找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
API 管理工具使用戶能夠在安全的開發環境中監督、控制其應用程式介面 (API) 並從中獲利。這些工具可協助管理員監控其團隊發布的 API 的連線穩定性、流量、錯誤和安全性。 IT 部門在 API 生命週期的後製階段使用這些工具，並在 API 設計完成後從開發人員手中接手。至此，API的所有維護、監控和管理都發生在API管理平台內。雖然一些 API 市場解決方案包括用於管理 API 的工具，但這些工具主要專注於選擇外部 API 來增強產品，而不是管理 API 本身。
提議新的應用程式
APPSeCONNECT
appseconnect.com
APPSeCONNECT 是一個智慧整合平台 (iPaaS)，可連接應用程式並使業務流程自動化。該平台有一個內建的低程式碼視覺化整合設計器「ProcessFlow
People Data Labs
peopledatalabs.com
在人員資料實驗室，我們正在建立最大、最準確的人員資料真實來源。我們提供超過 15 億個人的履歷、聯絡方式、社交和人口統計資訊資料集，並按您需要的規模提供給您。註冊免費 API 金鑰並開始免費豐富個人資料，無需信用卡。
Informatica
informatica.com
Informatica（NYSE：INFA）是企業雲端資料管理領導者，透過幫助企業實現其最關鍵資產的變革力量，將資料和人工智慧帶入生活。我們創建了一個新的軟體類別，即 Informatica 智慧數據管理雲™ (IDMC)，它由人工智慧和端到端數據管理平台提供支持，可跨幾乎所有多雲、混合系統連接、管理和統一數據，實現數據民主化並幫助企業實現業務策略現代化。 大約 100 個國家的客戶以及財富 100 強企業中的 86 家客戶依靠 Informatica 來推動數據主導的數位轉型。資訊學。數據和人工智慧誕生的地方。
Boomi
boomi.com
Boomi 是一家推動轉型的智慧整合和自動化公司。 Boomi 平台使企業能夠更快地連接應用程式、人員和數據，以消除應用程式和資料指數級成長造成的數位碎片。透過結合生成式AI、預先建置的應用程式連接器、低程式碼自動化、常見業務流程的配方、完整的API 生命週期管理以及用於雲端和混合本地整合的事件驅動架構，Boomi 平台提供了廣度和深度的解決方案在具有企業級安全性、可擴展性和可靠性的易於使用的平台中提供現代數位轉型所需的支援。
Xano
xano.com
可擴展的無程式碼後端。 Xano 是使用無程式碼為您的應用程式建立可擴展後端的最快方法。 每個 Xano 帳戶都配有可擴展的伺服器、靈活的資料庫和無代碼 API 建構器，可轉換、過濾和整合來自任何地方的資料。世界各地有成千上萬的人使用 Xano 為從消費者應用程式到企業工作流程的一切提供支援。使用 Xano 使任何應用程式可擴展、安全且相容！為什麼要使用Xano？ * 可擴展以無憂地支援數百萬用戶。 * 經審計的合規基礎設施（ISO 27001、ISO 9001、HIPPA、GDPR）和 SOC 2 TYPE II 的安全資料即將推出！ * 能夠從多個伺服器位置中進行選擇。 * 將資料儲存在功能強大的 PostgreSQL 資料庫上，無記錄限制。 * 使用無程式碼輕鬆建立具有簡單到複雜業務邏輯的 API。 * 整合並連接到任何平台或前端。 * 透過 250 多個教學影片、強大的文件和充滿活力的社區，在 Xano 的安全基礎設施上放心啟動。 Xano適合誰？ * 公民開發者：使用無程式碼進行無限制建置的建構者* 產品所有者：快速驗證想法並部署應用程序，無需工程師* 數位行銷人員：整合系統並自動化客戶接觸點* 學生：透過建立無程式碼的MVP 來學習後端開發概念* 傳統開發人員：在不犧牲品質或規模的情況下更快地部署應用程式* 開發機構：透過更好的交接讓客戶更輕鬆地工作* 團隊：在整個開發生命週期中即時協作* 企業組織：無需任何開銷即可構建可擴展、安全的軟體人們轉向Xano當他們想要時... * 一個後端為多個前端提供支援* 構建無限制：我們是唯一圖靈完備的無程式碼API 建構器* 無記錄限制：靈活的儲存選項* 無程式碼ETL：Xano 作為路由器連接許多不同的資料來源。 * 快速建立 API：輕鬆建立記錄的 API 並連接到外部 API * 規模：Xano 建立在一流的可擴展基礎架構之上
Moesif
moesif.com
透過強大的可觀察性和貨幣化平台追蹤和增加 API 使用。
Warrant
warrant.dev
Warrant 是一種開源授權服務，可協助開發人員在其應用程式中實施和實施存取控制。 Warrant 是一個專用的集中式平台，用於處理使用者授權和存取控制，以便工程團隊可以專注於建立其核心產品。
Choreo
choreo.dev
Choreo 是一個內部開發者平台即服務，旨在加速數位體驗的創建。透過 Choreo，您可以輕鬆建置、部署、監控和管理雲端原生應用程式。 Choreo 允許開發人員專注於他們的程式碼，而不是建置或維護平台。 Choreo 提供的一些功能包括： - 應用程式架構：領域驅動開發、微服務架構、版本管理API 管理：API 治理、網關、開發人員入口網站、生命週期管理、API 市場、API 安全性、API 分析- 平台工程：CI/CD 、GitOps、發布管理、配置、秘密、成本優化- 基礎設施管理：容器和K8s、無伺服器、環境、防火牆、負載平衡、地理路由、DNS、多雲- 安全性：零信任、加密、秘密管理、TLS、身份驗證和授權 - 洞察力和可觀察性：日誌、追蹤、指標、警報、分析、DORA 指標、業務洞察
Blobr
blobr.io
Blobr 是一個開發者門戶，可實現更多轉換並提高銷售額 透過 Blobr： - 透過決定存取條件和貨幣化模型，根據您的條件分發 API； - 透過授予對包含文件、程式碼片段等的精實介面的存取權限，提供難忘的體驗， - 透過詳細的分析了解您的使用者行為並快速採取行動。
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI 是唯一用於產生 REST API 的無程式碼、基於雲端的工具之一。它可以讓開發人員立即從任何資料來源產生 RESTful API，從而消除現代行動、Web 和物聯網應用程式的後端開發。
DCKAP
dckap.com
DCKAP Integrator 是 ERP 整合平台，可將經銷商的 ERP 系統連接到任意數量的業務應用程序，包括電子商務平台、CRM、庫存、會計、物流和 3M 等市場。根據整合情況，它可以提供即時客戶資料、產品資料、庫存資料、訂單資料、財務資料等。它可以幫助經銷商節省數千小時的手動工作，創建更順暢的工作流程，並在準確數據的支援下做出更好的決策。我們很高興能夠幫助各行業的數百名經銷商。我們曾與 Robertson Lighting、Sunrise Electrical Supply（IMARK Electrical 成員）、Province Electrical（加拿大施耐德電氣經銷商）、C-Line Products、Bosch Hydro Connections、WG Henschen、Belmont Equipment & Technologies 和 Marysville 等公司合作。 - 幫助他們節省成本並提高業務洞察力。好了，說了這麼多，以下是您今天切換到集成平台將獲得的價值： • 無需手動同步 • 無需開發人員即可進行更新 • 安全可靠地自動執行數據傳輸 • 映射和修改數據直觀、可視化的儀表板• 建立在靈活的架構之上，可實現全面定製配置完所有內容後，DCKAP Integrator 將掌控整個整合流程並實現自動化。將成本高昂且耗時的手動操作流程委託給 DCKAP Integrator，以便您可以專注於為客戶創造非凡的體驗。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是 WhatsApp 的一體化 B2B 銷售平台。 特色： - 具有雙向訊息功能的共享團隊收件匣 - 無程式碼 WhatsApp 聊天機器人建構器 - WhatsApp 廣播與群發訊息 - 開放 API 和 Webhooks - 自動化 - 整合（HubSpot CRM、Pipedrive、Salesforce（即將推出）、5000 多個具有 Zapier 的應用程式等等） - 適用於 iOS 和 Android 的行動應用程式 Rasayel 快速、可靠且直觀。使用 Rasayel 的共享團隊收件匣，您可以透過 WhatsApp 管理客戶對話，確保高品質的銷售對話，並提供卓越的客戶體驗。 您的團隊可以使用 Rasayel 行動應用程式隨時回應客戶。您將永遠不會再錯過機會或失去客戶的蹤跡。 Rasayel 與您的工具包的其餘部分集成，以確保您的團隊始終掌握完整的上下文，減少人為錯誤並節省您的時間： - HubSpot：自動將 Rasayel 聯絡人與 HubSpot 中的現有聯絡人進行配對。記錄您的所有活動，並根據 WhatsApp 資料建立本機 HubSpot 報告。 - Pipedrive：記錄所有活動、自動配對聯絡人並建立報表。 - Salesforce：即將推出。請與我們聯繫以加入測試版。 - Zapier：將 Rasayel 連接到超過 5000 個應用程式和系統。 對於進階用例，Rasayel 的 API 釋放了 Rasayel 平台的強大功能，讓您可以將其嵌入現有系統、流程等中。
Mockfly
mockfly.dev
Mockfly 是一個基於雲端的平台，旨在幫助開發人員創建、管理和模擬模擬 API 以進行開發和測試。它提供了一系列與其他模擬工具不同的功能，例如用於資料生成的 AI 整合、用於追蹤變更的模擬差異以及用於自動添加端點的 Chrome 擴充功能。 Mockfly 的主要功能包括： * 直覺的介面：它具有使用者友善的介面，可輕鬆建立和管理模擬 API。 * 協作功能：您可以邀請團隊成員就 API 模擬專案進行協作，使其成為團隊環境的理想選擇。 *多個回應：它允許您為單一端點建立多個回應以模擬不同的場景。 * 自動文件：Mockfly 可以自動為您的 API 產生全面的文檔，節省時間和精力。 * 隨機資料產生：與 Faker.js 整合可讓您將隨機資料新增至 API 回應中，以進行更真實的測試。 *人工智慧支援的功能：人工智慧用於產生真實的模擬數據和自動端點描述，從而提高效率。 * 即時協作：團隊可以透過模擬 API 專案的即時更新進行高效協作。 * Mockfly 也提供免費版本，每天限制 500 個請求，讓用戶可以探索其功能，而無需付費方案。
ModelsLab
modelslab.com
為讓人工智慧更容易使用奠定基礎。 Models Lab 是一套 API，可讓企業輕鬆建立視覺內容。我們的 API 易於使用並與各種應用程式集成，使各種規模的企業都可以利用我們的服務。
Pellerex
pellerex.com
由獨立和託管基礎、API 和即時服務組成的生態系統，可協助您快速建立和轉換軟體。我們的基礎將使您的上市時間縮短數月，而我們的 API 將幫助您專注於您的產品，而不是周圍的基礎設施。 Pellerex 是一個 Cloudnative 登陸區。它在 UI、API、DevOps、容器和基礎架構層的全堆疊環境中為您提供所有基本軟體功能，包括身分、支付、訊息和市場。企業版部署在您的基礎架構上，讓您可以存取程式碼和您這邊的整個堆疊。 Hub 版本由我們管理，使您能夠以服務的形式存取多租戶環境中的所有基本服務，而您只需在其上部署應用程式和 API，其餘部分由我們管理。
Traject Data
trajectdata.com
Traject Data 是一家領先的資料供應商，在主要搜尋和電子商務網站上擁有 10 個 API。大多數資料來源價格昂貴且範圍有限，因此很難識別真正有助於業務成長的見解。我們為希望成為業界最聰明的組織提供可靠、穩健、即時的數據。我們提供經濟實惠且靈活的可擴展定價模型，因此您可以在需要時根據需要購買盡可能少或任意多的數據。其他提供者透過昂貴的平台過濾數據，為您提供部分結果的圖片 - 這與您的競爭對手看到的圖片相同。我們提供與您現有的數據生態系統整合的大量、精細的數據，以便您可以自訂分析並找到獨特的見解。透過 Traject Data，您可以存取和控制更多數據，以快速輕鬆地識別見解並做出更明智的業務決策，幫助您的業務發展。
Apitally
apitally.io
Apitally 為 REST API 監控提供了一個簡單的 SaaS 解決方案，重點在於資料隱私和經濟性。使用 Python 或 Node.js 對新專案和現有專案進行設定和使用非常容易，並且從不收集敏感資料。 API 流量監控和分析：使用我們簡單的儀表板追蹤 API 請求、錯誤、回應時間等。深入了解每個端點的使用情況和效能。按 API 使用者進行篩選以了解不同的使用模式。 API 正常運作時間監控和警報：監控 API 正常運作時間和可用性。如果出現問題，請立即收到警報。支援的 Web 框架：FastAPI、Starlette、Flask、Django Ninja、Django REST Framework、Express、NestJS、Fastify、Koa 為什麼選擇 Apitally？關注資料隱私。不收集敏感資料。易於與新的和現有的 API 專案整合。對性能沒有影響。無需更改基礎設施。請求數量沒有限制。提供免費方案。
APItoolkit
apitoolkit.io
使用 APIToolkit 轉變技術團隊的 API 管理。我們的平台提供即時監控、錯誤追蹤和效能洞察，確保您的 API 完美運行，並且您的出站 API 整合不會因重大變更而影響您的業務。幫助您的支援團隊調查客戶投訴，並幫助您的工程團隊更了解他們的系統以及他們所依賴的系統。
broadpeak.io
broadpeak.io
Broadpeak.io 是一個基於 API 的視訊平台，為內容提供商、付費電視營運商和 OTT 服務提供商提供了一種簡單、快速且可靠的方式，為其訂戶提供先進的串流品質。它會即時調整串流媒體，以便觀眾自動獲得正確的串流媒體。它根據有關消費者、內容權限、網路、位置、設備等的資訊對串流進行個人化。該平台透過提出內容替換、虛擬通道或 DAI 等應用程式將視訊串流情境化，未來將推出更多應用程式。從最終用戶體驗的角度來看，broadpeak.io 服務是遊戲規則改變者，因為它確保每個觀眾正在觀看的內容始終是最相關的，無論使用什麼視訊交付平台。
Hyphen API
hyphenapi.com
為開發人員和企業提供的即用型 API 集合。可以透過簡單的 REST API 呼叫直接整合。
RSS API
rssapi.net
透過 REST API 輕鬆解析 RSS、ATOM 和 JSON-Feeds，並透過 Webhooks 接收新項目！
Userparser
userparser.com
Userparser 是使用者代理解析器和 IP 位址尋找 API，可將使用者代理程式和 IP 位址轉換為詳細的分析資料。使用者代理解析器和 IP 查找 API 是兩個可用來協助識別使用者位置的工具。使用者代理解析器透過查看使用者瀏覽器發送的 HTTP 標頭中包含的資訊來運作。此資訊包括使用者的作業系統、瀏覽器類型和其他詳細資訊。 IP 查找 API 使用 IP 位址資料庫根據 IP 位址對使用者進行地理定位。使用者代理解析器和 IP 查找 API 都可用於近似使用者位置和裝置偵測，但它們具有不同的優點和缺點。使用者代理解析器對於透過行動電話存取網路的使用者來說更加準確，因為這些裝置通常會在其 HTTP 標頭中發送更詳細的資訊。 IP 尋找 API 對於行動和桌上型電腦或筆記型電腦使用者來說都更加準確，因為他們的 Web 瀏覽器傾向於在 HTTP 標頭中發送更多或更少的詳細資訊。您可以使用 Userparser 在單一 API 呼叫中執行解析的使用者代理程式和 IP 位址查找。
Tray.io
tray.io
Tray.io 是一款由人工智慧驅動的多體驗 iPaaS，可將單一平台的整合時間從數月縮短至數天。 Tray 通用自動化雲端無需使用不同的工具和技術來自動化複雜的內部和外部業務流程。在企業核心的支援下，通用自動化雲端提供了公司快速、協作地大規模開發整合和自動化所需的基礎可組合性、彈性、可觀察性、治理、安全性和控制。熱愛你的工作。其餘部分自動化。
Apigee
google.com
為任何用例、環境或規模建置、管理和保護 API。 Google Cloud 的原生 API 管理可增強您的 API 的規模、安全性和自動化。建立API 以解鎖和標準化來自任何應用程式、系統或服務的資料（快速入門）使用內建的強大策略和進階控制來保護每筆API 事務監控和分析您的流量以獲得可靠的效能和可操作的見解（演示） 操作內建的API或部署在任何地方－保持一致性（了解更多）創建 API 產品以產生新的收入來源和充滿活力的社區（指南）
Checkly
checklyhq.com
Checkly 允許工程師在編寫雲端原生應用程式時以程式碼的形式編寫 E2E 監視器。在 Checkly CLI 的支援下，工程師可以從其程式碼儲存庫中編碼、測試和部署 API 以及基於 Playwright 的檢查。 Checkly 的可程式監控即程式碼 (MaC) 工作流程與現代開發實務、工具和框架無縫集成，而成本只是傳統測試和監控解決方案的一小部分。最終結果？與傳統解決方案相比，更快地偵測問題、縮短回應時間並更快、更有信心地交付程式碼，從而提高效率並降低高達 80% 的成本。 Checkly 成立於 2018 年，是一家以遠端為先的公司，紮根於柏林。
elastic.io
elastic.io
elastic.io 基於微服務的雲端原生整合平台即服務 (iPaaS) 使組織能夠增強跨 SaaS、本地、物聯網和行動系統的整合能力。借助 elastic.io iPaaS 及其 API 優先方法，IT 部門可以透過更輕鬆、更快速地連接多個基於雲端和本地的應用程式、資料庫、系統和平台，促進公司的數位轉型。 elastic.io 使組織能夠充分發揮雲端所提供的潛力，並對不斷變化的關鍵業務優先事項做出更快的反應。查看我們的部落格：https://www.elastic.io/blog
Formcarry
formcarry.com
你的 <form> 但它確實有效。將您的 HTML <form> 轉換為功能齊全的內容 取得電子郵件通知、上傳檔案、與其他應用程式整合。 3 分鐘即可完成設定並免費使用。
Jitterbit
jitterbit.com
Jitterbit 透過強大的整合和企業低程式碼應用程式開發解決方案來實現業務轉型。我們是唯一整合並簡化 iPaaS、APIM、EDI 和 LCAP 功能的供應商，以放大本地、基於雲端和 SaaS 系統的價值並加速數位化進程。全球數以千計的組織依靠 Jitterbit 深厚的專業知識、屢獲殊榮的技術和廣泛的合作夥伴網絡來幫助他們節省時間和金錢、消除摩擦並降低風險，而不影響用戶體驗。與 Jitterbit 合作，企業可以實現營運轉型並面向未來，同時創造更快樂、更有效率的員工。
Kong
konghq.com
隨著組織的軟體架構的發展，您需要一種更好的方法來透過服務來代理資訊交換。分散式系統和微服務的日益普及為跨架構的通訊管理帶來了新的挑戰。 Kong API Gateway 為複雜的現代架構提供了一個快速、可擴展且靈活的平台。 Kong API 閘道是開源的或作為 Kong Enterprise 的一部分提供，Kong Enterprise 是一個完整的生命週期服務管理平台，可保護、管理和監控您的所有服務，以加速所有平台、協定和部署模式的創新。 Kong Enterprise 是唯一旨在透過 API 和微服務整個生命週期的自動化來優化當今應用程式現代化需求的解決方案。 Kong Enterprise 透過企業外掛程式、開發人員入口網站、分析平台、安全功能、增強的效能、GUI、24/7 支援等擴展了最廣泛採用的開源網關 Kong Gateway。使用 Kong Enterprise 透過統一平台連結您的開發團隊、合作夥伴和客戶。將延遲減少到 1 毫秒以下。透過基於插件的架構和輕量級整合消除臃腫。無論環境、供應商、配置或部署模式如何，都可以輕鬆擴展叢集。原生支援 gRPC 和 REST，並與 Apollo GraphQL 伺服器和 Apache Kafka 服務整合。 Kong Enterprise 為裸機到雲端原生、單體到微服務、網格等提供了一個平台。
Mockaroo
mockaroo.com
免費的測試資料產生器和 API 模擬工具 - Mockaroo 可讓您建立自訂 CSV、JSON、SQL 和 Excel 資料集來測試和示範您的軟體。
Postman Web
postman.com
Postman 讓 API 開發變得簡單。我們的平台提供的工具可簡化 API 建置流程的每個步驟並簡化協作，以便您可以更快地建立更好的 API。
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic 是一家商業軟體公司，提供整合平台即服務 (iPaaS) 工具，用於連接雲端資料來源、SaaS 應用程式和本地業務軟體應用程式。 SnapLogic 成立於2006 年，總部位於加州聖馬刁。 。截至2017 年，該公司已籌集1.363 億美元。 。這使得 SnapLogic 在本公告發佈時籌集的總投資達到 9,630 萬美元。
Stellate
stellate.co
擴充、檢查和保護您的 GraphQL API。在邊緣快取您的查詢，深入了解其使用情況並保護其免受惡意查詢的影響。
Stoplight
stoplight.io
讓 Stoplight 成為您建立任何規模的高品質 API 的平台 - 具有一流的編輯、文件和治理功能，並具有內建模擬、linting、樣式指南、元件庫等功能。在設計 API 之前對其進行編碼會浪費時間和金錢，並會帶來不必要的風險。建立任何規模的成功 API 程序，透過設計優先的方法推動業務成果。 Stoplight 是唯一專注於設計的 API 解決方案。憑藉整合的文件和治理，Stoplight 平台可實現一致性、可重複使用性和質量，從而帶來愉快的開發人員體驗。該平台為新團隊或已建立的團隊提供由數位轉型、平台開發和 API 即產品驅動的成功 API 專案。
Workato
workato.com
Workato 是領先的整合和自動化平台。 Workato 被公認為領導者，使業務和 IT 團隊能夠整合其應用程式並自動化業務工作流程，而不會影響安全性和治理。它使公司能夠推動業務事件的即時結果。無需編碼，該平台利用機器學習和專利技術，使自動化的創建和實施速度比傳統平台快 10 倍。超過7,000 個世界頂級品牌和成長最快的創新者在Workato 上運行，其中包括排名第一的SaaS 公司、排名第一的企業協作公司、排名第一的金融服務公司、排名第一的烘焙咖啡館連鎖店、排名第一的大數據公司、排名第一的雲端內容管理公司、排名第一的家居裝修公司、排名第一的職業足球聯賽、排名第一的工藝品零售店等等。
MovingLake
movinglake.com
預設情況下，資料和後端連接器本身是事件驅動且即時的。 MovingLake是最先進的API連線平台。
AppMaster
appmaster.io
AppMaster.io 是一個無程式碼平台，旨在幫助企業透過程式碼產生創建生產級應用程式：後端、Web 和本機行動應用程式。借助 AppMaster.io，您可以從 MVP 成長為每分鐘處理數百萬個請求的企業解決方案，同時完全控制應用程式的部署位置，並透過原始程式碼匯出保持獨立於平台。主要功能： - 以PostgreSQL 兼容格式設計關係資料庫，在可視化設計器中具有完全的靈活性- 使用數百個函數和直觀的拖放界面管理複雜的業務邏輯- 創建和管理對API 的訪問，並使用中間件配置端點，自動生成API 文件- 使用自動生成的頁面和預構建組件在幾分鐘內構建Web 儀表板- 為iOS 和Android 設計本機移動應用程序，並將其發佈到Google Play 和App Store -將叢集中的應用程式部署到AppMaster.io 雲， AWS、Azure、Google Cloud 或本地伺服器，並隨時匯出二進位檔案和原始程式碼- 啟動您的應用程式並將其與帶有模組（授權、電子郵件、 SMS、Stripe、Telegram、AWS、Slack）的您最喜愛的工具連接、Zoom 和其他數十個）
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub 為開發 API 的組織提供了一個中央協作平台，以提供單一事實來源來指導 API 設計和文件、加強標準化並實現 API 與預期業務目的之間更好的一致性。
Backendless
backendless.com
Backendless 是一個視覺化應用程式開發平台，為所有經驗水平的應用程式和 Web 開發人員提供全套低程式碼和無程式碼工具。 Backendless 功能包括基於元件的 UI 建構器、即時資料庫、使用者驗證和管理套件、推播通知和應用程式內訊息控制台、無程式碼邏輯建構器、API 管理等等。 Backendless 首先從後端開始設計，使其成為任何編碼或無程式碼前端的完美後端補充。 Backendless 平台的視覺化方法和預先建置的 API 可以輕鬆建立任何應用程式的後端，速度比傳統編碼解決方案快 10 倍，而成本卻僅為傳統編碼解決方案的一小部分。
Zuplo
zuplo.com
Zuplo 從第一天起就幫助您提供出色的 API。新創公司和大型企業使用我們部署在邊緣的無伺服器 API 網關，透過令人驚嘆的 DX 提供 API 驗證、速率限制和開發人員文件。您可以從 zuplo.com 免費開始，並在幾分鐘內發布 API。
Singular
singular.net
當今行銷人員成功的關鍵是準確了解在何處以及如何投資下一筆廣告資金。 Singular 透過下一代歸因、全漏斗行銷數據和一流的詐欺預防功能提供行銷投資回報率的完整視圖，幫助行銷人員實現這一目標。借助 Singular，您能夠 - 衡量並報告您使用的所有管道：使用 Singular 的開放整合框架來衡量應用程式、網路、簡訊、推薦、電子郵件和電視的跨平台效能。 - 透過將歸因與領先的成本聚合相結合來分析投資回報率：強大的數據連接器滿足歸因，以釋放每個行銷活動、發布商、創意和關鍵字的行銷績效。 - 追蹤和分析整個用戶生命週期：捕捉整個用戶旅程，透過深層連結、網路到應用程式和跨裝置歸因來報告跨平台的獲取和重新參與。 - 透過一流的詐欺預防措施阻止更多詐欺：將廣告預算集中在真實用戶身上，並透過更多檢測方法和預先歸因詐欺拒絕來避免誤報。 - 監控單一託管管道以獲取可供分析的行銷資料：將歸因、廣告支出、創意、出價和廣告貨幣化資料直接載入到 Redshift、Snowflake、BigQuery 等。 Singular 與全球一些最大的行動應用程式發行商合作，包括 Lyft、Twitter、Rovio、King 和 LinkedIn。
Treblle
treblle.com
將 API 可觀察性提升到一個新的水平。超級容易整合和培訓開發人員。讓您能夠查看 API 發生的一切的功能！主要功能包括：即時API監控、自動產生文件、請求共享、一鍵測試、強大的過濾和分析、錯誤追蹤等。
Ambassador
getambassador.com
大使使行銷人員能夠利用口碑的力量來增加客戶、推薦和收入。他們的行銷人員友善軟體簡化了推薦行銷，自動化了註冊、追蹤、獎勵和管理客戶、附屬機構、影響者和合作夥伴的過程。全球的消費品牌和 B2B 公司正在利用大使的開創性軟體快速實施、擴展和優化他們的推薦行銷計劃、合作夥伴和聯盟計劃以及影響者活動。
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