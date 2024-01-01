API平台 - 最受歡迎的應用程式 - 安哥拉

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
API 平台包含旨在協助開發團隊管理整個 API 生命週期的軟體工具和整合。這些解決方案為 API 設計、管理和治理提供全面的功能。 API 設計軟體使用戶能夠在安全的開發環境中規劃、建立和修改 API。這些工具允許開發人員集思廣益、建立設計指南並在一個儀表板中建立 API，從而支援 API 管理的預生產階段。另一方面，API 管理軟體有助於在安全的開發環境中監控、控制 API 並實現貨幣化。這些工具可協助管理員監督團隊部署的 API 的連線一致性、流量、錯誤和安全性。此外，一些 API 平台還設有 API 市場，允許開發人員列出其 API 並從中獲利。 API 平台可以作為單一綜合產品或作為一套整合產品。
提議新的應用程式
Postman Web
postman.com
Postman 讓 API 開發變得簡單。我們的平台提供的工具可簡化 API 建置流程的每個步驟並簡化協作，以便您可以更快地建立更好的 API。
Stoplight
stoplight.io
使用 Stoplight，您可以比其他 API 工具更快地建立 OpenAPI 描述、文件、模擬伺服器，而無需在一個集中式平台上具備專業知識。
SwaggerHub
swaggerhub.com
加入成千上萬使用 SwaggerHub 的開發人員來建立和設計出色的 API。立即註冊或登入。
Backendless
backendless.com
可視化應用程式開發平台，使應用程式建置直觀且易於管理，無需任何程式碼。
Kong
konghq.com
Kong 是一家提供 API 和微服務管理的雲端連線公司。我們的平台將 API 閘道、Ingress 和 Service Mesh 統一到一個開發人員解決方案。
Informatica
informatica.com
Informatica（NYSE：INFA）是企業雲端資料管理領導者，透過幫助企業實現其最關鍵資產的變革力量，將資料和人工智慧帶入生活。我們創建了一個新的軟體類別，即 Informatica 智慧數據管理雲™ (IDMC)，它由人工智慧和端到端數據管理平台提供支持，可跨幾乎所有多雲、混合系統連接、管理和統一數據，實現數據民主化並幫助企業實現業務策略現代化。大約 100 個國家的客戶以及財富 100 強企業中的 86 家客戶依靠 Informatica 來推動數據主導的數位轉型。資訊學。數據和人工智慧誕生的地方。
Qodex.ai
qodex.ai
Qodex.ai 透過 AI 驅動的自動化簡化您的 API 自動化測試 — 無需編碼，無需手動操作。 Qodex.ai 為您的 API 套件提供無縫創建、監控和協作，使您能夠專注於創新，而不是整合。借助Qodex.ai，您可以： - 自動化您的API 收集- 自動化您的API 自動化測試- 自動化您的API 文件- 自動化您的模糊測試- 自動化您的負載測試- 自動化您的暴露分析所有這些都是零編碼工作和零手動工作。
Boomi
boomi.com
Boomi iPaaS 解決方案透過智慧整合和自動化幫助您推動業務的未來。使用 Boomi 連接一切、無所不在。