API 市集 - 最受歡迎的應用程式 - 阿根廷

IFTTT

ifttt.com

If This then That,也稱為 IFTTT,是一種基於 Web 的免費軟體服務,它創建簡單的條件語句鏈(稱為小程式)。 小程式由 Gmail、Facebook、Telegram、Instagram 或 Pinterest 等其他 Web 服務中發生的變更觸發。例如,如果用戶使用主題標籤發推文或複製照片,則小程式可能會發送電子郵件訊息。如果有人在照片中標記用戶,Facebook 將向用戶的存檔提供資訊。除了基於Web 的應用程式外,該服務還可以在iOS 和Android 上運行。 2015 年 2 月,IFTTT 將其原始應用程式更名為 IF,並發布了一套名為 Do 的新應用程序,...