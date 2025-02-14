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最受歡迎 最近新增 API 市集 - 最受歡迎的應用程式 - 薩爾瓦多

API 市集充當聚合 API 的中心，為應用程式開發人員提供上傳、分發其 API 並透過其貨幣化的平台。這些市場也為消費者提供了一個為自己的產品發現和實作 API 的空間。 API 促進了可與其他應用程式無縫互動的應用程式元件的開發，使消費者能夠將外部元件整合到自己的軟體中。例如，建立旅行預訂應用程式的開發人員可能會使用 Google 地圖 API 來增強其應用程式。 API 市場對企業和開發人員都有好處。對於消費者來說，這些平台簡化了尋找和合併 API 的過程，幫助他們建立更強大、用戶友好的應用程式。對於開發人員或提供者而言，API 市場提高了其 API 的可存取性和可見性，從而允許更多使用者存取它們。此外，開發人員可以透過在市場上出售使用權而不是免費提供 API 來貨幣化。 API 消費者和提供者都利用這些市場。消費者使用它們來獲取用於應用程式開發的 API，而提供者則使用它們來提供比現有基礎設施允許的更靈活的服務。 API 市場增強了應用程式之間的集成，使流程更加方便和高效。它們通常與應用程式開發軟體一起使用，包括行動開發和快速應用程式開發工具。