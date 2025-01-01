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探索旨在簡化和增強時尚和服裝行業的全面服裝軟體解決方案。從庫存管理和生產規劃到設計和銷售工具，我們的服裝軟體可滿足各種規模的品牌需求。主要功能包括自動化工作流程、即時分析和協作設計平台，使團隊能夠創新並快速回應市場趨勢。無論您是想要推出第一個系列的新創公司，還是旨在優化營運的知名品牌，我們的服裝軟體都可以幫助您保持領先地位，確保您的設計高效、優雅地從概念到消費者。探索我們的產品，以提升您的服裝業務並擁抱時尚科技的未來。
提議新的應用程式
Renderforest
renderforest.com
Renderforest是一個全方位的品牌平台，提供用戶創建視頻、圖形設計、標誌和網站的工具，並簡化創作過程。
The New Black
thenewblack.ai
新黑色是一款AI時尚設計生成器，讓用戶將服裝照片轉換為設計視頻，簡化設計和展示過程，提升互動性和參與度。
NedGraphics
nedgraphics.com
NedGraphics是一款專為紡織品設計提供CAD/CAM軟件解決方案的應用，支持服裝、家居和地板等行業的設計與生產。
Esenca
esenca.ai
Esenca 是一款 AI 體型測量應用，可以提供即時尺碼建議，並支援手腳測量與虛擬試穿功能。可在任何網站及瀏覽器中使用。
niia.ai
niia.ai
Niia.ai是一個生成AI平台，幫助時尚品牌快速創造印花、製作高質量產品圖像及自動化任務流程。
Trendalytics
trendalytics.co
Trendalytics是一個視覺平台，提供社交和搜索洞察，幫助用戶預測消費需求及分析市場趨勢。
Bookalook
getbookalook.com
Bookalook 是一個客製化的數位展示平台，旨在連接頂尖品牌和獨立設計師與全球時尚媒體專業人士。
Woven Insights
woveninsights.ai
編織見解是一款AI驅動的數據分析工具，幫助時尚零售商和製造商獲取可行數據、消費者情緒及零售見解。
TrusTrace
trustrace.com
TrusTrace是一個提升供應鏈透明度和可追溯性的平臺，幫助企業管理社會和環境影響，以促進可持續性。
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