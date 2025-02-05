API安全工具 - 最受歡迎的應用程式 - 斯洛維尼亞

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
API 安全工具透過應用程式介面 (API) 保護透過公司網路傳輸的資料。這些API執行各種功能，例如增強應用程式功能、提供雲端服務和連結網路。為了維護安全性，公司利用 API 安全技術對現有 API 連接進行分類並保護它們。此外，這些工具還可以識別未知或影子 API，這對於管理大量 API 的組織來說是很常見的情況。 IT 部門、軟體開發人員和安全專業人員依靠 API 安全解決方案來提高 API 可見度、監控效能並執行嚴格的安全措施。隨著公司不斷發現新的 API 連接，持續監控對於保持最佳效能至關重要。安全執行同樣重要，因為許多 API 處理敏感數據，如果暴露可能會導致處罰。此外，許多 API 安全解決方案都提供測試功能，允許透過全面的測試和策略實作來驗證 API 的安全性。
提議新的應用程式
Fastly
fastly.com
迅速是美國雲計算服務提供商。它將其網絡描述為邊緣雲平台，該平台旨在幫助開發人員將其核心雲基礎架構擴展到網絡邊緣，更接近用戶。快捷的邊緣雲平台包括其內容交付網絡（CDN），圖像優化，視頻和流，雲安全和負載平衡服務。迅速的雲安全服務包括拒絕服務攻擊保護，緩解機器人和Web應用程序防火牆。快速的Web應用程序FireWall使用開放的Web應用程序安全項目ModSecurity Core規則與其自己的規則集一起設置。 快捷的平台建在清漆之上。
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula 提供企業級Web 應用程式防火牆來保護您的網站免受最新威脅、智慧且即時有效的360 度反DDoS 解決方案（第3-4 層和第7 層）、全球CDN 來加快您網站的加載速度最大限度地減少頻寬使用以及一系列效能監控和分析服務，以提供有關網站安全和效能的見解。
Postman Web
postman.com
Postman 讓 API 開發變得簡單。我們的平台提供的工具可簡化 API 建置流程的每個步驟並簡化協作，以便您可以更快地建立更好的 API。
Escape
escape.tech
在 DevSecOps 流程中大規模尋找並修復 GraphQL 安全缺陷。 利用新一代 DAST 和 ASM 在 GraphQL 中進行早期即時業務邏輯漏洞檢測和修復，增強從開發到部署的安全性。
Intruder
intruder.io
Intruder 是一個攻擊面管理平台，使組織能夠發現、偵測和修復網路中任何易受攻擊的資產的弱點。它透過使用我們內部安全團隊的專家建議客製化多個行業領先掃描器的輸出，持續提供可行的補救建議。
Orca Security
orca.security
Orca 雲端安全平台可識別、確定優先順序並修復跨 AWS、Azure、Google Cloud、Kubernetes、阿里雲和 Oracle 雲端的雲端資產中工作負載、配置和身分中的風險和合規性問題。 Orca 在單一平台上提供業界最全面的雲端安全解決方案，無需部署和維護多點解決方案。 Orca 採用無代理優先，使用 Orca 的專利 SideScanning™ 技術在幾分鐘內連接到您的環境，該技術無需代理即可提供對您的雲端環境的深入而廣泛的可見性。此外，Orca 可以與第三方代理集成，以實現運行時可見性並保護關鍵工作負載。 Orca 處於利用生成式 AI 簡化調查和加速修復的前沿 - 降低所需的技能水平並節省雲端安全、DevOps 和開發團隊的時間和精力，同時顯著改善安全結果。作為雲端原生應用程式保護平台(CNAPP)，Orca 將許多單點解決方案整合到一個平台中，包括：CSPM、CWPP、CIEM、漏洞管理、容器和Kubernetes 安全性、DSPM、API 安全性、CDR、多雲合規性、左移安全性與 AI-SPM。
Traceable
traceable.ai
Traceable 是業界領先的 API 安全公司，協助組織在一切互聯的雲端優先世界中保護其數位系統和資產。 Traceable 是唯一支援完整 API 安全性的智慧和情境感知平台。安全態勢管理：Traceable 透過生態系統中所有 API 的即時風險排名目錄、一致性分析、影子和孤立 API 的識別以及敏感資料流的可見性，幫助組織顯著改善其安全態勢。執行時期威脅防護：Traceable 觀察使用者級事務並應用成熟的機器學習演算法來發現異常事務、向安全團隊發出警報並阻止使用者級攻擊。威脅管理和分析：Traceable 協助組織利用其 API 資料湖分析攻擊和事件，該資料湖提供了豐富的名目流量和惡意流量的歷史資料。整個 SDLC 中的 API 安全測試：Traceable 將安全性生命週期與 DevOps 生命週期連接在一起，提供在 CI 管道中執行的自動化 API 安全性測試。數位詐欺防制：Traceable 匯集了長期廣泛且深入的資料收集和尖端機器學習，以識別所有 API 交易中的詐欺行為
Akto
akto.io
Akto 是一個值得信賴的平台，可供應用程式安全和產品安全團隊在整個 DevSecOps 管道中建立企業級 API 安全計畫。我們業界領先的 API 發現、API 安全態勢管理、敏感資料暴露和 API 安全測試解決方案套件使組織能夠了解其 API 安全態勢。全球有 1,000 多個應用程式安全團隊信任 Akto 來滿足他們的 API 安全需求。 Akto 用例： 1. API 發現 2. CI/CD 中的 API 安全測試 3. API 安全態勢管理 4. 驗證與授權測試 5. 敏感資料暴露 6. DevSecOps 中的左移
Beagle Security
beaglesecurity.com
Beagle Security 可協助您識別 Web 應用程式、API、GraphQL 中的漏洞，並在駭客以任何方式傷害您之前透過可行的見解進行修復。透過 Beagle Security，您可以將自動化滲透測試整合到 CI/CD 管道中，以便在開發生命週期的早期識別安全問題並交付更安全的 Web 應用程式。主要功能： - 檢查您的Web 應用程式和API 的3000 多個測試案例，以查找安全漏洞- OWASP 和SANS 標準- 解決安全問題的建議- 透過登入對複雜的Web 應用程式進行安全測試- 合規性報告（GDPR、HIPAA 和PCI DSS） -測試調度 - DevSecOps 集成 - API 集成 - 團隊訪問 - 與 Slack、Jira、Asana、Trello 和 100 多個其他工具等流行工具集成