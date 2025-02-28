申請人追蹤系統 - 最受歡迎的應用程式 - 土耳其

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
申請人追蹤系統 (ATS) 是招募人員、人力資源團隊和招募經理用來簡化尋找、篩選和管理求職者的流程的軟體工具。這些系統使企業能夠創建和分發職位發布、分析履歷中的相關資訊、安排面試以及收集候選人詳細資訊（包括求職信和推薦信）。他們還自動執行諸如面試安排、通知候選人後續步驟以及發送警報等任務。 ATS 解決方案在追蹤招募時間和招募成本等招募指標方面發揮著至關重要的作用，使公司能夠優化其招募流程並提高招募軟體的投資回報。 領先的申請人追蹤軟體通常與更廣泛的招聘功能集成，例如工作委員會和職業網站發布、候選人搜尋、簡歷解析、員工推薦評估、申請人篩選、招聘營銷、面試安排、候選人關係管理、入職和招募數據分析。一些 ATS 平台還可能包括候選人關係管理功能，可協助招募人員透過電子郵件行銷、日程安排和持續溝通等功能主動識別和培養潛在候選人。
提議新的應用程式
Paycor
paycor.com
薪資使領導者能夠現代化人們管理人員的各個方面，以便他們可以專注於真正重要的事情：建立獲勝的團隊。統一的HCM解決方案確保員工數據位於一個地方，因此您無需切換平台，訪問多個系統或重新關鍵信息。自動化乏味的工作，減輕合規風險，提高效率，使員工能夠控制自己的財務狀況，並通過強大的分析和見解深入了解您的業務。
ClearCompany
clearcompany.com
幫助近3,000個組織招募，坡道，認識和留住員工，ClearCompany的端到端人才管理平台自2004年以來，成千上萬的公司可以通過在員工旅程的每個階段增強人們的能力來最大化人才。 ClearCompany集成了數據驅動的最佳實踐，專家知識的內容以及量身定制的軟件工具，以招募，坡道，識別和保留員工，團結人員和流程以取得業務成功。當人力資源擁有準確計劃，執行人們的計劃所需的工具時，才能實現人才的最大化，並故意建立文化 - 這些人才最大化的基本支柱是其人才管理平台的核心。 ClearCompany是一個全光譜的人才管理平台，可通過團結人員，平台和流程來幫助組織實現其任務，以最大程度地提高員工的才華。它獨特的方法使公司任務成為每個客戶人才流程的中心。作為唯一統一招聘，入職，績效管理和員工參與度的人力資源軟件提供商，ClearCompany平台為整個員工生命週期的組織提供了支持。
Teamable
teamable.com
招募的未來，就在今天。 尋找優秀人才並與之互動。無論是被動採購、培養和訊息傳遞，還是推薦，我們都能幫助公司為其團隊聘用合適的人才。
Comeet
comeet.co
Comeet 是一個申請人追蹤系統和招聘平台，適用於準備實現高成長的中小型公司。這個屢獲殊榮的基於雲端的平台具有極高的協作性，為招募團隊提供簡單易用的設計、動態可配置性、自動化工作流程等等。 Comeet 是企業級且功能豐富。非常適合採購、協調、溝通、分享、安排、準備、參與、評估、招募和報告。
Keka HR
keka.com
招聘不僅是一步成就，因為它涉及整個旅程的各種複雜階段。找到合適的人才是建立成功的商業環境的墊腳石。因此，Keka將為您提供令人敬畏的功能，例如多平台候選候選採購，技術評估，記分卡等，這些功能將幫助您在Keka的申請人跟踪系統中提供未來的耐心招聘體驗。 Keka HR是一個人的推動者。它可以使人們的流程自動化並幫助建立積極進取的工作場所文化，從而將您的公司從善良轉變為偉大。借助Keka，您可以培養一種適應，發展和規模的高性能文化，從而使您的團隊更加有效。作為中小型企業人力資源技術的領導者，Keka多才多藝，適合所有行業。
JotForm
jotform.com
在全球超過2500萬用戶的信任下，Jotform的強大形式和無代碼工具的套件足以適合小型企業，並且足以適應企業。 Jotform幫助組織從忙碌到使用條件邏輯，接受付款，生成報告，自動化工作流程等表格的工作更少。 Jotform的產品使任何團隊都可以簡化其流程。這些選項是無限的，因為Jotform的10,000個模板，數百個集成和近400個小部件。 Jotform為您的組織提供了解決方案；我們強大的表格完成了！
flair HR
flair.hr
flair 是一款一體化人力資源和招募解決方案，為複雜的人員相關流程（無論是本地、全球、遠端或基於辦公室）帶來結構性和簡單性。它具有人力資源團隊改善組織工作生活體驗所需的所有功能。 flair 涵蓋整個員工旅程，並且完全可自訂。從標準功能開始，或根據您組織的獨特需求調整每個流程 - 選擇權在您。透過招募功能吸引人才並減少招募時間，例如我們的拖放職涯頁面建立器和可自訂的候選人管道。透過個人化的入職旅程，將熱情的新手轉變為忠實的品牌擁護者。並簡化核心人力資源任務，例如缺勤管理、薪資、績效評估、時間追蹤等。我們的解決方案基於 Salesforce 構建，讓您能夠受益於世界領先的 CRM 平台的強大功能和安全性。但即使您不使用 Salesforce，我們也會為您提供存取權限。為您的組織增添一些才華，並實現人力資源和諧。
Longlist
longlist.io
Longlist 是一款招募 CRM 和 ATS，適用於快速成長的招募和人力資源公司。
CVViZ
cvviz.com
CVViZ 是一款現代人工智慧招募軟體，可協助您更快招募頂尖人才。 CVViZ 已與全球近 2000 個招聘網站整合。我們的推薦引擎根據工作行業、工作角色和工作地點推薦最佳的工作委員會。用於履歷篩選的人工智慧將合適的候選人與合適的工作相匹配。
Queros
app.qureos.com
我們的職位描述產生器可讓您建立精心設計的職位描述，準確反映該職位的職責和要求。 使用我們的工具，您可以自訂職位描述以符合您公司的語氣，幫助您吸引適合您組織的合適候選人。 使用我們的職位描述產生器創建專業、詳細的職位發布，在競爭激烈的就業市場中脫穎而出，從而節省時間和精力。
Softr Studio
softr.io
Softr.io 可讓您在幾分鐘內為您的企業建立用戶端入口網站和內部工具，無需編寫程式碼。它可與 Airtable 和 Google Sheets 搭配使用。加入超過 90,000 個團隊，為其客戶或合作夥伴建立入口網站、員工內部網路、專案管理工具、儀表板、CRM 等。
Rippling
rippling.com
波紋為企業提供了一個經營人力資源，IT和財務的地方。它匯集了通常散佈在公司的所有勞動力系統，例如工資單，費用，福利和計算機。您可以在單個系統中第一次管理和自動化員工生命週期的每個部分。例如，以入職。借助Rippling，您可以在世界上任何地方聘請新員工，並在90秒內建立他們的工資單，公司卡，計算機，福利，甚至是Slack and Microsoft 365（例如Slack and Microsoft 365）。
Recruitee
recruitee.com
Recruitee 是一家生產或銷售電腦「軟體即服務」(Saas) 的企業。它包括用於雇主品牌的職業網站編輯系統、用於採購（人員）（也稱為招聘）的插件、就業網站整合、電子郵件和日曆同步。 Recruitee 在 2015 年 8 月公開推出後的 4 個月內吸引了全球 1000 多家中小企業 (SME) 和招聘機構。
Team Engine
teamengine.io
選擇的雇主使用團隊引擎來招募，保留，參與和改善其現場勞動力。 團隊發動機是一個人力資源自動化套件，可幫助成長中的公司勝任頂尖人才，並在員工敬業度中實施最佳實踐。組織可以告別手動，脫節，耗時的流程，並向直觀，可自定義的軟件打招呼，這些軟件自動執行傑出人才策略的關鍵，時間敏感的組成部分。 目前，由數百家成長的公司使用，團隊引擎的文本優先溝通平台可以滿足其在現場分佈式勞動力的組織的獨特需求。這是因為現場工作人員在招聘過程和日常工作中都在尋找速度和簡單性。借助團隊引擎，組織可以克服其行業所獨有的參與挑戰，以勝任和僱用最好的人，然後以一致的溝通和反饋機會來推動保留和參與。 團隊引擎將幫助組織： *查找並僱用偉大的人：自動化招聘過程中的冗餘任務，以便在最重要的情況下增加價值。 *激勵和保留優質的員工：通過一對一結構化的新員工開始良好的開端，並有機會提供有關體驗的反饋。 *執行並不斷改進：在整個公司中建立聯繫，以完成工作，創造有效的流程並培養成長和發展的文化。 瞥見團隊引擎如何幫助： *與無桌員的員工和求職者發短信 *用於時間敏感的通信的自動消息傳遞（例如，面試提醒和開放式登記截止日期） * Craigslist，Facebook和Instagram上的內置招聘廣告 *為西班牙語者翻譯通信 *一個集中式樞紐，用於組織所有招聘活動和申請人詳細信息 *候選人採購的多樣化以獲得更大的覆蓋範圍
Personio
personio.de
Personio 是一款一體化人力資源軟體，可讓您管理員工生命週期的每個階段，從而幫助釋放員工的力量。我們的軟體簡化了您招募、入職、管理、發展和支付員工薪資的方式。歐洲超過 10,000 個組織相信 Personio 能夠透過薪資管理、人力資源幫助台、績效與發展以及調查等創新功能來提高效率。我們擁有 300 多名員工，提供支持，客戶滿意度達 90%，並提供 180 多個整合。立即將您的人力資源團隊從電子表格升級為策略 – 立即預約免費演示：https://www.personio.com/webdemo/
Loxo
loxo.co
Loxo 是排名第一的人才情報平台，也是招募軟體領域的全球領導者。我們所知道的傳統 ATS 將在 5 年內不復存在。 Loxo 旨在透過單一記錄系統軟體平台管理整個招募生命週期，取代傳統的 ATS，並在過程中帶來無限更多的內容。因為招募一名員工不應該需要 10 種以上的工具。人才情報平台包括： - 一流的 ATS - 人工智慧驅動的招募 CRM（您的招募資料庫，其中包含您的資料和 Loxo 自動更新資料的組合，以確保您始終獲得最準確的候選人資訊） - 具有人工智慧支援的行銷活動建立功能的多通路外展工具，因此您永遠不會錯過後續活動- 包含超過12 億人和數百萬組織的人員和公司搜尋引擎- 經過驗證的聯絡資訊，例如個人電子郵件和手機號碼- 借助Loxo 的AI 助手Copilot 實現即時AI 採購、排名和匹配更不用說...Loxo 也是唯一一款配備專為招聘人員設計的銷售CRM 的招聘軟體— 這意味著您可以進行業務開發活動在您完成其餘工作流程的相同位置進行。真正的勝利在這裡？這些市場領先的產品均設計為無縫協作，使您工作的每一步都更有效率並減少出錯的空間。全球超過 13,200 個高階主管獵人頭、RPO、專業招募和人員配置團隊已成為 Loxo 的招募機器。但這到底意味著什麼？ - 整個人才生命週期的成本降低了 74%，包括採購和僱用成本。 - 由於採購和工作流程自動化，招募時間縮短了 85%。 - 98% 的顧客滿意度。
Zoho Recruit
zoho.com
更快的招聘，更好的招聘。 Zoho Recruit 是一個基於雲端的申請人追蹤系統，旨在為人才中介機構、企業人力資源部門和臨時工提供多樣化的端到端招聘解決方案。透過我們直覺的招募軟體，讓招募變得輕鬆。
Jobylon
jobylon.com
招募變得簡單。贏得候選人的心並將招募過程中的挫折感化為無縫流程。 Jobylon 是一款用戶友好的招聘軟體，專注於令人驚嘆的招聘廣告，以更好地展示您的雇主品牌。
Skillate
skillate.com
Skillate 是一款基於雲端的 B2B 應用程序，可協助招募人員利用其職業頁面和惰性資料庫找到與其申請最相關的候選人。完全消除了手動篩選和篩選候選者的重複性和大量工作。 NLP和深度學習演算法使得匹配推薦高度準確，並且能夠強化對公司招聘模式的學習以提高結果。這個強大的應用程式還將能夠幫助公司進行校園招募、招募活動和內部人員配置。透過人工智慧的支持，招募人員可以快速關閉職位，找到最合適的候選人，並減少對外部機構的依賴。透過充分利用，Skillate 可以將招募時間減少 50% 以上，每次招募成本減少 30% 以上。 Skillate 被設想為一種能夠持續解決招募效率低下問題並幫助公司建立更強大團隊的產品。
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva 是頂尖的招募和人員配備 ATS、CRM 和 VMS，專注於您的成功！ JobDiva 為招聘人員提供無限的人員配置和招聘解決方案免費培訓，包括簡歷匯總和申請人追蹤。立即申請 JobDiva 的免費試玩！
JazzHR
jazzhr.com
JazzHR 招募軟體使忙碌的企業領導者能夠集中和現代化他們的招募方法。以靈活、經濟實惠、以人為本的招募技術取代耗時的手動電子表格和完整的收件匣。即時競爭頂尖人才並聘請優秀人才，以便您可以集中時間發展業務和員工。
iSmartRecruit
ismartrecruit.com
iSmartRecruit 是一種基於雲端的人工智慧招募技術，旨在解決人才中介機構、招聘公司、獵人頭公司和內部人力資源部門面臨的獨特挑戰。 iSmartRecruit 在全球 70 多個國家/地區開展業務，支援 14 種語言（包括主要歐洲語言），在輕鬆部署和用戶友好的自動化方面表現出色。它有效地管理從候選人搜尋到入職的整個招募工作流程。 2024年，我們的ATS、招募CRM和獵人頭軟體榮獲知名軟體評測平台的多項獎項，彰顯了我們致力於提供卓越的招募解決方案。
hireEZ
hireez.com
hideEZ 是一個屢獲殊榮的端到端對外招募平台，它集中了大大小小的招募團隊的所有招募工作，使對外招募變得容易。跨 8 億多個開放網路設定檔和 45 個以上平台體驗快速、簡單的 AI 採購。使用範本、序列、追蹤和日曆安排自動化並建立個人化招募活動。透過我們的人才資料雲，透過近乎零的管理和安全的資料中心來集中、刷新和重新發現先前孤立的數據，從而實現招募品質。欲了解更多信息，請訪問hireez.com。
Hireology
hireology.com
Hireology 的 ATS 將您吸引、僱用和加入最佳團隊所需的一切功能整合到一個平台中，並在設計時考慮了您的行業。建立品牌知名度，自動化招募流程、簡訊和電子郵件候選人，並透過技能測試和驗證降低風險。如今，超過 7,500 家企業信賴 Hireology 來尋找和僱用他們所需的人才。
Hirebee
hirebee.ai
Hirebee 為全球招募提供人工智慧驅動的人力資源解決方案。我們利用人工智慧的力量幫助中小型企業將員工人數從 2 人擴展到數千人。 Hirebee 涵蓋招聘的整個價值鏈——從創建職位空缺到向候選人發送錄用通知。我們為公司提供創新的技術解決方案。
HigherMe
higherme.com
HighMe 讓您可以隨時隨地透過任何裝置輕鬆找到、篩選、面試和入職員工。利用工具和技術來快速審查申請人、安排面試、管理所有招聘委員會帖子以及完成新員工的文書工作，從而減少招聘時間和成本。 HighMe 專為僱用小時工的企業（例如餐廳和零售店）而設計。透過自動求職板重新發布、行動優先申請人追蹤系統、文字到應用技術、一鍵式面試安排、視訊求職信、品牌職業頁面、自訂應用程式和基於雲端的文書工作，隨時隨地進行招募。立即註冊，每次招聘可節省 6 小時，面試缺席率減少 67%，每年最多可節省 3,600 美元。
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software（俗稱 Greenhouse）是一家總部位於紐約市的美國科技公司，提供招募軟體即服務。它由 Daniel Chait 和 Jon Stross 於 2012 年創立。 該公司在2013年的種子輪融資中籌集了270萬美元，在2014年的A輪融資中籌集了750萬美元，在2015年的B輪融資中籌集了1360萬美元，在2015年的C輪融資中籌集了3500萬美元，在D輪融資中籌集了5000萬美元2018 年，研究公司CB Insights 在《紐約時報》委託進行的一項研究中將Greenhouse 列為預計將成為獨角獸的50 家新創公司之一，這些公司的估值至少為10 億美元。
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn是一種強大的學習管理解決方案，可讓您輕鬆分配培訓並跟踪員工進步。它的直觀課程構建器簡化了內容的創建，並且預先建造的課程庫提供了培訓和滿足您的勞動力需求。 https://auzmor.com/
Gem
gem.com
Gem 是 TA 團隊喜愛的人工智慧招募平台。它可以幫助您最大限度地提高生產力、加快招募速度並節省資金，同時為招募人員提供他們認為易於使用的解決方案。使用 Gem 作為您的一體化招聘平台，或透過 CRM、採購、日程安排、分析、招聘網站、活動等整合產品增強您現有的 ATS。超過 1,000 家公司（從新創公司到 Airbnb、Wayfair、Cintas、Carmax、Doordash 和 Zillow 等行業領導者）信賴 Gem 能夠快速、輕鬆地進行招募。
TalentRecruit
talentrecruit.com
TalentRecruit是AI驅動的申請人跟踪系統（ATS）和招聘軟件，旨在簡化SMB和Enterprises的招聘過程。 該系統使招聘人員能夠有效地定位，參與和登上最佳人才。 TalentRecruit提供了24x7虛擬招聘助理Erika之類的功能，該功能採用機器學習算法來根據候選數據分析來查找最匹配的候選人。 它還包括多渠道採購，有助於發現最佳人才以及有效的篩查和評估功能，以實現有效的招聘過程。 值得注意的是，TalentRecruit的ATS軟件將AI用於一個強大的候選採購平台，該平台支持職業網站，工作委員會Connect和員工推薦等元素。 招聘經理Portal提供了候選信息的整體視圖，有關申請的最新信息，有關個人資料的反饋，工作和提供批准的反饋等。 報價管理功能有助於獲得最少的時間滯後的頂級人才。除此之外，TalentRecruit還提供用於入職，創建品牌職業網站，自動化校園招聘以及指標分析的工具，以完全控制僱用KPI。 它還專注於培養多樣性和包容性，以及在招聘平台中的敏捷性。
HROne
hrone.cloud
HROne 是面向未來的 HCM 套件，可實現人力資源流程自動化、簡化人際互動並提供可行的見解以建立更好的工作場所。為了讓人力資源的一切都實現自動駕駛，我們成功地簡化了整個員工生命週期的人力資源職能，為 1,100 多家企業節省了數百萬個小時。此計數包括來自 20 多個行業的名稱 - Timex、ABP、Lux Cozi、Droom、Amar Ujala、Haier、Bikanervala、Weikfield、Burberry、Harvest Gold、Studs、Nippon Steel、Annapurna、Nissin、TravelXp、Career Launcher 和 Paynearby 等僅舉幾例。最好的部分？我們以零成本向用戶贈送行動應用程序，幫助他們隨時隨地體驗人力資源自動化的真正力量。我們憑藉以下顯著功能在人力資源軟體市場中脫穎而出- ✅ 首個受Gmail 啟發的HR 收件箱，為您的一天提供指導✅ 創新的任務見解，以及時完成工作✅ 直觀的全局搜索框，用於追蹤和存取任何資訊和該系統不僅承諾，而且實際上向您展示了其真正的投資回報率。作為第一個對所有人力資源任務採取即時行動的 HCM，透過微妙的提醒來阻止積壓，我們透過自動化所有營運任務來幫助您取得成功。要了解更多信息，請訪問我們的網站 - https://hrone.cloud/
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR 是一家提供人力資源軟體即服務的美國科技公司。該公司由 Ben Peterson 和 Ryan Sanders 於 2008 年創立，總部位於猶他州林登。 BambooHR 的服務包括申請人追蹤系統和員工福利追蹤系統。 2019年，加喬·C·塞維利亞和 Brian T. Horowitz 在《PC 雜誌》中寫道，BambooHR“比競爭產品更貴”，並且“與競爭對手的解決方案相比，缺乏福利管理(BA) 功能”，但其“可靠的功能集和用戶友好的介面將其推向了我們的最佳選擇」。列表」。
ApplicantPro
applicantpro.com
我們幫助公司更好招募！在這個競爭激烈且混亂的就業環境中，吸引和僱用最優秀的人才可能是一個挑戰！ ApplicantPro 提供可客製化的解決方案，以滿足您獨特的招募需求！
RecruiterPM
recruiterpm.com
申請人追蹤系統 (ATS)、CRM、人工智慧、專案管理和分析軟體，用於招募團隊，提供儀表板、可自訂指標/分析、全球知識共享、研究管理、員工獎勵、資料倉儲、API 等！
Ashby
ashbyhq.com
Ashby 讓人才團隊能夠透過可行的分析、內建最佳實踐以及消除附加元件的一體化解決方案來運行世界一流的招募流程。其影響在於即時可靠的數據、始終如一的優秀候選人和招募人員體驗以及單一事實來源。毫不妥協地整合，無限擴展。整合的一體化解決方案 Ashby 將您的 ATS、CRM、調度和分析整合到一個具有同類最佳功能的可擴展解決方案中。消除附加元件並降低招募軟體成本。培訓您的團隊僅使用一種工具來實施世界一流的招募營運流程。強大的招募分析為您的團隊獲取即時可靠的數據和可行的見解，以改善工作流程、與利害關係人無縫溝通並大規模推動流程改善。利用 Ashby 分析成為策略數據講述者、預測招募能力並追蹤和優化招募目標的進度。消除過時的電子表格、報告建立的漫長等待時間以及對數據準確性的任何懷疑。內建最佳實務 Ashby 為您提供所需的內建結構和自動化工作流程，以促進一致、公平的招募成果。始終提供卓越的候選人體驗，同時透過經過審查的模板、可自訂的警報和可共享的管道視覺化節省時間。讓您的團隊專注於他們喜歡的招募中那些有回報且富有挑戰性的方面。
Built for Teams
builtforteams.com
為您打造的人力資源軟體。直覺、強大的工具旨在幫助您規劃、僱用、管理和留住員工。
Rytfit.ai
rytfit.ai
透過 Rytfit.ai 告別笨重、過時的人力資源流程，採用現代人力資本管理方法。 Rytfit 是一個由人工智慧驅動的勞動力管理平台，提供全面的解決方案，旨在幫助組織有效且有效率地管理其勞動力。將人才招募提升到一個新的水平 – Rythire 是根據您組織的需求量身定制的。輸入任何職位名稱即可在幾秒鐘內加速您創造就業機會。 Rytfit 的語意模型讓組織在短短 7 天內從 Hi 轉變為 Hire。 RytHire平台具有消除人工招募任務、簡化招募流程等特性。建立勞動力、重新規劃員工並提高保留率 - RytEngage 模組可讓組織識別和培養新角色的內部人才，促進成長和機會文化。衡量重要事項 - RytMeasure 模組提供了一個用於目標設定和即時追蹤的集中中心。該平台允許組織將其員工隊伍與整體業務策略結合起來，並推動更好的業務成果。透過我們的一體化解決方案簡化您的人力資源流程、吸引您的員工並推動成果。無論您是小型企業還是大型企業，我們的解決方案都可以幫助您實現勞動力管理目標並改善整體流程。
Teamtailor
teamtailor.com
無論您每年招募一名員工還是數千名員工，Teamtailor 都是公司和候選人喜愛的一體化招募軟體。我們易於使用、以候選人為中心的軟體為您提供更好地招募所需的所有工具，包括自動觸發器、分析、產生人工智慧、匿名招募、完全可自訂的招募工作流程、易於建立的職業網站等等更多的。
X0PA
x0pa.com
X0PA AI 幫助組織識別、吸引和僱用最適合工作和組織的候選人，並使用其預測分析來預測候選人留在組織中並表現良好的機率。
WorkTaps
worktaps.com
適用於小時工的員工推薦軟體。讓員工參與進來，幫助找到最優質的員工；快點。
Workstream
workstream.us
Workstream是小時員工隊伍的領先人力資源，工資單和招聘平台。它的智能技術簡化了人力資源任務，因此特許經營權和企業主可以快速移動，降低人工成本並簡化運營（都在一個地方）。前50個快速服務餐廳品牌中有46個（包括漢堡王，吉米·約翰（Jimmy John），塔科·貝爾（Taco Bell））在Workstream上以僱用，保留和支付他們的團隊。
Workable
workable.com
現在，尤其是未來幾年，每家公司都將尋求利用人工智慧的力量來提高所有職能和部門的績效和生產力。在人工智慧主流採用的推動下，這種行為的快速轉變將從根本上改變招募和人力資源的格局。 Workable 處於這項轉型的最前沿，提供了一套產品，這些產品利用了我們透過處理 2.6 億候選人和超過 150 萬名員工而開發的專有人工智慧。 Workable 的使命是將您公司的人力資源生產力提高 10 倍。 Workable Recruiting 是一個世界一流的申請人追蹤系統，可以讓招募人員和招募經理變得更好。可行的人工智慧可以幫助完成最耗時的任務，例如採購、篩選、發送電子郵件、產生職位描述和麵試工具包等。 Workable 與所有主要招募網站緊密整合，並提供最佳招募團隊所需的所有功能。 Workable HR 透過高度可設定的系統實現端到端員工管理，該系統可在一個地方安全地處理員工資料、管理休假、與薪資整合等。 Jobs by Workable 是一個招聘委員會，它將數百萬候選人與由 Workable 驅動的公司的工作機會聯繫起來。 Workable 已協助 100 多個國家的 27,000 多家公司尋找、僱用和管理頂尖人才。我們在人力資源和招聘方面實現了前所未有的生產力提高，確保我們的客戶在快速發展的技術領域中保持領先地位。
WizeHire
wizehire.com
Wizehire 是一個屢獲殊榮的端到端招募平台，它將創新軟體與您所需的實踐專家支援相結合，讓您充滿信心地發展您的團隊。超過 18,000 家企業信賴 Wizehire 來幫助其團隊發展。
WebHR
web.hr
WebHR 是一款社交一體式人力資源軟體，涵蓋了公司最重要的資產（員工）從「僱用」到「退休」的所有內容。 WebHR 將使您的人力資源團隊能夠輕鬆有效地開始管理您的人力資源。 WebHR 不僅是 HR 不可或缺的工具，也是整個公司不可或缺的工具。 WebHR 是基於軟體即服務 (SaaS) 和雲端運算模型。
VIVAHR
vivahr.com
VIVAHR 是美國發展最快的小型企業申請者追蹤系統。 VIVAHR 讓您可以輕鬆地 - 發布職位 - 管理候選人 - 與團隊成員合作 - 運行報告/見解 就這麼簡單！首先向 50 多個招聘網站免費發布招聘資訊。新客戶平均 6 分鐘內就能找到工作。
Viterbit
viterbit.com
Viterbit 是一個人才招募平台。現在，公司可以使用數據不斷優化招募流程的各個方面，從而降低招募成本和時間。
TalentMesh
talentmesh.com
TalentMesh 平台是一個基於最新技術堆疊的直覺式招募平台，可讓您追蹤、自動化和增強整個招募週期。該平台將易於使用的申請人追蹤系統與高品質的就業前測試相結合，針對您獨特的招聘情況進行客製化。它透過利用獨特的人才數據提供超越傳統招募平台的價值，幫助您的企業： 1. 了解哪些類型的人才將推動績效2. 在現有申請人庫中找到更多此類人才3. 建立面試並使其專業化流程 4. 以科學精準聘用頂尖人才
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter 的 VidInterviewing 是世界上最先進的視訊面試平台。我們的系統提供預先錄製的即時視訊面試，可以根據任何招聘場景進行定制，並幫助各種規模的公司以更快、更經濟高效的方式找到更優質的求職者。
Talentsquare
talentsquare.com
Talentsquare 的使命是幫助企業在招募方面取得卓越成就。我們提供最新的人力資源技術來輕鬆管理和招募人才。
Teamdash
teamdash.com
Teamdash 是一款終極招募軟體，適用於需要工具適應流程以便更快聘用優秀團隊的公司。 Teamdash 因其自訂能力、使用者友善性和招募能力而受到喜愛，是旨在快速提高結果和流程的內部招募人員的日益增長的選擇。
SpringRecruit
springrecruit.com
SpringRecruit 是最好的免費 ATS 之一，透過有效的協作、履歷解析器以及簡單的面試安排和提醒，幫助您更快地挑選頂尖人才。
StaffingSoft
staffingsoft.com
招募人員和人力資源專業人員的招募軟體。 StaffingSoft 是一個企業範圍內的申請人追蹤系統，提供全套工具，可有效整合和簡化全球候選人、員工和外部供應商的人才招募、留任和管理。您將有機會與我們建立長期合作夥伴關係，以促進您的生產力和成長。
Sympa
sympa.com
Sympa 是一款完整、完全可自訂的 HR 軟體，可讓您專注於員工和明智的決策。探索我們的解決方案並預訂免費演示。
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talentclue.com
Talent Clue 是最強大、最完整的招募軟體，專為想要掌握最新人力資源知識的招募人員而設計。自 2013 年進入市場以來，擁有 300 多家客戶和 3,400 多名招募人員，Talent Clue 已成為他們不可或缺的工作工具。自動化整個選擇過程。透過我們廣泛的 Multiposter 創造有吸引力的工作機會並擴大宣傳範圍。直觀地管理流程並建立由詳細報告支援的統一人才庫。
TalentLyft
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招募軟體將申請人追蹤系統、招募行銷、採購和人才 CRM 解決方案整合在 1 個平台中。
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jobappnetwork.com
TalentReef 是基於 SaaS 的申請人追蹤和人才管理解決方案的領先提供商，這些解決方案專為分散的小時工而構建。我們的行動優先平台簡化了從招募到留任的流程，從招募、聘用、培訓到敬業度，改變雇主追蹤小時工的方式。許多最知名的全球品牌都信賴 TalentReef 提供優化和推動其人才管理流程所需的可行見解。
MyLenio
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MyLenio 是一個一體化平台，可讓您的小型企業妥善組織，使您能夠按照最佳行業標準與 Google、PayPal 和 SAP 等頂級公司合作。我們的平台將整合您的所有流程，使它們井井有條且易於管理。 MyLenio 透過協助您在 HR + IT + 合規方面實現最高標準來簡化您的業務 簡化您的小型企業並組織您的公司與財富 500 強公司合作！
HRLocker
hrlocker.com
HRLockeri 是一個基於雲端的人力資源、招募和績效管理系統。 HRLocker 讓公司能夠自動化其人員管理和招募流程，在一處簡化人力資源需求。
Tacitbase
tacitbase.com
Tacitbase－旨在為招募經理提供支援的綜合平台。輕鬆簡化您的招募流程，從候選人參與到評估和申請追蹤。無縫溝通、安排活動、進行遠端訪談並保護資料。使用 Tacitbase 體驗優化的工作流程。 主要特點： 協同工作： 透過 Tacitbase 靈活的訂閱方案實現無縫協作。輕鬆地與團隊成員在候選人資料庫、候選人審核和申請追蹤方面進行協作。無論身在何處，都可以分配任務、追蹤進度並保持即時通訊。享受精細的權限管理以控制存取。 候選人資料庫： 輕鬆創建、管理和儲存來自各種來源的候選人。無論是來自社群媒體、電子郵件還是現有資料庫，Tacitbase 都可以幫助您輕鬆組織候選人。使用個人化列自訂您的候選人資料庫，並根據教育、經驗、技能和地點等特定標準搜尋潛在候選人。在一個集中位置追蹤所有候選人活動，包括評論、申請和通信。 候選人審查： 透過協作性和建設性的候選人評審來簡化和加快評估流程。全面了解每位候選人的資格和工作適合性，從而加快決策速度並提高招募品質。做出明智的選擇並建立一支強大的團隊。 預設郵件： 透過專用電子郵件地址與候選人進行有效溝通，將所有與候選人相關的電子郵件整合到一處。利用可自訂的電子郵件範本和自動通訊來節省時間、培養候選人關係並在整個招募過程中提供個人化體驗。輕鬆保持聯繫。 應用程式追蹤： 使用我們直覺的基於看板的申請追蹤系統 (ATS)，在整個招募流程中無縫追蹤候選人。客製化您的招募流程，與團隊成員合作，並直接在系統內與候選人溝通。透過標籤和過濾器簡化招募流程，確保高效的候選人管理和流暢的工作流程。 活動安排： 利用我們方便的活動安排功能簡化面試和評估安排。建立活動、指定詳細資訊並直接透過 Tacitbase 向候選人發送邀請。管理日曆上的所有已安排活動並向候選人發送提醒，確保無縫的招聘體驗並避免衝突。 會議整合： 利用 Tacitbase 針對 Zoom 和 Google Meet 等流行會議平台的整合功能進行安全的遠端訪談和評估。安排並邀請候選人參加虛擬面試，記錄會議以供將來參考，並簡化您的遠距招募活動。毫不費力地跨越距離。 進階搜尋： 利用我們高級搜尋過濾器的強大功能，根據特定標準（例如技能、經驗、教育程度等）識別候選人。使用一系列搜尋選項和過濾器優化搜尋結果，節省時間並確保為每個職缺選擇最合適的候選人。高效能找到完美匹配。 資料安全： 在 Tacitbase，資料安全是我們的首要任務。我們採用強大的安全措施來保護敏感的候選人訊息，包括行級安全性和定期資料備份。我們的平台符合資料保護法規，與第三方服務的整合符合嚴格的安全標準。將您的資料交給我們。 使用 Tacitbase 提高您的招募成功率。釋放簡化工作流程、進階功能和數據驅動洞察的力量。使用 Tacitbase 體驗招募的終極優勢並徹底改變您的招募遊戲！