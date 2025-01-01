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最受歡迎 最近新增 申請人追蹤系統 - 最受歡迎的應用程式

申請人追蹤系統 (ATS) 是招募人員、人力資源團隊和招募經理用來簡化尋找、篩選和管理求職者的流程的軟體工具。這些系統使企業能夠創建和分發職位發布、分析履歷中的相關資訊、安排面試以及收集候選人詳細資訊（包括求職信和推薦信）。他們還自動執行諸如面試安排、通知候選人後續步驟以及發送警報等任務。 ATS 解決方案在追蹤招募時間和招募成本等招募指標方面發揮著至關重要的作用，使公司能夠優化其招募流程並提高招募軟體的投資回報。 領先的申請人追蹤軟體通常與更廣泛的招聘功能集成，例如工作委員會和職業網站發布、候選人搜尋、簡歷解析、員工推薦評估、申請人篩選、招聘營銷、面試安排、候選人關係管理、入職和招募數據分析。一些 ATS 平台還可能包括候選人關係管理功能，可協助招募人員透過電子郵件行銷、日程安排和持續溝通等功能主動識別和培養潛在候選人。