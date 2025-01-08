申請人追蹤系統 - 最受歡迎的應用程式 - 法屬玻里尼西亞

Loxo

loxo.co

Loxo 是排名第一的人才情報平台，也是招募軟體領域的全球領導者。我們所知道的傳統 ATS 將在 5 年內不復存在。 Loxo 旨在透過單一記錄系統軟體平台管理整個招募生命週期，取代傳統的 ATS，並在過程中帶來無限更多的內容。因為招募一名員工不應該需要 10 種以上的工具。人才情報平台包括： - 一流的 ATS - 人工智慧驅動的招募 CRM（您的招募資料庫，其中包含您的資料和 Loxo 自動更新資料的組合，以確保您始終獲得最準確的候選人資訊） - 具有人工智慧支援的行銷活動建立功能的多通路外展工具，因此您永遠不會錯過後續活動- 包含超過12 億人和數百萬組織的人員和公司搜尋引擎- 經過驗證的聯絡資訊，例如個人電子郵件和手機號碼- 借助Loxo 的AI 助手Copilot 實現即時AI 採購、排名和匹配更不用說...Loxo 也是唯一一款配備專為招聘人員設計的銷售CRM 的招聘軟體— 這意味著您可以進行業務開發活動在您完成其餘工作流程的相同位置進行。真正的勝利在這裡？這些市場領先的產品均設計為無縫協作，使您工作的每一步都更有效率並減少出錯的空間。全球超過 13,200 個高階主管獵人頭、RPO、專業招募和人員配置團隊已成為 Loxo 的招募機器。但這到底意味著什麼？ - 整個人才生命週期的成本降低了 74%，包括採購和僱用成本。 - 由於採購和工作流程自動化，招募時間縮短了 85%。 - 98% 的顧客滿意度。