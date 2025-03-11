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API 平台包含旨在協助開發團隊管理整個 API 生命週期的軟體工具和整合。這些解決方案為 API 設計、管理和治理提供全面的功能。 API 設計軟體使用戶能夠在安全的開發環境中規劃、建立和修改 API。這些工具允許開發人員集思廣益、建立設計指南並在一個儀表板中建立 API，從而支援 API 管理的預生產階段。另一方面，API 管理軟體有助於在安全的開發環境中監控、控制 API 並實現貨幣化。這些工具可協助管理員監督團隊部署的 API 的連線一致性、流量、錯誤和安全性。此外，一些 API 平台還設有 API 市場，允許開發人員列出其 API 並從中獲利。 API 平台可以作為單一綜合產品或作為一套整合產品。
提議新的應用程式
Postman Web
postman.com
Postman Web是一款簡化API開發與測試的多功能工具，支持各種協議並促進團隊協作，提升工作流程效率。
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub 是一個專門為 API 設計、開發和文檔管理的協作平台，提供統一的真相來源和標準化支持。
Stoplight
stoplight.io
Stoplight是一個API設計和開發平台，提供文檔、測試和模擬工具，幫助團隊採用設計優先的方法來構建高品質API。
Backendless
backendless.com
Backendless是一個可視化的應用開發平台，提供低代碼及無代碼工具，簡化應用程式的後端開發，支持實時數據庫及用戶管理。
Informatica
informatica.com
Informatica是一個數據管理平台，幫助企業整合、管理和控制數據，提供智能化的自動化設施以提高數據質量和見解。
Qodex.ai
qodex.ai
Qodex.ai 是一款無需編碼的 API 自動化測試工具，能自動化 API 集合、測試、文檔及其他分析工作，讓使用者專注於創新。
Kong
konghq.com
Kong是一個API管理平台，簡化API的開發、部署和管理，並提供安全性、流量管理及靈活部署選項。
Boomi
boomi.com
Boomi是一個基於雲的集成平台，簡化應用程序、數據和設備的連接，確保數據質量並支持AI集成，適合中型企業的需求。
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