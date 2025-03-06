Tacitbase

tacitbase.com

Tacitbase－旨在為招募經理提供支援的綜合平台。輕鬆簡化您的招募流程，從候選人參與到評估和申請追蹤。無縫溝通、安排活動、進行遠端訪談並保護資料。使用 Tacitbase 體驗優化的工作流程。 主要特點： 協同工作： 透過 Tacitbase 靈活的訂閱方案實現無縫協作。輕鬆地與團隊成員在候選人資料庫、候選人審核和申請追蹤方面進行協作。無論身在何處，都可以分配任務、追蹤進度並保持即時通訊。享受精細的權限管理以控制存取。 候選人資料庫： 輕鬆創建、管理和儲存來自各種來源的候選人。無論是來自社群媒體、電子郵件還是現有資料庫，Tacitbase 都可以幫助您輕鬆組織候選人。使用個人化列自訂您的候選人資料庫，並根據教育、經驗、技能和地點等特定標準搜尋潛在候選人。在一個集中位置追蹤所有候選人活動，包括評論、申請和通信。 候選人審查： 透過協作性和建設性的候選人評審來簡化和加快評估流程。全面了解每位候選人的資格和工作適合性，從而加快決策速度並提高招募品質。做出明智的選擇並建立一支強大的團隊。 預設郵件： 透過專用電子郵件地址與候選人進行有效溝通，將所有與候選人相關的電子郵件整合到一處。利用可自訂的電子郵件範本和自動通訊來節省時間、培養候選人關係並在整個招募過程中提供個人化體驗。輕鬆保持聯繫。 應用程式追蹤： 使用我們直覺的基於看板的申請追蹤系統 (ATS)，在整個招募流程中無縫追蹤候選人。客製化您的招募流程，與團隊成員合作，並直接在系統內與候選人溝通。透過標籤和過濾器簡化招募流程，確保高效的候選人管理和流暢的工作流程。 活動安排： 利用我們方便的活動安排功能簡化面試和評估安排。建立活動、指定詳細資訊並直接透過 Tacitbase 向候選人發送邀請。管理日曆上的所有已安排活動並向候選人發送提醒，確保無縫的招聘體驗並避免衝突。 會議整合： 利用 Tacitbase 針對 Zoom 和 Google Meet 等流行會議平台的整合功能進行安全的遠端訪談和評估。安排並邀請候選人參加虛擬面試，記錄會議以供將來參考，並簡化您的遠距招募活動。毫不費力地跨越距離。 進階搜尋： 利用我們高級搜尋過濾器的強大功能，根據特定標準（例如技能、經驗、教育程度等）識別候選人。使用一系列搜尋選項和過濾器優化搜尋結果，節省時間並確保為每個職缺選擇​​最合適的候選人。高效能找到完美匹配。 資料安全： 在 Tacitbase，資料安全是我們的首要任務。我們採用強大的安全措施來保護敏感的候選人訊息，包括行級安全性和定期資料備份。我們的平台符合資料保護法規，與第三方服務的整合符合嚴格的安全標準。將您的資料交給我們。 使用 Tacitbase 提高您的招募成功率。釋放簡化工作流程、進階功能和數據驅動洞察的力量。使用 Tacitbase 體驗招募的終極優勢並徹底改變您的招募遊戲！