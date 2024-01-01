應用程式開發平台 - 最受歡迎的應用程式 - 加拿大

Weavy

weavy.com

面向開發人員的下一代建置模組。 Weavy 是一個完整的工具包，可供開發人員以極低的成本和時間為 Web 和行動應用程式添加協作、生產力和社群功能。我們用於聊天、文件和來源的 API、SDK 和 UI 套件使開發團隊能夠增加功能並連接用戶，同時專注於您的核心產品。所有 Weavy 功能​​都包括與用戶已經熟悉的第三方工具的整合：添加 Zoom 和 Teams 視訊會議、Google Drive、OneDrive、Dropbox 或 Box 文件共享、文件同步以及應用程式內上下文版本控制的功能。 Weavy 允許應用程式開發人員快速添加使用者直接在應用程式中提高工作效率和互動所需的功能。借助我們...