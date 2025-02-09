API平台 - 最受歡迎的應用程式 - 塞內加爾

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
API 平台包含旨在協助開發團隊管理整個 API 生命週期的軟體工具和整合。這些解決方案為 API 設計、管理和治理提供全面的功能。 API 設計軟體使用戶能夠在安全的開發環境中規劃、建立和修改 API。這些工具允許開發人員集思廣益、建立設計指南並在一個儀表板中建立 API，從而支援 API 管理的預生產階段。另一方面，API 管理軟體有助於在安全的開發環境中監控、控制 API 並實現貨幣化。這些工具可協助管理員監督團隊部署的 API 的連線一致性、流量、錯誤和安全性。此外，一些 API 平台還設有 API 市場，允許開發人員列出其 API 並從中獲利。 API 平台可以作為單一綜合產品或作為一套整合產品。
提議新的應用程式
Qodex.ai
qodex.ai
Qodex.ai 透過 AI 驅動的自動化簡化您的 API 自動化測試 — 無需編碼，無需手動操作。 Qodex.ai 為您的 API 套件提供無縫創建、監控和協作，使您能夠專注於創新，而不是整合。借助Qodex.ai，您可以： - 自動化您的API 收集- 自動化您的API 自動化測試- 自動化您的API 文件- 自動化您的模糊測試- 自動化您的負載測試- 自動化您的暴露分析所有這些都是零編碼工作和零手動工作。
Stoplight
stoplight.io
讓 Stoplight 成為您建立任何規模的高品質 API 的平台 - 具有一流的編輯、文件和治理功能，並具有內建模擬、linting、樣式指南、元件庫等功能。在設計 API 之前對其進行編碼會浪費時間和金錢，並會帶來不必要的風險。建立任何規模的成功 API 程序，透過設計優先的方法推動業務成果。 Stoplight 是唯一專注於設計的 API 解決方案。憑藉整合的文件和治理，Stoplight 平台可實現一致性、可重複使用性和質量，從而帶來愉快的開發人員體驗。該平台為新團隊或已建立的團隊提供由數位轉型、平台開發和 API 即產品驅動的成功 API 專案。
Kong
konghq.com
隨著組織的軟體架構的發展，您需要一種更好的方法來透過服務來代理資訊交換。分散式系統和微服務的日益普及為跨架構的通訊管理帶來了新的挑戰。 Kong API Gateway 為複雜的現代架構提供了一個快速、可擴展且靈活的平台。 Kong API 閘道是開源的或作為 Kong Enterprise 的一部分提供，Kong Enterprise 是一個完整的生命週期服務管理平台，可保護、管理和監控您的所有服務，以加速所有平台、協定和部署模式的創新。 Kong Enterprise 是唯一旨在透過 API 和微服務整個生命週期的自動化來優化當今應用程式現代化需求的解決方案。 Kong Enterprise 透過企業外掛程式、開發人員入口網站、分析平台、安全功能、增強的效能、GUI、24/7 支援等擴展了最廣泛採用的開源網關 Kong Gateway。使用 Kong Enterprise 透過統一平台連結您的開發團隊、合作夥伴和客戶。將延遲減少到 1 毫秒以下。透過基於插件的架構和輕量級整合消除臃腫。無論環境、供應商、配置或部署模式如何，都可以輕鬆擴展叢集。原生支援 gRPC 和 REST，並與 Apollo GraphQL 伺服器和 Apache Kafka 服務整合。 Kong Enterprise 為裸機到雲端原生、單體到微服務、網格等提供了一個平台。
Postman Web
postman.com
Postman 讓 API 開發變得簡單。我們的平台提供的工具可簡化 API 建置流程的每個步驟並簡化協作，以便您可以更快地建立更好的 API。
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub 為開發 API 的組織提供了一個中央協作平台，以提供單一事實來源來指導 API 設計和文件、加強標準化並實現 API 與預期業務目的之間更好的一致性。
Backendless
backendless.com
Backendless 是一個視覺化應用程式開發平台，為所有經驗水平的應用程式和 Web 開發人員提供全套低程式碼和無程式碼工具。 Backendless 功能包括基於元件的 UI 建構器、即時資料庫、使用者驗證和管理套件、推播通知和應用程式內訊息控制台、無程式碼邏輯建構器、API 管理等等。 Backendless 首先從後端開始設計，使其成為任何編碼或無程式碼前端的完美後端補充。 Backendless 平台的視覺化方法和預先建置的 API 可以輕鬆建立任何應用程式的後端，速度比傳統編碼解決方案快 10 倍，而成本卻僅為傳統編碼解決方案的一小部分。
Informatica
informatica.com
Informatica（NYSE：INFA）是企業雲端資料管理領導者，透過幫助企業實現其最關鍵資產的變革力量，將資料和人工智慧帶入生活。我們創建了一個新的軟體類別，即 Informatica 智慧數據管理雲™ (IDMC)，它由人工智慧和端到端數據管理平台提供支持，可跨幾乎所有多雲、混合系統連接、管理和統一數據，實現數據民主化並幫助企業實現業務策略現代化。 大約 100 個國家的客戶以及財富 100 強企業中的 86 家客戶依靠 Informatica 來推動數據主導的數位轉型。資訊學。數據和人工智慧誕生的地方。
Boomi
boomi.com
Boomi 是一家推動轉型的智慧整合和自動化公司。 Boomi 平台使企業能夠更快地連接應用程式、人員和數據，以消除應用程式和資料指數級成長造成的數位碎片。透過結合生成式AI、預先建置的應用程式連接器、低程式碼自動化、常見業務流程的配方、完整的API 生命週期管理以及用於雲端和混合本地整合的事件驅動架構，Boomi 平台提供了廣度和深度的解決方案在具有企業級安全性、可擴展性和可靠性的易於使用的平台中提供現代數位轉型所需的支援。