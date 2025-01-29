API安全工具 - 最受歡迎的應用程式 - 貝南

Traceable

traceable.ai

Traceable 是業界領先的 API 安全公司，協助組織在一切互聯的雲端優先世界中保護其數位系統和資產。 Traceable 是唯一支援完整 API 安全性的智慧和情境感知平台。安全態勢管理：Traceable 透過生態系統中所有 API 的即時風險排名目錄、一致性分析、影子和孤立 API 的識別以及敏感資料流的可見性，幫助組織顯著改善其安全態勢。執行時期威脅防護：Traceable 觀察使用者級事務並應用成熟的機器學習演算法來發現異常事務、向安全團隊發出警報並阻止使用者級攻擊。威脅管理和分析：Traceable 協助組織利用其 API 資料湖分析攻擊和事件，該資料湖提供了豐富的名目流量和惡意流量的歷史資料。整個 SDLC 中的 API 安全測試：Traceable 將安全性生命週期與 DevOps 生命週期連接在一起，提供在 CI 管道中執行的自動化 API 安全性測試。數位詐欺防制：Traceable 匯集了長期廣泛且深入的資料收集和尖端機器學習，以識別所有 API 交易中的詐欺行為