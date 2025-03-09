應用程式商店優化軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
組織利用應用程式商店優化 (ASO) 軟體來增強行動應用程式在應用程式商店中的可見性，並監控應用程式排名和下載指標。這些工具可協助使用者完善各種元素，包括應用程式標題、關鍵字、圖示、描述、預覽和螢幕截圖。此外，他們還提供改善或維持應用放置的建議。此類別中的許多產品都包含競爭情報功能，為組織的應用程式和競爭應用程式提供全面的排名和下載資料。開發人員和應用程式行銷人員通常使用 ASO 軟體來提升應用程式的排名，並使其在流行的應用程式市場（例如 App Store 或 Google Play）中脫穎而出。
提議新的應用程式
ASOlytics
asolytics.pro
Asolytics 是一項 ASO 服務，用於提高應用程式效能並增加應用程式的自然下載量。借助 Asolytics 工具，應用程式擁有者可以提高應用程式的可見度並最大限度地提高收入。
Upptic
upptic.com
Upptic是一個增長營銷平台，幫助遊戲開發者進行用戶獲取、數據分析和創意開發，以推動收入增長並提升市場知名度。
ASO index
asoindex.io
讓您的應用程式登上頂峰！透過 GPT-4 支援的關鍵字建議、創意和評論優化，最大限度地提高應用程式的展示次數和自然下載量。我們自己的語言分析演算法甚至可以對韓語和日語進行更準確的關鍵字細分。
Apptopia
apptopia.com
Apptopia提供全球所有移動應用程序和發行商的性能數據，幫助企業分析市場趨勢、監控競爭者及優化應用表現。
42matters
42matters.com
42matters 是行動和連網電視 (CTV) 應用程式智慧的領先供應商。我們最先進的機器學習演算法可提供對應用程式市場的全面洞察，使組織能夠建立更強大、更明智的業務。我們追蹤12 個領先應用程式商店中超過1700 萬個已發布和未發布的應用程序，包括Google Play、Apple App Store、Amazon Appstore、華為AppGallery、騰訊MyApp、Roku Channel Store、Apple TV tvOS App Store、Amazon Fire TV、Google TV、三星智慧電視應用程式、LG Content Store 和 Vizio SmartCast 應用程式。 42matters 提供多種應用市場研究工具。我們的API、文件轉儲（資料集）和基於Web 的研究平台套件（包括42matters Explorer、42matters SDK Explorer 和42matters App Watchlist）使企業能夠識別市場趨勢、建立行業資訊化的產品和服務、更有效率地實施商業實務等等。我們為眾多產業的公司提供關鍵任務情報。例如，我們幫助… – 廣告科技企業提高廣告定位、最大化廣告印象並打擊廣告詐欺。 – 銷售和行銷團隊拓展通路、豐富 CRM 系統中儲存的資料並培養現有客戶。 – 應用程式、遊戲和 SDK 開發人員與競爭對手進行基準比較，並建立基於市場的路線圖。 – 網路安全專業人員改進 MAM 和 MDM 實踐，優化惡意軟體偵測，並識別惡意權限和整合技術。 42matters 成立於 2011 年，是一家私人公司，總部位於瑞士蘇黎世。我們得到了 Gamma Capital Partners 和 Project A Ventures 的支持。
Appfigures
appfigures.com
AppFigures是一個幫助應用開發者分析應用性能、用戶反饋和財務數據的工具，助其優化應用及提高市場競爭力。
ASOMobile
asomobile.net
ASOMobile 是開發人員、行銷人員和 ASO 專家的綜合行動應用程式分析工具。該平台是做什麼用的？ • 進行行動應用程式市場的行銷研究； • 關鍵字的選擇與分析（60多個國家）； • 競爭對手研究； • 追蹤應用程式的位置和搜尋查詢的應用程式內購買。與其他分析相比，我們的優勢是什麼？ • 最精確的搜尋查詢流量指標； • 最方便、最友善的使用者介面； • 用於進行行銷研究和尋找最有利可圖的利基市場的工具； • 追蹤App Store 的應用程式內購買情況； • 任何應用程式索引所依據的關鍵字的完整清單； • ASO 的創建速度快十倍； • 團隊的多重存取。 ASO 工具： • 搜尋查詢的選擇與分析； • 為應用程式建立元資料； • 依關鍵字進行流量預測； • 適用於任何應用程式的索引關鍵字； • 評估應用程式最佳化的ASO 等級。應用程式分析： • 應用程式在搜尋結果中按關鍵字的位置； • 任何應用程式的收入和下載量； • 對具有變更歷史的類別中的應用程式進行評級； • 競爭對手在Apple Search Ads 中宣傳的關鍵字。市場與競爭對手分析： • Google Play 與App Store 的比較； • 品類指標分析； • 類似的應用程式； • 商店基準； • 深入了解趨勢關鍵字。 App Store 上的應用程式內購買 • 應用程式內購買的關鍵字監控； • 套用內購買索引的所有搜尋查詢的清單。分析和評論回應 [很快] 12 個免費工具。 3天試用期。計劃起價為 16 美元。
Applytics
applytics.ai
Applytics 是一款全面的 ASO 工具，旨在幫助應用程式開發人員和行銷人員提高應用程式在應用程式商店中的可見度和效能。憑藉關鍵字研究和追蹤、競爭對手分析和應用程式商店清單優化等強大功能，Applytics 使用戶能夠做出資料驅動的決策，以增強可發現性並增加下載量。
Metrikal
metrikal.io
ShyftUP 是一家行動 UA 機構，它建構了 Metrikal 供其客戶內部使用。其他分析產品無法擷取所需的可操作資料。 Metrikal 儀表板上的每個數據連接、顯示的每個數據視覺化以及報告的每個 KPI 都會影響成長。我們的業務：揭開 ASO 績效的神秘面紗 - Metrikal 是應用行銷報告和分析的一站式商店。在一處可視化並量化 ASO 工作的真正影響。重新訪問您的應用程式歷史資料以做出更好的未來決策。整合 ASO KPI - Metrikal 連接 App Store Connect、Apple Search Ads、Google Play 開發者控制台和 Mobile Action 並從中提取資料。結合這些來源的數據，Metrikal 能夠準確地收集和處理數據以實現行動成長的相關 KPI。我們收集您需要的所有重要 KPI，並將其呈現在一個應用程式儀表板上。連接 ASO 和 Apple Search Ads 之間的點 - Metrikal 在關鍵字層級視覺化並量化 App Store Optimization (ASO) 和 Apple Search Ads 之間的關係。了解您的付費廣告如何影響您的自然排名和安裝，反之亦然。改進 ASO 跟踪 - 不要在 ASO 更改和活動上線時丟失對其的跟踪，並錯過了解它們如何影響 KPI 和關鍵字排名的機會。 Metrikal 追蹤變化以及它們如何影響關鍵字排名和安裝。
Sensor Tower
sensortower.com
傳感器塔是一個市場調研平台，提供移動應用分析工具，以優化應用性能和提升用戶獲取策略。
Asodesk
asodesk.com
Asodesk是一款應用商店優化工具，提供關鍵字分析、競爭對手研究及審查回覆自動化，幫助提升應用的可見性和下載量。
App Radar
appradar.com
App Radar是一款幫助開發者管理和優化其移動應用的工具，提供分析、市場趨勢和ASO見解，增強應用可見性和性能。
SplitMetrics
splitmetrics.com
用於 Apple Search Ads 優化、應用程式發布、A/B 測試、ASO 和完全託管的應用程式成長的產品和服務生態系統。
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction 是首屈一指的行動 UA 最佳化平台！作為 Apple Search Ads 的官方合作夥伴，它透過數據驅動的智慧工具推動行動應用的成長。 MobileAction 全面了解對於客戶獲取、保留和參與至關重要的動態移動環境。它可以幫助應用程式成長行銷人員和所有者調動他們的策略，調整他們的路線圖，滲透未開發的市場，並提高他們的投資報酬率。我們的解決方案使應用程式所有者、用戶獲取經理和應用程式開發專業人士能夠解決行動產業的複雜問題，使他們能夠在不斷發展的市場中塑造成功的故事。簡而言之，MobileAction 幫助行動行銷人員： 促進應用程式下載 解鎖競爭對手的數據 發現最新趨勢 主導市場 做出更明智的決策 該公司成立於 2013 年，總部位於美國舊金山。 MobileAction 是業界領先的行動廣告情報提供商，擁有超過 70 多個創意人員、10 萬多個發布商、40 萬多個廣告商的龐大庫，並整合了來自 55 個以上 DSP 的數據。
AppTweak
apptweak.com
AppTweak是一個應用商店優化平台，提供數據分析、關鍵字研究、競爭對手分析及廣告管理，幫助開發者提升應用可見性和性能。
Adjust
adjust.com
Adjust是一個測量和分析平台，幫助企業優化應用性能，提供用戶行為分析和廣告效果歸因相關的工具。
Data.ai
data.ai
Data.ai是一個移動數據分析平台，幫助企業理解市場趨勢、提升應用績效並優化策略以增進客戶參與和增長。
AppFollow
appfollow.io
AppFollow是一個綜合服務，幫助開發者管理應用評價、分析性能並優化用戶滿意度，支持多種工具集成。