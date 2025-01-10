申請人追蹤系統 - 最受歡迎的應用程式 - 菲律賓

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
申請人追蹤系統 (ATS) 是招募人員、人力資源團隊和招募經理用來簡化尋找、篩選和管理求職者的流程的軟體工具。這些系統使企業能夠創建和分發職位發布、分析履歷中的相關資訊、安排面試以及收集候選人詳細資訊（包括求職信和推薦信）。他們還自動執行諸如面試安排、通知候選人後續步驟以及發送警報等任務。 ATS 解決方案在追蹤招募時間和招募成本等招募指標方面發揮著至關重要的作用，使公司能夠優化其招募流程並提高招募軟體的投資回報。 領先的申請人追蹤軟體通常與更廣泛的招聘功能集成，例如工作委員會和職業網站發布、候選人搜尋、簡歷解析、員工推薦評估、申請人篩選、招聘營銷、面試安排、候選人關係管理、入職和招募數據分析。一些 ATS 平台還可能包括候選人關係管理功能，可協助招募人員透過電子郵件行銷、日程安排和持續溝通等功能主動識別和培養潛在候選人。
提議新的應用程式
Rippling
rippling.com
Rippling 為企業提供了一個在全球範圍內運作人力資源、IT 和財務的場所。它將通常分散在公司內的所有勞動力系統匯集在一起，例如工資、費用、福利和電腦。您有史以來第一次可以在單一系統中管理和自動化員工生命週期的每個部分。以入職為例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方僱用新員工，並設定他們的工資單、公司卡、電腦、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方應用程式 - 所有這些都在 90 秒內完成。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox 被 Gartner 公認為亞太地區最受歡迎的 HCM 平台之一，是一款基於雲端的新時代 HRMS。在 Sequoia、Lightspeed 和 Endiya Partners 的支持下，Darwinbox 為 350 多家全球企業的 90 多萬名員工提供人力資源技術體驗。
JotForm
jotform.com
Jotform 的表單產生器受到超過 20 多萬用戶的信賴，是從任何裝置建立和發佈線上表單的簡單方法。該公司提供 10,000 多個現成的表單模板、100 多個與第三方應用程式的整合以及先進的設計功能，使其成為世界各地組織領先的線上表單產生器。它廣泛用於建立付款表單、潛在客戶生成表單、註冊表單、聯絡表單、申請表等。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR 是一家提供人力資源軟體即服務的美國科技公司。該公司由 Ben Peterson 和 Ryan Sanders 於 2008 年創立，總部位於猶他州林登。 BambooHR 的服務包括申請人追蹤系統和員工福利追蹤系統。 2019年，加喬·C·塞維利亞和 Brian T. Horowitz 在《PC 雜誌》中寫道，BambooHR“比競爭產品更貴”，並且“與競爭對手的解決方案相比，缺乏福利管理(BA) 功能”，但其“可靠的功能集和用戶友好的介面將其推向了我們的最佳選擇」。列表」。
Manatal
manatal.com
Manatal 是下一代招募軟體。該平台易於實施並採用最新技術構建，旨在簡化從採購到入職等的招聘流程。將您的招募管道整合到直覺的平台上，以便更好、更快地招募。利用人工智慧工具和社交媒體豐富功能，遠端管理您的團隊並改善協作，利用完整的報告套件、合規工具（GDPR、CCPA、PDPA...）、完整的API，在數千個免費和免費網站上發布職缺付費頻道越來越多。使用基於雲端的終極招募工具改變您的招募方式，並將您的招募指標推向新高！
Paylocity
paylocity.com
我們的一體化軟體平台為人力資源專業人員提供了一種輕鬆管理薪資、福利、人才和勞動力管理等日常任務的方法。但我們的與眾不同之處在於，我們的技術得到了真正關心客戶成功的文化的支持。提供者只會向您出售產品。但合作夥伴實際上關心您和您的業務。合作夥伴需要花時間來了解您並了解您的需求。我們與您一起尋找最佳解決方案，使您今天的業務受益，同時為更美好的明天鋪平道路。明天就是你的團隊的全部了。我們所做的一切都是為了支持您實現目標。我們將共同處理您的日常工作，以便您可以花更多的時間來打造您和您的員工渴望的文化。對於渴望真正合作關係的專業人士來說，Paylocity 是一家人力資源和薪資公司，可將您從今天的任務中解放出來，因此我們可以一起將更多時間專注於明天的承諾。讓我們一起前進吧。
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® 是一款一體化人力資源解決方案，設計時考慮到了簡單性。憑藉隨您的業務發展和變化的技術，Paychex 擁有創新業務解決方案和專門支持的正確組合，無論您的業務發展到何處，都可以幫助您實現目標。和留住員工•透過我們位於美國的24/7/365 即時支援團隊，隨時隨地獲得經驗豐富、屢獲殊榮的支援•與我們的合規專家一起領先於不斷變化的法律和法規••隨時隨地存取您的資訊Paychex Flex 行動應用程式人才管理：從單一人力資源平台招募、保留和培養頂尖人才，並簡化您的招募和入職流程。勞動力管理：利用我們重要的勞動力管理資源提高員工效率和生產力。薪資和財務支援：輕鬆支付員工薪資並管理稅金、費用等，以便您可以繼續專注於您的業務。員工福利：透過提供有價值的員工福利來吸引並留住頂尖人才，同時簡化您的計畫管理。 PEO 和人力資源外包：透過我們全面的人力資源外包解決方案在整個員工生命週期中為您的業務提供支援。員工體驗：透過為員工提供自助人力資源、培訓和財務工具來節省時間並提高準確性。整合：在您的軟體和 Paychex Flex 之間自動準確地連接和共享資料。了解為什麼 Paychex 是最大的中小型企業人力資源公司，讓我們簡化您的薪資體驗。
HiBob
hibob.com
bob HRIS 是一個人員管理平台，可協助充滿活力的公司發揮員工的最佳水準。我們的 HR 軟體獨特、直覺且智能
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn 是人力資源產業軟體領域的全球領導者。超過 10,000 家公司依靠 Bullhorn 的雲端平台來為其自始至終的人員配置流程提供支援。 Bullhorn 總部位於波士頓，在世界各地設有辦事處，由創辦人領導，在全球擁有 1,000 多名員工。
Workable
workable.com
現在，尤其是未來幾年，每家公司都將尋求利用人工智慧的力量來提高所有職能和部門的績效和生產力。在人工智慧主流採用的推動下，這種行為的快速轉變將從根本上改變招募和人力資源的格局。 Workable 處於這項轉型的最前沿，提供了一套產品，這些產品利用了我們透過處理 2.6 億候選人和超過 150 萬名員工而開發的專有人工智慧。 Workable 的使命是將您公司的人力資源生產力提高 10 倍。 Workable Recruiting 是一個世界一流的申請人追蹤系統，可以讓招募人員和招募經理變得更好。可行的人工智慧可以幫助完成最耗時的任務，例如採購、篩選、發送電子郵件、產生職位描述和麵試工具包等。 Workable 與所有主要招募網站緊密整合，並提供最佳招募團隊所需的所有功能。 Workable HR 透過高度可設定的系統實現端到端員工管理，該系統可在一個地方安全地處理員工資料、管理休假、與薪資整合等。 Jobs by Workable 是一個招聘委員會，它將數百萬候選人與由 Workable 驅動的公司的工作機會聯繫起來。 Workable 已協助 100 多個國家的 27,000 多家公司尋找、僱用和管理頂尖人才。我們在人力資源和招聘方面實現了前所未有的生產力提高，確保我們的客戶在快速發展的技術領域中保持領先地位。
Recruitee
recruitee.com
Recruitee 是一家生產或銷售電腦「軟體即服務」(Saas) 的企業。它包括用於雇主品牌的職業網站編輯系統、用於採購（人員）（也稱為招聘）的插件、就業網站整合、電子郵件和日曆同步。 Recruitee 在 2015 年 8 月公開推出後的 4 個月內吸引了全球 1000 多家中小企業 (SME) 和招聘機構。
Ashby
ashbyhq.com
Ashby 讓人才團隊能夠透過可行的分析、內建最佳實踐以及消除附加元件的一體化解決方案來運行世界一流的招募流程。其影響在於即時可靠的數據、始終如一的優秀候選人和招募人員體驗以及單一事實來源。毫不妥協地整合，無限擴展。整合的一體化解決方案 Ashby 將您的 ATS、CRM、調度和分析整合到一個具有同類最佳功能的可擴展解決方案中。消除附加元件並降低招募軟體成本。培訓您的團隊僅使用一種工具來實施世界一流的招募營運流程。強大的招募分析為您的團隊獲取即時可靠的數據和可行的見解，以改善工作流程、與利害關係人無縫溝通並大規模推動流程改善。利用 Ashby 分析成為策略數據講述者、預測招募能力並追蹤和優化招募目標的進度。消除過時的電子表格、報告建立的漫長等待時間以及對數據準確性的任何懷疑。內建最佳實務 Ashby 為您提供所需的內建結構和自動化工作流程，以促進一致、公平的招募成果。始終提供卓越的候選人體驗，同時透過經過審查的模板、可自訂的警報和可共享的管道視覺化節省時間。讓您的團隊專注於他們喜歡的招募中那些有回報且富有挑戰性的方面。
Cavall
cavall.io
Cavall 是一個申請人追蹤系統 (ATS)，它提供了理想的平台來幫助您保持井井有條，即使您有來自不同來源和跨多個部門的數千份申請。卡瓦爾的目標是促進尋找和吸引能夠成為優秀員工的候選人的過程。此外，卡瓦爾的目標是透過保持招募週期盡可能創新和高效來創造價值。
Paycom
paycom.com
25 年來，Paycom Software, Inc.（NYSE：PAYC）透過易於使用的人力資源和薪資技術簡化了業務和員工的生活，並透過直接存取資料來提高透明度。由於其業界首創的解決方案 Beti®，員工現在可以自行處理薪資單，並在提交薪資單之前被引導查找並修復代價高昂的錯誤。從入職和福利登記到人才管理等，Paycom 的軟體簡化了流程，提高了效率，並讓員工能夠掌控自己的人力資源信息，所有這些都在一個應用程式中完成。 Paycom 因其技術和工作場所文化而獲得全國認可，現在可以為美國和國際上各種規模的企業提供服務。 Paycom 正在引領美國工作場所的數位轉型。我們對文化和價值觀的承諾使我們被Fast Company 評為全球最具創新力的公司之一，並被《新聞周刊》評為美國最偉大的工作場所之一，並被Top Workplaces 評為美國最佳雇主。 Paycom 在美國擁有約 36,820 名客戶（截至 2023 年 12 月 31 日），比上年增長 1%。 2014 年 4 月 15 日，Paycom 成為一家上市公司，其股票在紐約證券交易所上市交易，股票代號為 PAYC。 2020年初，該公司加入標準普爾500指數。
Loxo
loxo.co
Loxo 是排名第一的人才情報平台，也是招募軟體領域的全球領導者。我們所知道的傳統 ATS 將在 5 年內不復存在。 Loxo 旨在透過單一記錄系統軟體平台管理整個招募生命週期，取代傳統的 ATS，並在過程中帶來無限更多的內容。因為招募一名員工不應該需要 10 種以上的工具。人才情報平台包括： - 一流的 ATS - 人工智慧驅動的招募 CRM（您的招募資料庫，其中包含您的資料和 Loxo 自動更新資料的組合，以確保您始終獲得最準確的候選人資訊） - 具有人工智慧支援的行銷活動建立功能的多通路外展工具，因此您永遠不會錯過後續活動- 包含超過12 億人和數百萬組織的人員和公司搜尋引擎- 經過驗證的聯絡資訊，例如個人電子郵件和手機號碼- 借助Loxo 的AI 助手Copilot 實現即時AI 採購、排名和匹配更不用說...Loxo 也是唯一一款配備專為招聘人員設計的銷售CRM 的招聘軟體— 這意味著您可以進行業務開發活動在您完成其餘工作流程的相同位置進行。真正的勝利在這裡？這些市場領先的產品均設計為無縫協作，使您工作的每一步都更有效率並減少出錯的空間。全球超過 13,200 個高階主管獵人頭、RPO、專業招募和人員配置團隊已成為 Loxo 的招募機器。但這到底意味著什麼？ - 整個人才生命週期的成本降低了 74%，包括採購和僱用成本。 - 由於採購和工作流程自動化，招募時間縮短了 85%。 - 98% 的顧客滿意度。
Softr Studio
softr.io
Softr.io 可讓您在幾分鐘內為您的企業建立用戶端入口網站和內部工具，無需編寫程式碼。它可與 Airtable 和 Google Sheets 搭配使用。加入超過 90,000 個團隊，為其客戶或合作夥伴建立入口網站、員工內部網路、專案管理工具、儀表板、CRM 等。
SpringRecruit
springrecruit.com
SpringRecruit 是最好的免費 ATS 之一，透過有效的協作、履歷解析器以及簡單的面試安排和提醒，幫助您更快地挑選頂尖人才。
ApplicantStack
applicantstack.com
ApplicantStack 是一個全方位服務的申請者追蹤系統，可自動化並簡化招募流程的所有階段。今天就開始免費試用！使用 ApplicantStack 尋找您的下一個新員工。體驗面向醫療保健、專業服務、技術、製造、食品和飲料以及酒店雇主的領先招聘平台。自動化您的招募流程（從職位發佈到錄取通知書）輕鬆發布職位、追蹤申請、篩選和篩選申請人、設定電子郵件觸發器、管理合規性、向候選人發送簡訊等等。廣泛的合作夥伴網路提供評估、背景篩選、職位分配、薪資和視訊面試。快速、輕鬆地入職新員工 整合入職包括一個方便的新員工門戶，新員工可以在其中管理文書工作，並可以電子簽名和提交電子文檔。管理員可以上傳州和聯邦表格、監控任務完成情況並設定提醒。更快解決入職瓶頸，實現效率最大化。提供積極、適合行動裝置的新員工體驗，幫助他們開始投入工作並做好準備。超過 35,000 家公司使用 Swipeclock 的 HRMS 解決方案來招募、入職和管理員工。 ApplicantStack 計劃起價為 29 美元/月。立即開始免費試用，看看申請人追蹤有多麼容易！
Breezy HR
breezy.hr
您和您的團隊將使用的現代化、輕鬆的端到端招募產品。 Breezy 簡化了您的整個招募流程；透過自動執行職缺、招募廣告、面試安排和後續等手動任務，讓您有更多時間與候選人聯繫。我們獨特的視覺化通路管理方法將提高您的招募流程的生產力。簡單的拖放介面意味著團隊中的任何人（所以，每個人！）都將在幾分鐘內啟動並運行，而輕鬆任務可確保沒有遺漏。您也將與候選人聯繫並更快地做出更好的決定：從全新的候選人匹配分數（立即計算出最適合您的申請人）到世界一流的簡歷解析，將每個人都放在統一的個人卡片上；我們的記分卡系統和麵試指南能夠客觀地處理每個人對候選人的意見。此外，我們也透過強大的分析和報告來支持這一切。它還符合 GDPR！借助 Breezy，您將在更短的時間內做出更好的招募決策。快來看看我們。
100Hires
100hires.com
使用者友善的申請人追蹤系統：免費方案、Gmail 和日曆整合。更快吸引、面試和聘用最優秀的候選人。被新創公司、中小企業以及西門子和麥格納等大公司使用。建立您的簡歷資料庫：簡歷解析器、csv 匯入、重複檢測器。發送大量電子郵件活動。安排並進行面試，並對面試官進行回饋提醒。看板可視化您的招募管道。 Chrome 擴充功能可從 Linkedin、Github 等匯入候選人。
Dayforce
dayforce.com
Dayforce 是現代勞動力的全球人才平台。作為企業 HCM 解決方案，Dayforce 將薪資、人力資源、福利、人才管理、勞動力管理等整合到一個雲端應用程式中，為當今無限的勞動力提供支援。 Dayforce 協助提供體驗，協助組織釋放其全部員工潛力並自信地運營，無論其在世界何處運作。 Dayforce 總部位於安大略省多倫多和明尼蘇達州明尼阿波利斯，業務遍及全球。該公司「讓工作生活更美好」的品牌承諾不僅是對客戶的承諾，也是對 Dayforce 員工和 Dayforce 所在社區的承諾。考勤和任務管理· 人才獲取，包括招聘和入職· 人才管理，包括績效管理、繼任計劃、薪酬管理、敬業度調查和集成學習管理系統· 高級報告、分析和儀表板· 人力資源自我通過Dayforce 移動應用程式提供服務
Eddy
eddy.com
對於電子表格已無法滿足需求的小型企業來說，Eddy 是理想的一體化人力資源和薪資平台。它提供了您所需的關鍵功能，而沒有大型系統的複雜性和開銷，讓您有機會透過將多種工具組合成對您的業務有意義的工具來簡化您的生活。與 Eddy 一起節省時間和金錢。僱用、入職、管理和支付員工工資——所有這些都在一個簡單的系統中進行。
Teamtailor
teamtailor.com
無論您每年招募一名員工還是數千名員工，Teamtailor 都是公司和候選人喜愛的一體化招募軟體。我們易於使用、以候選人為中心的軟體為您提供更好地招募所需的所有工具，包括自動觸發器、分析、產生人工智慧、匿名招募、完全可自訂的招募工作流程、易於建立的職業網站等等更多的。
Personio
personio.de
Personio 是一款一體化人力資源軟體，可讓您管理員工生命週期的每個階段，從而幫助釋放員工的力量。我們的軟體簡化了您招募、入職、管理、發展和支付員工薪資的方式。歐洲超過 10,000 個組織相信 Personio 能夠透過薪資管理、人力資源幫助台、績效與發展以及調查等創新功能來提高效率。我們擁有 300 多名員工，提供支持，客戶滿意度達 90%，並提供 180 多個整合。立即將您的人力資源團隊從電子表格升級為策略 – 立即預約免費演示：https://www.personio.com/webdemo/
WebHR
web.hr
WebHR 是一款社交一體式人力資源軟體，涵蓋了公司最重要的資產（員工）從「僱用」到「退休」的所有內容。 WebHR 將使您的人力資源團隊能夠輕鬆有效地開始管理您的人力資源。 WebHR 不僅是 HR 不可或缺的工具，也是整個公司不可或缺的工具。 WebHR 是基於軟體即服務 (SaaS) 和雲端運算模型。
JobAdder
jobadder.com
**ATS 軟體** 專為招聘機構和內部團隊打造 - 所有職位、候選人、溝通和任務均透過 JobAdders 用戶友好型、可自訂的儀表板進行簡化。 JobAdder 是一個完全基於雲端的系統，為現代用戶提供了完全的靈活性，可以透過任何行動裝置隨時隨地進行招募。 JobAdders 多元化的職缺發布功能可讓招募人員將職缺廣告發佈到 200 多個職缺委員會和社群媒體平台。
Jobersy
jobersy.com
集中您的招募流程。透過可自訂的職業頁面發布您的職缺並接收申請。
Zoho Recruit
zoho.com
更快的招聘，更好的招聘。 Zoho Recruit 是一個基於雲端的申請人追蹤系統，旨在為人才中介機構、企業人力資源部門和臨時工提供多樣化的端到端招聘解決方案。透過我們直覺的招募軟體，讓招募變得輕鬆。
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Hire 是 Trakstar 的申請人追蹤系統 (ATS)。輕鬆管理履歷，吸引來自各種來源的候選人，管理您的職業網站，與您的招募團隊協作，並產生有關您的招募工作的報告 - 所有這些都只需一個解決方案。 Hire 協助公司實現從發布職位到選擇理想候選人的端到端招募流程自動化。管理每一份履歷。履歷流入 Hire 並被解析為格式一致的候選人資料。與招募團隊合作。招募經理和麵試官可以直接從電子郵件和日曆中提供候選人回饋並接受面試請求。衡量您的招募成功：在 Trakstar Insights 中產生包含基準測試的報告，幫助您識別招募流程中的瓶頸以及您與類似同業群體的比較情況。產品說明 Hire 是 Trakstar 的申請人追蹤系統。管理招募流程的每一步，從招募人才到選擇合適的候選人。
StaffingSoft
staffingsoft.com
招募人員和人力資源專業人員的招募軟體。 StaffingSoft 是一個企業範圍內的申請人追蹤系統，提供全套工具，可有效整合和簡化全球候選人、員工和外部供應商的人才招募、留任和管理。您將有機會與我們建立長期合作夥伴關係，以促進您的生產力和成長。
Sympa
sympa.com
Sympa 是一款完整、完全可自訂的 HR 軟體，可讓您專注於員工和明智的決策。探索我們的解決方案並預訂免費演示。
Talent Clue
talentclue.com
Talent Clue 是最強大、最完整的招募軟體，專為想要掌握最新人力資源知識的招募人員而設計。自 2013 年進入市場以來，擁有 300 多家客戶和 3,400 多名招募人員，Talent Clue 已成為他們不可或缺的工作工具。自動化整個選擇過程。透過我們廣泛的 Multiposter 創造有吸引力的工作機會並擴大宣傳範圍。直觀地管理流程並建立由詳細報告支援的統一人才庫。
TalentLyft
talentlyft.com
招募軟體將申請人追蹤系統、招募行銷、採購和人才 CRM 解決方案整合在 1 個平台中。
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef 是基於 SaaS 的申請人追蹤和人才管理解決方案的領先提供商，這些解決方案專為分散的小時工而構建。我們的行動優先平台簡化了從招募到留任的流程，從招募、聘用、培訓到敬業度，改變雇主追蹤小時工的方式。許多最知名的全球品牌都信賴 TalentReef 提供優化和推動其人才管理流程所需的可行見解。
Talentsquare
talentsquare.com
Talentsquare 的使命是幫助企業在招募方面取得卓越成就。我們提供最新的人力資源技術來輕鬆管理和招募人才。
TalentWall
talentwall.io
TalentWall 將您的候選人管道轉換為視覺卡牆，即時反映所有 Greenhouse 候選人資料。它為您的招募經理提供了更高的透明度，與您的團隊更好地協作，並且永遠不會再忽視正在處理的候選人。
Talexio
talexiohr.com
Talexio 是一套完整的人力資源套件，適合希望提高工作效率的人力資源、招募和薪資專業人員。 Talexio 靈活的基於雲端的解決方案使組織能夠完全控制其人力資源流程。透過自動化，易於使用的 Talexio 可以節省您的時間，同時也降低內部流程的成本。 Talexio 是一個可擴展的解決方案，適合任何行業內任何規模的企業；這樣您就可以隨著業務的發展而減少擔心。
Team Engine
teamengine.io
為了贏得人才爭奪戰，您需要閃電般的招募流程和防故障系統，以便與候選人和員工保持一致的溝通。 Team Engine 可協助您吸引更多申請人、更快地聘用他們，至關重要的是，讓他們在整個任期內保持參與度。 Team Engine 透過自動執行手動（但對時間敏感）步驟來加速招募流程，以保持候選人繼續前進 - 即使您的團隊下班！透過我們的自動訊息傳遞平台，接觸候選人和員工喜歡參與的地方（在他們的文本中），讓每個人都了解情況。透過自動化招募和保留最佳實踐，您將確保為申請人和員工提供最佳體驗。 Team Engine 將協助您： 尋找並聘用優秀人才 — 自動執行招募流程中的冗餘任務，以便您可以在最重要的地方增加價值。激勵並留住優秀員工－透過結構化的一對一交流和提供體驗回饋的機會，讓新員工有一個良好的開始。執行和持續改進－在整個公司內建立聯繫以完成工作、創造高效的流程並培養成長和發展的文化。了解我們如何提供協助： • 與無辦公桌員工和求職者發短信• 用於時間敏感的通信的自動訊息傳遞（例如面試提醒和開放註冊截止日期） • Craigslist、Facebook 和Instagram 上的內置招聘廣告•翻譯為西班牙語的通信 -演講者 • 組織所有招聘活動和申請人詳細資訊的集中中心 • 候選人來源多樣化，以擴大影響範圍。
Teamable
teamable.com
招募的未來，就在今天。 尋找優秀人才並與之互動。無論是被動採購、培養和訊息傳遞，還是推薦，我們都能幫助公司為其團隊聘用合適的人才。
Top Echelon
topechelon.com
Top Echelon 招募軟體將強大的申請人追蹤 (ATS) 和客戶關係 (CRM) 功能結合到一個招募解決方案中，旨在簡化招募和招募團隊的招募流程，起價為每月 67.15 美元/用戶。 Top Echelon 自動化許多申請人追蹤功能，例如簡歷解析、電子郵件解析、批量簡歷上傳、自訂欄位、自訂工作流程、匯入/匯出電子表格、重複檢查、記錄合併、標記、全文搜尋、半徑搜尋和可選的候選人門戶。為了協助管理招募流程，Top Echelon 提供了CRM 功能，可在整個招募生命週期中與候選人進行溝通，包括自訂管道階段、電子郵件整合、日曆整合、自訂熱門清單、活動規劃器、電子郵件範本、自訂活動、報告、通知系統等。所有這些都包含入職、培訓和支持，無需額外付費。
Vacancy Filler
vacancy-filler.co.uk
下一代 ATS，空缺填充器使招募人員能夠快速提供最佳的候選人體驗。它自始至終實現自動化和品牌化，配備了代理模組、人才庫、招聘請求、SJT 和測試、背景調查、推薦信、視訊篩選和入職等工具，所有這些都以強大的 BI 分析套件為基礎。與空缺填充者合作，您將擁有自己的客戶經理、英國用戶和候選人支援以及與您的人力資源系統的整合。還有更多！
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter 的 VidInterviewing 是世界上最先進的視訊面試平台。我們的系統提供預先錄製的即時視訊面試，可以根據任何招聘場景進行定制，並幫助各種規模的公司以更快、更經濟高效的方式找到更優質的求職者。
Viterbit
viterbit.com
Viterbit 是一個人才招募平台。現在，公司可以使用數據不斷優化招募流程的各個方面，從而降低招募成本和時間。
VIVAHR
vivahr.com
VIVAHR 是美國發展最快的小型企業申請者追蹤系統。 VIVAHR 讓您可以輕鬆地 - 發布職位 - 管理候選人 - 與團隊成員合作 - 運行報告/見解 就這麼簡單！首先向 50 多個招聘網站免費發布招聘資訊。新客戶平均 6 分鐘內就能找到工作。
WizeHire
wizehire.com
Wizehire 是一個屢獲殊榮的端到端招募平台，它將創新軟體與您所需的實踐專家支援相結合，讓您充滿信心地發展您的團隊。超過 18,000 家企業信賴 Wizehire 來幫助其團隊發展。
Workstream
workstream.us
Workstream 是領先的小時工人力資源、薪資和招募平台。其智慧技術簡化了人力資源任務，使特許經營者和企業主可以快速行動、降低勞動力成本並簡化營運——所有這些都在一個地方完成。前 50 名的快餐店品牌中有 46 個（包括 Burger King、Jimmy John's、Taco Bell）依靠 Workstream 僱用、留住團隊並為其支付工資。請造訪 workstream.us 以了解更多資訊。
WorkTaps
worktaps.com
適用於小時工的員工推薦軟體。讓員工參與進來，幫助找到最優質的員工；快點。
X0PA
x0pa.com
X0PA AI 幫助組織識別、吸引和僱用最適合工作和組織的候選人，並使用其預測分析來預測候選人留在組織中並表現良好的機率。
YouCruit
youcruit.com
基於雲端的解決方案，可協助雇主透過自動招聘板發布和招聘來尋找、管理和僱用優秀的候選人。
ZenHR
zenhr.com
在 ZenHR，我們致力於讓使用者安心。 ZenHR 不只是另一個人力資源軟體；它也是人力資源軟體。這是一種變革性的人力資源體驗，旨在幫助人力資源部門和員工達到禪宗狀態。憑藉我們的在地化功能和介面（包括勞動法、外籍人士法規、社會保險和稅法），ZenHR 的 HRMS 為中東和北非市場中從中小企業到企業客戶的所有人提供服務。
Zenploy
zenploy.io
Zenploy 是一款招募軟體，讓您能夠在一個地方有效地管理工作機會、候選人和麵試。
Zimyo
zimyo.com
Zimyo 是一個廣泛的人力資源技術平台，可解決複雜的人力資源挑戰，同時簡化和自動化日常人力資源運作。 Zimyo 受到 Bajaj Capital、Yashraj Films、TVF、Shree Maruti、Capital Motion、SOHO House、Qatar Wire Products 和其他 2,500 家現代組織的信賴，提供一整套產品，包括人力資源和薪資、出勤、績效、申請人追蹤、參與、LMS 和50 多個模組。透過利用這些解決方案，任何規模的組織都可以自動化人力資源運營、運行無錯誤的工資單、按時支付工資、跟踪員工出勤、入職/離職員工、跟踪員工績效、解析簡歷、發送錄用通知書等等。與我們一起踏上重新定義卓越人力資源的旅程。
Voyse
voyse.io
透過展現您出色的工作文化來創造難忘的候選人體驗。透過 Voyse Digital 職位描述，為您的企業和使其與眾不同的人員敞開大門。
Talent Genie
talentgenie.co.za
Talent Genie 是一款招募軟體（申請人追蹤系統 (ATS)），它使用語言模式識別和人工智慧。自動篩選候選人，重新輸入履歷並追蹤他們相對於職位位置的位置。
Empeon
empeon.com
Empeon 是一個靈活的平台，讓公司可以輕鬆管理所有人力資源和薪資需求。通常，公司聲稱他們有此功能，但他們只有連接的能力，從而造成瓶頸並減慢營運速度。快來測試我們的平台，看看為什麼它真正最適合您的業務。
flair HR
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Longlist 是一款招募 CRM 和 ATS，適用於快速成長的招募和人力資源公司。
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