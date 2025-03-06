應用程式商店優化軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 烏干達

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
組織利用應用程式商店優化 (ASO) 軟體來增強行動應用程式在應用程式商店中的可見性，並監控應用程式排名和下載指標。這些工具可協助使用者完善各種元素，包括應用程式標題、關鍵字、圖示、描述、預覽和螢幕截圖。此外，他們還提供改善或維持應用放置的建議。此類別中的許多產品都包含競爭情報功能，為組織的應用程式和競爭應用程式提供全面的排名和下載資料。開發人員和應用程式行銷人員通常使用 ASO 軟體來提升應用程式的排名，並使其在流行的應用程式市場（例如 App Store 或 Google Play）中脫穎而出。
提議新的應用程式
ASOlytics
asolytics.pro
Asolytics 是一項 ASO 服務，用於提高應用程式效能並增加應用程式的自然下載量。借助 Asolytics 工具，應用程式擁有者可以提高應用程式的可見度並最大限度地提高收入。
Upptic
upptic.com
Upptic Games Growth Platform 是您的指揮中心，為您的行動、PC 或 Web3 遊戲提供行銷洞察和成長營運。使用我們的分析平台定義您的行銷目標並按管道或廣告網路、創意資產、地理位置、活動等追蹤績效。透過我們跨 iOS 或 Android 的隱私就緒預測 SKAN 模型，了解真正的投資報酬率，無論行銷管道或平台如何。使用我們的創意開發中心管理您的創意工作流程、回饋流程並儲存從概念到部署的行銷資產。讓您的用戶獲取、創意和數據科學團隊與明確的業務目標保持一致，以最大限度地提高行銷工作的影響力和盈利能力。
ASO index
asoindex.io
讓您的應用程式登上頂峰！透過 GPT-4 支援的關鍵字建議、創意和評論優化，最大限度地提高應用程式的展示次數和自然下載量。我們自己的語言分析演算法甚至可以對韓語和日語進行更準確的關鍵字細分。
Apptopia
apptopia.com
行動世界的可操作數據－我們提供世界上每個行動應用程式和發布商的效能數據。這些數據點可透過 API 和/或我們直覺的網路工具取得。我們不僅為您提供數據，我們還為您提供答案。行動發行商和開發商、服務提供者和投資者每天都使用我們經濟實惠的競爭情報工具來了解和監控競爭對手、為業務策略提供資訊並識別新興消費者的興趣和趨勢。 Apptopia 的獨特之處在於它還能夠提供 SDK 識別和分析、類別層級分析以及可自訂的產業報告。我們也提供一整套使用者取得工具。成效資料（適用於 50 多個國家/地區）包括下載量、DAU、MAU、會話數、排名、使用者保留率、跨應用程式使用情況、SDK 分析、IAP 收入、廣告收入、廣告印像等。
42matters
42matters.com
42matters 是行動和連網電視 (CTV) 應用程式智慧的領先供應商。我們最先進的機器學習演算法可提供對應用程式市場的全面洞察，使組織能夠建立更強大、更明智的業務。我們追蹤12 個領先應用程式商店中超過1700 萬個已發布和未發布的應用程序，包括Google Play、Apple App Store、Amazon Appstore、華為AppGallery、騰訊MyApp、Roku Channel Store、Apple TV tvOS App Store、Amazon Fire TV、Google TV、三星智慧電視應用程式、LG Content Store 和 Vizio SmartCast 應用程式。 42matters 提供多種應用市場研究工具。我們的API、文件轉儲（資料集）和基於Web 的研究平台套件（包括42matters Explorer、42matters SDK Explorer 和42matters App Watchlist）使企業能夠識別市場趨勢、建立行業資訊化的產品和服務、更有效率地實施商業實務等等。我們為眾多產業的公司提供關鍵任務情報。例如，我們幫助… – 廣告科技企業提高廣告定位、最大化廣告印象並打擊廣告詐欺。 – 銷售和行銷團隊拓展通路、豐富 CRM 系統中儲存的資料並培養現有客戶。 – 應用程式、遊戲和 SDK 開發人員與競爭對手進行基準比較，並建立基於市場的路線圖。 – 網路安全專業人員改進 MAM 和 MDM 實踐，優化惡意軟體偵測，並識別惡意權限和整合技術。 42matters 成立於 2011 年，是一家私人公司，總部位於瑞士蘇黎世。我們得到了 Gamma Capital Partners 和 Project A Ventures 的支持。
Appfigures
appfigures.com
Appfigures 為應用程式開發者提供了了解其業務、競爭和行業所需的工具以及取得成功所需的工具。但還有更多 - 一切都簡單直觀，並且有大量指南和實踐培訓資源可供您掌握流程。
ASOMobile
asomobile.net
ASOMobile 是開發人員、行銷人員和 ASO 專家的綜合行動應用程式分析工具。該平台是做什麼用的？ • 進行行動應用程式市場的行銷研究； • 關鍵字的選擇與分析（60多個國家）； • 競爭對手研究； • 追蹤應用程式的位置和搜尋查詢的應用程式內購買。與其他分析相比，我們的優勢是什麼？ • 最精確的搜尋查詢流量指標； • 最方便、最友善的使用者介面； • 用於進行行銷研究和尋找最有利可圖的利基市場的工具； • 追蹤App Store 的應用程式內購買情況； • 任何應用程式索引所依據的關鍵字的完整清單； • ASO 的創建速度快十倍； • 團隊的多重存取。 ASO 工具： • 搜尋查詢的選擇與分析； • 為應用程式建立元資料； • 依關鍵字進行流量預測； • 適用於任何應用程式的索引關鍵字； • 評估應用程式最佳化的ASO 等級。應用程式分析： • 應用程式在搜尋結果中按關鍵字的位置； • 任何應用程式的收入和下載量； • 對具有變更歷史的類別中的應用程式進行評級； • 競爭對手在Apple Search Ads 中宣傳的關鍵字。市場與競爭對手分析： • Google Play 與App Store 的比較； • 品類指標分析； • 類似的應用程式； • 商店基準； • 深入了解趨勢關鍵字。 App Store 上的應用程式內購買 • 應用程式內購買的關鍵字監控； • 套用內購買索引的所有搜尋查詢的清單。分析和評論回應 [很快] 12 個免費工具。 3天試用期。計劃起價為 16 美元。
Applytics
applytics.ai
Applytics 是一款全面的 ASO 工具，旨在幫助應用程式開發人員和行銷人員提高應用程式在應用程式商店中的可見度和效能。憑藉關鍵字研究和追蹤、競爭對手分析和應用程式商店清單優化等強大功能，Applytics 使用戶能夠做出資料驅動的決策，以增強可發現性並增加下載量。
Metrikal
metrikal.io
ShyftUP 是一家行動 UA 機構，它建構了 Metrikal 供其客戶內部使用。其他分析產品無法擷取所需的可操作資料。 Metrikal 儀表板上的每個數據連接、顯示的每個數據視覺化以及報告的每個 KPI 都會影響成長。我們的業務：揭開 ASO 績效的神秘面紗 - Metrikal 是應用行銷報告和分析的一站式商店。在一處可視化並量化 ASO 工作的真正影響。重新訪問您的應用程式歷史資料以做出更好的未來決策。整合 ASO KPI - Metrikal 連接 App Store Connect、Apple Search Ads、Google Play 開發者控制台和 Mobile Action 並從中提取資料。結合這些來源的數據，Metrikal 能夠準確地收集和處理數據以實現行動成長的相關 KPI。我們收集您需要的所有重要 KPI，並將其呈現在一個應用程式儀表板上。連接 ASO 和 Apple Search Ads 之間的點 - Metrikal 在關鍵字層級視覺化並量化 App Store Optimization (ASO) 和 Apple Search Ads 之間的關係。了解您的付費廣告如何影響您的自然排名和安裝，反之亦然。改進 ASO 跟踪 - 不要在 ASO 更改和活動上線時丟失對其的跟踪，並錯過了解它們如何影響 KPI 和關鍵字排名的機會。 Metrikal 追蹤變化以及它們如何影響關鍵字排名和安裝。
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower 是一家市場研究公司，發明了消費者生命週期情報 (CLI)，這是一種新型市場情報，可協助組織保持關鍵策略和趨勢的前沿。我們的 CLI 平台向品牌展示消費者如何在全球數位經濟中與公司互動，涵蓋應用程式使用、購買、廣告印像等，涵蓋行動應用程式、社群媒體、串流媒體、網站、數位支付等。 Sensor Tower 提供的負責任的見解以「由外而內」的視角補充企業數據，這些觀點來自真實的人，回答了企業數據無法回答的有價值的問題。這些見解有助於制定世界頂尖公司的策略。
Asodesk
asodesk.com
Asodesk 為您的團隊提供世界一流的應用程式商店優化、評論回應自動化以及 App Store 和 Google Play 上的競爭對手研究工具
App Radar
appradar.com
應用雷達專注於自然和付費應用程式用戶獲取，讓您可以將自助服務工具與託管服務結合起來進行應用程式商店行銷。這樣您就可以自己或在我們專家的支持下更快成長。 App Radar 的國際團隊已幫助 iTranslate、Kolibri Games、Wargaming 等世界上最成功的行動公司等客戶實現了超過 1 億次的下載。
SplitMetrics
splitmetrics.com
用於 Apple Search Ads 優化、應用程式發布、A/B 測試、ASO 和完全託管的應用程式成長的產品和服務生態系統。
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction 是首屈一指的行動 UA 最佳化平台！作為 Apple Search Ads 的官方合作夥伴，它透過數據驅動的智慧工具推動行動應用的成長。 MobileAction 全面了解對於客戶獲取、保留和參與至關重要的動態移動環境。它可以幫助應用程式成長行銷人員和所有者調動他們的策略，調整他們的路線圖，滲透未開發的市場，並提高他們的投資報酬率。我們的解決方案使應用程式所有者、用戶獲取經理和應用程式開發專業人士能夠解決行動產業的複雜問題，使他們能夠在不斷發展的市場中塑造成功的故事。簡而言之，MobileAction 幫助行動行銷人員： 促進應用程式下載 解鎖競爭對手的數據 發現最新趨勢 主導市場 做出更明智的決策 該公司成立於 2013 年，總部位於美國舊金山。 MobileAction 是業界領先的行動廣告情報提供商，擁有超過 70 多個創意人員、10 萬多個發布商、40 萬多個廣告商的龐大庫，並整合了來自 55 個以上 DSP 的數據。
AppTweak
apptweak.com
AppTweak 是一個由人工智慧支援的應用程式商店行銷和情報平台，使行動領導者能夠優化其應用程式在應用程式商店中的自然和付費表現。 AppTweak 脫穎而出，成為業界最全面的平台，提供 ASO 情報、搜尋廣告活動管理、應用程式商店評論管理和市場情報。我們為應用程式行銷人員提供工具、數據和託管服務，幫助他們做出更明智的決策並在競爭中保持領先。 AppTweak 的核心是Atlas AI，這是我們自2014 年以來針對應用程式商店資料進行訓練的專有深度學習語言模型。領導者值得信賴的合作夥伴。
Adjust
adjust.com
Adjust 是一款測量和分析套件，可為行銷人員提供將應用程式從早期階段發展到成熟階段所需的可見性、洞察力和工具。我們提供端到端的解決方案，用於優化廣告效果和最大化回報，並以準確的歸因數據和深入的報告為支持，這對於實現業務目標至關重要。 Adjust 是AppLovin（NASDAQ：APP）的子公司，AppLovin 是領先的行銷軟體平台，為開發人員提供一套強大的整合解決方案，以解決他們的關鍵任務功能，例如用戶獲取、貨幣化和衡量。如需了解更多關於 Adjust 的信息，請訪問 www.adjust.com。
Data.ai
data.ai
data.ai 是業界最值得信賴的行動洞察和分析平台。全面了解您取得、保留和吸引客戶所需的行動環境，確定路線圖的優先順序，進入新市場並優化投資報酬率。透過data.ai Intelligence，您可以： • 加快應用程式下載和收入策略• 提高應用程式評級並吸引用戶回頭客• 了解應用程式使用情況在60 多個國家/地區有何不同• 優化您的發布策略和獲取活動• 對您的行動效能進行基準測試對抗競爭對手 data.ai 的使命是幫助客戶打造致勝的行動體驗並實現卓越。該公司成立於2010年，推出了第一個行動市場洞察解決方案。 2020 年，data.ai 推出了廣告分析解決方案 Ascend，成為該領域第一家提供市場洞察和公司自身資料並列視圖以支援關鍵任務業務決策的公司。這些解決方案共同構成了業界最完整的行動效能平台。所有地區和行業的 1,100 多個客戶和 100 萬個連線都依賴 data.ai 來推動他們的行動業務。該公司總部位於舊金山，在全球設有 12 個辦公室。
AppFollow
appfollow.io
AppFollow 可讓您輕鬆理解並提升應用程式的聲譽。 AppFollow 是一項與應用程式商店合作的整合服務。它包括用於審核管理和自動化、有機應用程式效能分析、競爭對手研究、應用程式效能監控和分析的工具。 AppFollow 可讓您輕鬆理解並提升應用程式的聲譽。我們幫助超過 10 萬+ 用戶利用整個應用程式生命週期中的數據，借助我們工具的強大功能建立成功的應用程式： — 應用程式效能監視器； — 使用者評論參與工具； — 應用程式成長加速工具； ——審查管理自動化； — 與 Salesforce、Zendesk、Slack、Helpshift、Tableau 等進行大量整合。