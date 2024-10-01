API管理工具 - 最受歡迎的應用程式 - 關島

Pellerex

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由獨立和託管基礎、API 和即時服務組成的生態系統，可協助您快速建立和轉換軟體。我們的基礎將使您的上市時間縮短數月，而我們的 API 將幫助您專注於您的產品，而不是周圍的基礎設施。 Pellerex 是一個 Cloudnative 登陸區。它在 UI、API、DevOps、容器和基礎架構層的全堆疊環境中為您提供所有基本軟體功能，包括身分、支付、訊息和市場。企業版部署在您的基礎架構上，讓您可以存取程式碼和您這邊的整個堆疊。 Hub 版本由我們管理，使您能夠以服務的形式存取多租戶環境中的所有基本服務，而您只需在其上部署應用程式和 API，其餘部分由我們管理。