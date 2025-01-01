最受歡迎 最近新增 API安全工具 - 最受歡迎的應用程式 - 紐西蘭

API 安全工具透過應用程式介面 (API) 保護透過公司網路傳輸的資料。這些API執行各種功能，例如增強應用程式功能、提供雲端服務和連結網路。為了維護安全性，公司利用 API 安全技術對現有 API 連接進行分類並保護它們。此外，這些工具還可以識別未知或影子 API，這對於管理大量 API 的組織來說是很常見的情況。 IT 部門、軟體開發人員和安全專業人員依靠 API 安全解決方案來提高 API 可見度、監控效能並執行嚴格的安全措施。隨著公司不斷發現新的 API 連接，持續監控對於保持最佳效能至關重要。安全執行同樣重要，因為許多 API 處理敏感數據，如果暴露可能會導致處罰。此外，許多 API 安全解決方案都提供測試功能，允許透過全面的測試和策略實作來驗證 API 的安全性。