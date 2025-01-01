API 市集 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
API 市集充當聚合 API 的中心，為應用程式開發人員提供上傳、分發其 API 並透過其貨幣化的平台。這些市場也為消費者提供了一個為自己的產品發現和實作 API 的空間。 API 促進了可與其他應用程式無縫互動的應用程式元件的開發，使消費者能夠將外部元件整合到自己的軟體中。例如，建立旅行預訂應用程式的開發人員可能會使用 Google 地圖 API 來增強其應用程式。 API 市場對企業和開發人員都有好處。對於消費者來說，這些平台簡化了尋找和合併 API 的過程，幫助他們建立更強大、用戶友好的應用程式。對於開發人員或提供者而言，API 市場提高了其 API 的可存取性和可見性，從而允許更多使用者存取它們。此外，開發人員可以透過在市場上出售使用權而不是免費提供 API 來貨幣化。 API 消費者和提供者都利用這些市場。消費者使用它們來獲取用於應用程式開發的 API，而提供者則使用它們來提供比現有基礎設施允許的更靈活的服務。 API 市場增強了應用程式之間的集成，使流程更加方便和高效。它們通常與應用程式開發軟體一起使用，包括行動開發和快速應用程式開發工具。
提議新的應用程式
Zapier
zapier.com
Zapier是一個自動化工具，能連接超過7000個應用程序，幫助用戶簡化工作流程，自動執行任務。
Make
make.com
Make是一個可視化的任務自動化平台，允許用戶輕鬆創建和管理工作流程，並支持多種應用程序和服務的整合。
IFTTT
ifttt.com
IFTTT是一個網路自動化平台，允許用戶透過簡單的條件語句連接不同的服務和設備，以自動化各種任務。
Datadog
datadoghq.com
Datadog是一個雲端監控平台，提供應用性能監控、基礎架構監視和日誌管理，幫助用戶提高系統可見性和性能。
RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI是一個API中心，幫助開發人員查找、連接和管理世界各地的API，提供超過40,000個API的訪問。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow是一個雲端平台，提供IT服務管理、客戶服務以及人力資源等管理操作，幫助企業簡化工作流程和服務交付。
CodeCanyon
codecanyon.net
CodeCanyon是一個市場，提供各類電子商務插件、代碼和腳本，支援多種平台，適合開發人員和企業使用。
Aspose
aspose.app
Aspose是一套API工具，支持開發人員處理超過100種文件格式的文檔，提供代碼和無代碼應用程序，簡化文檔管理。
Diffbot
diffbot.com
Diffbot是一款將非結構化網頁數據轉換為結構化數據的工具，支持各種內容提取並與現有系統整合。
APILayer
apilayer.com
APILayer是一個API市場，提供可靠的雲端API，幫助開發人員和企業快速有效地進行數位轉型。
Choreo
choreo.dev
Choreo是一個內部開發者平台，幫助加速數位體驗的創建，讓開發者可以輕鬆建構、部署、監控和管理雲原生應用程式。
Pusher
pusher.com
Pusher是一個託管API服務，幫助開發人員將實時功能集成到Web和移動應用中，支持多種編程語言和安全數據傳輸。
Blobr
blobr.io
Blobr 是一個開發者平台，提供 API 管理、用戶體驗優化及詳細分析，幫助開發者提升銷售和了解用戶行為。
Celigo EU
celigo.com
Celigo EU 是一個集成平台，簡化應用程序與系統的連接，自動化工作流程並提高運營效率，支援多種熱門雲端應用整合。
Cyclr
cyclr.com
Cyclr 是一個嵌入式集成工具，幫助 SaaS 應用快速擴展內部集成功能，支持低編碼工作流程並提供自助服務集成。
Blockspring
blockspring.com
Blockspring 是一款幫助小型企業無需編碼即可整合 API 的工具，主要用於報告自動化和潛在客戶生成。
Celigo US
celigo.com
Celigo US是一個集成平台，連接各種應用程序並自動化數據流，提供即時可見性和預構建的集成功能以提高業務效率。