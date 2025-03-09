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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
API 市集充當聚合 API 的中心，為應用程式開發人員提供上傳、分發其 API 並透過其貨幣化的平台。這些市場也為消費者提供了一個為自己的產品發現和實作 API 的空間。 API 促進了可與其他應用程式無縫互動的應用程式元件的開發，使消費者能夠將外部元件整合到自己的軟體中。例如，建立旅行預訂應用程式的開發人員可能會使用 Google 地圖 API 來增強其應用程式。 API 市場對企業和開發人員都有好處。對於消費者來說，這些平台簡化了尋找和合併 API 的過程，幫助他們建立更強大、用戶友好的應用程式。對於開發人員或提供者而言，API 市場提高了其 API 的可存取性和可見性，從而允許更多使用者存取它們。此外，開發人員可以透過在市場上出售使用權而不是免費提供 API 來貨幣化。 API 消費者和提供者都利用這些市場。消費者使用它們來獲取用於應用程式開發的 API，而提供者則使用它們來提供比現有基礎設施允許的更靈活的服務。 API 市場增強了應用程式之間的集成，使流程更加方便和高效。它們通常與應用程式開發軟體一起使用，包括行動開發和快速應用程式開發工具。
提議新的應用程式
Diffbot
diffbot.com
Diffbot是一款將非結構化網頁數據轉換為結構化數據的工具，支持各種內容提取並與現有系統整合。
Celigo EU
celigo.com
Celigo 是一款深受業務用戶和開發人員喜愛的現代 iPaaS，專為關鍵任務流程而構建，具有運行時 AI 和預構建集成等工具，旨在解決最大的整合挑戰。這使得 Celigo 比任何其他平台都更容易維護，並在整個過程中的每一步為您提供支援。 Celigo 具有整合應用程序，這是一套預先建置的、完全託管的整合應用程序，適用於流行的雲端應用程序，例如 Salesforce、Shopify、Amazon、Zendesk、NetSuite 等。我們不僅幫助您的企業適應不斷變化的數位環境，而且在不斷發展的數位環境中蓬勃發展，確保每一步的效率、可見性和前進動力。請造訪我們的 www.celigo.com，了解我們如何能夠改變您今天的業務，使您能夠在每個人的參與下更快地建立更多業務。
Celigo US
celigo.com
Celigo 是一款深受業務用戶和開發人員喜愛的現代 iPaaS，專為關鍵任務流程而構建，具有運行時 AI 和預構建集成等工具，旨在解決最大的整合挑戰。這使得 Celigo 比任何其他平台都更容易維護，並在整個過程中的每一步為您提供支援。 Celigo 具有整合應用程序，這是一套預先建置的、完全託管的整合應用程序，適用於流行的雲端應用程序，例如 Salesforce、Shopify、Amazon、Zendesk、NetSuite 等。我們不僅幫助您的企業適應不斷變化的數位環境，而且在不斷發展的數位環境中蓬勃發展，確保每一步的效率、可見性和前進動力。請造訪我們的 www.celigo.com，了解我們如何能夠改變您今天的業務，使您能夠在每個人的參與下更快地建立更多業務。
Blobr
blobr.io
Blobr 是一個開發者門戶，可實現更多轉換並提高銷售額 透過 Blobr： - 透過決定存取條件和貨幣化模型，根據您的條件分發 API； - 透過授予對包含文件、程式碼片段等的精實介面的存取權限，提供難忘的體驗， - 透過詳細的分析了解您的使用者行為並快速採取行動。
Choreo
choreo.dev
Choreo 是一個內部開發者平台即服務，旨在加速數位體驗的創建。透過 Choreo，您可以輕鬆建置、部署、監控和管理雲端原生應用程式。 Choreo 允許開發人員專注於他們的程式碼，而不是建置或維護平台。 Choreo 提供的一些功能包括： - 應用程式架構：領域驅動開發、微服務架構、版本管理API 管理：API 治理、網關、開發人員入口網站、生命週期管理、API 市場、API 安全性、API 分析- 平台工程：CI/CD 、GitOps、發布管理、配置、秘密、成本優化- 基礎設施管理：容器和K8s、無伺服器、環境、防火牆、負載平衡、地理路由、DNS、多雲- 安全性：零信任、加密、秘密管理、TLS、身份驗證和授權 - 洞察力和可觀察性：日誌、追蹤、指標、警報、分析、DORA 指標、業務洞察
CodeCanyon
codecanyon.net
CodeCanyon是一個市場，提供各類電子商務插件、代碼和腳本，支援多種平台，適合開發人員和企業使用。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow是一個雲端平台，提供IT服務管理、客戶服務以及人力資源等管理操作，幫助企業簡化工作流程和服務交付。
Pusher
pusher.com
Pusher是一個託管API服務，幫助開發人員將實時功能集成到Web和移動應用中，支持多種編程語言和安全數據傳輸。
Aspose
aspose.app
Aspose是一套API工具，支持開發人員處理超過100種文件格式的文檔，提供代碼和無代碼應用程序，簡化文檔管理。
APILayer
apilayer.com
APILayer是一個API市場，提供可靠的雲端API，幫助開發人員和企業快速有效地進行數位轉型。
Zapier
zapier.com
Zapier是一個自動化工具，能連接超過7000個應用程序，幫助用戶簡化工作流程，自動執行任務。
RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI是一個API中心，幫助開發人員查找、連接和管理世界各地的API，提供超過40,000個API的訪問。
Make
make.com
Make是一個可視化的任務自動化平台，允許用戶輕鬆創建和管理工作流程，並支持多種應用程序和服務的整合。
IFTTT
ifttt.com
IFTTT是一個網路自動化平台，允許用戶透過簡單的條件語句連接不同的服務和設備，以自動化各種任務。
Datadog
datadoghq.com
Datadog是一個雲端監控平台，提供應用性能監控、基礎架構監視和日誌管理，幫助用戶提高系統可見性和性能。
Cyclr
cyclr.com
Cyclr 是一個嵌入式整合工具包 (iPaaS)，使 SaaS 應用程式能夠快速擴展其應用內整合功能。使用我們的低程式碼工具包創建強大的整合工作流程和自動化，包括用於在您的平台和數百個第三方應用程式之間建立整合的拖放介面。 - 從您的平台內部為您的用戶提供自助服務整合。 - 根據需要在任意數量的雲端應用程式（或本地）之間建立整合。 - 白標整合平台。 - 使用進階腳本功能在傳輸過程中編排資料。 - 為您的用戶建立和部署自訂整合。 - 快速創建您自己的整合市場並將其嵌入到您的 SaaS 應用程式中。 Cyclr 是完全白標的，可讓您立即啟動自己的整合服務和商店。
Blockspring
blockspring.com
Blockspring 幫助小型企業和商家將 API 整合到他們的生產力工具中，無需任何程式碼 - 對於報告自動化、潛在客戶生成和建立動態登入頁面非常有用。它在 API 資料管理方面得到了 Gartner、wired、BI 和 Techcrunch 的認可。
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