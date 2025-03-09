API平台 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
API 平台包含旨在協助開發團隊管理整個 API 生命週期的軟體工具和整合。這些解決方案為 API 設計、管理和治理提供全面的功能。 API 設計軟體使用戶能夠在安全的開發環境中規劃、建立和修改 API。這些工具允許開發人員集思廣益、建立設計指南並在一個儀表板中建立 API，從而支援 API 管理的預生產階段。另一方面，API 管理軟體有助於在安全的開發環境中監控、控制 API 並實現貨幣化。這些工具可協助管理員監督團隊部署的 API 的連線一致性、流量、錯誤和安全性。此外，一些 API 平台還設有 API 市場，允許開發人員列出其 API 並從中獲利。 API 平台可以作為單一綜合產品或作為一套整合產品。
提議新的應用程式
Stoplight
stoplight.io
Stoplight是一個API設計和開發平台，提供文檔、測試和模擬工具，幫助團隊採用設計優先的方法來構建高品質API。
Kong
konghq.com
Kong是一個API管理平台，簡化API的開發、部署和管理，並提供安全性、流量管理及靈活部署選項。
Postman Web
postman.com
Postman Web是一款簡化API開發與測試的多功能工具，支持各種協議並促進團隊協作，提升工作流程效率。
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub 是一個專門為 API 設計、開發和文檔管理的協作平台，提供統一的真相來源和標準化支持。
Backendless
backendless.com
Backendless是一個可視化的應用開發平台，提供低代碼及無代碼工具，簡化應用程式的後端開發，支持實時數據庫及用戶管理。
Informatica
informatica.com
Informatica是一個數據管理平台，幫助企業整合、管理和控制數據，提供智能化的自動化設施以提高數據質量和見解。
Boomi
boomi.com
Boomi 是一家推動轉型的智慧整合和自動化公司。 Boomi 平台使企業能夠更快地連接應用程式、人員和數據，以消除應用程式和資料指數級成長造成的數位碎片。透過結合生成式AI、預先建置的應用程式連接器、低程式碼自動化、常見業務流程的配方、完整的API 生命週期管理以及用於雲端和混合本地整合的事件驅動架構，Boomi 平台提供了廣度和深度的解決方案在具有企業級安全性、可擴展性和可靠性的易於使用的平台中提供現代數位轉型所需的支援。
Qodex.ai
qodex.ai
Qodex.ai 透過 AI 驅動的自動化簡化您的 API 自動化測試 — 無需編碼，無需手動操作。 Qodex.ai 為您的 API 套件提供無縫創建、監控和協作，使您能夠專注於創新，而不是整合。借助Qodex.ai，您可以： - 自動化您的API 收集- 自動化您的API 自動化測試- 自動化您的API 文件- 自動化您的模糊測試- 自動化您的負載測試- 自動化您的暴露分析所有這些都是零編碼工作和零手動工作。