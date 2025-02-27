應用程式商店優化軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 東加

ASOMobile

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ASOMobile 是開發人員、行銷人員和 ASO 專家的綜合行動應用程式分析工具。該平台是做什麼用的？ • 進行行動應用程式市場的行銷研究； • 關鍵字的選擇與分析（60多個國家）； • 競爭對手研究； • 追蹤應用程式的位置和搜尋查詢的應用程式內購買。與其他分析相比，我們的優勢是什麼？ • 最精確的搜尋查詢流量指標； • 最方便、最友善的使用者介面； • 用於進行行銷研究和尋找最有利可圖的利基市場的工具； • 追蹤App Store 的應用程式內購買情況； • 任何應用程式索引所依據的關鍵字的完整清單； • ASO 的創建速度快十倍； • 團隊的多重存取。 ASO 工具： • 搜尋查詢的選擇與分析； • 為應用程式建立元資料； • 依關鍵字進行流量預測； • 適用於任何應用程式的索引關鍵字； • 評估應用程式最佳化的ASO 等級。應用程式分析： • 應用程式在搜尋結果中按關鍵字的位置； • 任何應用程式的收入和下載量； • 對具有變更歷史的類別中的應用程式進行評級； • 競爭對手在Apple Search Ads 中宣傳的關鍵字。市場與競爭對手分析： • Google Play 與App Store 的比較； • 品類指標分析； • 類似的應用程式； • 商店基準； • 深入了解趨勢關鍵字。 App Store 上的應用程式內購買 • 應用程式內購買的關鍵字監控； • 套用內購買索引的所有搜尋查詢的清單。分析和評論回應 [很快] 12 個免費工具。 3天試用期。計劃起價為 16 美元。