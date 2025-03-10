API安全工具 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
API 安全工具透過應用程式介面 (API) 保護透過公司網路傳輸的資料。這些API執行各種功能，例如增強應用程式功能、提供雲端服務和連結網路。為了維護安全性，公司利用 API 安全技術對現有 API 連接進行分類並保護它們。此外，這些工具還可以識別未知或影子 API，這對於管理大量 API 的組織來說是很常見的情況。 IT 部門、軟體開發人員和安全專業人員依靠 API 安全解決方案來提高 API 可見度、監控效能並執行嚴格的安全措施。隨著公司不斷發現新的 API 連接，持續監控對於保持最佳效能至關重要。安全執行同樣重要，因為許多 API 處理敏感數據，如果暴露可能會導致處罰。此外，許多 API 安全解決方案都提供測試功能，允許透過全面的測試和策略實作來驗證 API 的安全性。
提議新的應用程式
Postman Web
postman.com
Postman Web是一款簡化API開發與測試的多功能工具，支持各種協議並促進團隊協作，提升工作流程效率。
Fastly
fastly.com
Fastly是一個雲計算服務平台，提供內容交付網路、雲安全及邊緣計算解決方案，旨在優化網站性能與安全性。
Intruder
intruder.io
入侵者是一個漏洞管理平台，幫助組織持續發現及修復網絡資產的安全風險，並提供可行的補救建議。
Imperva
imperva.com
Imperva是一個安全平台，提供網絡應用防火牆、DDoS防護、API安全和數據安全技術，以保護數字資產和增強業務連續性。
Beagle Security
beaglesecurity.com
Beagle Security可以識別Web應用程序、API和GraphQL的漏洞，並提供修復建議，支持自動化滲透測試與CI/CD集成。
Akto
akto.io
Akto是一個API安全平台，幫助企業在DevSecOps流程中發現、測試和保護其API，確保安全性和合規性。
Escape
escape.tech
在 DevSecOps 流程中大規模尋找並修復 GraphQL 安全缺陷。 利用新一代 DAST 和 ASM 在 GraphQL 中進行早期即時業務邏輯漏洞檢測和修復，增強從開發到部署的安全性。
Traceable
traceable.ai
Traceable 是業界領先的 API 安全公司，協助組織在一切互聯的雲端優先世界中保護其數位系統和資產。 Traceable 是唯一支援完整 API 安全性的智慧和情境感知平台。安全態勢管理：Traceable 透過生態系統中所有 API 的即時風險排名目錄、一致性分析、影子和孤立 API 的識別以及敏感資料流的可見性，幫助組織顯著改善其安全態勢。執行時期威脅防護：Traceable 觀察使用者級事務並應用成熟的機器學習演算法來發現異常事務、向安全團隊發出警報並阻止使用者級攻擊。威脅管理和分析：Traceable 協助組織利用其 API 資料湖分析攻擊和事件，該資料湖提供了豐富的名目流量和惡意流量的歷史資料。整個 SDLC 中的 API 安全測試：Traceable 將安全性生命週期與 DevOps 生命週期連接在一起，提供在 CI 管道中執行的自動化 API 安全性測試。數位詐欺防制：Traceable 匯集了長期廣泛且深入的資料收集和尖端機器學習，以識別所有 API 交易中的詐欺行為
Orca Security
orca.security
Orca 雲端安全平台可識別、確定優先順序並修復跨 AWS、Azure、Google Cloud、Kubernetes、阿里雲和 Oracle 雲端的雲端資產中工作負載、配置和身分中的風險和合規性問題。 Orca 在單一平台上提供業界最全面的雲端安全解決方案，無需部署和維護多點解決方案。 Orca 採用無代理優先，使用 Orca 的專利 SideScanning™ 技術在幾分鐘內連接到您的環境，該技術無需代理即可提供對您的雲端環境的深入而廣泛的可見性。此外，Orca 可以與第三方代理集成，以實現運行時可見性並保護關鍵工作負載。 Orca 處於利用生成式 AI 簡化調查和加速修復的前沿 - 降低所需的技能水平並節省雲端安全、DevOps 和開發團隊的時間和精力，同時顯著改善安全結果。作為雲端原生應用程式保護平台(CNAPP)，Orca 將許多單點解決方案整合到一個平台中，包括：CSPM、CWPP、CIEM、漏洞管理、容器和Kubernetes 安全性、DSPM、API 安全性、CDR、多雲合規性、左移安全性與 AI-SPM。