申請人追蹤系統 - 最受歡迎的應用程式 - 烏克蘭

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
申請人追蹤系統 (ATS) 是招募人員、人力資源團隊和招募經理用來簡化尋找、篩選和管理求職者的流程的軟體工具。這些系統使企業能夠創建和分發職位發布、分析履歷中的相關資訊、安排面試以及收集候選人詳細資訊（包括求職信和推薦信）。他們還自動執行諸如面試安排、通知候選人後續步驟以及發送警報等任務。 ATS 解決方案在追蹤招募時間和招募成本等招募指標方面發揮著至關重要的作用，使公司能夠優化其招募流程並提高招募軟體的投資回報。 領先的申請人追蹤軟體通常與更廣泛的招聘功能集成，例如工作委員會和職業網站發布、候選人搜尋、簡歷解析、員工推薦評估、申請人篩選、招聘營銷、面試安排、候選人關係管理、入職和招募數據分析。一些 ATS 平台還可能包括候選人關係管理功能，可協助招募人員透過電子郵件行銷、日程安排和持續溝通等功能主動識別和培養潛在候選人。
提議新的應用程式
Keka HR
keka.com
招聘不僅是一步成就，因為它涉及整個旅程的各種複雜階段。找到合適的人才是建立成功的商業環境的墊腳石。因此，Keka將為您提供令人敬畏的功能，例如多平台候選候選採購，技術評估，記分卡等，這些功能將幫助您在Keka的申請人跟踪系統中提供未來的耐心招聘體驗。 Keka HR是一個人的推動者。它可以使人們的流程自動化並幫助建立積極進取的工作場所文化，從而將您的公司從善良轉變為偉大。借助Keka，您可以培養一種適應，發展和規模的高性能文化，從而使您的團隊更加有效。作為中小型企業人力資源技術的領導者，Keka多才多藝，適合所有行業。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR 是一家提供人力資源軟體即服務的美國科技公司。該公司由 Ben Peterson 和 Ryan Sanders 於 2008 年創立，總部位於猶他州林登。 BambooHR 的服務包括申請人追蹤系統和員工福利追蹤系統。 2019年，加喬·C·塞維利亞和 Brian T. Horowitz 在《PC 雜誌》中寫道，BambooHR“比競爭產品更貴”，並且“與競爭對手的解決方案相比，缺乏福利管理(BA) 功能”，但其“可靠的功能集和用戶友好的介面將其推向了我們的最佳選擇」。列表」。
Eddy
eddy.com
對於電子表格已無法滿足需求的小型企業來說，Eddy 是理想的一體化人力資源和薪資平台。它提供了您所需的關鍵功能，而沒有大型系統的複雜性和開銷，讓您有機會透過將多種工具組合成對您的業務有意義的工具來簡化您的生活。與 Eddy 一起節省時間和金錢。僱用、入職、管理和支付員工工資——所有這些都在一個簡單的系統中進行。
Bob HR
hibob.com
鮑勃（Bob）是人力資源平台，簡化了人們的管理並為每個員工（駕駛參與，文化和生產力）進行現代化的工作經驗。鮑勃（Bob）可以為您的操作方式配置 - 建造，遠程或混合動力工作。它使人力資源和經理能夠提高績效和保留率，從而導致更健康，更有生產力的團隊。 使用Bob，您可以使用自動化工作流程來簡化核心人力資源流程，例如入職，績效管理和薪酬管理，以提高效率，涵蓋所有接觸點並節省寶貴的時間。 Bob提供了可實時的可量化數據，可以為影響底線的戰略決策提供信息。鮑勃（Bob）幫助充滿活力的公司為員工帶來了最好的成績。 Hibob在美國，英國，歐洲，以色列和澳大利亞的敬業團隊每天都在為1400多家現代，快速增長的中型企業服務。
Rippling
rippling.com
波紋為企業提供了一個經營人力資源，IT和財務的地方。它匯集了通常散佈在公司的所有勞動力系統，例如工資單，費用，福利和計算機。您可以在單個系統中第一次管理和自動化員工生命週期的每個部分。例如，以入職。借助Rippling，您可以在世界上任何地方聘請新員工，並在90秒內建立他們的工資單，公司卡，計算機，福利，甚至是Slack and Microsoft 365（例如Slack and Microsoft 365）。
Personio
personio.de
Personio 是一款一體化人力資源軟體，可讓您管理員工生命週期的每個階段，從而幫助釋放員工的力量。我們的軟體簡化了您招募、入職、管理、發展和支付員工薪資的方式。歐洲超過 10,000 個組織相信 Personio 能夠透過薪資管理、人力資源幫助台、績效與發展以及調查等創新功能來提高效率。我們擁有 300 多名員工，提供支持，客戶滿意度達 90%，並提供 180 多個整合。立即將您的人力資源團隊從電子表格升級為策略 – 立即預約免費演示：https://www.personio.com/webdemo/
Paycor
paycor.com
薪資使領導者能夠現代化人們管理人員的各個方面，以便他們可以專注於真正重要的事情：建立獲勝的團隊。統一的HCM解決方案確保員工數據位於一個地方，因此您無需切換平台，訪問多個系統或重新關鍵信息。自動化乏味的工作，減輕合規風險，提高效率，使員工能夠控制自己的財務狀況，並通過強大的分析和見解深入了解您的業務。
Dayforce
dayforce.com
Dayforce是現代勞動力的全球人民平台。 Dayforce是企業HCM解決方案，將工資單，人力資源，福利，人才管理，勞動力管理等組合在單個雲應用程序中，以供電當今的無限勞動力。 Dayforce幫助提供經驗，以幫助組織解鎖其全部勞動力潛力，並充滿信心地運作，無論他們在世界上的運作方式如何。 Dayforce總部位於多倫多，安大略省和明尼蘇達州的明尼阿波利斯，全球運營。該公司的品牌承諾使工作生活變得更好，這不僅是對客戶的承諾，而且對自己的人民和社區的日常工作所做的承諾。 關鍵產品領域： * hris *全球工資單，按需工資 * 好處 *勞動力管理，包括時間和出勤和任務管理 *人才獲取，包括招聘和入職 *人才管理，包括績效管理，繼任計劃，薪酬管理，參與調查和集成學習管理系統 *高級報告，分析和儀表板 *通過Dayforce Mobile應用程序人力資源自助服務
Access
theaccessgroup.com
Access 正在改變企業管理軟體的面貌，不僅改變我們為客戶服務的方式，兌現我們的承諾，讓他們自由地做更多對他們重要的事情，而且改變我們的員工、投資者和慈善機構的利益。我們的心是我們生活和工作的地方。 Access 幫助超過 100,000 名客戶轉變其業務軟體的使用方式，讓每位員工都能自由地做更多重要的事情。
Zoho Recruit
zoho.com
更快的招聘，更好的招聘。 Zoho Recruit 是一個基於雲端的申請人追蹤系統，旨在為人才中介機構、企業人力資源部門和臨時工提供多樣化的端到端招聘解決方案。透過我們直覺的招募軟體，讓招募變得輕鬆。
Sesame HR
sesamehr.es
Sesame HR 這款軟體可讓公司透過簡化和自動化來數位化人力資源部門的日常流程。 Sesame HR 是經理、主管和人力資源經理的重要盟友，可以幫助他們節省流程時間並專注於改善員工體驗。
Freshteam
freshworks.com
Freshteam 是一款適合成長型企業的智慧人力資源軟體。借助 Freshteam，您可以吸引、僱用和入職新員工、解僱現有員工、管理員工資訊和休假 - 所有這些都在一個地方完成。 Freshteam 透過各種管道幫助吸引和尋找頂尖人才 - 快速客製化的職業網站、與多個免費和優質工作委員會的整合以及社交媒體管道。一旦候選人加入，招募人員就可以與招募經理合作，對他們進行篩選和麵試，分享回饋，互相留下筆記，最後僱用最佳候選人並向他們提供錄用通知。 Freshteam 還使人力資源團隊能夠在新員工入職第一天之前就開始入職 - 無論是填寫表格、簽署文件還是分發手冊，Freshteam 只需點擊幾下即可完成。此外，它還允許您建立入職任務清單並將其指派給各個人員。您可以收集所有必要的資訊並建立員工檔案（充實到目錄中），管理對員工資訊和文件的存取權限等。經理批准工作流程、團隊和整個組織的休假報告，可以快速查看即將到來的休假、缺勤趨勢等。 Android 和 iOS 應用程式可讓您隨時隨地執行重要操作。 Freshteam 是 Freshworks 產品系列的一部分，其產品包括 Freshdesk 客戶支援軟體、Freshservice IT 服務管理軟體、Freshsales CRM 軟體等——在全球擁有超過 150,000 家企業，包括思科、本田、Chargebee、大西洋月刊、JCDecaaux 和藥易。
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software（俗稱 Greenhouse）是一家總部位於紐約市的美國科技公司，提供招募軟體即服務。它由 Daniel Chait 和 Jon Stross 於 2012 年創立。 該公司在2013年的種子輪融資中籌集了270萬美元，在2014年的A輪融資中籌集了750萬美元，在2015年的B輪融資中籌集了1360萬美元，在2015年的C輪融資中籌集了3500萬美元，在D輪融資中籌集了5000萬美元2018 年，研究公司CB Insights 在《紐約時報》委託進行的一項研究中將Greenhouse 列為預計將成為獨角獸的50 家新創公司之一，這些公司的估值至少為10 億美元。
Webrecruit
webrecruit.co
僱用優秀的候選人。減少開支。提高洞察力。利用最好的 ATS 軟體和廣告解決方案更快地交付更好的結果。
SignalHire
signalhire.com
SignalHire 是獲取網路上任何人的聯絡資訊的最佳、最簡單的方法。無論您是招募人員、採購人員、銷售經理或行銷經理，您都必須準備好 SignalHire。在 SignalHire 上收集來自網絡各地的 3.5 億多個個人資料，使用瀏覽器擴展程序來發現任何人的聯繫方式，僅獲取 100% 最新的電子郵件地址、電話號碼和社交網絡鏈接
Simplicant
simplicant.com
現代企業的招募軟體和申請人追蹤系統。 Simplicant 的招募軟體平台和申請人追蹤系統提供了一種現代化、更簡單的方法來更快、更有經濟地招募人才。從多個來源尋找頂尖人才，組織和安排面試，管理人才關係並做出數據驅動的招募決策。
SmartRecruiters
smartrecruiters.com
透過專為現代勞動力設計的企業級招募平台超越申請人追蹤系統 (ATS)。 SmartRecruiters 的人才獲取套件提供吸引、選擇和僱用優秀人才所需的一切。
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt 是一個全球招募平台，幫助快速成長的公司尋找、吸引和聘用世界上最優秀的人才。我們的演算法根據雇主在國家、地區和時區的具體要求以及尖端工具和解決方案立即將雇主與人才進行匹配，以識別他們的下一次招聘並管理他們的招聘流程。只需定義您理想的候選人資料，然後坐下來，讓 Snaphunt 完成繁重的工作。合格的人才會被自動邀請申請您的職位，您也可以透過個人化電子郵件與相關人才互動，以提高您的申請率。專為分散式團隊設計：將您的招募支出減少高達 80%，並使用旨在將您的招募時間減少 72% 的專有工具無縫協作進行招募。透過 Snaphunt，您可以從超過 400 萬求職者的人才庫和超過 3 億專業人士的採購範圍中快速招募現場、混合或遠端職位。該平台自動產生自訂職位描述、一鍵候選人回覆管理、預先錄製的視訊面試、面試安排、面試問題產生器、自動回饋收集、自動背景檢查等。每一步招募的洞察力：招募是否適合文化？ Snaphunt 的專有評估「Snapsych」是基於適合現代工作場所的既定心理測量模型。該平台還分享有關薪資和通知期的見解，以便您從一開始就可以找到最優秀的人才。若要了解 Snaphunt 如何協助您實現招募目標，請造訪：https://snaphunt.com/employers
softgarden Employers
softgarden.io
Softgarden 人才招募套件可讓您為您的組織吸引和聘用最優秀的候選人。
Softr Studio
softr.io
Softr.io 可讓您在幾分鐘內為您的企業建立用戶端入口網站和內部工具，無需編寫程式碼。它可與 Airtable 和 Google Sheets 搭配使用。加入超過 90,000 個團隊，為其客戶或合作夥伴建立入口網站、員工內部網路、專案管理工具、儀表板、CRM 等。
SpringRecruit
springrecruit.com
SpringRecruit 是最好的免費 ATS 之一，透過有效的協作、履歷解析器以及簡單的面試安排和提醒，幫助您更快地挑選頂尖人才。
StaffingSoft
staffingsoft.com
招募人員和人力資源專業人員的招募軟體。 StaffingSoft 是一個企業範圍內的申請人追蹤系統，提供全套工具，可有效整合和簡化全球候選人、員工和外部供應商的人才招募、留任和管理。您將有機會與我們建立長期合作夥伴關係，以促進您的生產力和成長。
Sympa
sympa.com
Sympa 是一款完整、完全可自訂的 HR 軟體，可讓您專注於員工和明智的決策。探索我們的解決方案並預訂免費演示。
Talent Clue
talentclue.com
Talent Clue 是最強大、最完整的招募軟體，專為想要掌握最新人力資源知識的招募人員而設計。自 2013 年進入市場以來，擁有 300 多家客戶和 3,400 多名招募人員，Talent Clue 已成為他們不可或缺的工作工具。自動化整個選擇過程。透過我們廣泛的 Multiposter 創造有吸引力的工作機會並擴大宣傳範圍。直觀地管理流程並建立由詳細報告支援的統一人才庫。
TalentLyft
talentlyft.com
招募軟體將申請人追蹤系統、招募行銷、採購和人才 CRM 解決方案整合在 1 個平台中。
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef 是基於 SaaS 的申請人追蹤和人才管理解決方案的領先提供商，這些解決方案專為分散的小時工而構建。我們的行動優先平台簡化了從招募到留任的流程，從招募、聘用、培訓到敬業度，改變雇主追蹤小時工的方式。許多最知名的全球品牌都信賴 TalentReef 提供優化和推動其人才管理流程所需的可行見解。
Talentsquare
talentsquare.com
Talentsquare 的使命是幫助企業在招募方面取得卓越成就。我們提供最新的人力資源技術來輕鬆管理和招募人才。
TalentWall
talentwall.io
TalentWall 將您的候選人管道轉換為視覺卡牆，即時反映所有 Greenhouse 候選人資料。它為您的招募經理提供了更高的透明度，與您的團隊更好地協作，並且永遠不會再忽視正在處理的候選人。
Talexio
talexiohr.com
Talexio 是一套完整的人力資源套件，適合希望提高工作效率的人力資源、招募和薪資專業人員。 Talexio 靈活的基於雲端的解決方案使組織能夠完全控制其人力資源流程。透過自動化，易於使用的 Talexio 可以節省您的時間，同時也降低內部流程的成本。 Talexio 是一個可擴展的解決方案，適合任何行業內任何規模的企業；這樣您就可以隨著業務的發展而減少擔心。
Team Engine
teamengine.io
選擇的雇主使用團隊引擎來招募，保留，參與和改善其現場勞動力。 團隊發動機是一個人力資源自動化套件，可幫助成長中的公司勝任頂尖人才，並在員工敬業度中實施最佳實踐。組織可以告別手動，脫節，耗時的流程，並向直觀，可自定義的軟件打招呼，這些軟件自動執行傑出人才策略的關鍵，時間敏感的組成部分。 目前，由數百家成長的公司使用，團隊引擎的文本優先溝通平台可以滿足其在現場分佈式勞動力的組織的獨特需求。這是因為現場工作人員在招聘過程和日常工作中都在尋找速度和簡單性。借助團隊引擎，組織可以克服其行業所獨有的參與挑戰，以勝任和僱用最好的人，然後以一致的溝通和反饋機會來推動保留和參與。 團隊引擎將幫助組織： *查找並僱用偉大的人：自動化招聘過程中的冗餘任務，以便在最重要的情況下增加價值。 *激勵和保留優質的員工：通過一對一結構化的新員工開始良好的開端，並有機會提供有關體驗的反饋。 *執行並不斷改進：在整個公司中建立聯繫，以完成工作，創造有效的流程並培養成長和發展的文化。 瞥見團隊引擎如何幫助： *與無桌員的員工和求職者發短信 *用於時間敏感的通信的自動消息傳遞（例如，面試提醒和開放式登記截止日期） * Craigslist，Facebook和Instagram上的內置招聘廣告 *為西班牙語者翻譯通信 *一個集中式樞紐，用於組織所有招聘活動和申請人詳細信息 *候選人採購的多樣化以獲得更大的覆蓋範圍
Teamable
teamable.com
招募的未來，就在今天。 尋找優秀人才並與之互動。無論是被動採購、培養和訊息傳遞，還是推薦，我們都能幫助公司為其團隊聘用合適的人才。
Teamtailor
teamtailor.com
無論您每年招募一名員工還是數千名員工，Teamtailor 都是公司和候選人喜愛的一體化招募軟體。我們易於使用、以候選人為中心的軟體為您提供更好地招募所需的所有工具，包括自動觸發器、分析、產生人工智慧、匿名招募、完全可自訂的招募工作流程、易於建立的職業網站等等更多的。
Top Echelon
topechelon.com
Top Echelon 招募軟體將強大的申請人追蹤 (ATS) 和客戶關係 (CRM) 功能結合到一個招募解決方案中，旨在簡化招募和招募團隊的招募流程，起價為每月 67.15 美元/用戶。 Top Echelon 自動化許多申請人追蹤功能，例如簡歷解析、電子郵件解析、批量簡歷上傳、自訂欄位、自訂工作流程、匯入/匯出電子表格、重複檢查、記錄合併、標記、全文搜尋、半徑搜尋和可選的候選人門戶。為了協助管理招募流程，Top Echelon 提供了CRM 功能，可在整個招募生命週期中與候選人進行溝通，包括自訂管道階段、電子郵件整合、日曆整合、自訂熱門清單、活動規劃器、電子郵件範本、自訂活動、報告、通知系統等。所有這些都包含入職、培訓和支持，無需額外付費。
Vacancy Filler
vacancy-filler.co.uk
下一代 ATS，空缺填充器使招募人員能夠快速提供最佳的候選人體驗。它自始至終實現自動化和品牌化，配備了代理模組、人才庫、招聘請求、SJT 和測試、背景調查、推薦信、視訊篩選和入職等工具，所有這些都以強大的 BI 分析套件為基礎。與空缺填充者合作，您將擁有自己的客戶經理、英國用戶和候選人支援以及與您的人力資源系統的整合。還有更多！
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter 的 VidInterviewing 是世界上最先進的視訊面試平台。我們的系統提供預先錄製的即時視訊面試，可以根據任何招聘場景進行定制，並幫助各種規模的公司以更快、更經濟高效的方式找到更優質的求職者。
Viterbit
viterbit.com
Viterbit 是一個人才招募平台。現在，公司可以使用數據不斷優化招募流程的各個方面，從而降低招募成本和時間。
VIVAHR
vivahr.com
VIVAHR 是美國發展最快的小型企業申請者追蹤系統。 VIVAHR 讓您可以輕鬆地 - 發布職位 - 管理候選人 - 與團隊成員合作 - 運行報告/見解 就這麼簡單！首先向 50 多個招聘網站免費發布招聘資訊。新客戶平均 6 分鐘內就能找到工作。
WebHR
web.hr
WebHR 是一款社交一體式人力資源軟體，涵蓋了公司最重要的資產（員工）從「僱用」到「退休」的所有內容。 WebHR 將使您的人力資源團隊能夠輕鬆有效地開始管理您的人力資源。 WebHR 不僅是 HR 不可或缺的工具，也是整個公司不可或缺的工具。 WebHR 是基於軟體即服務 (SaaS) 和雲端運算模型。
WizeHire
wizehire.com
Wizehire 是一個屢獲殊榮的端到端招募平台，它將創新軟體與您所需的實踐專家支援相結合，讓您充滿信心地發展您的團隊。超過 18,000 家企業信賴 Wizehire 來幫助其團隊發展。
Workable
workable.com
現在，尤其是未來幾年，每家公司都將尋求利用人工智慧的力量來提高所有職能和部門的績效和生產力。在人工智慧主流採用的推動下，這種行為的快速轉變將從根本上改變招募和人力資源的格局。 Workable 處於這項轉型的最前沿，提供了一套產品，這些產品利用了我們透過處理 2.6 億候選人和超過 150 萬名員工而開發的專有人工智慧。 Workable 的使命是將您公司的人力資源生產力提高 10 倍。 Workable Recruiting 是一個世界一流的申請人追蹤系統，可以讓招募人員和招募經理變得更好。可行的人工智慧可以幫助完成最耗時的任務，例如採購、篩選、發送電子郵件、產生職位描述和麵試工具包等。 Workable 與所有主要招募網站緊密整合，並提供最佳招募團隊所需的所有功能。 Workable HR 透過高度可設定的系統實現端到端員工管理，該系統可在一個地方安全地處理員工資料、管理休假、與薪資整合等。 Jobs by Workable 是一個招聘委員會，它將數百萬候選人與由 Workable 驅動的公司的工作機會聯繫起來。 Workable 已協助 100 多個國家的 27,000 多家公司尋找、僱用和管理頂尖人才。我們在人力資源和招聘方面實現了前所未有的生產力提高，確保我們的客戶在快速發展的技術領域中保持領先地位。
Workstream
workstream.us
Workstream是小時員工隊伍的領先人力資源，工資單和招聘平台。它的智能技術簡化了人力資源任務，因此特許經營權和企業主可以快速移動，降低人工成本並簡化運營（都在一個地方）。前50個快速服務餐廳品牌中有46個（包括漢堡王，吉米·約翰（Jimmy John），塔科·貝爾（Taco Bell））在Workstream上以僱用，保留和支付他們的團隊。
WorkTaps
worktaps.com
適用於小時工的員工推薦軟體。讓員工參與進來，幫助找到最優質的員工；快點。
X0PA
x0pa.com
X0PA AI 幫助組織識別、吸引和僱用最適合工作和組織的候選人，並使用其預測分析來預測候選人留在組織中並表現良好的機率。
YouCruit
youcruit.com
基於雲端的解決方案，可協助雇主透過自動招聘板發布和招聘來尋找、管理和僱用優秀的候選人。
ZenHR
zenhr.com
在 ZenHR，我們致力於讓使用者安心。 ZenHR 不只是另一個人力資源軟體；它也是人力資源軟體。這是一種變革性的人力資源體驗，旨在幫助人力資源部門和員工達到禪宗狀態。憑藉我們的在地化功能和介面（包括勞動法、外籍人士法規、社會保險和稅法），ZenHR 的 HRMS 為中東和北非市場中從中小企業到企業客戶的所有人提供服務。
Zenploy
zenploy.io
Zenploy 是一款招募軟體，讓您能夠在一個地方有效地管理工作機會、候選人和麵試。
Zimyo
zimyo.com
Zimyo是一個廣泛的HR-Tech平台，可以解決複雜的人力資源挑戰，同時簡化和自動化日常的人力資源操作。由Bajaj Capital，Yashraj Films，TVF，Shree Maruti，Capital Motion，Soho House，Katar Wire Products等現代組織（例如Bajaj Capital）等現代組織的信任，Zimyo提供了一系列全面的產品，包括人力資源和薪酬，出勤，表現，績效，出勤，績效，出勤，績效，績效，績效，績效，出勤，績效，績效，出勤，績效，績效，出勤，績效，績效，績效，績效，績效，出勤，績效，績效，績效，出勤，績效，績效，出勤，績效，績效，出勤，績效，出勤率，績效，，績效，出勤，績效，績效，績效，出勤，績效，績效，出勤，績效，出勤，表現申請人跟踪，參與度，LMS和50多個模塊。通過利用這些解決方案，任何規模的組織都可以自動化人力資源運營，運行無錯誤的工資，按時付費，跟踪員工出勤，板上/校外員工，跟踪員工績效，解析簡歷，發送報價信件以及做更多的事情。 Zimyo有什麼給您的？ *員工敬業度：員工脈沖調查；點對點直接和小組聊天；公告，討論論壇和民意調查；幸福指數；匿名反饋； Helpdesk＆Tickeing *核心人力資源：員工數據管理；員工自我服務；文件和政策；員工入職；員工卸貨；人力資源分析和報告 *工資單：工資核算自動化；費用管理和支出；法定合規管理；多實體工資 *時間與出勤：出勤管理；地理和地理圍欄；花名冊管理；出勤提醒；現場旅行管理 *績效管理軟件：OKRS；評論（KRA/KPI）；連續反饋；一對一；薪酬和評估管理 *招聘管理軟件：候選人管理；人才池管理；訪談日程安排和基於技能的評級反饋；自定義招聘過程流動；技能評估；恢復解析；為了採購的工作委員會集成 此外，Zimyo HRMS提供全天候的客戶支持，以及時解決您的查詢。
Voyse
voyse.io
透過展現您出色的工作文化來創造難忘的候選人體驗。透過 Voyse Digital 職位描述，為您的企業和使其與眾不同的人員敞開大門。
Rytfit.ai
rytfit.ai
透過 Rytfit.ai 告別笨重、過時的人力資源流程，採用現代人力資本管理方法。 Rytfit 是一個由人工智慧驅動的勞動力管理平台，提供全面的解決方案，旨在幫助組織有效且有效率地管理其勞動力。將人才招募提升到一個新的水平 – Rythire 是根據您組織的需求量身定制的。輸入任何職位名稱即可在幾秒鐘內加速您創造就業機會。 Rytfit 的語意模型讓組織在短短 7 天內從 Hi 轉變為 Hire。 RytHire平台具有消除人工招募任務、簡化招募流程等特性。建立勞動力、重新規劃員工並提高保留率 - RytEngage 模組可讓組織識別和培養新角色的內部人才，促進成長和機會文化。衡量重要事項 - RytMeasure 模組提供了一個用於目標設定和即時追蹤的集中中心。該平台允許組織將其員工隊伍與整體業務策略結合起來，並推動更好的業務成果。透過我們的一體化解決方案簡化您的人力資源流程、吸引您的員工並推動成果。無論您是小型企業還是大型企業，我們的解決方案都可以幫助您實現勞動力管理目標並改善整體流程。
Screenloop
screenloop.com
Screenloop 是終極人才營運平台，可輕鬆地將下一代 ATS 與人工智慧驅動的解決方案和自動化相結合，包括自我調度、人工智慧記事本、背景調查、分析、招募品質等，全部集中在一個地方。它為人力資源、人才和人事專業人士以及新創公司、小型和大型企業的招募團隊提供服務。
Business Draft
businessdraft.com
Business Draft 提供了一種經濟實惠、用戶友好的一體化招聘解決方案，專為滿足成長型公司的需求而量身定制。我們的綜合軟體簡化了整個招募流程，以直覺的功能取代了耗時的手動任務，使招募人員和招募經理能夠更快、更有效率地尋找、評估和聘用頂尖人才。
Jobilla
jobilla.com
Jobilla 的數位招募解決方案為企業和候選人提供高效的人才招募體驗。我們提供個人化策略來吸引被動候選人、降低招募成本並加快招募流程，同時為候選人提供一種找到與其技能和興趣相符的工作的方法。透過使用 Jobilla，企業和候選人只需點擊幾下滑鼠即可準確獲得他們想要的東西——他們想要的方式和時間。潛在的。實現了。
foh&boh
fohandboh.com
foh&boh (www.fohandboh.com) 是一個幫助餐廳、飯店和零售商更快招募和入職員工的平台。我們在幾分鐘內將營運商和招募經理與合格人才連結起來，幫助企業大幅加快招募流程。
Talent Genie
talentgenie.co.za
Talent Genie 是一款招募軟體（申請人追蹤系統 (ATS)），它使用語言模式識別和人工智慧。自動篩選候選人，重新輸入履歷並追蹤他們相對於職位位置的位置。
Longlist
longlist.io
Longlist 是一款招募 CRM 和 ATS，適用於快速成長的招募和人力資源公司。
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Sloneek 是一個現代化的人力資源系統，包含管理員工整個旅程所需的一切。免費試用 14 天！
flair HR
flair.hr
flair 是一款一體化人力資源和招募解決方案，為複雜的人員相關流程（無論是本地、全球、遠端或基於辦公室）帶來結構性和簡單性。它具有人力資源團隊改善組織工作生活體驗所需的所有功能。 flair 涵蓋整個員工旅程，並且完全可自訂。從標準功能開始，或根據您組織的獨特需求調整每個流程 - 選擇權在您。透過招募功能吸引人才並減少招募時間，例如我們的拖放職涯頁面建立器和可自訂的候選人管道。透過個人化的入職旅程，將熱情的新手轉變為忠實的品牌擁護者。並簡化核心人力資源任務，例如缺勤管理、薪資、績效評估、時間追蹤等。我們的解決方案基於 Salesforce 構建，讓您能夠受益於世界領先的 CRM 平台的強大功能和安全性。但即使您不使用 Salesforce，我們也會為您提供存取權限。為您的組織增添一些才華，並實現人力資源和諧。
Empeon
empeon.com
Empeon 是一個靈活的平台，讓公司可以輕鬆管理所有人力資源和薪資需求。通常，公司聲稱他們有此功能，但他們只有連接的能力，從而造成瓶頸並減慢營運速度。快來測試我們的平台，看看為什麼它真正最適合您的業務。
Tapflow
tapflow.app
Tapflow 可協助招募人員在幾分鐘內從 LinkedIn 找到傑出人才。 Tapflow 的智慧演算法無需在 LinkedIn 上進行大量手動過濾和單獨評估個人資料，而是可以立即找出任何職位的熱門個人資料。