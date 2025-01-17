申請人追蹤系統 - 最受歡迎的應用程式 - 巴拉圭

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申請人追蹤系統 (ATS) 是招募人員、人力資源團隊和招募經理用來簡化尋找、篩選和管理求職者的流程的軟體工具。這些系統使企業能夠創建和分發職位發布、分析履歷中的相關資訊、安排面試以及收集候選人詳細資訊（包括求職信和推薦信）。他們還自動執行諸如面試安排、通知候選人後續步驟以及發送警報等任務。 ATS 解決方案在追蹤招募時間和招募成本等招募指標方面發揮著至關重要的作用，使公司能夠優化其招募流程並提高招募軟體的投資回報。 領先的申請人追蹤軟體通常與更廣泛的招聘功能集成，例如工作委員會和職業網站發布、候選人搜尋、簡歷解析、員工推薦評估、申請人篩選、招聘營銷、面試安排、候選人關係管理、入職和招募數據分析。一些 ATS 平台還可能包括候選人關係管理功能，可協助招募人員透過電子郵件行銷、日程安排和持續溝通等功能主動識別和培養潛在候選人。
提議新的應用程式
Manatal
manatal.com
Manatal 是下一代招募軟體。該平台易於實施並採用最新技術構建，旨在簡化從採購到入職等的招聘流程。將您的招募管道整合到直覺的平台上，以便更好、更快地招募。利用人工智慧工具和社交媒體豐富功能，遠端管理您的團隊並改善協作，利用完整的報告套件、合規工具（GDPR、CCPA、PDPA...）、完整的API，在數千個免費和免費網站上發布職缺付費頻道越來越多。使用基於雲端的終極招募工具改變您的招募方式，並將您的招募指標推向新高！
Keka
keka.com
招募不僅僅是一步完成的事情，因為它涉及整個過程中的各個複雜階段。找到合適的人才是建立成功商業環境的基石。因此，Keka 將為您提供出色的功能，例如多平台候選人搜尋、技術評估、記分卡等，這將幫助您透過 Keka 的申請人追蹤系統提供面向未來的招募體驗。
Sesame HR
sesamehr.es
Sesame HR 這款軟體可讓公司透過簡化和自動化來數位化人力資源部門的日常流程。 Sesame HR 是經理、主管和人力資源經理的重要盟友，可以幫助他們節省流程時間並專注於改善員工體驗。
Recruiterflow
recruiterflow.com
Recruiterflow 是一款整合了現代候選人追蹤軟體和招募 CRM 的軟體。 Recruiterflow 內建了諸如用於一鍵式採購的 chrome 擴充功能、自動電子郵件序列、招募板整合和協作等功能，可協助您端到端地追蹤招募流程。 Instamojo、Fusioncharts、OLR 等快速發展的公司以及來自 YCombinator 和 500startups 的新創公司使用 Recruiterflow 來尋找優秀人才並簡化其招聘流程。
Recruitive
recruitive.com
Recruitive Ltd 是英國領先的端到端雲端招募軟體解決方案供應商，專為人力資源、招募團隊和招募經理設計，同時大幅增強候選人的旅程。我們屢獲殊榮的技術可讓您在內部管理整個招募流程。我們提供基於雲端的 ATS 招聘軟體、入職軟體和客製化職業網站，這是真正的端到端解決方案。今天請求免費演示。
Rippling
rippling.com
Rippling 為企業提供了一個在全球範圍內運作人力資源、IT 和財務的場所。它將通常分散在公司內的所有勞動力系統匯集在一起，例如工資、費用、福利和電腦。您有史以來第一次可以在單一系統中管理和自動化員工生命週期的每個部分。以入職為例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方僱用新員工，並設定他們的工資單、公司卡、電腦、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方應用程式 - 所有這些都在 90 秒內完成。
Scout Talent
applynow.net.au
Scout Talent 是一家人才獲取平台提供商，致力於將人們與公司、職業和社區的發展聯繫起來。我們的平台提供一系列軟體模組和人才獲取解決方案，專門幫助組織吸引、管理和僱用合適的人才。我們的首要軟體：Recruit 軟體是一個強大的候選人管理系統，使組織能夠採用主動的方法來獲取人才並推動策略成長。 :Recruit 減少了雙重處理，節省了您的時間，並降低了人為錯誤的風險。 Scout :Recruit 讓您： - 管理招聘生命週期- 創建、管理和發布品牌招聘網頁- 直接發佈到招聘網站，以確保合適的候選人看到您的職位- 輕鬆篩選候選人以獲得最佳結果- 評分、排名和評論追蹤您的最佳候選人 - 在整個招聘過程中追蹤候選人 - 與您最喜歡的招聘和人力資源技術解決方案集成
SignalHire
signalhire.com
SignalHire 是獲取網路上任何人的聯絡資訊的最佳、最簡單的方法。無論您是招募人員、採購人員、銷售經理或行銷經理，您都必須準備好 SignalHire。在 SignalHire 上收集來自網絡各地的 3.5 億多個個人資料，使用瀏覽器擴展程序來發現任何人的聯繫方式，僅獲取 100% 最新的電子郵件地址、電話號碼和社交網絡鏈接
Simplicant
simplicant.com
現代企業的招募軟體和申請人追蹤系統。 Simplicant 的招募軟體平台和申請人追蹤系統提供了一種現代化、更簡單的方法來更快、更有經濟地招募人才。從多個來源尋找頂尖人才，組織和安排面試，管理人才關係並做出數據驅動的招募決策。
SmartRecruiters
smartrecruiters.com
透過專為現代勞動力設計的企業級招募平台超越申請人追蹤系統 (ATS)。 SmartRecruiters 的人才獲取套件提供吸引、選擇和僱用優秀人才所需的一切。
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt 是一個全球招募平台，幫助快速成長的公司尋找、吸引和聘用世界上最優秀的人才。我們的演算法根據雇主在國家、地區和時區的具體要求以及尖端工具和解決方案立即將雇主與人才進行匹配，以識別他們的下一次招聘並管理他們的招聘流程。只需定義您理想的候選人資料，然後坐下來，讓 Snaphunt 完成繁重的工作。合格的人才會被自動邀請申請您的職位，您也可以透過個人化電子郵件與相關人才互動，以提高您的申請率。專為分散式團隊設計：將您的招募支出減少高達 80%，並使用旨在將您的招募時間減少 72% 的專有工具無縫協作進行招募。透過 Snaphunt，您可以從超過 400 萬求職者的人才庫和超過 3 億專業人士的採購範圍中快速招募現場、混合或遠端職位。該平台自動產生自訂職位描述、一鍵候選人回覆管理、預先錄製的視訊面試、面試安排、面試問題產生器、自動回饋收集、自動背景檢查等。每一步招募的洞察力：招募是否適合文化？ Snaphunt 的專有評估「Snapsych」是基於適合現代工作場所的既定心理測量模型。該平台還分享有關薪資和通知期的見解，以便您從一開始就可以找到最優秀的人才。若要了解 Snaphunt 如何協助您實現招募目標，請造訪：https://snaphunt.com/employers
softgarden Employers
softgarden.io
Softgarden 人才招募套件可讓您為您的組織吸引和聘用最優秀的候選人。
Softr Studio
softr.io
Softr.io 可讓您在幾分鐘內為您的企業建立用戶端入口網站和內部工具，無需編寫程式碼。它可與 Airtable 和 Google Sheets 搭配使用。加入超過 90,000 個團隊，為其客戶或合作夥伴建立入口網站、員工內部網路、專案管理工具、儀表板、CRM 等。
SpringRecruit
springrecruit.com
SpringRecruit 是最好的免費 ATS 之一，透過有效的協作、履歷解析器以及簡單的面試安排和提醒，幫助您更快地挑選頂尖人才。
StaffingSoft
staffingsoft.com
招募人員和人力資源專業人員的招募軟體。 StaffingSoft 是一個企業範圍內的申請人追蹤系統，提供全套工具，可有效整合和簡化全球候選人、員工和外部供應商的人才招募、留任和管理。您將有機會與我們建立長期合作夥伴關係，以促進您的生產力和成長。
Sympa
sympa.com
Sympa 是一款完整、完全可自訂的 HR 軟體，可讓您專注於員工和明智的決策。探索我們的解決方案並預訂免費演示。
Talent Clue
talentclue.com
Talent Clue 是最強大、最完整的招募軟體，專為想要掌握最新人力資源知識的招募人員而設計。自 2013 年進入市場以來，擁有 300 多家客戶和 3,400 多名招募人員，Talent Clue 已成為他們不可或缺的工作工具。自動化整個選擇過程。透過我們廣泛的 Multiposter 創造有吸引力的工作機會並擴大宣傳範圍。直觀地管理流程並建立由詳細報告支援的統一人才庫。
TalentLyft
talentlyft.com
招募軟體將申請人追蹤系統、招募行銷、採購和人才 CRM 解決方案整合在 1 個平台中。
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef 是基於 SaaS 的申請人追蹤和人才管理解決方案的領先提供商，這些解決方案專為分散的小時工而構建。我們的行動優先平台簡化了從招募到留任的流程，從招募、聘用、培訓到敬業度，改變雇主追蹤小時工的方式。許多最知名的全球品牌都信賴 TalentReef 提供優化和推動其人才管理流程所需的可行見解。
Talentsquare
talentsquare.com
Talentsquare 的使命是幫助企業在招募方面取得卓越成就。我們提供最新的人力資源技術來輕鬆管理和招募人才。
TalentWall
talentwall.io
TalentWall 將您的候選人管道轉換為視覺卡牆，即時反映所有 Greenhouse 候選人資料。它為您的招募經理提供了更高的透明度，與您的團隊更好地協作，並且永遠不會再忽視正在處理的候選人。
Talexio
talexiohr.com
Talexio 是一套完整的人力資源套件，適合希望提高工作效率的人力資源、招募和薪資專業人員。 Talexio 靈活的基於雲端的解決方案使組織能夠完全控制其人力資源流程。透過自動化，易於使用的 Talexio 可以節省您的時間，同時也降低內部流程的成本。 Talexio 是一個可擴展的解決方案，適合任何行業內任何規模的企業；這樣您就可以隨著業務的發展而減少擔心。
Team Engine
teamengine.io
為了贏得人才爭奪戰，您需要閃電般的招募流程和防故障系統，以便與候選人和員工保持一致的溝通。 Team Engine 可協助您吸引更多申請人、更快地聘用他們，至關重要的是，讓他們在整個任期內保持參與度。 Team Engine 透過自動執行手動（但對時間敏感）步驟來加速招募流程，以保持候選人繼續前進 - 即使您的團隊下班！透過我們的自動訊息傳遞平台，接觸候選人和員工喜歡參與的地方（在他們的文本中），讓每個人都了解情況。透過自動化招募和保留最佳實踐，您將確保為申請人和員工提供最佳體驗。 Team Engine 將協助您： 尋找並聘用優秀人才 — 自動執行招募流程中的冗餘任務，以便您可以在最重要的地方增加價值。激勵並留住優秀員工－透過結構化的一對一交流和提供體驗回饋的機會，讓新員工有一個良好的開始。執行和持續改進－在整個公司內建立聯繫以完成工作、創造高效的流程並培養成長和發展的文化。了解我們如何提供協助： • 與無辦公桌員工和求職者發短信• 用於時間敏感的通信的自動訊息傳遞（例如面試提醒和開放註冊截止日期） • Craigslist、Facebook 和Instagram 上的內置招聘廣告•翻譯為西班牙語的通信 -演講者 • 組織所有招聘活動和申請人詳細資訊的集中中心 • 候選人來源多樣化，以擴大影響範圍。
Teamable
teamable.com
招募的未來，就在今天。 尋找優秀人才並與之互動。無論是被動採購、培養和訊息傳遞，還是推薦，我們都能幫助公司為其團隊聘用合適的人才。
Teamtailor
teamtailor.com
無論您每年招募一名員工還是數千名員工，Teamtailor 都是公司和候選人喜愛的一體化招募軟體。我們易於使用、以候選人為中心的軟體為您提供更好地招募所需的所有工具，包括自動觸發器、分析、產生人工智慧、匿名招募、完全可自訂的招募工作流程、易於建立的職業網站等等更多的。
Top Echelon
topechelon.com
Top Echelon 招募軟體將強大的申請人追蹤 (ATS) 和客戶關係 (CRM) 功能結合到一個招募解決方案中，旨在簡化招募和招募團隊的招募流程，起價為每月 67.15 美元/用戶。 Top Echelon 自動化許多申請人追蹤功能，例如簡歷解析、電子郵件解析、批量簡歷上傳、自訂欄位、自訂工作流程、匯入/匯出電子表格、重複檢查、記錄合併、標記、全文搜尋、半徑搜尋和可選的候選人門戶。為了協助管理招募流程，Top Echelon 提供了CRM 功能，可在整個招募生命週期中與候選人進行溝通，包括自訂管道階段、電子郵件整合、日曆整合、自訂熱門清單、活動規劃器、電子郵件範本、自訂活動、報告、通知系統等。所有這些都包含入職、培訓和支持，無需額外付費。
Vacancy Filler
vacancy-filler.co.uk
下一代 ATS，空缺填充器使招募人員能夠快速提供最佳的候選人體驗。它自始至終實現自動化和品牌化，配備了代理模組、人才庫、招聘請求、SJT 和測試、背景調查、推薦信、視訊篩選和入職等工具，所有這些都以強大的 BI 分析套件為基礎。與空缺填充者合作，您將擁有自己的客戶經理、英國用戶和候選人支援以及與您的人力資源系統的整合。還有更多！
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter 的 VidInterviewing 是世界上最先進的視訊面試平台。我們的系統提供預先錄製的即時視訊面試，可以根據任何招聘場景進行定制，並幫助各種規模的公司以更快、更經濟高效的方式找到更優質的求職者。
Viterbit
viterbit.com
Viterbit 是一個人才招募平台。現在，公司可以使用數據不斷優化招募流程的各個方面，從而降低招募成本和時間。
VIVAHR
vivahr.com
VIVAHR 是美國發展最快的小型企業申請者追蹤系統。 VIVAHR 讓您可以輕鬆地 - 發布職位 - 管理候選人 - 與團隊成員合作 - 運行報告/見解 就這麼簡單！首先向 50 多個招聘網站免費發布招聘資訊。新客戶平均 6 分鐘內就能找到工作。
WebHR
web.hr
WebHR 是一款社交一體式人力資源軟體，涵蓋了公司最重要的資產（員工）從「僱用」到「退休」的所有內容。 WebHR 將使您的人力資源團隊能夠輕鬆有效地開始管理您的人力資源。 WebHR 不僅是 HR 不可或缺的工具，也是整個公司不可或缺的工具。 WebHR 是基於軟體即服務 (SaaS) 和雲端運算模型。
WizeHire
wizehire.com
Wizehire 是一個屢獲殊榮的端到端招募平台，它將創新軟體與您所需的實踐專家支援相結合，讓您充滿信心地發展您的團隊。超過 18,000 家企業信賴 Wizehire 來幫助其團隊發展。
Workable
workable.com
現在，尤其是未來幾年，每家公司都將尋求利用人工智慧的力量來提高所有職能和部門的績效和生產力。在人工智慧主流採用的推動下，這種行為的快速轉變將從根本上改變招募和人力資源的格局。 Workable 處於這項轉型的最前沿，提供了一套產品，這些產品利用了我們透過處理 2.6 億候選人和超過 150 萬名員工而開發的專有人工智慧。 Workable 的使命是將您公司的人力資源生產力提高 10 倍。 Workable Recruiting 是一個世界一流的申請人追蹤系統，可以讓招募人員和招募經理變得更好。可行的人工智慧可以幫助完成最耗時的任務，例如採購、篩選、發送電子郵件、產生職位描述和麵試工具包等。 Workable 與所有主要招募網站緊密整合，並提供最佳招募團隊所需的所有功能。 Workable HR 透過高度可設定的系統實現端到端員工管理，該系統可在一個地方安全地處理員工資料、管理休假、與薪資整合等。 Jobs by Workable 是一個招聘委員會，它將數百萬候選人與由 Workable 驅動的公司的工作機會聯繫起來。 Workable 已協助 100 多個國家的 27,000 多家公司尋找、僱用和管理頂尖人才。我們在人力資源和招聘方面實現了前所未有的生產力提高，確保我們的客戶在快速發展的技術領域中保持領先地位。
Workstream
workstream.us
Workstream 是領先的小時工人力資源、薪資和招募平台。其智慧技術簡化了人力資源任務，使特許經營者和企業主可以快速行動、降低勞動力成本並簡化營運——所有這些都在一個地方完成。前 50 名的快餐店品牌中有 46 個（包括 Burger King、Jimmy John's、Taco Bell）依靠 Workstream 僱用、留住團隊並為其支付工資。請造訪 workstream.us 以了解更多資訊。
WorkTaps
worktaps.com
適用於小時工的員工推薦軟體。讓員工參與進來，幫助找到最優質的員工；快點。
X0PA
x0pa.com
X0PA AI 幫助組織識別、吸引和僱用最適合工作和組織的候選人，並使用其預測分析來預測候選人留在組織中並表現良好的機率。
YouCruit
youcruit.com
基於雲端的解決方案，可協助雇主透過自動招聘板發布和招聘來尋找、管理和僱用優秀的候選人。
ZenHR
zenhr.com
在 ZenHR，我們致力於讓使用者安心。 ZenHR 不只是另一個人力資源軟體；它也是人力資源軟體。這是一種變革性的人力資源體驗，旨在幫助人力資源部門和員工達到禪宗狀態。憑藉我們的在地化功能和介面（包括勞動法、外籍人士法規、社會保險和稅法），ZenHR 的 HRMS 為中東和北非市場中從中小企業到企業客戶的所有人提供服務。
Zenploy
zenploy.io
Zenploy 是一款招募軟體，讓您能夠在一個地方有效地管理工作機會、候選人和麵試。
Zimyo
zimyo.com
Zimyo 是一個廣泛的人力資源技術平台，可解決複雜的人力資源挑戰，同時簡化和自動化日常人力資源運作。 Zimyo 受到 Bajaj Capital、Yashraj Films、TVF、Shree Maruti、Capital Motion、SOHO House、Qatar Wire Products 和其他 2,500 家現代組織的信賴，提供一整套產品，包括人力資源和薪資、出勤、績效、申請人追蹤、參與、LMS 和50 多個模組。透過利用這些解決方案，任何規模的組織都可以自動化人力資源運營、運行無錯誤的工資單、按時支付工資、跟踪員工出勤、入職/離職員工、跟踪員工績效、解析簡歷、發送錄用通知書等等。與我們一起踏上重新定義卓越人力資源的旅程。
Zoho Recruit
zoho.com
更快的招聘，更好的招聘。 Zoho Recruit 是一個基於雲端的申請人追蹤系統，旨在為人才中介機構、企業人力資源部門和臨時工提供多樣化的端到端招聘解決方案。透過我們直覺的招募軟體，讓招募變得輕鬆。
Voyse
voyse.io
透過展現您出色的工作文化來創造難忘的候選人體驗。透過 Voyse Digital 職位描述，為您的企業和使其與眾不同的人員敞開大門。
Rytfit.ai
rytfit.ai
透過 Rytfit.ai 告別笨重、過時的人力資源流程，採用現代人力資本管理方法。 Rytfit 是一個由人工智慧驅動的勞動力管理平台，提供全面的解決方案，旨在幫助組織有效且有效率地管理其勞動力。將人才招募提升到一個新的水平 – Rythire 是根據您組織的需求量身定制的。輸入任何職位名稱即可在幾秒鐘內加速您創造就業機會。 Rytfit 的語意模型讓組織在短短 7 天內從 Hi 轉變為 Hire。 RytHire平台具有消除人工招募任務、簡化招募流程等特性。建立勞動力、重新規劃員工並提高保留率 - RytEngage 模組可讓組織識別和培養新角色的內部人才，促進成長和機會文化。衡量重要事項 - RytMeasure 模組提供了一個用於目標設定和即時追蹤的集中中心。該平台允許組織將其員工隊伍與整體業務策略結合起來，並推動更好的業務成果。透過我們的一體化解決方案簡化您的人力資源流程、吸引您的員工並推動成果。無論您是小型企業還是大型企業，我們的解決方案都可以幫助您實現勞動力管理目標並改善整體流程。
HROne
hrone.cloud
HROne 是面向未來的 HCM 套件，可實現人力資源流程自動化、簡化人際互動並提供可行的見解以建立更好的工作場所。為了讓人力資源的一切都實現自動駕駛，我們成功地簡化了整個員工生命週期的人力資源職能，為 1,100 多家企業節省了數百萬個小時。此計數包括來自 20 多個行業的名稱 - Timex、ABP、Lux Cozi、Droom、Amar Ujala、Haier、Bikanervala、Weikfield、Burberry、Harvest Gold、Studs、Nippon Steel、Annapurna、Nissin、TravelXp、Career Launcher 和 Paynearby 等僅舉幾例。最好的部分？我們以零成本向用戶贈送行動應用程序，幫助他們隨時隨地體驗人力資源自動化的真正力量。我們憑藉以下顯著功能在人力資源軟體市場中脫穎而出- ✅ 首個受Gmail 啟發的HR 收件箱，為您的一天提供指導✅ 創新的任務見解，以及時完成工作✅ 直觀的全局搜索框，用於追蹤和存取任何資訊和該系統不僅承諾，而且實際上向您展示了其真正的投資回報率。作為第一個對所有人力資源任務採取即時行動的 HCM，透過微妙的提醒來阻止積壓，我們透過自動化所有營運任務來幫助您取得成功。要了解更多信息，請訪問我們的網站 - https://hrone.cloud/
Screenloop
screenloop.com
Screenloop 是終極人才營運平台，可輕鬆地將下一代 ATS 與人工智慧驅動的解決方案和自動化相結合，包括自我調度、人工智慧記事本、背景調查、分析、招募品質等，全部集中在一個地方。它為人力資源、人才和人事專業人士以及新創公司、小型和大型企業的招募團隊提供服務。
Business Draft
businessdraft.com
Business Draft 提供了一種經濟實惠、用戶友好的一體化招聘解決方案，專為滿足成長型公司的需求而量身定制。我們的綜合軟體簡化了整個招募流程，以直覺的功能取代了耗時的手動任務，使招募人員和招募經理能夠更快、更有效率地尋找、評估和聘用頂尖人才。
Jobilla
jobilla.com
Jobilla 的數位招募解決方案為企業和候選人提供高效的人才招募體驗。我們提供個人化策略來吸引被動候選人、降低招募成本並加快招募流程，同時為候選人提供一種找到與其技能和興趣相符的工作的方法。透過使用 Jobilla，企業和候選人只需點擊幾下滑鼠即可準確獲得他們想要的東西——他們想要的方式和時間。潛在的。實現了。
foh&boh
fohandboh.com
foh&boh (www.fohandboh.com) 是一個幫助餐廳、飯店和零售商更快招募和入職員工的平台。我們在幾分鐘內將營運商和招募經理與合格人才連結起來，幫助企業大幅加快招募流程。
Talent Genie
talentgenie.co.za
Talent Genie 是一款招募軟體（申請人追蹤系統 (ATS)），它使用語言模式識別和人工智慧。自動篩選候選人，重新輸入履歷並追蹤他們相對於職位位置的位置。
Longlist
longlist.io
Longlist 是一款招募 CRM 和 ATS，適用於快速成長的招募和人力資源公司。
Sloneek
sloneek.com
Sloneek 是一個現代化的人力資源系統，包含管理員工整個旅程所需的一切。免費試用 14 天！
flair HR
flair.hr
flair 是一款一體化人力資源和招募解決方案，為複雜的人員相關流程（無論是本地、全球、遠端或基於辦公室）帶來結構性和簡單性。它具有人力資源團隊改善組織工作生活體驗所需的所有功能。 flair 涵蓋整個員工旅程，並且完全可自訂。從標準功能開始，或根據您組織的獨特需求調整每個流程 - 選擇權在您。透過招募功能吸引人才並減少招募時間，例如我們的拖放職涯頁面建立器和可自訂的候選人管道。透過個人化的入職旅程，將熱情的新手轉變為忠實的品牌擁護者。並簡化核心人力資源任務，例如缺勤管理、薪資、績效評估、時間追蹤等。我們的解決方案基於 Salesforce 構建，讓您能夠受益於世界領先的 CRM 平台的強大功能和安全性。但即使您不使用 Salesforce，我們也會為您提供存取權限。為您的組織增添一些才華，並實現人力資源和諧。
Empeon
empeon.com
Empeon 是一個靈活的平台，讓公司可以輕鬆管理所有人力資源和薪資需求。通常，公司聲稱他們有此功能，但他們只有連接的能力，從而造成瓶頸並減慢營運速度。快來測試我們的平台，看看為什麼它真正最適合您的業務。
TalentMesh
talentmesh.com
TalentMesh 平台是一個基於最新技術堆疊的直覺式招募平台，可讓您追蹤、自動化和增強整個招募週期。該平台將易於使用的申請人追蹤系統與高品質的就業前測試相結合，針對您獨特的招聘情況進行客製化。它透過利用獨特的人才數據提供超越傳統招募平台的價值，幫助您的企業： 1. 了解哪些類型的人才將推動績效2. 在現有申請人庫中找到更多此類人才3. 建立面試並使其專業化流程 4. 以科學精準聘用頂尖人才
Teamdash
teamdash.com
Teamdash 是一款終極招募軟體，適用於需要工具適應流程以便更快聘用優秀團隊的公司。 Teamdash 因其自訂能力、使用者友善性和招募能力而受到喜愛，是旨在快速提高結果和流程的內部招募人員的日益增長的選擇。
Tapflow
tapflow.app
Tapflow 可協助招募人員在幾分鐘內從 LinkedIn 找到傑出人才。 Tapflow 的智慧演算法無需在 LinkedIn 上進行大量手動過濾和單獨評估個人資料，而是可以立即找出任何職位的熱門個人資料。
Tacitbase
tacitbase.com
Tacitbase－旨在為招募經理提供支援的綜合平台。輕鬆簡化您的招募流程，從候選人參與到評估和申請追蹤。無縫溝通、安排活動、進行遠端訪談並保護資料。使用 Tacitbase 體驗優化的工作流程。 主要特點： 協同工作： 透過 Tacitbase 靈活的訂閱方案實現無縫協作。輕鬆地與團隊成員在候選人資料庫、候選人審核和申請追蹤方面進行協作。無論身在何處，都可以分配任務、追蹤進度並保持即時通訊。享受精細的權限管理以控制存取。 候選人資料庫： 輕鬆創建、管理和儲存來自各種來源的候選人。無論是來自社群媒體、電子郵件還是現有資料庫，Tacitbase 都可以幫助您輕鬆組織候選人。使用個人化列自訂您的候選人資料庫，並根據教育、經驗、技能和地點等特定標準搜尋潛在候選人。在一個集中位置追蹤所有候選人活動，包括評論、申請和通信。 候選人審查： 透過協作性和建設性的候選人評審來簡化和加快評估流程。全面了解每位候選人的資格和工作適合性，從而加快決策速度並提高招募品質。做出明智的選擇並建立一支強大的團隊。 預設郵件： 透過專用電子郵件地址與候選人進行有效溝通，將所有與候選人相關的電子郵件整合到一處。利用可自訂的電子郵件範本和自動通訊來節省時間、培養候選人關係並在整個招募過程中提供個人化體驗。輕鬆保持聯繫。 應用程式追蹤： 使用我們直覺的基於看板的申請追蹤系統 (ATS)，在整個招募流程中無縫追蹤候選人。客製化您的招募流程，與團隊成員合作，並直接在系統內與候選人溝通。透過標籤和過濾器簡化招募流程，確保高效的候選人管理和流暢的工作流程。 活動安排： 利用我們方便的活動安排功能簡化面試和評估安排。建立活動、指定詳細資訊並直接透過 Tacitbase 向候選人發送邀請。管理日曆上的所有已安排活動並向候選人發送提醒，確保無縫的招聘體驗並避免衝突。 會議整合： 利用 Tacitbase 針對 Zoom 和 Google Meet 等流行會議平台的整合功能進行安全的遠端訪談和評估。安排並邀請候選人參加虛擬面試，記錄會議以供將來參考，並簡化您的遠距招募活動。毫不費力地跨越距離。 進階搜尋： 利用我們高級搜尋過濾器的強大功能，根據特定標準（例如技能、經驗、教育程度等）識別候選人。使用一系列搜尋選項和過濾器優化搜尋結果，節省時間並確保為每個職缺選擇最合適的候選人。高效能找到完美匹配。 資料安全： 在 Tacitbase，資料安全是我們的首要任務。我們採用強大的安全措施來保護敏感的候選人訊息，包括行級安全性和定期資料備份。我們的平台符合資料保護法規，與第三方服務的整合符合嚴格的安全標準。將您的資料交給我們。 使用 Tacitbase 提高您的招募成功率。釋放簡化工作流程、進階功能和數據驅動洞察的力量。使用 Tacitbase 體驗招募的終極優勢並徹底改變您的招募遊戲！
HRLocker
hrlocker.com
HRLockeri 是一個基於雲端的人力資源、招募和績效管理系統。 HRLocker 讓公司能夠自動化其人員管理和招募流程，在一處簡化人力資源需求。
Jobspage
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