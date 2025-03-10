API管理工具 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
API 管理工具使用戶能夠在安全的開發環境中監督、控制其應用程式介面 (API) 並從中獲利。這些工具可協助管理員監控其團隊發布的 API 的連線穩定性、流量、錯誤和安全性。 IT 部門在 API 生命週期的後製階段使用這些工具，並在 API 設計完成後從開發人員手中接手。至此，API的所有維護、監控和管理都發生在API管理平台內。雖然一些 API 市場解決方案包括用於管理 API 的工具，但這些工具主要專注於選擇外部 API 來增強產品，而不是管理 API 本身。
提議新的應用程式
Postman Web
postman.com
Postman Web是一款簡化API開發與測試的多功能工具，支持各種協議並促進團隊協作，提升工作流程效率。
AppMaster
appmaster.io
AppMaster是一個無代碼平台，幫助企業創建和部署後端、Web及移動應用程序，支持數據庫設計和API管理。
Apigee
google.com
Apigee是一個API管理平台，提供設計、部署、安全、和分析工具，以有效管理和擴展API。
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI是一個雲端無需編碼的工具，能即時從任何資料來源生成REST API，無需後端開發。
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub 是一個專門為 API 設計、開發和文檔管理的協作平台，提供統一的真相來源和標準化支持。
Stoplight
stoplight.io
Stoplight是一個API設計和開發平台，提供文檔、測試和模擬工具，幫助團隊採用設計優先的方法來構建高品質API。
Xano
xano.com
Xano是一個無代碼後端平台，允許用戶快速構建可擴展的應用程序後端，支持數據管理和第三方集成。
Mockaroo
mockaroo.com
Mockaroo是一款免費的測試數據生成器，支持生成CSV、JSON、SQL和Excel數據集，方便開發和測試用。
Hyphen API
hyphenapi.com
連字符API提供一組即用的API，方便開發者和企業進行集成、自動化和數據交換，提升操作效率和生產力。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel是一個B2B銷售平台，專注於WhatsApp，提供共享收件箱、聊天機器人、自動化和多種CRM集成功能。
Backendless
backendless.com
Backendless是一個可視化的應用開發平台，提供低代碼及無代碼工具，簡化應用程式的後端開發，支持實時數據庫及用戶管理。
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs 提供超過 15 億個人的簡歷、聯絡、社交及人口數據集，幫助用戶豐富和管理數據。
Checkly
checklyhq.com
Checkly是一款應用監控工具，支持以代碼管理監控設置，對API及應用績效進行模擬和分析，並提供警報功能。
RSS API
rssapi.net
RSS API 提供一個結構化接口，方便開發人員解析和管理RSS、ATOM和JSON提要，並透過Webhooks接收新項目。
Tray.io
tray.io
Tray.io是一個AI驅動的iPaaS平台，將不同應用與服務間的數據集成自動化，簡化業務流程，支持彈性部署和高級自動化功能。
ModelsLab
modelslab.com
ModelsLab是一套簡單易用的API，幫助企業創建視覺內容，適用於各種應用程序，方便各大小型企業使用。
Choreo
choreo.dev
Choreo是一個內部開發者平台，幫助加速數位體驗的創建，讓開發者可以輕鬆建構、部署、監控和管理雲原生應用程式。
Informatica
informatica.com
Informatica是一個數據管理平台，幫助企業整合、管理和控制數據，提供智能化的自動化設施以提高數據質量和見解。
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic是一個集成平台，允許用戶通過低碼接口連接雲數據源、SaaS應用和本地軟件，從而簡化工作流程.
Ambassador
getambassador.com
大使是一款自動化推薦營銷平台，簡化了管理、追蹤和獎勵客戶及聯盟的過程。
Kong
konghq.com
Kong是一個API管理平台，簡化API的開發、部署和管理，並提供安全性、流量管理及靈活部署選項。
Blobr
blobr.io
Blobr 是一個開發者平台，提供 API 管理、用戶體驗優化及詳細分析，幫助開發者提升銷售和了解用戶行為。
Workato
workato.com
Workato是一個無需編碼的集成與自動化平台，幫助企業連接應用程序並自動化工作流程，提高效率，支持安全治理。
Formcarry
formcarry.com
Formcarry是一個簡單的解決方案，讓靜態HTML網站的用戶能快速創建功能性聯絡表單，並支持文件上傳和其他應用集成。
APItoolkit
apitoolkit.io
ApitoolKit是一個API管理平台，提供即時監控、錯誤追蹤和性能洞察，幫助開發者建立和維護API。
Boomi
boomi.com
Boomi是一個基於雲的集成平台，簡化應用程序、數據和設備的連接，確保數據質量並支持AI集成，適合中型企業的需求。
Zuplo
zuplo.com
Zuplo是一個API管理平台，提供API認證、速率限制和開發人員文檔等功能，易於使用及部署。
Userparser
userparser.com
Userparser 是一款用戶代理解析和 IP 地址查詢 API，能將用戶代理和 IP 地址轉換為詳細的分析數據，幫助識別用戶位置及設備。
Pellerex
pellerex.com
Pellerex 是一個雲原生平台，提供獨立和管理的基礎設施、API及實時服務，幫助快速構建和轉型軟體，支持身份、支付、消息與市場功能。
Mockfly
mockfly.dev
Mockfly是一個雲端平台，幫助開發者創建和管理模擬API，支援團隊合作、隨機數據生成及自動文檔生成。
elastic.io
elastic.io
elastic.io是一個基於微服務的雲端集成平台，幫助企業連接各種雲端和本地應用，簡化數據整合與流程。
Apitally
apitally.io
Apitally 為 REST API 監控提供了一個簡單的 SaaS 解決方案，重點在於資料隱私和經濟性。使用 Python 或 Node.js 對新專案和現有專案進行設定和使用非常容易，並且從不收集敏感資料。 API 流量監控和分析：使用我們簡單的儀表板追蹤 API 請求、錯誤、回應時間等。深入了解每個端點的使用情況和效能。按 API 使用者進行篩選以了解不同的使用模式。 API 正常運作時間監控和警報：監控 API 正常運作時間和可用性。如果出現問題，請立即收到警報。支援的 Web 框架：FastAPI、Starlette、Flask、Django Ninja、Django REST Framework、Express、NestJS、Fastify、Koa 為什麼選擇 Apitally？關注資料隱私。不收集敏感資料。易於與新的和現有的 API 專案整合。對性能沒有影響。無需更改基礎設施。請求數量沒有限制。提供免費方案。
DCKAP
dckap.com
DCKAP Integrator 是 ERP 整合平台，可將經銷商的 ERP 系統連接到任意數量的業務應用程序，包括電子商務平台、CRM、庫存、會計、物流和 3M 等市場。根據整合情況，它可以提供即時客戶資料、產品資料、庫存資料、訂單資料、財務資料等。它可以幫助經銷商節省數千小時的手動工作，創建更順暢的工作流程，並在準確數據的支援下做出更好的決策。我們很高興能夠幫助各行業的數百名經銷商。我們曾與 Robertson Lighting、Sunrise Electrical Supply（IMARK Electrical 成員）、Province Electrical（加拿大施耐德電氣經銷商）、C-Line Products、Bosch Hydro Connections、WG Henschen、Belmont Equipment & Technologies 和 Marysville 等公司合作。 - 幫助他們節省成本並提高業務洞察力。好了，說了這麼多，以下是您今天切換到集成平台將獲得的價值： • 無需手動同步 • 無需開發人員即可進行更新 • 安全可靠地自動執行數據傳輸 • 映射和修改數據直觀、可視化的儀表板• 建立在靈活的架構之上，可實現全面定製配置完所有內容後，DCKAP Integrator 將掌控整個整合流程並實現自動化。將成本高昂且耗時的手動操作流程委託給 DCKAP Integrator，以便您可以專注於為客戶創造非凡的體驗。
Warrant
warrant.dev
Warrant 是一種開源授權服務，可協助開發人員在其應用程式中實施和實施存取控制。 Warrant 是一個專用的集中式平台，用於處理使用者授權和存取控制，以便工程團隊可以專注於建立其核心產品。
Singular
singular.net
當今行銷人員成功的關鍵是準確了解在何處以及如何投資下一筆廣告資金。 Singular 透過下一代歸因、全漏斗行銷數據和一流的詐欺預防功能提供行銷投資回報率的完整視圖，幫助行銷人員實現這一目標。借助 Singular，您能夠 - 衡量並報告您使用的所有管道：使用 Singular 的開放整合框架來衡量應用程式、網路、簡訊、推薦、電子郵件和電視的跨平台效能。 - 透過將歸因與領先的成本聚合相結合來分析投資回報率：強大的數據連接器滿足歸因，以釋放每個行銷活動、發布商、創意和關鍵字的行銷績效。 - 追蹤和分析整個用戶生命週期：捕捉整個用戶旅程，透過深層連結、網路到應用程式和跨裝置歸因來報告跨平台的獲取和重新參與。 - 透過一流的詐欺預防措施阻止更多詐欺：將廣告預算集中在真實用戶身上，並透過更多檢測方法和預先歸因詐欺拒絕來避免誤報。 - 監控單一託管管道以獲取可供分析的行銷資料：將歸因、廣告支出、創意、出價和廣告貨幣化資料直接載入到 Redshift、Snowflake、BigQuery 等。 Singular 與全球一些最大的行動應用程式發行商合作，包括 Lyft、Twitter、Rovio、King 和 LinkedIn。
MovingLake
movinglake.com
預設情況下，資料和後端連接器本身是事件驅動且即時的。 MovingLake是最先進的API連線平台。
Stellate
stellate.co
擴充、檢查和保護您的 GraphQL API。在邊緣快取您的查詢，深入了解其使用情況並保護其免受惡意查詢的影響。
Jitterbit
jitterbit.com
Jitterbit是一個數據集成平台，支持雲端和本地應用的無縫連接，幫助組織管理和整合數據。
APPSeCONNECT
appseconnect.com
APPSeCONNECT 是一個智慧整合平台 (iPaaS)，可連接應用程式並使業務流程自動化。該平台有一個內建的低程式碼視覺化整合設計器「ProcessFlow
broadpeak.io
broadpeak.io
Broadpeak.io 是一個基於 API 的視訊平台，為內容提供商、付費電視營運商和 OTT 服務提供商提供了一種簡單、快速且可靠的方式，為其訂戶提供先進的串流品質。它會即時調整串流媒體，以便觀眾自動獲得正確的串流媒體。它根據有關消費者、內容權限、網路、位置、設備等的資訊對串流進行個人化。該平台透過提出內容替換、虛擬通道或 DAI 等應用程式將視訊串流情境化，未來將推出更多應用程式。從最終用戶體驗的角度來看，broadpeak.io 服務是遊戲規則改變者，因為它確保每個觀眾正在觀看的內容始終是最相關的，無論使用什麼視訊交付平台。
Traject Data
trajectdata.com
Traject Data 是一家領先的資料供應商，在主要搜尋和電子商務網站上擁有 10 個 API。大多數資料來源價格昂貴且範圍有限，因此很難識別真正有助於業務成長的見解。我們為希望成為業界最聰明的組織提供可靠、穩健、即時的數據。我們提供經濟實惠且靈活的可擴展定價模型，因此您可以在需要時根據需要購買盡可能少或任意多的數據。其他提供者透過昂貴的平台過濾數據，為您提供部分結果的圖片 - 這與您的競爭對手看到的圖片相同。我們提供與您現有的數據生態系統整合的大量、精細的數據，以便您可以自訂分析並找到獨特的見解。透過 Traject Data，您可以存取和控制更多數據，以快速輕鬆地識別見解並做出更明智的業務決策，幫助您的業務發展。
Moesif
moesif.com
透過強大的可觀察性和貨幣化平台追蹤和增加 API 使用。
Treblle
treblle.com
將 API 可觀察性提升到一個新的水平。超級容易整合和培訓開發人員。讓您能夠查看 API 發生的一切的功能！主要功能包括：即時API監控、自動產生文件、請求共享、一鍵測試、強大的過濾和分析、錯誤追蹤等。