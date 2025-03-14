API管理工具 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
API 管理工具使用戶能夠在安全的開發環境中監督、控制其應用程式介面 (API) 並從中獲利。這些工具可協助管理員監控其團隊發布的 API 的連線穩定性、流量、錯誤和安全性。 IT 部門在 API 生命週期的後製階段使用這些工具，並在 API 設計完成後從開發人員手中接手。至此，API的所有維護、監控和管理都發生在API管理平台內。雖然一些 API 市場解決方案包括用於管理 API 的工具，但這些工具主要專注於選擇外部 API 來增強產品，而不是管理 API 本身。
提議新的應用程式
Postman Web
postman.com
Postman Web是一款簡化API開發與測試的多功能工具，支持各種協議並促進團隊協作，提升工作流程效率。
AppMaster
appmaster.io
AppMaster是一個無代碼平台，幫助企業創建和部署後端、Web及移動應用程序，支持數據庫設計和API管理。
Apigee
google.com
Apigee是一個API管理平台，提供設計、部署、安全、和分析工具，以有效管理和擴展API。
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI是一個雲端無需編碼的工具，能即時從任何資料來源生成REST API，無需後端開發。
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub 是一個專門為 API 設計、開發和文檔管理的協作平台，提供統一的真相來源和標準化支持。
Stoplight
stoplight.io
Stoplight是一個API設計和開發平台，提供文檔、測試和模擬工具，幫助團隊採用設計優先的方法來構建高品質API。
Xano
xano.com
Xano是一個無代碼後端平台，允許用戶快速構建可擴展的應用程序後端，支持數據管理和第三方集成。
Mockaroo
mockaroo.com
Mockaroo是一款免費的測試數據生成器，支持生成CSV、JSON、SQL和Excel數據集，方便開發和測試用。
Hyphen API
hyphenapi.com
連字符API提供一組即用的API，方便開發者和企業進行集成、自動化和數據交換，提升操作效率和生產力。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel是一個B2B銷售平台，專注於WhatsApp，提供共享收件箱、聊天機器人、自動化和多種CRM集成功能。
Backendless
backendless.com
Backendless是一個可視化的應用開發平台，提供低代碼及無代碼工具，簡化應用程式的後端開發，支持實時數據庫及用戶管理。
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs 提供超過 15 億個人的簡歷、聯絡、社交及人口數據集，幫助用戶豐富和管理數據。
Checkly
checklyhq.com
Checkly是一款應用監控工具，支持以代碼管理監控設置，對API及應用績效進行模擬和分析，並提供警報功能。
RSS API
rssapi.net
RSS API 提供一個結構化接口，方便開發人員解析和管理RSS、ATOM和JSON提要，並透過Webhooks接收新項目。
Tray.io
tray.io
Tray.io是一個AI驅動的iPaaS平台，將不同應用與服務間的數據集成自動化，簡化業務流程，支持彈性部署和高級自動化功能。
ModelsLab
modelslab.com
ModelsLab是一套簡單易用的API，幫助企業創建視覺內容，適用於各種應用程序，方便各大小型企業使用。
Choreo
choreo.dev
Choreo是一個內部開發者平台，幫助加速數位體驗的創建，讓開發者可以輕鬆建構、部署、監控和管理雲原生應用程式。
Informatica
informatica.com
Informatica是一個數據管理平台，幫助企業整合、管理和控制數據，提供智能化的自動化設施以提高數據質量和見解。
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic是一個集成平台，允許用戶通過低碼接口連接雲數據源、SaaS應用和本地軟件，從而簡化工作流程.
Ambassador
getambassador.com
大使是一款自動化推薦營銷平台，簡化了管理、追蹤和獎勵客戶及聯盟的過程。
Kong
konghq.com
Kong是一個API管理平台，簡化API的開發、部署和管理，並提供安全性、流量管理及靈活部署選項。
Blobr
blobr.io
Blobr 是一個開發者平台，提供 API 管理、用戶體驗優化及詳細分析，幫助開發者提升銷售和了解用戶行為。
Workato
workato.com
Workato是一個無需編碼的集成與自動化平台，幫助企業連接應用程序並自動化工作流程，提高效率，支持安全治理。
Formcarry
formcarry.com
Formcarry是一個簡單的解決方案，讓靜態HTML網站的用戶能快速創建功能性聯絡表單，並支持文件上傳和其他應用集成。
APItoolkit
apitoolkit.io
ApitoolKit是一個API管理平台，提供即時監控、錯誤追蹤和性能洞察，幫助開發者建立和維護API。
Boomi
boomi.com
Boomi是一個基於雲的集成平台，簡化應用程序、數據和設備的連接，確保數據質量並支持AI集成，適合中型企業的需求。
Zuplo
zuplo.com
Zuplo是一個API管理平台，提供API認證、速率限制和開發人員文檔等功能，易於使用及部署。
Userparser
userparser.com
Userparser 是一款用戶代理解析和 IP 地址查詢 API，能將用戶代理和 IP 地址轉換為詳細的分析數據，幫助識別用戶位置及設備。
Pellerex
pellerex.com
Pellerex 是一個雲原生平台，提供獨立和管理的基礎設施、API及實時服務，幫助快速構建和轉型軟體，支持身份、支付、消息與市場功能。
Mockfly
mockfly.dev
Mockfly是一個雲端平台，幫助開發者創建和管理模擬API，支援團隊合作、隨機數據生成及自動文檔生成。
elastic.io
elastic.io
elastic.io是一個基於微服務的雲端集成平台，幫助企業連接各種雲端和本地應用，簡化數據整合與流程。
Apitally
apitally.io
Apitally是一款簡單的SaaS應用，用於監控REST API，專注於數據隱私和價格實惠。易於設置，支持多種框架。
APPSeCONNECT
appseconnect.com
APPSeCONNECT是一個智能集成平台，可連接應用程序並自動化業務流程，支持SAP S/4HANA與其他系統的無縫集成。
DCKAP
dckap.com
DCKAP Integrator 是一個整合平台，可將分銷商的ERP系統與電子商務、CRM等多個業務應用連接，實現數據自動化與即時同步。
Warrant
warrant.dev
Warrant 是一個開源授權服務，幫助開發者在應用程序中實施和執行訪問控制，集中處理用戶授權和訪問管理。
Singular
singular.net
Singular是一個營銷分析平台，幫助企業跟踪用戶行為、衡量投資回報、並優化營銷活動。
MovingLake
movinglake.com
MovingLake是一個實時數據連接平台，支持各行業之間的數據整合，幫助企業做出快速且明智的決策。
Stellate
stellate.co
Stellate 應用程式能夠擴展、檢查並保護您的 GraphQL API，並可在邊緣緩存查詢、獲得使用情況見解以及防止惡意查詢。
Jitterbit
jitterbit.com
Jitterbit是一個數據集成平台，支持雲端和本地應用的無縫連接，幫助組織管理和整合數據。
broadpeak.io
broadpeak.io
broadpeak.io 是一個基於視頻 API 的平台，提供高效可靠的串流服務，適用於內容提供商和付費電視運營商。
Traject Data
trajectdata.com
Traject Data 是一個數據提供者，提供多達10個API，幫助企業獲取實時、可靠的數據，以助於商業決策和洞察分析。
Moesif
moesif.com
Moesif是一個API分析和貨幣化的平台，提供使用追蹤、計費管理和開發人員門戶，幫助企業優化API性能和業務表現。
Treblle
treblle.com
TREBLLE是一款API監控與分析工具，提供實時監控、自動生成文檔、請求分享及錯誤追蹤，幫助開發者優化API性能與安全性。