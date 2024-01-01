應用程式開發平台 - 最受歡迎的應用程式 - 阿爾巴尼亞

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
應用程式開發平台為開發人員提供了一個統一的環境，配備了創建軟體應用程式所需的所有工具。雖然某些平台適合各種應用程式類型（例如行動和嵌入式系統），但其他平台則專注於特定用例。尋求軟體應用程式的公司向其開發人員提供這些平台，用於編寫、管理和部署應用程式。通常，此過程發生在開發或 IT 部門內，但也可以在小型公司或個人中進行。 這些平台與整合開發環境（IDE）有相似之處，但它們通常更全面，提供一整套開發工具。
提議新的應用程式
Supabase
supabase.com
Firebase 的開源替代品。在 2 分鐘內建立一個後端。使用 Postgres 資料庫、身份驗證、即時 API、即時訂閱和儲存來啟動您的專案。
Firebase
firebase.google.com
Firebase 是 Google 開發的用於建立行動和 Web 應用程式的平台。它最初是一家成立於 2011 年的獨立公司。2014 年，Google收購了該平台，現在它是他們應用程式開發的旗艦產品。
Retool
retool.com
Retool 是建立內部工具的快速方法。拖放我們的建置區塊並將它們連接到您的資料庫和 API，以立即建立自己的工具。與 Postgres、REST API、GraphQL、Firebase、Google Sheets 等連接。由開發人員構建，為開發人員服務。受到新創公司和財富 500 強企業的信賴。免費註冊。
Zoho Creator
zoho.com
為了你內在的造物主。建造。整合。延長。 工作的未來是數位化的，各種規模的企業都需要快速轉型。 Zoho Creator 是一個低程式碼平台，讓您能夠快速、安全、無縫地進行轉變，無論您的需求和程式設計專業知識有多複雜。
Softr Studio
softr.io
Softr 將您的 Airtable 資料轉變為美觀且功能強大的網站、網頁應用程式或用戶端入口網站。選擇一個模板或從頭開始。
Draftbit
draftbit.com
全部透過瀏覽器建立、自訂和啟動行動應用程式。包括原始碼。
Plasmic
plasmic.app
您的技術堆疊的視覺建構器。創建令人驚嘆的視覺內容和頁面，將無程式碼無縫整合到您的程式碼庫中。解鎖您的團隊並快速出貨。
Quickbase
quickbase.com
釋放團隊的創造力，快速改善任何流程。了解為什麼全球數以千計的最佳企業信任 Quickbase 來連接他們的資料、流程和人員。免費嘗試！
Kissflow
kissflow.com
最接近問題的人知道如何最好地解決問題。因此，我們透過 Kissflow 為企業領導者提供支持，這是排名第一的數位化工作平台，已被 160 個國家的 10,000 多名客戶使用。讓您的數位轉型之旅變得聰明又簡單！
BuildFire
buildfire.com
適用於 iOS 和 Android 的最強大的應用程式製作工具 BuildFire 功能強大且易於使用的行動應用程式產生器可讓您以極少的時間和成本創建適用於 iOS 和 Android 的行動應用程式。 簡單直覺的應用程式建構器 - 無需編碼 使用我們的開發者 SDK 建立自訂功能 14 天免費建置。無需信用卡
AppMaster
appmaster.io
AppMaster 是新世代無程式碼平台，用於自動化業務流程並透過程式碼產生為網路和行動裝置建立本機應用程式。
AppsGeyser
appsgeyser.com
創建應用程式並每月賺取高達 1000 美元的被動收入。絕對永久免費。無月費、費用或付費功能。無需編碼技能。
Caspio
caspio.com
Caspio 是全球領先的低程式碼平台，無需編碼即可建立線上資料庫應用程式。
Mendix
mendix.com
Mendix 是企業用來大規模開發行動和網路應用程式的最快、最簡單的低程式碼平台。造訪以了解更多並免費試用平台！
Knack
knack.com
十多年來，Knack 一直是無程式碼領域的先驅，擁有 5000 多家客戶，從中小企業到財富 500 強中的最大企業。Knack 使日常創新者能夠輕鬆克服關鍵的業務挑戰。透過利用 Knack 直覺的無程式碼平台和專家建構器網絡，團隊可以快速建立自訂應用程式來收集和管理資料、自動化流程以及線上行動工作流程。這可以節省您的時間，因為業務建構者可以創建和修改工作流程，並有權解決自己的挑戰。 Knack 協助解決各種功能用例，例如客戶和供應商入口網站、客製化CRM 和專案管理應用程式、LMS 系統、發票和合約管理、物流和供應鏈、航空公司調度、會員名錄和志工管理、房地產和租戶管理、醫療保健 (HIPAA)...
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie 是適用於 iPhone、Android、iPad 和 Mobile Web 的最強大的行動應用程式創作者。在幾分鐘內建立、託管和建立應用程式。
OutSystems
outsystems.com
OutSystems 為全球有遠見的組織創建高效能低程式碼和雲端原生開發平台。正式成為世界第一的零妥協軟體創新平台。我們走吧。
Ionic
ionic.io
一種建構和發布行動裝置的新方法。 Ionic 正在改變行動應用程式的建置和交付方式。從我們流行的開源行動 SDK 到業界領先的行動 CI/CD 和微前端解決方案，Ionic 可協助您滿足整個企業的行動需求。
UI Bakery
uibakery.io
UI Bakery 是什麼以及它有什麼用途？ UI Bakery 是一個直觀易懂的 UI 建構器，可讓您建立內部工具和業務應用程式。它為您提供了一系列現成的模板、預先定義的小部件以及您在構建應用程式時可以使用的其他 UI 元件。在確保資料連接和 API 整合的情況下，您可以將在 UI Bakery 中建立的前端連結到資料庫、API 和第三方服務。此外，UI Bakery 處理與 UI 庫、存取控製配置、NPM 模組更新相關的所有事務，因此您無需擔心。
Unlayer
unlayer.com
Unlayer 提供了最簡單的方法來以最少的努力設計美觀的電子郵件和登陸頁面。我們在全球擁有 80,000 多名用戶，包括 Airship、Keap、Netflix 和 Fidelity，他們創造的響應式設計讓他們的受眾愛不釋手。 Unlayer 提供 2 種不同的解決方案來滿足不同客戶的需求；工作室和嵌入。 Unlayer Studio：一款無程式碼電子郵件產生器，可在幾分鐘內建立令人驚嘆的電子郵件。使用者友善的拖放編輯器和 1,000 多個 HTML 電子郵件範本庫使設計電子郵件變得輕而易舉。上面的櫻桃呢？所有電子郵件都可以順利匯出到 11 個電子郵件服務供應商，其中包括 Mailchim...
Tadabase
tadabase.io
專為 99% 的人打造的資料庫平台，就像 1% 的人一樣運作。 使用自訂的無代碼資料庫可以節省數千美元、時間和咖啡，幫助您輕鬆擴展業務。
DronaHQ
dronahq.com
DronaHQ 是一個低程式碼應用程式開發平台，來自 Deltecs InfoTech Pvt。有限公司位於印度孟買，幫助建立內部工具和業務應用程式。平台透過視覺化建構器、線上資料庫、程式碼編輯器、預先建置範本、可配置工作流程和自動化建構器、現成連接器、分析等提供多體驗輸出（行動和網路）。它允許產品經理、IT 團隊、應用程式領導者、公民開發人員在資料來源之上建立應用程式。 專案管理、時間管理、內部工作入口網站、開發與培訓中心等內部工具；審核、報銷、績效審核和考核系統等業務流程自動化；資料收集應用程序，例如訂單擷取、商店認證；銷售排行榜等儀表板是在該平台上建立的一些流行應用程式用例。 Dro...
Composable Prompts
composableprompts.com
可組合提示的使命是徹底改變應用程式與內容互動的方式。 雖然像 GPT 這樣的大型語言模型 (LLM) 從根本上改變了我們與文字資料的交互，但可組合提示相信更進一步。可組合提示確保每個企業，無論其規模或領域如何，都可以以最有效的方式利用法學碩士的本機資料處理功能。 Composable Prompts 是作為建立 AI/LLM 應用程式的平台而開發的。 Composable Prompts 的綜合工具包使企業團隊能夠設計、部署和操作 LLM 支援的任務，從而增強和自動化業務流程和應用程式。 Composable Prompts 套件提供了一種結構化的、特定領域的方法，從基本的、基於文字的互動...
Back4App
back4app.com
在雲端儲存和查詢關係資料。透過可擴展的開源後端，使其可透過 GraphQL 和 REST 進行存取。
Superblocks
superblocks.com
建構強大的內部工具。開發人員節省了數百個小時。查詢任何資料來源。連接任何 UI 元件。自動化任何工作流程。安排任何工作。
Quixy
quixy.com
Quixy 是一個基於雲端的無程式碼數位轉型平台，用於業務流程管理 (BPM) 和工作流程自動化。 Quixy 讓沒有編碼技能的業務用戶能夠使用簡單的拖放設計來建立無限的企業級應用程序，速度提高十倍，從而提高組織範圍內的效率、透明度和生產力。
Chatroll
chatroll.com
Chatwing 提供在網站、部落格、應用程式、平台和任何網頁上嵌入聊天的解決方案。
Betty Blocks
bettyblocks.com
Betty Blocks 是一個易於使用且功能強大的無程式碼應用程式開發平台。企業組織使用它透過以閃電般的速度發布的精美應用程式來自動化重要的業務流程。由於其視覺化的拖放介面，公民開發人員可以使用 Betty Blocks 作為無程式碼平台，在 IT 的治理下建立高階應用程式。經驗豐富的開發人員可以使用其低程式碼功能來更快地構建，並且可以根據需要使用程式碼在任何層級上進行擴展。 Betty Blocks 平台提供無限的解決方案。從預建模板到個人化應用程序，我們都為您服務！透過合約和 NDA 產生器等用例，您可以輕鬆整合文件範本並定義自訂文件所需的變數。我們與 iManage 和 Thompso...
Progress
progress.com
Progress（納斯達克股票代碼：PRGS）提供的軟體使組織能夠開發和部署其關鍵任務應用程式和體驗，以及有效管理其資料平台、雲端和 IT 基礎設施。作為經驗豐富、值得信賴的提供者，我們讓技術專業人員的生活變得更加輕鬆。數十萬家企業超過 400 萬開發人員和技術人員依賴 Progress。 如需了解更多信息，請訪問 www.progress.com，並在 LinkedIn、YouTube、Twitter、Facebook 和 Instagram 上關注我們。
Bryj
bryj.ai
透過人工智慧驅動的 SaaS 平台，Bryj 在預算範圍內以更少的技術資源更快地提供令人難以置信的端到端行動應用程式體驗。 Bryj 平台透過單一來源解決方案為應用程式提供支持，該解決方案無縫連接企業系統，提供智慧分析和 AI，支援 UX 行銷工具，並利用應用程式工作室配置器來推動世界一流的客戶體驗。您可以相信，我們擁有啟動和維護成功的行動應用程式所需的一切。受益於我們技術和專家團隊的持續支持，您永遠不必擔心未來的作業系統或設備變更、應用程式商店發布、監控或安全性。讓我們處理技術細節，以便您可以專注於發展您的業務。這就是企業級的安心。
Workhall
workhall.com
Workhall 是一個尖端的業務營運支援 (BOS) 平台，旨在簡化和簡化您的業務活動的運作。無論您擔任最高管理層職位、管理部門、領導團隊或個人貢獻，Workhall 都能為您提供直覺的介面，讓您輕鬆建立應用程式、存取即時企業資料、委派任務、促進團隊成員之間的協作，並尋求對您業務各個方面的見解。所有這一切都是透過自然語言提示和用戶友好的無程式碼方法實現的，消除了複雜性。 Workhall 利用產生人工智慧功能、基於微服務的架構和可重複使用功能元件儲存庫的力量，成為一個安全、可擴展且以使用者為中心的軟體平台，致力於支援和增強您的業務營運。它不僅優化您目前的投資，還使您能夠推動整個組織的持續改進...
Jitterbit
jitterbit.com
連接 SaaS、本地和雲端應用程序，同時立即將智慧注入任何業務流程。了解有關 API 與 Jitterbit 整合的更多資訊。
Clinked
clinked.com
Clinked 用戶端入口網站是領先的線上協作軟體。安全、移動且高度可自訂。輕鬆分享文件、溝通、管理專案。
JourneyApps
journeyapps.com
JourneyApps 是一個全端平台，用於建立一線團隊在桌面、行動和可穿戴設備上使用的客製化工業級應用程序，即使他們處於離線狀態。 JourneyApps 提供了無與倫比的 Web IDE (OXIDE)、應用程式運行時以及具有無伺服器運算引擎的內建雲端後端。功能包括工業級功能，例如用於離線操作的 PowerSync。
Appwrite
appwrite.io
使用您喜歡的框架和語言，只需幾行程式碼即可在幾分鐘內建立整個後端。 Appwrite的後端雲端平台讓您專注於設計和創新，而不是繁瑣且重複的後端任務。產品 Appwrite Cloud 為您提供： - 驗證：30 多種登入方法，支援團隊、角色和使用者標籤 - 資料庫：永不暫停、快速記憶體快取、進階權限模型、關係支援 - 儲存：靜態檔案加密和傳輸、內建影像轉換功能、支援WebP/Brotli 的高級壓縮- 功能：從GitHub 自動部署- 訊息傳遞：簡訊、電子郵件和推播通知支援- 即時：無限訂閱透過利用Appwrites 的功能，您可以節省時間並確保您的產品對於最終用戶而言穩定且安全。借助 App...
Andromo
andromo.com
Andromo 是一家擁有 10 多年歷史的公司，也是世界上第一家基於 Flutter 的行動應用程式建構器。 Flutter技術可讓您快速向平台添加幾乎任何功能，使開發機會幾乎無限。由於該平台的靈活性，我們創建了一個行動應用程式建構器，其中包含市場上本機 iOS 和 Android 應用程式中內容貨幣化的最多選項。創建行動應用程式以實現盈利，並為自己創建行動應用程序，而無需具備編碼知識。您是部落客、音樂家、設計師、攝影師，但您不知道如何寫程式？沒問題！一舉兩得：將你喜歡的內容包裝在應用程式中，以獲得額外的使用者管道；使用 Andromo 貨幣化工具透過您的內容貨幣化。創建一家新創公司並想要快...
Servoy
servoy.com
ISV 和企業使用快速應用程式開發平台來實現複雜的跨平台業務應用程式的現代化、建置和部署。透過為我們的客戶提供“堆疊”，他們可以專注於真正增加價值的部分——用戶體驗、業務邏輯和最終用戶。
Fliplet
fliplet.com
Fliplet 是一個無程式碼/低程式碼應用程式建構器，讓任何人都可以在沒有任何編碼知識的情況下建立應用程式。無論您是正在尋找一種方式在下一次會議上吸引來賓的活動協調員，還是想要通過測驗測試員工對內容的理解的培訓師，您都可以使用零編碼在Fliplet 中構建令人驚嘆、有效且功能強大的應用程式。該平台受到超過 100 多家企業和許多小型企業客戶的信賴。借助Fliplet，用戶可以從頭開始構建他們想要的任何內容，但該平台還為以下用例提供超過15 個以上不同的預建模板： - 學習- 目錄- 營銷- 創新/創意管理- 審批工作流程- 門戶應用程式- 銷售支援 -通訊 - 資料收集 - 緊急管理 - 事...
8base
8base.com
8base 是一個低程式碼平台，用於建立和運行功能豐富的數位產品，包括 SaaS 解決方案、市場以及其他 Web 和行動應用程式。 8base 平台幫助老牌公司的創業家和創造者將他們的產品願景變為現實；更快、更好、更經濟。此外，數位機構使用 8base 更快地交付客戶項目，同時提高利潤並減少對稀缺且昂貴的軟體開發人才的依賴。 8base 是一個託管在 AWS 上的可設定、無伺服器低程式碼開發框架，它公開了世界上最強大的基於 GraphQL 的 API 查詢語言；與其他平台不同的是，8base 是從頭開始建立的，使用標準和廣泛接受的技術來吸引主流開發者，並確保創作者的智慧財產權在需要時可以移植到...
nandbox
nandbox.com
nandbox 應用程式建構器是市場上唯一的本機應用程式建構器。 nandbox 一直致力於提供市場上最先進的應用程式建構器，只需單擊按鈕即可安裝數百個功能。無需任何編碼背景即可建立 Android 和 iOS 本機應用程式。加入超過12,000 名滿意的客戶，從免費且專業設計的模板中進行選擇，並透過14 天的試用期試用nandbox 應用程式產生器，所有這些都無需在開發上花費一美元，也不需要任何編碼經驗。
Appward
appward.com
軟體公司不了解您的業務。從一組中，您將獲得一個嚴格的解決方案，需要昂貴且耗時的實施。從另一個方面，您將獲得一堆斷開連接的應用程式。我們感受到你的痛苦。 Appward 在極快的私有工作空間中提供了一組包含80 多個應用程式的智慧應用程序，可協助您管理和改進組織中的每個功能，包括專案管理、CRM、員工管理、營運、品質、製造和供應鏈。
Genezio
genezio.com
下一代雲端原生平台旨在為您提供建置和部署可擴展應用程式的全面功能。 genezio 工具鏈：1.genezio.rpc 使用任何語言的類型安全 API 更快地建立應用程式。類型安全性 API 意味著比 REST API 更少容易出錯的參數傳遞，並且是軟體設計中更自然的範例。它類似於 tRPC，但適用於任何後端語言到任何前端語言。現在支援 Javasript/Typescript，並且即將支援 DART/Flutter、Kotlin、Swift、GO、Python 等。 2.genezio.backend 完整後端即服務，包含： - 使用者驗證：開箱即用的使用者驗證支援電子郵件/密碼、Googl...
Weavy
weavy.com
面向開發人員的下一代建置模組。 Weavy 是一個完整的工具包，可供開發人員以極低的成本和時間為 Web 和行動應用程式添加協作、生產力和社群功能。我們用於聊天、文件和來源的 API、SDK 和 UI 套件使開發團隊能夠增加功能並連接用戶，同時專注於您的核心產品。所有 Weavy 功能都包括與用戶已經熟悉的第三方工具的整合：添加 Zoom 和 Teams 視訊會議、Google Drive、OneDrive、Dropbox 或 Box 文件共享、文件同步以及應用程式內上下文版本控制的功能。 Weavy 允許應用程式開發人員快速添加使用者直接在應用程式中提高工作效率和互動所需的功能。借助我們...
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