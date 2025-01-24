應用程式開發平台 - 最受歡迎的應用程式 - 沙烏地阿拉伯

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
應用程式開發平台為開發人員提供了一個統一的環境，配備了創建軟體應用程式所需的所有工具。雖然某些平台適合各種應用程式類型（例如行動和嵌入式系統），但其他平台則專注於特定用例。尋求軟體應用程式的公司向其開發人員提供這些平台，用於編寫、管理和部署應用程式。通常，此過程發生在開發或 IT 部門內，但也可以在小型公司或個人中進行。 這些平台與整合開發環境（IDE）有相似之處，但它們通常更全面，提供一整套開發工具。
提議新的應用程式
Zoho Creator
zoho.com
為了你內在的造物主。建造。整合。延長。 工作的未來是數位化的，各種規模的企業都需要快速轉型。 Zoho Creator 是一個低程式碼平台，讓您能夠快速、安全、無縫地進行轉變，無論您的需求和程式設計專業知識有多複雜。 Zoho Creator 包括： - Zoho ContactManager 是一款線上聯絡人管理軟體，可讓您在一個地方組織聯絡人、任務和交易。
Kissflow
kissflow.com
Kissflow 是一個低程式碼應用程式開發平台，讓業務用戶和 IT 更接近簡化工作管理並顯著加速數位轉型。它是唯一為多個角色構建的低程式碼平台，並且具有簡單和強大功能的正確組合。流程擁有者建立無程式碼工作流程。程式設計師使用低程式碼工具創建應用程式。 IT 管理著整個平台。隨著更多角色在開發中進行協作，應用程式可以在幾週內建立完成。您可以在 Kissflow 上建立各種解決方案 - 從自訂多功能應用程式到以人為中心的自動化流程、問題追蹤和專案管理。 160 個國家的數千名客戶使用 Kissflow。
Firebase
firebase.google.com
探索 Firebase，這是 Google 的行動和網路應用程式開發平台，可協助開發者建立使用者喜愛的應用程式和遊戲。 Firebase 是 Google 開發的用於建立行動和 Web 應用程式的平台。它最初是一家成立於 2011 年的獨立公司。
Retool
retool.com
Retool 是建立內部工具的快速方法。拖放我們的建置區塊並將它們連接到您的資料庫和 API，以立即建立自己的工具。與 Postgres、REST API、GraphQL、Firebase、Google Sheets 等連接。 由開發人員構建，為開發人員服務。受到新創公司和財富 500 強企業的信賴。免費註冊。
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie 是適用於 iPhone、Android、iPad 和 Mobile Web 的最強大的行動應用程式創作者。只需幾分鐘即可建立、託管和建立應用程式。
Draftbit
draftbit.com
拋棄原型。直觀地建立本機行動應用程式 - 全部透過您的瀏覽器進行。輕鬆佈置螢幕。使用 Draftbit，建立螢幕變得輕而易舉。只需點擊即可新增元素，然後拖放即可組織所有內容。不知道從哪裡開始？我們創建了一些方便的螢幕範例來幫助您進行建置。利用位元和塊。從我們的設計系統開始快速組裝。它包含位元（低階元素）和區塊（更複雜的元件），以幫助您建立您想要的任何內容。創建您自己的設計系統。需要超越我們的設計系統來建造嗎？沒問題！我們提供低階原始元素，並讓您儲存自己的自訂區塊以便在整個專案中重複使用。內建導航。您的應用程式不僅僅是美觀的螢幕，對嗎？使用 Draftbit，您可以像建立螢幕一樣建立導航：直覺。隨時準備出口。有了 Draftbit，您就不會陷入困境。您可以輕鬆匯出乾淨、可用於生產的 React Native 程式碼。在建置時預覽和發布。使用即時預覽在建置時查看您的應用程式。準備好與他人分享了嗎？只需發佈建置並共享連結即可。
BuildFire
buildfire.com
BuildFire 是創建專業級 iOS 和 Android 行動應用程式的最快、最簡單的方法。這個獨一無二的 DIY 平台可讓您自訂應用程式的各個方面，而無需編寫任何程式碼。只需拖放即可從頭開始建立應用程序，或自訂預先建置的範本之一。您可以完全控制應用程式的外觀和感覺，同時為您處理後端開發工作。這就像整個開發團隊都觸手可及。該平台擁有超過 10,000 個使用 BuildFire 創建的應用程序，功能強大且靈活，足以隨著您的業務成長而擴展。沒有其他應用程式建立器以如此實惠的價格提供這種級別的功能。
Fliplet
fliplet.com
Fliplet 是一個無程式碼/低程式碼應用程式建構器，讓任何人都可以在沒有任何編碼知識的情況下建立應用程式。無論您是正在尋找一種方式在下一次會議上吸引來賓的活動協調員，還是想要通過測驗測試員工對內容的理解的培訓師，您都可以使用零編碼在Fliplet 中構建令人驚嘆、有效且功能強大的應用程式。該平台受到超過 100 多家企業和許多小型企業客戶的信賴。借助Fliplet，用戶可以從頭開始構建他們想要的任何內容，但該平台還為以下用例提供超過15 個以上不同的預建模板： - 學習- 目錄- 營銷- 創新/創意管理- 審批工作流程- 門戶應用程式- 銷售支援 -通訊 - 資料收集 - 緊急管理 - 事件 - 多語言 - 遠端和辦公室管理 - 任務管理 - 報告應用程式 - 從頭開始建立的空白解決方案
Supabase
supabase.com
Firebase 的開源替代方案。在 2 分鐘內建立一個後端。使用 Postgres 資料庫、身份驗證、即時 API、即時訂閱和儲存來啟動您的專案。
UI Bakery
uibakery.io
UI Bakery 是什麼以及它有什麼用途？ UI Bakery 是一個直觀易懂的 UI 建構器，可讓您建立內部工具和業務應用程式。它為您提供了一系列現成的模板、預先定義的小部件以及您在構建應用程式時可以使用的其他 UI 元件。確保資料連接和 API 整合後，您可以將 UI Bakery 中建立的前端連結到資料庫、API 和第三方服務。此外，UI Bakery 處理與 UI 庫、存取控製配置、NPM 模組更新相關的所有事務，因此您無需擔心。
Bryj
bryj.ai
透過人工智慧驅動的 SaaS 平台，Bryj 在預算範圍內以更少的技術資源更快地提供令人難以置信的端到端行動應用程式體驗。 Bryj 平台透過單一來源解決方案為應用程式提供支持，該解決方案無縫連接企業系統，提供智慧分析和 AI，支援 UX 行銷工具，並利用應用程式工作室配置器來推動世界一流的客戶體驗。您可以相信，我們擁有啟動和維護成功的行動應用程式所需的一切。受益於我們技術和專家團隊的持續支持，您永遠不必擔心未來的作業系統或設備變更、應用程式商店發布、監控或安全性。讓我們處理技術細節，以便您可以專注於發展您的業務。這就是企業級的安心。
Composable Prompts
composableprompts.com
可組合提示的使命是徹底改變應用程式與內容互動的方式。 雖然像 GPT 這樣的大型語言模型 (LLM) 從根本上改變了我們與文字資料的交互，但可組合提示相信更進一步。可組合提示確保每個企業，無論其規模或領域如何，都可以以最有效的方式利用法學碩士的本機資料處理功能。 Composable Prompts 是作為建立 AI/LLM 應用程式的平台而開發的。 Composable Prompts 的綜合工具包使企業團隊能夠設計、部署和操作 LLM 支援的任務，從而增強和自動化業務流程和應用程式。 Composable Prompts 套件提供了一種結構化的、特定領域的方法，從基本的、基於文字的互動轉變為結構化、高效和整合的內容處理世界。 可組合提示的核心產品： * 互動設計師：製作直覺的提示範本和強大的資料模式。 * 提示庫：利用法學碩士來增強提示設計並提供改進建議。 * API 服務：將法學碩士無縫整合到您的應用程式和業務流程中。 * 執行儲存：透過智慧儲存和重複使用互動結果來確保最佳效能。 * 協作和優化工具：從共享提示片段到監控效能，我們為開發人員提供服務。
Appward
appward.com
軟體公司不了解您的業務。從一組中，您將獲得一個嚴格的解決方案，需要昂貴且耗時的實施。從另一個方面，您將獲得一堆斷開連接的應用程式。他們感受到你的痛苦。 Appward 在極快的私人工作空間中提供了一套包含80 多個應用程式的智慧應用程序，可協助您管理和改進組織中的每項功能，包括ERP、CRM、專案管理、通訊、員工管理、營運、品質、製造和供應鏈。
Weavy
weavy.com
面向開發人員的下一代建置模組。 Weavy 是一個完整的工具包，可供開發人員以極低的成本和時間為 Web 和行動應用程式添加協作、生產力和社群功能。我們用於聊天、文件和來源的 API、SDK 和 UI 套件使開發團隊能夠增加功能並連接用戶，同時專注於您的核心產品。所有 Weavy 功能都包括與用戶已經熟悉的第三方工具的整合：添加 Zoom 和 Teams 視訊會議、Google Drive、OneDrive、Dropbox 或 Box 文件共享、文件同步以及應用程式內上下文版本控制的功能。 Weavy 允許應用程式開發人員快速添加使用者直接在應用程式中提高工作效率和互動所需的功能。借助我們的 API、SDK 和 UI 套件，您可以在幾天而不是幾個月內部署聊天、來源和檔案功能，而成本只是內部建置的一小部分。專注於您的核心產品，同時添加可改善用戶體驗並增加用戶參與度和對應用程式依賴的功能。
nandbox
nandbox.com
nandbox 應用程式建構器是市場上唯一的本機應用程式建構器。 nandbox 一直致力於提供市場上最先進的應用程式建構器，只需單擊按鈕即可安裝數百個功能。無需任何編碼背景即可建立 Android 和 iOS 本機應用程式。加入超過12,000 名滿意的客戶，從免費且專業設計的模板中進行選擇，並透過14 天的試用期試用nandbox 應用程式產生器，所有這些都無需在開發上花費一美元，也不需要任何編碼經驗。
Progress
progress.com
Progress（納斯達克股票代碼：PRGS）提供的軟體使組織能夠開發和部署其關鍵任務應用程式和體驗，以及有效管理其資料平台、雲端和 IT 基礎設施。作為經驗豐富、值得信賴的提供者，我們讓技術專業人員的生活變得更加輕鬆。數十萬家企業超過 400 萬開發人員和技術人員依賴 Progress。 如需了解更多信息，請訪問 www.progress.com，並在 LinkedIn、YouTube、Twitter、Facebook 和 Instagram 上關注我們。
8base
8base.com
8base 是一個低程式碼平台，用於建立和運行功能豐富的數位產品，包括 SaaS 解決方案、市場以及其他 Web 和行動應用程式。 8base 平台幫助老牌公司的創業家和創造者將他們的產品願景變為現實；更快、更好、更經濟。此外，數位機構使用 8base 更快地交付客戶項目，同時提高利潤並減少對稀缺且昂貴的軟體開發人才的依賴。 8base 是一個託管在 AWS 上的可設定、無伺服器低程式碼開發框架，它公開了世界上最強大的基於 GraphQL 的 API 查詢語言；與其他平台不同的是，8base 是從頭開始建立的，使用標準和廣泛接受的技術來吸引主流開發者，並確保創作者的智慧財產權在需要時可以移植到其他平台。 8base 提供：1）用於建構軟體後端和 API 的低程式碼開發工具； 2) 用於運行使用 8base 工具建構的應用程式的無伺服器運算和儲存基礎架構； 3）可視化前端開發工具； 4) 透過合作夥伴網路提供設計和開發服務，協助客戶使用 8base 建立應用程式。 8base 於2019 年首次商業化。上構建。
Back4App
back4app.com
Back4app 是一個用於建立現代應用程式的低程式碼後端。它可以加速後端開發，提高開發效率，縮短上市時間，並在無需管理基礎設施的情況下擴展應用程式。
Betty Blocks
bettyblocks.com
Betty Blocks 是一個易於使用且功能強大的無程式碼應用程式開發平台。企業組織使用它透過以閃電般的速度發布的精美應用程式來自動化重要的業務流程。由於其視覺化的拖放介面，公民開發人員可以使用 Betty Blocks 作為無程式碼平台，在 IT 治理下建立高階應用程式。經驗豐富的開發人員可以使用其低程式碼功能來更快地構建，並且可以根據需要使用程式碼在任何層級上進行擴展。 Betty Blocks 平台提供無限的解決方案。從預建模板到個人化應用程序，我們都為您服務！透過合約和 NDA 產生器等用例，您可以輕鬆整合文件範本並定義自訂文件所需的變數。我們與 iManage 和 ThompsonReuters HighQ 等一流的整合確保我們的平台完美融入您的 IT 環境。透過 Betty Blocks，您可以將開發生命週期從幾個月縮短到幾週甚至幾天！
Servoy
servoy.com
ISV 和企業使用快速應用程式開發平台來實現複雜的跨平台業務應用程式的現代化、建置和部署。透過為我們的客戶提供“堆疊”，他們可以專注於真正增加價值的部分——用戶體驗、業務邏輯和最終用戶。
Andromo
andromo.com
Andromo 是一家擁有 10 多年歷史的公司，也是世界上第一家基於 Flutter 的行動應用程式建構器。 Flutter技術可讓您快速向平台添加幾乎任何功能，使開發機會幾乎無限。由於該平台的靈活性，我們創建了一個行動應用程式建構器，其中提供了市場上本機 iOS 和 Android 應用程式中內容貨幣化最多的選項。創建行動應用程式以實現盈利，並為自己創建行動應用程序，而無需具備編碼知識。您是部落客、音樂家、設計師、攝影師，但您不知道如何寫程式？沒問題！一舉兩得：將你喜歡的內容包裝在應用程式中，以獲得額外的使用者管道；使用 Andromo 貨幣化工具透過您的內容貨幣化。創建一家新創公司並想要快速製作 MVP 來快速、廉價且高效地測試您的想法？使用安德羅莫。如果您是開發人員，需要快速為您的想法/目標創建一個優秀的行動應用程序，歡迎來到 Andromo！小企業主想要快速為您的客戶創建一個輕型應用程序，而不需要沉浸在科學中 - 與我們一起做吧！ - 在 Andromo 上製作應用程式需要多少研究？ - 觀看我們的 7 分鐘影片“如何快速製作應用程式”，您就可以建立應用程式了。 https://youtu.be/ht4SlMhEjvU 想要了解如何在應用程式中設定廣告、將應用程式新增至 App Store 並進行推廣？ 我們針對每個主題都提供了小型影片教程，可幫助您快速找到這些問題的答案。 Andromo Academy - 網站上的一個部分，您可以在其中了解如何建立、推廣行動應用程式並從中獲利。小影片附有文字說明。為方便起見，該材料分為多個級別：初級、專業和高級。 Easy-start - 這是一組應用程式模板，適用於內容應用程式部分中的 11 個流行主題，每個主題三個選項，以及適用於 Shopify 商店所有者的電子商務模板。我們一直在添加新的！ 該模板是現成的行動應用程式。選擇您喜歡的內容，將其新增至您的儀表板，用您自己的內容取代內容，然後按一下「建置！」甚至可能需要不到 7 分鐘的時間。 - 什麼是行動應用程式貨幣化？ - 假設你喜歡音樂。使用鈴聲或曲目建立應用程式並設定獲利。當用戶在您的應用程式中瀏覽聲音時，他們會觀看廣告 - 這就是您的貨幣化。此外，還提供獨家內容的付費存取組件。 用戶喜歡您的內容。您將贏得嘗試 Andromo 並加入我們令人難以置信的旅程！
Appwrite
appwrite.io
使用您喜歡的框架和語言，只需幾行程式碼即可在幾分鐘內建立整個後端。 Appwrite的後端雲端平台讓您專注於設計和創新，而不是繁瑣且重複的後端任務。產品 Appwrite Cloud 為您提供： - 驗證：30 多種登入方法，支援團隊、角色和使用者標籤 - 資料庫：永不暫停、快速記憶體快取、進階權限模型、關係支援 - 儲存：靜態檔案加密和傳輸、內建影像轉換功能、支援WebP/Brotli 的高級壓縮- 功能：從GitHub 自動部署- 訊息傳遞：簡訊、電子郵件和推播通知支援- 即時：無限訂閱透過利用Appwrites 的功能，您可以節省時間並確保您的產品對於最終用戶而言穩定且安全。借助 Appwrite，您始終擁有自己的數據，因此您永遠不必擔心供應商鎖定。
JourneyApps
journeyapps.com
JourneyApps 是一個全端平台，用於建立一線團隊在桌面、行動和可穿戴設備上使用的客製化工業級應用程序，即使他們處於離線狀態。 JourneyApps 提供了無與倫比的 Web IDE (OXIDE)、應用程式運行時以及具有無伺服器運算引擎的內建雲端後端。功能包括工業級功能，例如用於離線操作的 PowerSync。
Genezio
genezio.com
下一代雲端原生平台旨在為您提供建置和部署可擴展應用程式的全面功能。 genezio 工具鏈：1.genezio.rpc 使用任何語言的類型安全 API 更快地建立應用程式。類型安全性 API 意味著比 REST API 更少容易出錯的參數傳遞，並且是軟體設計中更自然的範例。它類似於 tRPC，但適用於任何後端語言到任何前端語言。現在支援 Javasript/Typescript，並且即將支援 DART/Flutter、Kotlin、Swift、GO、Python 等。 2.genezio.backend 完整後端即服務，包含： - 使用者驗證：開箱即用的使用者驗證支援電子郵件/密碼、Google 和 GitHub 方法。 - 資料庫支援：透過合作夥伴使用 Redis 或 Postgres 等選項整合資料庫處理，或連接到您自己的資料庫。 - 類似郵差的介面：使用使用者友善的 Web 介面輕鬆測試您的後端。 - 即時（很快）：我們將透過 AWS 上的 Genezio.deploy 支援長時間運行的伺服器，並且我們將提供後端和前端之間的即時通訊。 3.genezio.serverless 透過一個命令實現零 DevOps 部署 - 部署到 AWS Lambda，自動擴展，並很快支援長時間運行的伺服器。透過 Netlify 和 Vercel 的整合計劃，在 AWS Cloud Front 上輕鬆部署。 4.genezio.cloud 這是一個正在進行中的基於 unikernel 的雲，將以更低的成本帶來更好的冷啟動和熱啟動。加入 Genezio，速度、靈活性和所有權定義了全端開發的新標準。
Workhall
workhall.com
Workhall 是一個尖端的業務營運支援 (BOS) 平台，旨在簡化和簡化您的業務活動的運作。無論您擔任最高管理層職位、管理部門、領導團隊或個人貢獻，Workhall 都能為您提供直覺的介面，讓您輕鬆建立應用程式、存取即時企業資料、委派任務、促進團隊成員之間的協作，並尋求對您業務各個方面的見解。所有這一切都是透過自然語言提示和用戶友好的無程式碼方法實現的，消除了複雜性。 Workhall 利用產生人工智慧功能、基於微服務的架構和可重複使用功能元件儲存庫的力量，成為一個安全、可擴展且以使用者為中心的軟體平台，致力於支援和增強您的業務營運。它不僅優化您目前的投資，還使您能夠推動整個組織的持續改進。
Chatroll
chatroll.com
Chatwing 提供在網站、部落格、應用程式、平台和任何網頁上嵌入聊天的解決方案。
Quickbase
quickbase.com
偉大的想法執行起來並不容易。因此，我們隨時幫助您解決任何項目，無論多麼複雜。我們是快速基地。 Quickbase 協助客戶查看、連結和控制重塑我們世界的複雜專案。無論是建造摩天大樓還是協調疫苗的推出，無程式碼軟體平台都允許企業用戶使用來自他們已有系統的資訊來客製化適合他們工作方式的解決方案。
Caspio
caspio.com
Caspio 是全球領先的低程式碼平台，無需編碼即可建立線上資料庫應用程式。這個一體化平台提供了您對業務營運和工作流程進行數位轉型所需的一切。它包括整合的雲端資料庫、視覺化應用程式產生器、企業級安全性、法規遵循和可擴展的全球基礎設施。了解 Caspio 為何受到全球 15,000 多家公司的信賴。免費試用。
Clinked
clinked.com
Clinked 是一個基於雲端的客戶端入口網站和協作工具。它使團隊、專案組和業務客戶能夠在安全的雲端環境中有效地協作處理文件和文件。 我們提供 3 個主要入口網站選項： 1. 簡單（現成的易於自訂的門戶）。 2. 客製化（根據您的特定要求在 Clinked 基礎架構上建立的自訂入口網站）。 3.虛擬資料室。 所有門戶都提供廣泛的功能，以下列出了其中一些功能。 提升您的商業形象 * Clinked 客戶入口網站可以客製化和白標。 * 使用您自己的 URL，例如https://clients.yourcompany.com。 * 品牌本機行動應用程式適用於 Android 和 iOS。 協作與溝通 * 透過即時活動串流和專案進度管理更新客戶。 * 將任務指派給各個團隊成員或與多個使用者分擔工作量。 * 進行有效的討論，使用@提及、即時 1-2-1 和群聊以及微博進行交流。 * 全文搜尋。 安全的客戶門戶 * 傳輸中採用 256 位元 SSL，靜態時採用 AES 加密。 * 雙重認證可安全存取您的解決方案。 * 帳戶管理員可以在稽核追蹤中查看所有使用者活動。 第一個 FTP 替代方案 * 拖放檔案和資料夾以共享大檔案。 * 使用通用搜尋欄尋找並調出檔案和資料夾。 * 無需下載即可查看文件的即時預覽。 整合 * 與 Google Workspace 原生整合。 * 與 AdobeSign、DocuSign 和 JotForm 的本機整合。 * 透過 Zapier 使用 3,000 多個應用程式自動執行任務和操作。 * 公共API。 根據您的規格建立完全客製化的門戶 * 建立在強大的 Clinked ISO 認證基礎架構之上。 * 從大量現有功能中進行選擇。 * 新增您的業務所需的新的獨特功能。 * 自訂 UI 以適合您的用例和工作流程。 * 簡單的設計流程。 * 交貨快速。
DronaHQ
dronahq.com
DronaHQ 是一個低程式碼應用程式開發平台，來自 Deltecs InfoTech Pvt。有限公司位於印度孟買，幫助建立內部工具和業務應用程式。平台透過視覺化建構器、線上資料庫、程式碼編輯器、預先建置範本、可配置工作流程和自動化建構器、現成連接器、分析等提供多體驗輸出（行動和網路）。它允許產品經理、IT 團隊、應用程式領導者、公民開發人員在資料來源之上建立應用程式。 專案管理、時間管理、內部工作入口網站、開發與培訓中心等內部工具；審核、報銷、績效審核和考核系統等業務流程自動化；資料收集應用程序，例如訂單擷取、商店認證；銷售排行榜等儀表板是在該平台上建立的一些流行應用程式用例。 DronaHQ 宣布推出增強型工作流程建構器。
Ionic
ionic.io
一種建構和發布行動裝置的新方法。 Ionic 正在改變行動應用程式的建置和交付方式。從我們流行的開源行動 SDK 到業界領先的行動 CI/CD 和微前端解決方案，Ionic 可協助您滿足整個企業的行動需求。
Jitterbit
jitterbit.com
Jitterbit 透過強大的整合和企業低程式碼應用程式開發解決方案來實現業務轉型。我們是唯一整合並簡化 iPaaS、APIM、EDI 和 LCAP 功能的供應商，以放大本地、基於雲端和 SaaS 系統的價值並加速數位化進程。全球數以千計的組織依靠 Jitterbit 深厚的專業知識、屢獲殊榮的技術和廣泛的合作夥伴網絡來幫助他們節省時間和金錢、消除摩擦並降低風險，而不影響用戶體驗。與 Jitterbit 合作，企業可以實現營運轉型並面向未來，同時創造更快樂、更有效率的員工。
Mendix
mendix.com
Mendix 是西門子的子公司，也是唯一一個旨在解決企業軟體開發挑戰的全部複雜性的低程式碼平台。針對部門問題部署單點解決方案可以解決微觀層面的問題，但如果您想對您的業務產生重大影響，您需要擴大規模並建立強大的產品組合，以可持續和戰略性的方式推動發展。借助 Mendix，企業可以透過讓每個人都參與捕獲需求、形成想法以及在軟體組合的整個生命週期中嵌入價值評估來採取更複雜的轉型計劃。專注於正確的問題，同時依靠治理和控制來避免不必要的風險。動員您的組織。建立變革準備能力。當下一個偉大的想法落地時，更快地將其轉化為成果。 46 個國家的 4,000 多個組織使用 Mendix 低程式碼平台。一個擁有超過 300,000 名成員的活躍社區已經創建了超過 950,000 個應用程式 - 並且還在增加。
OutSystems
outsystems.com
OutSystems 為全球有遠見的組織創建高效能低程式碼和雲端原生開發平台。正式成為世界第一的零妥協軟體創新平台。我們走吧。
Plasmic
plasmic.app
Plasmic 是一個可視化開發平台，使您的整個團隊能夠快速建立生產級 Web 應用程序，從內部工具到面向客戶的產品和網站。 Plasmic 突破了無程式碼的界限，與您的程式碼庫整合以獲得無限的可能性。
Unlayer
unlayer.com
Unlayer 提供了最簡單的方法來以最少的努力設計美觀的電子郵件和登陸頁面。我們在全球擁有 80,000 多名用戶，包括 Airship、Keap、Netflix 和 Fidelity，他們創造的響應式設計讓他們的受眾愛不釋手。 Unlayer 提供 2 種不同的解決方案來滿足不同客戶的需求；工作室和嵌入。 Unlayer Studio：一款無程式碼電子郵件產生器，可在幾分鐘內建立令人驚嘆的電子郵件。使用者友善的拖放編輯器和 1,000 多個 HTML 電子郵件範本庫使設計電子郵件變得輕而易舉。上面的櫻桃呢？所有電子郵件都可以順利匯出到 11 個電子郵件服務供應商，其中包括 Mailchimp、HubSpot 和 Campaign Monitor。 Unlayer Embed：低程式碼電子郵件和登陸頁面建立器，只需不到 5 分鐘即可嵌入到您的應用程式中。憑藉開發人員友好的整合、高級功能和全面的文檔，它可以在內部使用或提供給您的客戶。我們的聚光燈功能？您可以在編輯器中建立任何您想要的工具。 Unlayer 成立於 2016 年，總部位於舊金山，並獲得 Y-Combinator 的支持。
Quixy
quixy.com
Quixy 是一個基於雲端的無程式碼數位轉型平台，用於業務流程管理 (BPM) 和工作流程自動化。 Quixy 讓沒有編碼技能的業務用戶能夠使用簡單的拖放設計來建立無限的企業級應用程序，速度提高十倍，從而提高組織範圍內的效率、透明度和生產力。
Softr Studio
softr.io
Softr.io 可讓您在幾分鐘內為您的企業建立用戶端入口網站和內部工具，無需編寫程式碼。它可與 Airtable 和 Google Sheets 搭配使用。加入超過 90,000 個團隊，為其客戶或合作夥伴建立入口網站、員工內部網路、專案管理工具、儀表板、CRM 等。
Superblocks
superblocks.com
Superblocks 是一個低程式碼平台，供開發人員快速建立自訂企業級內部應用程式。從新創公司到大型企業，數以千計的組織都使用 Superblocks 來簡化客戶支援並提高營運效率。 Superblocks 透過揭露強大的構建塊來加速開發，並深度嵌入生成人工智慧；只需幾分鐘，開發人員就可以透過拖放 UI 建立應用程式佈局、與任何資料庫或 API 整合、配置權限並將應用程式部署到生產環境。 Superblocks 中的一切都是靈活且可擴展的，擁有大量的預先建置元件和外掛程式庫，可使用 Javascript 或 Python 進行擴展，以適應您獨特的用例。此外，Superblocks 是人工智慧優先的，因此您可以在開發過程中透過 Superblocks Copilot 原生利用生成式人工智慧，透過人工智慧豐富應用程序，並將人工智慧功能直接向最終用戶公開。 Superblocks 專為企業打造，具有大規模的精英應用程式效能、強大的審計日誌記錄、對複雜存取控制的支援以及基於代理的創新本地部署方法。
AppMaster
appmaster.io
AppMaster.io 是一個無程式碼平台，旨在幫助企業透過程式碼產生創建生產級應用程式：後端、Web 和本機行動應用程式。借助 AppMaster.io，您可以從 MVP 成長為每分鐘處理數百萬個請求的企業解決方案，同時完全控制應用程式的部署位置，並透過原始程式碼匯出保持獨立於平台。主要功能： - 以PostgreSQL 兼容格式設計關係資料庫，在可視化設計器中具有完全的靈活性- 使用數百個函數和直觀的拖放界面管理複雜的業務邏輯- 創建和管理對API 的訪問，並使用中間件配置端點，自動生成API 文件- 使用自動生成的頁面和預構建組件在幾分鐘內構建Web 儀表板- 為iOS 和Android 設計本機移動應用程序，並將其發佈到Google Play 和App Store -將叢集中的應用程式部署到AppMaster.io 雲， AWS、Azure、Google Cloud 或本地伺服器，並隨時匯出二進位檔案和原始程式碼- 啟動您的應用程式並將其與帶有模組（授權、電子郵件、 SMS、Stripe、Telegram、AWS、Slack）的您最喜愛的工具連接、Zoom 和其他數十個）
Tadabase
tadabase.io
Tadabase 是一個資料庫應用程式建構器，任何人都可以使用它來快速、輕鬆地建立自訂業務軟體，而無需編寫任何程式碼。它使團隊和最接近數據的人員能夠透過針對其具體流程和操作工作流程量身定制的客製化軟體快速解決其業務挑戰。 Tadabase 是使用快速且易於建立的客製化軟體來管理資料和自動化流程的最佳方式。此外，Tadabase 致力於支持您每一步取得成功。我們提供廣泛的資源，包括全面的知識庫、快速回應的客戶支援以及充滿活力的社群論壇，您可以在其中交流想法並尋找解決方案。無論您是剛起步還是正在擴大規模，我們都會隨時為您提供協助，以確保您充分利用我們的平台。
AppsGeyser
appsgeyser.com
創建應用程式並每月賺取高達 1000 美元的被動收入。絕對永久免費。無月費、費用或付費功能。無需編碼技能。
Knack
knack.com
十多年來，Knack 一直是無程式碼領域的先驅，擁有 5000 多家客戶，從中小企業到財富 500 強中的最大企業。透過利用 Knack 直覺的無程式碼平台和專家建構器網絡，團隊可以快速建立自訂應用程式來收集和管理資料、自動化流程以及線上行動工作流程。這可以節省您的時間，因為業務建構者可以創建和修改工作流程，並有權解決自己的挑戰。 Knack 協助解決各種功能用例，例如客戶和供應商入口網站、客製化CRM 和專案管理應用程式、LMS 系統、發票和合約管理、物流和供應鏈、航空公司調度、會員名錄和志工管理、房地產和租戶管理、醫療保健 (HIPAA)、州和地方政府通訊應用程式等。 Knack 幫助非程式設計師輕鬆建立美觀的、數據驅動的 Web 應用程式。數據可以從電子表格匯入並轉換為線上資料庫。搜尋、表單和表格等工具用於建立處理資料的 Web 應用程式。我們提供醫療保健 (HIPAA)、政府 (GovCloud) 和 SOC2 合規性特別版本。應用程式可以發佈到任何網站並適應周圍的設計。可以將多個版本發佈到不同的網站並針對不同的受眾。開發人員可以使用 RESTful API、自訂 CSS 和 JS 事件處理程序來擴充這些應用程式。
Pega
pega.com
Pega 是一個強大的低程式碼平台，可為世界領先的組織建立敏捷性，以便他們能夠適應變化。客戶使用我們的人工智慧決策和工作流程自動化來解決他們最緊迫的業務挑戰——從個人化參與到自動化服務再到簡化營運。自 1983 年以來，我們建立了可擴展且靈活的架構，幫助人們專注於最重要的事情，從而滿足當今的客戶需求，同時為未來不斷轉型。