險，而不影響用戶體驗。與 Jitterbit 合作，企業可以實現營運轉型並面向未來，同時創造更快樂、更有效率的員工。
Kissflow
kissflow.com
Kissflow是一個低代碼的應用程式開發平台，旨在簡化工作流程、管理任務及加速數位轉型，適合各種使用者自定義應用。
Mendix
mendix.com
Mendix是一個低代碼平台，簡化企業應用程序的開發、部署和管理，支持Web和移動應用程式的創建，並整合AI功能以提升用戶體驗。
OutSystems
outsystems.com
OutSystems是一個低代碼開發平台，幫助企業快速創建、部署和管理應用程序，支持多種行業和用例。
AppsGeyser
appsgeyser.com
AppsGeyser是一個免費平台，讓用戶無需編碼即可創建和發布移動應用程序，並可獲得被動收入。
Quickbase
quickbase.com
Quickbase是一個無需編碼的軟體平台，幫助用戶創建自定義應用和自動化工作流程，以滿足特定業務需求。
Quixy
quixy.com
Quixy 是一個基於雲端的無程式碼數位轉型平台，用於業務流程管理 (BPM) 和工作流程自動化。 Quixy 讓沒有編碼技能的業務用戶能夠使用簡單的拖放設計來建立無限的企業級應用程序，速度提高十倍，從而提高組織範圍內的效率、透明度和生產力。
Retool
retool.com
Retool是一個快速構建內部工具的平台，允許用戶通過拖放界面整合數據庫和API，無需大量編碼。
Softr Studio
softr.io
Softr Studio是一個無代碼平台，幫助用戶快速創建客戶門戶和內部工具，支持與Airtable和Google Sheets整合。
Supabase
supabase.com
Supabase是一個開源的後端服務，提供Postgres數據庫、身份驗證、實時功能和文件存儲，幫助開發者快速建立應用。
Superblocks
superblocks.com
Superblocks 是一個低程式碼平台，供開發人員快速建立自訂企業級內部應用程式。從新創公司到大型企業，數以千計的組織都使用 Superblocks 來簡化客戶支援並提高營運效率。 Superblocks 透過揭露強大的構建塊來加速開發，並深度嵌入生成人工智慧；只需幾分鐘，開發人員就可以透過拖放 UI 建立應用程式佈局、與任何資料庫或 API 整合、配置權限並將應用程式部署到生產環境。 Superblocks 中的一切都是靈活且可擴展的，擁有大量的預先建置元件和外掛程式庫，可使用 Javascript 或 Python 進行擴展，以適應您獨特的用例。此外，Superblocks 是人工智慧優先的，因此您可以在開發過程中透過 Superblocks Copilot 原生利用生成式人工智慧，透過人工智慧豐富應用程序，並將人工智慧功能直接向最終用戶公開。 Superblocks 專為企業打造，具有大規模的精英應用程式效能、強大的審計日誌記錄、對複雜存取控制的支援以及基於代理的創新本地部署方法。
Zoho Creator
zoho.com
Zoho Creator是一個低代碼開發平台，使用戶能夠快速創建和自定義業務應用程序，並集成數據和自動化工作流程。
AppMaster
appmaster.io
AppMaster是一個無代碼平台，幫助企業創建和部署後端、Web及移動應用程序，支持數據庫設計和API管理。
Tadabase
tadabase.io
Tadabase是一個無需編程的數據庫應用程式建構平台，幫助用戶輕鬆快速創建自定義商業軟體。
BuildFire
buildfire.com
BuildFire是一個無需編碼的應用程序開發平台，用戶可輕鬆定制iOS和Android應用，並添加各種功能以滿足需求。