API安全工具 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
API 安全工具透過應用程式介面 (API) 保護透過公司網路傳輸的資料。這些API執行各種功能，例如增強應用程式功能、提供雲端服務和連結網路。為了維護安全性，公司利用 API 安全技術對現有 API 連接進行分類並保護它們。此外，這些工具還可以識別未知或影子 API，這對於管理大量 API 的組織來說是很常見的情況。 IT 部門、軟體開發人員和安全專業人員依靠 API 安全解決方案來提高 API 可見度、監控效能並執行嚴格的安全措施。隨著公司不斷發現新的 API 連接，持續監控對於保持最佳效能至關重要。安全執行同樣重要，因為許多 API 處理敏感數據，如果暴露可能會導致處罰。此外，許多 API 安全解決方案都提供測試功能，允許透過全面的測試和策略實作來驗證 API 的安全性。
提議新的應用程式
Postman Web
postman.com
Postman Web是一款簡化API開發與測試的多功能工具，支持各種協議並促進團隊協作，提升工作流程效率。
Fastly
fastly.com
Fastly是一個雲計算服務平台，提供內容交付網路、雲安全及邊緣計算解決方案，旨在優化網站性能與安全性。
Intruder
intruder.io
入侵者是一個漏洞管理平台，幫助組織持續發現及修復網絡資產的安全風險，並提供可行的補救建議。
Imperva
imperva.com
Imperva是一個安全平台，提供網絡應用防火牆、DDoS防護、API安全和數據安全技術，以保護數字資產和增強業務連續性。
Beagle Security
beaglesecurity.com
Beagle Security可以識別Web應用程序、API和GraphQL的漏洞，並提供修復建議，支持自動化滲透測試與CI/CD集成。
Akto
akto.io
Akto是一個API安全平台，幫助企業在DevSecOps流程中發現、測試和保護其API，確保安全性和合規性。
Escape
escape.tech
Escape是一款應用程序安全工具，專注於發現和修復GraphQL的安全漏洞，並簡化API文檔生成與安全測試過程。
Traceable
traceable.ai
可追溯是一款增強API安全性的應用程序，提供實時測試、漏洞評估及詳細報告，幫助組織識別與解決安全風險。
Orca Security
orca.security
Orca Security是一個雲安全平台，無代理地檢測風險，管理漏洞，並支持合規性管理，提供雲環境的全面可見性和保護。