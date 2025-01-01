Web 應用程式的專屬商店

找到合適的軟體和服務。

WebCatalog Desktop

使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。

下載 WebCatalog
了解更多
全部
書籍
商務
教育
娛樂
金融
飲食
圖像與設計
健康和保健
生活風格
藥物
音樂與音訊
新聞
照片和影片
生產力工具
參考
購物
社群網路
軟體開發
體育
旅遊
實用工具
天氣
API 市集
目錄
最受歡迎
最近新增

API 市集 - 最受歡迎的應用程式

API 市集充當聚合 API 的中心，為應用程式開發人員提供上傳、分發其 API 並透過其貨幣化的平台。這些市場也為消費者提供了一個為自己的產品發現和實作 API 的空間。 API 促進了可與其他應用程式無縫互動的應用程式元件的開發，使消費者能夠將外部元件整合到自己的軟體中。例如，建立旅行預訂應用程式的開發人員可能會使用 Google 地圖 API 來增強其應用程式。 API 市場對企業和開發人員都有好處。對於消費者來說，這些平台簡化了尋找和合併 API 的過程，幫助他們建立更強大、用戶友好的應用程式。對於開發人員或提供者而言，API 市場提高了其 API 的可存取性和可見性，從而允許更多使用者存取它們。此外，開發人員可以透過在市場上出售使用權而不是免費提供 API 來貨幣化。 API 消費者和提供者都利用這些市場。消費者使用它們來獲取用於應用程式開發的 API，而提供者則使用它們來提供比現有基礎設施允許的更靈活的服務。 API 市場增強了應用程式之間的集成，使流程更加方便和高效。它們通常與應用程式開發軟體一起使用，包括行動開發和快速應用程式開發工具。

提議新的應用程式


Zapier

Zapier

zapier.com

Zapier是一個自動化工具，能連接超過7000個應用程序，幫助用戶簡化工作流程，自動執行任務。

Make

Make

make.com

Make是一個可視化的任務自動化平台，允許用戶輕鬆創建和管理工作流程，並支持多種應用程序和服務的整合。

IFTTT

IFTTT

ifttt.com

IFTTT是一個網路自動化平台，允許用戶透過簡單的條件語句連接不同的服務和設備，以自動化各種任務。

RapidAPI

RapidAPI

rapidapi.com

RapidAPI是一個API中心，幫助開發人員查找、連接和管理世界各地的API，提供超過40,000個API的訪問。

Datadog

Datadog

datadoghq.com

Datadog是一個雲端監控平台，提供應用性能監控、基礎架構監視和日誌管理，幫助用戶提高系統可見性和性能。

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow是一個雲端平台，提供IT服務管理、客戶服務以及人力資源等管理操作，幫助企業簡化工作流程和服務交付。

CodeCanyon

CodeCanyon

codecanyon.net

CodeCanyon是一個市場，提供各類電子商務插件、代碼和腳本，支援多種平台，適合開發人員和企業使用。

Aspose

Aspose

aspose.app

Aspose是一套API工具，支持開發人員處理超過100種文件格式的文檔，提供代碼和無代碼應用程序，簡化文檔管理。

Diffbot

Diffbot

diffbot.com

Diffbot是一款將非結構化網頁數據轉換為結構化數據的工具，支持各種內容提取並與現有系統整合。

APILayer

APILayer

apilayer.com

APILayer是一個API市場，提供可靠的雲端API，幫助開發人員和企業快速有效地進行數位轉型。

Choreo

Choreo

choreo.dev

Choreo是一個內部開發者平台，幫助加速數位體驗的創建，讓開發者可以輕鬆建構、部署、監控和管理雲原生應用程式。

Pusher

Pusher

pusher.com

Pusher是一個託管API服務，幫助開發人員將實時功能集成到Web和移動應用中，支持多種編程語言和安全數據傳輸。

Blobr

Blobr

blobr.io

Blobr 是一個開發者平台，提供 API 管理、用戶體驗優化及詳細分析，幫助開發者提升銷售和了解用戶行為。

Celigo EU

Celigo EU

celigo.com

Celigo EU 是一個集成平台，簡化應用程序與系統的連接，自動化工作流程並提高運營效率，支援多種熱門雲端應用整合。

Cyclr

Cyclr

cyclr.com

Cyclr 是一個嵌入式集成工具，幫助 SaaS 應用快速擴展內部集成功能，支持低編碼工作流程並提供自助服務集成。

Blockspring

Blockspring

blockspring.com

Blockspring 是一款幫助小型企業無需編碼即可整合 API 的工具，主要用於報告自動化和潛在客戶生成。

Celigo US

Celigo US

celigo.com

Celigo US是一個集成平台，連接各種應用程序並自動化數據流，提供即時可見性和預構建的集成功能以提高業務效率。

探索

Desktop

技術支援

公司

法律資訊

© 2025 WebCatalog, Inc.

API 市集 - 最受歡迎的應用程式 - WebCatalog