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最受歡迎 最近新增 API平台 - 最受歡迎的應用程式

API 平台包含旨在協助開發團隊管理整個 API 生命週期的軟體工具和整合。這些解決方案為 API 設計、管理和治理提供全面的功能。 API 設計軟體使用戶能夠在安全的開發環境中規劃、建立和修改 API。這些工具允許開發人員集思廣益、建立設計指南並在一個儀表板中建立 API，從而支援 API 管理的預生產階段。另一方面，API 管理軟體有助於在安全的開發環境中監控、控制 API 並實現貨幣化。這些工具可協助管理員監督團隊部署的 API 的連線一致性、流量、錯誤和安全性。此外，一些 API 平台還設有 API 市場，允許開發人員列出其 API 並從中獲利。 API 平台可以作為單一綜合產品或作為一套整合產品。