API 市集 - 最受歡迎的應用程式 - 安道爾

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
API 市集充當聚合 API 的中心，為應用程式開發人員提供上傳、分發其 API 並透過其貨幣化的平台。這些市場也為消費者提供了一個為自己的產品發現和實作 API 的空間。 API 促進了可與其他應用程式無縫互動的應用程式元件的開發，使消費者能夠將外部元件整合到自己的軟體中。例如，建立旅行預訂應用程式的開發人員可能會使用 Google 地圖 API 來增強其應用程式。 API 市場對企業和開發人員都有好處。對於消費者來說，這些平台簡化了尋找和合併 API 的過程，幫助他們建立更強大、用戶友好的應用程式。對於開發人員或提供者而言，API 市場提高了其 API 的可存取性和可見性，從而允許更多使用者存取它們。此外，開發人員可以透過在市場上出售使用權而不是免費提供 API 來貨幣化。 API 消費者和提供者都利用這些市場。消費者使用它們來獲取用於應用程式開發的 API，而提供者則使用它們來提供比現有基礎設施允許的更靈活的服務。 API 市場增強了應用程式之間的集成，使流程更加方便和高效。它們通常與應用程式開發軟體一起使用，包括行動開發和快速應用程式開發工具。
提議新的應用程式
Make
make.com
Make 讓您只需點擊幾下即可設計、建置和自動化任何內容 - 從任務和工作流程到應用程式和系統。 以前稱為 Integromat。
Zapier
zapier.com
Zapier 是一家全球遠端公司，允許最終用戶整合他們使用的 Web 應用程式。儘管 Zapier 總部位於加州桑尼維爾，但在美國各地和其他 23 個國家/地區擁有 250 名員工。
IFTTT
ifttt.com
If This then That，也稱為 IFTTT，是一種基於 Web 的免費軟體服務，它創建簡單的條件語句鏈（稱為小程式）。 小程式由 Gmail、Facebook、Telegram、Instagram 或 Pinterest 等其他 Web 服務中發生的變更觸發。例如，如果用戶使用主題標籤發推文或複製照片，則小程式可能會發送電子郵件訊息。如果有人在照片中標記用戶，Facebook 將向用戶的存檔提供資訊。除了基於Web 的應用程式外，該服務還可以在iOS 和Android 上運行。 2015 年 2 月，IFTTT 將其原始應用程式更名為 IF，並發布了一套名為 Do 的新應用程序，...
Datadog
datadoghq.com
Datadog 是一項針對雲端規模應用程式的監控服務，透過基於 SaaS 的資料分析平台提供對伺服器、資料庫、工具和服務的監控。
RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI 是一個 API 中心，可協助開發人員找到並直接連接到世界頂級 API，並從一個中心位置管理自己的 API。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow 讓員工可以按照自己想要的方式工作，而不是按照軟體規定的方式工作。客戶可以在需要時獲得他們需要的東西。
Aspose
aspose.app
跨平台文件格式應用程式。 PDF、Word、Excel、PowerPoint、Visio、Project、OneNote、OpenOffice、CAD、3D 格式的線上文件處理。
CodeCanyon
codecanyon.net
每個網站建置都有數千個程式碼、腳本和插件。 從電子商務外掛程式、行動應用程式模板、PHP、Bootstrap 等中進行選擇，滿足任何預算，由世界上最好的開發人員建立。
APILayer
apilayer.com
無憂 API 市場 增強應用程式的功能，而無需擔心可擴展性和穩定性。
Diffbot
diffbot.com
無需網頁抓取的網頁資料。透過 Diffbot 查詢網路上萬億條連接的內容或按需提取它們。
Pusher
pusher.com
為行動和網路提供即時體驗。 靈活、可擴展且易於使用的雙向託管 API。我們創建並維護複雜的訊息傳遞基礎設施，以便您可以快速建立使用者所需的即時功能。
Blockspring
blockspring.com
使用新的 Blockspring 應用程式進行銷售和招聘，快速建立和豐富潛在客戶清單。
Blobr
blobr.io
Blobr 是一個開發者門戶，可實現更多轉換並提高銷售額 透過 Blobr： - 透過決定存取條件和貨幣化模型，根據您的條件分發 API； - 透過授予對包含文件、程式碼片段等的精實介面的存取權限，提供難忘的體驗， - 透過詳細的分析了解您的使用者行為並快速採取行動。
Choreo
choreo.dev
Choreo 是一個內部開發者平台即服務，旨在加速數位體驗的創建。透過 Choreo，您可以輕鬆建置、部署、監控和管理雲端原生應用程式。 Choreo 允許開發人員專注於他們的程式碼，而不是建置或維護平台。 Choreo 提供的一些功能包括： - 應用程式架構：領域驅動開發、微服務架構、版本管理API 管理：API 治理、網關、開發人員入口網站、生命週期管理、API 市場、API 安全性、API 分析- 平台工程：CI/CD 、GitOps、發布管理、配置、秘密、成本優化- 基礎設施管理：容器和K8s、無伺服器、環境、防火牆、負載平衡、地理路由、DNS、多雲- 安全性：零信任、加密、秘密管理、...
Celigo EU
celigo.com
Celigo 是一款深受業務用戶和開發人員喜愛的現代 iPaaS，專為關鍵任務流程而構建，具有運行時 AI 和預構建集成等工具，旨在解決最大的整合挑戰。這使得 Celigo 比任何其他平台都更容易維護，並在整個過程中的每一步為您提供支援。 Celigo 具有整合應用程序，這是一套預先建置的、完全託管的整合應用程序，適用於流行的雲端應用程序，例如 Salesforce、Shopify、Amazon、Zendesk、NetSuite 等。我們不僅幫助您的企業適應不斷變化的數位環境，而且在不斷發展的數位環境中蓬勃發展，確保每一步的效率、可見性和前進動力。請造訪我們的 www.celigo.com，了...
Celigo US
celigo.com
Celigo 是一款深受業務用戶和開發人員喜愛的現代 iPaaS，專為關鍵任務流程而構建，具有運行時 AI 和預構建集成等工具，旨在解決最大的整合挑戰。這使得 Celigo 比任何其他平台都更容易維護，並在整個過程中的每一步為您提供支援。 Celigo 具有整合應用程序，這是一套預先建置的、完全託管的整合應用程序，適用於流行的雲端應用程序，例如 Salesforce、Shopify、Amazon、Zendesk、NetSuite 等。我們不僅幫助您的企業適應不斷變化的數位環境，而且在不斷發展的數位環境中蓬勃發展，確保每一步的效率、可見性和前進動力。請造訪我們的 www.celigo.com，了...
Cyclr
cyclr.com
Cyclr 是一種針對 SaaS 平台和應用程式的嵌入式整合技術。提供完整的解決方案來滿足客戶的整合需求。一切都來自您的應用程式。