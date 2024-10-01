申請人追蹤系統 - 最受歡迎的應用程式 - 馬爾地夫

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
申請人追蹤系統 (ATS) 是招募人員、人力資源團隊和招募經理用來簡化尋找、篩選和管理求職者的流程的軟體工具。這些系統使企業能夠創建和分發職位發布、分析履歷中的相關資訊、安排面試以及收集候選人詳細資訊（包括求職信和推薦信）。他們還自動執行諸如面試安排、通知候選人後續步驟以及發送警報等任務。 ATS 解決方案在追蹤招募時間和招募成本等招募指標方面發揮著至關重要的作用，使公司能夠優化其招募流程並提高招募軟體的投資回報。 領先的申請人追蹤軟體通常與更廣泛的招聘功能集成，例如工作委員會和職業網站發布、候選人搜尋、簡歷解析、員工推薦評估、申請人篩選、招聘營銷、面試安排、候選人關係管理、入職和招募數據分析。一些 ATS 平台還可能包括候選人關係管理功能，可協助招募人員透過電子郵件行銷、日程安排和持續溝通等功能主動識別和培養潛在候選人。
提議新的應用程式
Dayforce
dayforce.com
Dayforce 是現代勞動力的全球人才平台。作為企業 HCM 解決方案，Dayforce 將薪資、人力資源、福利、人才管理、勞動力管理等整合到一個雲端應用程式中，為當今無限的勞動力提供支援。 Dayforce 協助提供體驗，協助組織釋放其全部員工潛力並自信地運營，無論其在世界何處運作。 Dayforce 總部位於安大略省多倫多和明尼蘇達州明尼阿波利斯，業務遍及全球。該公司「讓工作生活更美好」的品牌承諾不僅是對客戶的承諾，也是對 Dayforce 員工和 Dayforce 所在社區的承諾。考勤和任務管理· 人才獲取，包括招聘和入職· 人才管理，包括績效管理、繼任計劃、薪酬管理、敬業度調查和集成...
Keka
keka.com
招募不僅僅是一步完成的事情，因為它涉及整個過程中的各個複雜階段。找到合適的人才是建立成功商業環境的基石。因此，Keka 將為您提供出色的功能，例如多平台候選人搜尋、技術評估、記分卡等，這將幫助您透過 Keka 的申請人追蹤系統提供面向未來的招募體驗。
Paylocity
paylocity.com
我們的一體化軟體平台為人力資源專業人員提供了一種輕鬆管理薪資、福利、人才和勞動力管理等日常任務的方法。但我們的與眾不同之處在於，我們的技術得到了真正關心客戶成功的文化的支持。提供者只會向您出售產品。但合作夥伴實際上關心您和您的業務。合作夥伴需要花時間來了解您並了解您的需求。我們與您一起尋找最佳解決方案，使您今天的業務受益，同時為更美好的明天鋪平道路。明天就是你的團隊的全部了。我們所做的一切都是為了支持您實現目標。我們將共同處理您的日常工作，以便您可以花更多的時間來打造您和您的員工渴望的文化。對於渴望真正合作關係的專業人士來說，Paylocity 是一家人力資源和薪資公司，可將您從今天的任務中解...
Paycom
paycom.com
25 年來，Paycom Software, Inc.（NYSE：PAYC）透過易於使用的人力資源和薪資技術簡化了業務和員工的生活，並透過直接存取資料來提高透明度。由於其業界首創的解決方案 Beti®，員工現在可以自行處理薪資單，並在提交薪資單之前被引導查找並修復代價高昂的錯誤。從入職和福利登記到人才管理等，Paycom 的軟體簡化了流程，提高了效率，並讓員工能夠掌控自己的人力資源信息，所有這些都在一個應用程式中完成。 Paycom 因其技術和工作場所文化而獲得全國認可，現在可以為美國和國際上各種規模的企業提供服務。 Paycom 正在引領美國工作場所的數位轉型。我們對文化和價值觀的承諾使我們...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR 是一家提供人力資源軟體即服務的美國科技公司。該公司由 Ben Peterson 和 Ryan Sanders 於 2008 年創立，總部位於猶他州林登。 BambooHR 的服務包括申請人追蹤系統和員工福利追蹤系統。 2019年，加喬·C·塞維利亞和 Brian T. Horowitz 在《PC 雜誌》中寫道，BambooHR“比競爭產品更貴”，並且“與競爭對手的解決方案相比，缺乏福利管理(BA) 功能”，但其“可靠的功能集和用戶友好的介面將其推向了我們的最佳選擇」。列表」。
Rippling
rippling.com
Rippling 為企業提供了一個在全球範圍內運作人力資源、IT 和財務的場所。它將通常分散在公司內的所有勞動力系統匯集在一起，例如工資、費用、福利和電腦。您有史以來第一次可以在單一系統中管理和自動化員工生命週期的每個部分。以入職為例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方僱用新員工，並設定他們的工資單、公司卡、電腦、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方應用程式 - 所有這些都在 90 秒內完成。
JotForm
jotform.com
Jotform 的表單產生器受到超過 20 多萬用戶的信賴，是從任何裝置建立和發佈線上表單的簡單方法。該公司提供 10,000 多個現成的表單模板、100 多個與第三方應用程式的整合以及先進的設計功能，使其成為世界各地組織領先的線上表單產生器。它廣泛用於建立付款表單、潛在客戶生成表單、註冊表單、聯絡表單、申請表等。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox 被 Gartner 公認為亞太地區最受歡迎的 HCM 平台之一，是一款基於雲端的新時代 HRMS。在 Sequoia、Lightspeed 和 Endiya Partners 的支持下，Darwinbox 為 350 多家全球企業的 90 多萬名員工提供人力資源技術體驗。
Zoho Recruit
zoho.com
更快的招聘，更好的招聘。 Zoho Recruit 是一個基於雲端的申請人追蹤系統，旨在為人才中介機構、企業人力資源部門和臨時工提供多樣化的端到端招聘解決方案。透過我們直覺的招募軟體，讓招募變得輕鬆。
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® 是一款一體化人力資源解決方案，設計時考慮到了簡單性。憑藉隨您的業務發展和變化的技術，Paychex 擁有創新業務解決方案和專門支持的正確組合，無論您的業務發展到何處，都可以幫助您實現目標。和留住員工•透過我們位於美國的24/7/365 即時支援團隊，隨時隨地獲得經驗豐富、屢獲殊榮的支援•與我們的合規專家一起領先於不斷變化的法律和法規••隨時隨地存取您的資訊Paychex Flex 行動應用程式人才管理：從單一人力資源平台招募、保留和培養頂尖人才，並簡化您的招募和入職流程。勞動力管理：利用我們重要的勞動力管理資源提高員工效率和生產力。薪資和財務支援：輕鬆支付員工薪資並...
HiBob
hibob.com
bob HRIS 是一個人員管理平台，可協助充滿活力的公司發揮員工的最佳水準。我們的 HR 軟體獨特、直覺且智能
Softr Studio
softr.io
Softr.io 可讓您在幾分鐘內為您的企業建立用戶端入口網站和內部工具，無需編寫程式碼。它可與 Airtable 和 Google Sheets 搭配使用。加入超過 90,000 個團隊，為其客戶或合作夥伴建立入口網站、員工內部網路、專案管理工具、儀表板、CRM 等。
Personio
personio.de
Personio 是一款一體化人力資源軟體，可讓您管理員工生命週期的每個階段，從而幫助釋放員工的力量。我們的軟體簡化了您招募、入職、管理、發展和支付員工薪資的方式。歐洲超過 10,000 個組織相信 Personio 能夠透過薪資管理、人力資源幫助台、績效與發展以及調查等創新功能來提高效率。我們擁有 300 多名員工，提供支持，客戶滿意度達 90%，並提供 180 多個整合。立即將您的人力資源團隊從電子表格升級為策略 – 立即預約免費演示：https://www.personio.com/webdemo/
Breezy HR
breezy.hr
您和您的團隊將使用的現代化、輕鬆的端到端招募產品。 Breezy 簡化了您的整個招募流程；透過自動執行職缺、招募廣告、面試安排和後續等手動任務，讓您有更多時間與候選人聯繫。我們獨特的視覺化通路管理方法將提高您的招募流程的生產力。簡單的拖放介面意味著團隊中的任何人（所以，每個人！）都將在幾分鐘內啟動並運行，而輕鬆任務可確保沒有遺漏。您也將與候選人聯繫並更快地做出更好的決定：從全新的候選人匹配分數（立即計算出最適合您的申請人）到世界一流的簡歷解析，將每個人都放在統一的個人卡片上；我們的記分卡系統和麵試指南能夠客觀地處理每個人對候選人的意見。此外，我們也透過強大的分析和報告來支持這一切。它還符合 G...
Paycor
paycor.com
Paycor 幫助領導者實現人員管理各個方面的現代化，以便他們能夠專注於真正重要的事情：打造致勝團隊。統一的 HCM 解決方案可確保員工資料位於一處，因此您無需切換平台、存取多個系統或重新輸入資訊。自動執行繁瑣的工作，降低合規風險，提高效率，使員工能夠控制自己的財務狀況，並透過強大的分析和洞察更深入地了解您的業務。
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn 是人力資源產業軟體領域的全球領導者。超過 10,000 家公司依靠 Bullhorn 的雲端平台來為其自始至終的人員配置流程提供支援。 Bullhorn 總部位於波士頓，在世界各地設有辦事處，由創辦人領導，在全球擁有 1,000 多名員工。
Manatal
manatal.com
Manatal 是下一代招募軟體。該平台易於實施並採用最新技術構建，旨在簡化從採購到入職等的招聘流程。將您的招募管道整合到直覺的平台上，以便更好、更快地招募。利用人工智慧工具和社交媒體豐富功能，遠端管理您的團隊並改善協作，利用完整的報告套件、合規工具（GDPR、CCPA、PDPA...）、完整的API，在數千個免費和免費網站上發布職缺付費頻道越來越多。使用基於雲端的終極招募工具改變您的招募方式，並將您的招募指標推向新高！
Zimyo
zimyo.com
Zimyo 是一個廣泛的人力資源技術平台，可解決複雜的人力資源挑戰，同時簡化和自動化日常人力資源運作。 Zimyo 受到 Bajaj Capital、Yashraj Films、TVF、Apollo Tyres、Capital Motion、SOHO House、Qatar Wire Products 和其他 2,000 家現代組織的信賴，提供一整套產品，包括人力資源和薪資、出勤、績效、申請人追蹤、參與度和40 個其他模組。透過利用這些解決方案，任何規模的組織都可以自動化人力資源運營、運行無錯誤的工資單、按時支付工資、跟踪員工出勤、入職/離職員工、跟踪員工績效、解析簡歷、發送錄用通知書等等。與...
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial 是一款一體化軟體，可協助您在一個集中式系統中管理時間、人才和文檔，從而節省您的時間、消除錯誤並引導您走向成功。基於雲端的 Factorial HR 軟體專為中小型企業 (SMB) 設計，透過簡單直覺的介面解決問題，您將忘記電子表格，該介面可讓您優化和數位化所有手動流程。完整的人力資源解決方案，透過提供資訊和見解來自動化、簡化和理順管理流程，幫助公司改善管理並降低成本。
Teamtailor
teamtailor.com
無論您每年招募一名員工還是數千名員工，Teamtailor 都是公司和候選人喜愛的一體化招募軟體。我們易於使用、以候選人為中心的軟體為您提供更好地招募所需的所有工具，包括自動觸發器、分析、產生人工智慧、匿名招募、完全可自訂的招募工作流程、易於建立的職業網站等等更多的。
Freshteam
freshworks.com
Freshteam 是一款適合成長型企業的智慧人力資源軟體。借助 Freshteam，您可以吸引、僱用和入職新員工、解僱現有員工、管理員工資訊和休假 - 所有這些都在一個地方完成。 Freshteam 透過各種管道幫助吸引和尋找頂尖人才 - 快速客製化的職業網站、與多個免費和優質工作委員會的整合以及社交媒體管道。一旦候選人加入，招募人員就可以與招募經理合作，對他們進行篩選和麵試，分享回饋，互相留下筆記，最後僱用最佳候選人並向他們提供錄用通知。 Freshteam 還使人力資源團隊能夠在新員工入職第一天之前就開始入職 - 無論是填寫表格、簽署文件還是分發手冊，Freshteam 只需點擊幾下即可...
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software（俗稱 Greenhouse）是一家總部位於紐約市的美國科技公司，提供招募軟體即服務。它由 Daniel Chait 和 Jon Stross 於 2012 年創立。 該公司在2013年的種子輪融資中籌集了270萬美元，在2014年的A輪融資中籌集了750萬美元，在2015年的B輪融資中籌集了1360萬美元，在2015年的C輪融資中籌集了3500萬美元，在D輪融資中籌集了5000萬美元2018 年，研究公司CB Insights 在《紐約時報》委託進行的一項研究中將Greenhouse 列為預計將成為獨角獸的50 家新創公司之一，這些公司的估值至少為10...
SignalHire
signalhire.com
SignalHire 是獲取網路上任何人的聯絡資訊的最佳、最簡單的方法。無論您是招募人員、採購人員、銷售經理或行銷經理，您都必須準備好 SignalHire。在 SignalHire 上收集來自網絡各地的 3.5 億多個個人資料，使用瀏覽器擴展程序來發現任何人的聯繫方式，僅獲取 100% 最新的電子郵件地址、電話號碼和社交網絡鏈接
Sesame HR
sesamehr.es
Sesame HR 這款軟體可讓公司透過簡化和自動化來數位化人力資源部門的日常流程。 Sesame HR 是經理、主管和人力資源經理的重要盟友，可以幫助他們節省流程時間並專注於改善員工體驗。
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM 是一個申請人追蹤系統。 Recruit CRM 在 60 多個國家/地區使用，具有強大的功能，如簡歷解析器、行動應用程式、API 整合、電子郵件用戶端和數百個免費招聘板。
BrightMove
brightmove.com
最具創新性的申請人追蹤系統，考慮到招募人員和候選人的經驗而建構。 BrightMove 是招募軟體產業屢獲殊榮的基於雲端的全球創新領導者。
Recruitee
recruitee.com
Recruitee 是一家生產或銷售電腦「軟體即服務」(Saas) 的企業。它包括用於雇主品牌的職業網站編輯系統、用於採購（人員）（也稱為招聘）的插件、就業網站整合、電子郵件和日曆同步。 Recruitee 在 2015 年 8 月公開推出後的 4 個月內吸引了全球 1000 多家中小企業 (SME) 和招聘機構。
Workable
workable.com
現在，尤其是未來幾年，每家公司都將尋求利用人工智慧的力量來提高所有職能和部門的績效和生產力。在人工智慧主流採用的推動下，這種行為的快速轉變將從根本上改變招募和人力資源的格局。 Workable 處於這項轉型的最前沿，提供了一套產品，這些產品利用了我們透過處理 2.6 億候選人和超過 150 萬名員工而開發的專有人工智慧。 Workable 的使命是將您公司的人力資源生產力提高 10 倍。 Workable Recruiting 是一個世界一流的申請人追蹤系統，可以讓招募人員和招募經理變得更好。可行的人工智慧可以幫助完成最耗時的任務，例如採購、篩選、發送電子郵件、產生職位描述和麵試工具包等。 W...
JobAdder
jobadder.com
**ATS 軟體** 專為招聘機構和內部團隊打造 - 所有職位、候選人、溝通和任務均透過 JobAdders 用戶友好型、可自訂的儀表板進行簡化。 JobAdder 是一個完全基於雲端的系統，為現代用戶提供了完全的靈活性，可以透過任何行動裝置隨時隨地進行招募。 JobAdders 多元化的職缺發布功能可讓招募人員將職缺廣告發佈到 200 多個職缺委員會和社群媒體平台。
Workstream
workstream.us
Workstream 是領先的小時工人力資源、薪資和招募平台。其智慧技術簡化了人力資源任務，使特許經營者和企業主可以快速行動、降低勞動力成本並簡化營運——所有這些都在一個地方完成。前 50 名的快餐店品牌中有 46 個（包括 Burger King、Jimmy John's、Taco Bell）依靠 Workstream 僱用、留住團隊並為其支付工資。請造訪 workstream.us 以了解更多資訊。
Teamable
teamable.com
招募的未來，就在今天。 尋找優秀人才並與之互動。無論是被動採購、培養和訊息傳遞，還是推薦，我們都能幫助公司為其團隊聘用合適的人才。
Loxo
loxo.co
Loxo 是排名第一的人才情報平台，也是招募軟體領域的全球領導者。我們所知道的傳統 ATS 將在 5 年內不復存在。 Loxo 旨在透過單一記錄系統軟體平台管理整個招募生命週期，取代傳統的 ATS，並在過程中帶來無限更多的內容。因為招募一名員工不應該需要 10 種以上的工具。人才情報平台包括： - 一流的 ATS - 人工智慧驅動的招募 CRM（您的招募資料庫，其中包含您的資料和 Loxo 自動更新資料的組合，以確保您始終獲得最準確的候選人資訊） - 具有人工智慧支援的行銷活動建立功能的多通路外展工具，因此您永遠不會錯過後續活動- 包含超過12 億人和數百萬組織的人員和公司搜尋引擎- 經過驗證...
Crelate
crelate.com
Crelate 是一款現代化、快速、功能齊全的申請人追蹤、招募 CRM 和人才關係管理解決方案，專為保留獵人頭機構、獵人頭公司和專業企業招募人員而建置。 Crelate 提供繁忙的招募人員所需的所有功能，例如 Outlook 用戶端整合、電子郵件追蹤、靈活的工作流程、候選人入口網站、行動存取、客戶提交等；以及他們期望的入職、培訓和服務，我們以合理的價格提供一切。
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva 是頂尖的招募和人員配備 ATS、CRM 和 VMS，專注於您的成功！ JobDiva 為招聘人員提供無限的人員配置和招聘解決方案免費培訓，包括簡歷匯總和申請人追蹤。立即申請 JobDiva 的免費試玩！
ZenHR
zenhr.com
在 ZenHR，我們致力於讓使用者安心。 ZenHR 不只是另一個人力資源軟體；它也是人力資源軟體。這是一種變革性的人力資源體驗，旨在幫助人力資源部門和員工達到禪宗狀態。憑藉我們的在地化功能和介面（包括勞動法、外籍人士法規、社會保險和稅法），ZenHR 的 HRMS 為中東和北非市場中從中小企業到企業客戶的所有人提供服務。
Oorwin
oorwin.com
Oorwin 是一個由人工智慧驅動的一體化客戶關係管理、申請人追蹤系統和人力資源管理平台。 Oorwin 憑藉其銷售、招聘和人力資源的綜合方法為人力資源業務帶來了驚人的成長。
Gem
gem.com
Gem 是 TA 團隊喜愛的人工智慧招募平台。它可以幫助您最大限度地提高生產力、加快招募速度並節省資金，同時為招募人員提供他們認為易於使用的解決方案。使用 Gem 作為您的一體化招聘平台，或透過 CRM、採購、日程安排、分析、招聘網站、活動等整合產品增強您現有的 ATS。超過 1,000 家公司（從新創公司到 Airbnb、Wayfair、Cintas、Carmax、Doordash 和 Zillow 等行業領導者）信賴 Gem 能夠快速、輕鬆地進行招募。
WebHR
web.hr
WebHR 是一款社交一體式人力資源軟體，涵蓋了公司最重要的資產（員工）從「僱用」到「退休」的所有內容。 WebHR 將使您的人力資源團隊能夠輕鬆有效地開始管理您的人力資源。 WebHR 不僅是 HR 不可或缺的工具，也是整個公司不可或缺的工具。 WebHR 是基於軟體即服務 (SaaS) 和雲端運算模型。
JOIN
join.com
Join.com 是一款免費的人才吸引和申請人追蹤軟體，可幫助中小型企業找到合適的人才。 Join 提供了一個簡化、協作和直覺的工具，可以優化歐洲及其他地區招募人員的招募流程。透過 Join，招募人員可以製作精美且有效的招募廣告，一鍵在領先的招募板上進行推廣，並集中管理招募流程。所有這一切都在眨眼之間並且免費！
factoHR
factohr.com
使用factoHR 提升您的人力資源管理，factoHR 是一個先進的、以行動為中心的 HCM 平台，可以自動化從招聘到退休的每個人力資源職能。我們的智慧平台提供可行的見解，使您能夠更快地實現業務目標。加入 3500 多家企業和 260 萬員工隊伍，其中包括塔塔鋼鐵 (BSL)、梅賽德斯奔馳、Wipro、Denso Group、BSE 和 Cycle Agarbatti 等行業巨頭。像他們一樣，體驗生產力高達 87% 的提升。主要優勢： 統一平台：利用我們的無縫整合工具提高生產力。員工敬業度：利用即時情緒分析來維持團隊的敬業度。策略成長：實施 OKR 和 KPI 以推動組織成功。資源最佳化：詳...
Ashby
ashbyhq.com
Ashby 讓人才團隊能夠透過可行的分析、內建最佳實踐以及消除附加元件的一體化解決方案來運行世界一流的招募流程。其影響在於即時可靠的數據、始終如一的優秀候選人和招募人員體驗以及單一事實來源。毫不妥協地整合，無限擴展。整合的一體化解決方案 Ashby 將您的 ATS、CRM、調度和分析整合到一個具有同類最佳功能的可擴展解決方案中。消除附加元件並降低招募軟體成本。培訓您的團隊僅使用一種工具來實施世界一流的招募營運流程。強大的招募分析為您的團隊獲取即時可靠的數據和可行的見解，以改善工作流程、與利害關係人無縫溝通並大規模推動流程改善。利用 Ashby 分析成為策略數據講述者、預測招募能力並追蹤和優化招...
JazzHR
jazzhr.com
JazzHR 招募軟體使忙碌的企業領導者能夠集中和現代化他們的招募方法。以靈活、經濟實惠、以人為本的招募技術取代耗時的手動電子表格和完整的收件匣。即時競爭頂尖人才並聘請優秀人才，以便您可以集中時間發展業務和員工。
Recruiterflow
recruiterflow.com
Recruiterflow 是一款整合了現代候選人追蹤軟體和招募 CRM 的軟體。 Recruiterflow 內建了諸如用於一鍵式採購的 chrome 擴充功能、自動電子郵件序列、招募板整合和協作等功能，可協助您端到端地追蹤招募流程。 Instamojo、Fusioncharts、OLR 等快速發展的公司以及來自 YCombinator 和 500startups 的新創公司使用 Recruiterflow 來尋找優秀人才並簡化其招聘流程。
Comeet
comeet.co
Comeet 是一個申請人追蹤系統和招聘平台，適用於準備實現高成長的中小型公司。這個屢獲殊榮的基於雲端的平台具有極高的協作性，為招募團隊提供簡單易用的設計、動態可配置性、自動化工作流程等等。 Comeet 是企業級且功能豐富。非常適合採購、協調、溝通、分享、安排、準備、參與、評估、招募和報告。
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter 的 VidInterviewing 是世界上最先進的視訊面試平台。我們的系統提供預先錄製的即時視訊面試，可以根據任何招聘場景進行定制，並幫助各種規模的公司以更快、更經濟高效的方式找到更優質的求職者。
GoHire
gohire.io
GoHire 的一體化人才招募平台是解決混亂招募策略的解決方案。告別痛苦的招聘和昂貴的招聘，加入全球 2,500 多家中小企業的行列，使用 GoHire 使招聘步入正軌。借助 GoHire 直觀且簡化的平台，您的招聘將在幾天內更新並運行。完全掌控您的招募管道；以更少的時間、更少的精力管理工作、候選人和麵試。輕鬆將 GoHire 與您的網站、社交管道、求職板集成，並為您的企業建立全新的職業頁面。您可以自動執行任務，為您的團隊成員設定權限，只需單擊即可將您的職位發佈到多個職位委員會，在一個易於使用的儀表板中管理和評估每位候選人，使您能夠專注於為不斷成長的業務招募最優秀的人才。透過 14 天免費試用...
ClearCompany
clearcompany.com
幫助近 3,000 個組織招募、培養、認可和留住員工。自 2004 年以來，ClearCompany 的端到端人才管理平台已幫助數千家公司透過在員工旅程的每個階段賦予員工權力來最大限度地發揮人才。 ClearCompany 整合了數據驅動的最佳實踐、專家知情的內容和客製化的軟體工具來招募、提升、認可和留住員工，團結人員和流程以實現業務成功。當人力資源部門擁有所需的工具來準確規劃、完美執行人員計畫並刻意建構文化時，人才最大化就得以實現——這些人才最大化的重要支柱是我們人才管理平台的核心。
100Hires
100hires.com
使用者友善的申請人追蹤系統：免費方案、Gmail 和日曆整合。更快吸引、面試和聘用最優秀的候選人。被新創公司、中小企業以及西門子和麥格納等大公司使用。建立您的簡歷資料庫：簡歷解析器、csv 匯入、重複檢測器。發送大量電子郵件活動。安排並進行面試，並對面試官進行回饋提醒。看板可視化您的招募管道。 Chrome 擴充功能可從 Linkedin、Github 等匯入候選人。
PyjamaHR
pyjamahr.com
PyjamaHR 是世界上最好的申請人追蹤系統 (ATS) 和招聘軟體，受到 4700 多家企業的信賴。 我們的人工智慧採購和無縫整合是在仔細分析全球招募團隊面臨的痛點和挑戰後開發的，可確保您找到適合您組織的完美候選人。 它的一些令人驚奇的功能包括： * 將職缺發佈到 50 多個合作職缺委員會 * AI驅動的候選人評級和推薦 * 自動篩選候選人 * 360度候選人比較視圖 * 候選導入的 Chrome 擴展 * 資料儲存與管理人才庫 * 向入圍名單發出錄取通知書 * 龐大的整合生態系統 * 高級報告和分析 * 適用於 iOS 和 Android 的行動應用程式
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt 是一個全球招募平台，幫助快速成長的公司尋找、吸引和聘用世界上最優秀的人才。我們的演算法根據雇主在國家、地區和時區的具體要求以及尖端工具和解決方案立即將雇主與人才進行匹配，以識別他們的下一次招聘並管理他們的招聘流程。只需定義您理想的候選人資料，然後坐下來，讓 Snaphunt 完成繁重的工作。合格的人才會被自動邀請申請您的職位，您也可以透過個人化電子郵件與相關人才互動，以提高您的申請率。專為分散式團隊設計：將您的招募支出減少高達 80%，並使用旨在將您的招募時間減少 72% 的專有工具無縫協作進行招募。透過 Snaphunt，您可以從超過 400 萬求職者的人才庫和超過 3 億...
SmartRecruiters
smartrecruiters.com
透過專為現代勞動力設計的企業級招募平台超越申請人追蹤系統 (ATS)。 SmartRecruiters 的人才獲取套件提供吸引、選擇和僱用優秀人才所需的一切。
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce 是一個一體化人力資源平台，可提供最佳工作體驗。它是一種集中式解決方案，可簡化員工生命週期每個階段的人力資源流程。我們的使命是幫助企業： - 簡化人力資源流程； - 建立高績效文化； - 讓招募、入職、員工敬業度、時間追蹤、休假管理和績效評估變得更加容易。 PeopleForce 協助推動企業向前發展，同時專注於人員而不是流程。創造一個充滿力量且令人愉快的工作場所。
Harri
harri.com
Harri 是第一線員工體驗科技的全球領導者。 Harri 平台專為以服務為業務核心的公司而構建，包括人才吸引、勞動力管理、員工敬業度和合規性解決方案。 Harri 讓組織能夠聰明地招募、留住和管理最優秀的人才來運作和改進其業務。該公司為全球 55,000 多家餐廳和飯店以及 400 萬名飯店員工提供服務，零售和醫療保健領域不斷成長。 Harri 專注於改善第一線團隊員工體驗的使命，與許多世界頂級酒店品牌建立了合作關係。 Harri 迎來了像Raising Cane's Chicken Fingers 這樣的知名客戶，並為美國的Subway 和英國的McDonald's 推出了全系統實施。則訊...
Talent Clue
talentclue.com
Talent Clue 是最強大、最完整的招募軟體，專為想要掌握最新人力資源知識的招募人員而設計。自 2013 年進入市場以來，擁有 300 多家客戶和 3,400 多名招募人員，Talent Clue 已成為他們不可或缺的工作工具。自動化整個選擇過程。透過我們廣泛的 Multiposter 創造有吸引力的工作機會並擴大宣傳範圍。直觀地管理流程並建立由詳細報告支援的統一人才庫。
Eddy
eddy.com
對於電子表格已無法滿足需求的小型企業來說，Eddy 是理想的一體化人力資源和薪資平台。它提供了您所需的關鍵功能，而沒有大型系統的複雜性和開銷，讓您有機會透過將多種工具組合成對您的業務有意義的工具來簡化您的生活。與 Eddy 一起節省時間和金錢。僱用、入職、管理和支付員工工資——所有這些都在一個簡單的系統中進行。
RecRight
recright.com
RecRight 透過直覺、一體化的影片招募工具將招募帶入 21 世紀。您可以在招募工具中宣布空缺職位、接收申請並對候選人進行評分。錄製的視訊面試使您有可能看到申請背後的人員並僱用點擊的人。畢竟，招募是關於人際互動的，而不是筆、紙和不露面的申請。
Built for Teams
builtforteams.com
為您打造的人力資源軟體。直覺、強大的工具旨在幫助您規劃、僱用、管理和留住員工。
CATS
catsone.com
CATS 幫助來自世界各地的數千家公司滿足其招募需求。從個人招聘商店到財富 500 強企業，我們的客戶依靠我們來幫助他們成長。
SpringRecruit
springrecruit.com
SpringRecruit 是最好的免費 ATS 之一，透過有效的協作、履歷解析器以及簡單的面試安排和提醒，幫助您更快地挑選頂尖人才。