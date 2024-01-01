API 市集 - 最受歡迎的應用程式 - 捷克

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
API 市集充當聚合 API 的中心，為應用程式開發人員提供上傳、分發其 API 並透過其貨幣化的平台。這些市場也為消費者提供了一個為自己的產品發現和實作 API 的空間。 API 促進了可與其他應用程式無縫互動的應用程式元件的開發，使消費者能夠將外部元件整合到自己的軟體中。例如，建立旅行預訂應用程式的開發人員可能會使用 Google 地圖 API 來增強其應用程式。 API 市場對企業和開發人員都有好處。對於消費者來說，這些平台簡化了尋找和合併 API 的過程，幫助他們建立更強大、用戶友好的應用程式。對於開發人員或提供者而言，API 市場提高了其 API 的可存取性和可見性，從而允許更多使用者存取它們。此外，開發人員可以透過在市場上出售使用權而不是免費提供 API 來貨幣化。 API 消費者和提供者都利用這些市場。消費者使用它們來獲取用於應用程式開發的 API，而提供者則使用它們來提供比現有基礎設施允許的更靈活的服務。 API 市場增強了應用程式之間的集成，使流程更加方便和高效。它們通常與應用程式開發軟體一起使用，包括行動開發和快速應用程式開發工具。
提議新的應用程式
IFTTT
ifttt.com
If This then That，也稱為 IFTTT，是一種基於 Web 的免費軟體服務，它創建簡單的條件語句鏈（稱為小程式）。 小程式由 Gmail、Facebook、Telegram、Instagram 或 Pinterest 等其他 Web 服務中發生的變更觸發。中標記用戶，Facebook 將向用戶的存檔提供資訊。 2015 年 2 月，IFTTT 將其原始應用程式更名為 IF，並發布了一套名為 Do 的新應用程序，用戶可以使用該應用程式建立快捷應用程式和操作。截至 2015 年，IFTTT 用戶每天創建約 2000 萬份食譜。 Do 應用程式套件的所有功能已整合到重新設計的 IF...
Make
make.com
Make（以前稱為 Integromat）可讓您直觀地建立、建置和自動化工作流程。使用有趣的拖放介面，只需單擊幾下即可連接應用程序，並建立稱為場景的無限工作流程。將場景設定為立即運行或按計劃運行，或在需要時即時觀看場景運行。
RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI 是一個 API 中心，可協助開發人員尋找並直接連接到世界頂級 API，並從一個中心位置管理自己的 API。
Zapier
zapier.com
Zapier 是一家全球遠端公司，允許最終用戶整合他們使用的 Web 應用程式。儘管 Zapier 總部位於加州桑尼維爾，但在美國各地和其他 23 個國家/地區擁有 250 名員工。
Datadog
datadoghq.com
Datadog 是雲端時代為開發人員、IT 營運團隊、安全工程師和業務用戶提供的監控、安全和分析平台。 SaaS 平台整合並自動化基礎設施監控、應用程式效能監控和日誌管理，為客戶的整個技術堆疊提供統一、即時的可觀察性。 Datadog 被各種規模和跨行業的組織使用，以實現數位轉型和雲端遷移，推動開發、營運、安全和業務團隊之間的協作，加快應用程式的上市時間，縮短解決問題的時間，保護應用程式的安全和基礎設施，了解用戶行為並追蹤關鍵業務指標。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow（NYSE：NOW）讓世界為每個人提供更好的服務。我們基於雲端的平台和解決方案可協助組織數位化和統一，以便他們能夠找到更智慧、更快、更好的方法來實現工作流程。因此，員工和客戶可以更緊密地聯繫、更創新、更敏捷。我們都可以創造我們想像的未來。世界與 ServiceNow 合作。
CodeCanyon
codecanyon.net
每個網站建置都有數千個程式碼、腳本和插件。 從電子商務外掛程式、行動應用程式模板、PHP、Bootstrap 等中進行選擇，滿足任何預算，由世界上最好的開發人員建立。
Aspose
aspose.app
Aspose.Total 是 Aspose API 的集合，使開發人員能夠在不同平台和程式語言中操作不同的檔案格式。
APILayer
apilayer.com
APILayer 是一個 API 市集。 APILayer 是現成的、基於雲端的 API 產品的領先供應商，旨在幫助世界各地的開發人員和企業快速有效地運作。如今，各種規模的組織都在努力支持複雜的數位轉型以及對連接和即時數據爆炸式增長的需求。 APILayer 透過高度可靠且可擴展的 API 滿足了這項需求，這些 API 可以快速配置並且需要最少的維護。 APILayer 的產品為超過 1,200,000 家客戶提供服務，其中包括個人開發人員到大型企業。
Diffbot
diffbot.com
Diffbot 提供了一套產品，旨在將網路上的非結構化資料轉換為結構化的上下文資料庫。 Diffbot 的產品基於尖端的機器視覺和自然語言處理軟體構建，每天能夠讀取數十億份文件。 Diffbot 知識圖譜 Diffbot 的知識圖譜產品是世界上最大的上下文資料庫，由超過 100 億個實體組成，包括組織、產品、文章、事件等。知識圖譜的創新 NLP 和事實解析技術將實體連接到上下文資料庫中，包含超過 1 兆個實體
Pusher
pusher.com
為行動和網路提供即時體驗。 靈活、可擴展且易於使用的雙向託管 API。我們創建並維護複雜的訊息傳遞基礎設施，以便您可以快速建立使用者所需的即時功能。
Blockspring
blockspring.com
使用新的 Blockspring 應用程式進行銷售和招聘，快速建立和豐富潛在客戶清單。
Blobr
blobr.io
Blobr 是一個開發者門戶，可實現更多轉換並提高銷售額 透過 Blobr： - 透過決定存取條件和貨幣化模型，根據您的條件分發 API； - 透過授予對包含文件、程式碼片段等的精實介面的存取權限，提供難忘的體驗， - 透過詳細的分析了解您的使用者行為並快速採取行動。
Choreo
choreo.dev
Choreo 是一個內部開發者平台即服務，旨在加速數位體驗的創建。透過 Choreo，您可以輕鬆建置、部署、監控和管理雲端原生應用程式。 Choreo 允許開發人員專注於他們的程式碼，而不是建置或維護平台。 Choreo 提供的一些功能包括： - 應用程式架構：領域驅動開發、微服務架構、版本管理API 管理：API 治理、網關、開發人員入口網站、生命週期管理、API 市場、API 安全性、API 分析- 平台工程：CI/CD 、GitOps、發布管理、配置、秘密、成本優化- 基礎設施管理：容器和K8s、無伺服器、環境、防火牆、負載平衡、地理路由、DNS、多雲- 安全性：零信任、加密、秘密管理、...
Celigo EU
celigo.com
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Celigo US
celigo.com
Celigo 是一款深受業務用戶和開發人員喜愛的現代 iPaaS，專為關鍵任務流程而構建，具有運行時 AI 和預構建集成等工具，旨在解決最大的整合挑戰。這使得 Celigo 比任何其他平台都更容易維護，並在整個過程中的每一步為您提供支援。 Celigo 具有整合應用程序，這是一套預先建置的、完全託管的整合應用程序，適用於流行的雲端應用程序，例如 Salesforce、Shopify、Amazon、Zendesk、NetSuite 等。我們不僅幫助您的企業適應不斷變化的數位環境，而且在不斷發展的數位環境中蓬勃發展，確保每一步的效率、可見性和前進動力。請造訪我們的網站 www.celigo.com...
Cyclr
cyclr.com
Cyclr 是一個嵌入式整合工具包 (iPaaS)，使 SaaS 應用程式能夠快速擴展其應用內整合功能。使用我們的低程式碼工具包創建強大的整合工作流程和自動化，包括用於在您的平台和數百個第三方應用程式之間建立整合的拖放介面。 - 從您的平台內部為您的用戶提供自助服務整合。 - 根據需要在任意數量的雲端應用程式（或本地）之間建立整合。 - 白標整合平台。 - 使用進階腳本功能在傳輸過程中編排資料。 - 為您的用戶建立和部署自訂整合。 - 快速創建您自己的整合市場並將其嵌入到您的 SaaS 應用程式中。 Cyclr 是完全白標的，可讓您立即啟動自己的整合服務和商店。