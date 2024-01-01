API管理工具 - 最受歡迎的應用程式 - 美屬薩摩亞

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
API 管理工具使用戶能夠在安全的開發環境中監督、控制其應用程式介面 (API) 並從中獲利。這些工具可協助管理員監控其團隊發布的 API 的連線穩定性、流量、錯誤和安全性。 IT 部門在 API 生命週期的後製階段使用這些工具，並在 API 設計完成後從開發人員手中接手。至此，API的所有維護、監控和管理都發生在API管理平台內。雖然一些 API 市場解決方案包括用於管理 API 的工具，但這些工具主要專注於選擇外部 API 來增強產品，而不是管理 API 本身。
提議新的應用程式
Postman Web
postman.com
Postman 讓 API 開發變得簡單。我們的平台提供的工具可簡化 API 建置流程的每個步驟並簡化協作，以便您可以更快地建立更好的 API。
Apigee
google.com
Apigee 是 Google Cloud 的一部分，可協助領先公司設計、保護和擴展應用程式介面 (API)。免費試用 Apigee。
Stoplight
stoplight.io
使用 Stoplight，您可以比其他 API 工具更快地建立 OpenAPI 描述、文件、模擬伺服器，而無需在一個集中式平台上具備專業知識。
AppMaster
appmaster.io
AppMaster 是新世代無程式碼平台，用於自動化業務流程並透過程式碼產生為網路和行動裝置建立本機應用程式。
Mockaroo
mockaroo.com
免費的測試資料產生器和 API 模擬工具 - Mockaroo 可讓您建立自訂 CSV、JSON、SQL 和 Excel 資料集來測試和示範您的軟體。
SwaggerHub
swaggerhub.com
加入成千上萬使用 SwaggerHub 的開發人員來建立和設計出色的 API。立即註冊或登入。
Tray.io
tray.io
Tray.io 是最先進的整合平台，用於連接您日常使用的工具。使用我們的視覺化工作流程編輯器輕鬆簡化流程。透過點擊或程式碼進行建置。
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic 是一家商業軟體公司，提供整合平台即服務 (iPaaS) 工具，用於連接雲端資料來源、SaaS 應用程式和本地業務軟體應用程式。 SnapLogic 成立於2006 年，總部位於加州聖馬刁。SnapLogic 由Informatica Gaurav Dhillon 前執行長兼聯合創始人領導，並獲得了Andreessen Horowitz、Ignition Partners、Floodgate Fund、Brian McClendon 和Naval Ravikant 的風險投資。截至2017 年，該公司已籌集 1.363 億美元。2015 年12 月 10 日，SnapLogi...
Workato
workato.com
Workato 是 Gartner MQ 的領導者，它不僅僅是一個 iPaaS。它是一個可供業務和 IT 部門使用的智慧自動化平台。它支援數千個企業和工作流程用例，因此您可以自動化一切。
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI 是唯一用於產生 REST API 的無程式碼、基於雲端的工具之一。它可以讓開發人員立即從任何資料來源產生 RESTful API，從而消除現代行動、Web 和物聯網應用程式的後端開發。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是一個客戶溝通平台，可協助企業透過 WhatsApp 和其他社群訊息管道向客戶銷售產品並為其提供支援。功能亮點： - 具有雙向訊息傳遞功能的共享團隊收件匣- WhatsApp 聊天機器人- WhatsApp 廣播和大量訊息傳遞- 開放API 和Webhooks - 自動化- 整合（Shopify、HubSpot、2000 多個帶有Zapier 的應用程式等） - 適用於iOS 和Android 的行動應用程式Android Rasayel 快速、可靠且直覺。使用 Rasayel 的共享團隊收件匣，您可以透過 WhatsApp 管理客戶對話，確保高品質的銷售對話，並提供卓越的客戶...
Backendless
backendless.com
可視化應用程式開發平台，使應用程式建置直觀且易於管理，無需任何程式碼。
elastic.io
elastic.io
基於微服務的混合整合平台，用於跨不同的基於雲端和本地應用程式、平台和資料庫的即時資料同步。
People Data Labs
peopledatalabs.com
在人員資料實驗室，我們正在建立最大、最準確的人員資料真實來源。我們提供超過 15 億個人的履歷、聯絡方式、社交和人口統計資訊資料集，並按您需要的規模提供給您。註冊免費 API 金鑰並開始免費豐富個人資料，無需信用卡。
Zuplo
zuplo.com
更快地交付高品質 API：Zuplo 的 API 閘道可協助小型和大型團隊將 API 快速、安全地投入生產，並提供改變遊戲規則的開發人員體驗。
Checkly
checklyhq.com
為開發人員提供令人愉快的主動監控。 Checkly 是現代堆疊的 API 和 E2E 監控平台：可程式化、靈活且喜愛 JavaScript。
Kong
konghq.com
Kong 是一家提供 API 和微服務管理的雲端連線公司。我們的平台將 API 閘道、Ingress 和 Service Mesh 統一到一個開發人員解決方案。
Hyphen API
hyphenapi.com
為開發人員和企業提供的即用型 API 集合。可以透過簡單的 REST API 呼叫直接整合。
Informatica
informatica.com
Informatica（NYSE：INFA）是企業雲端資料管理領導者，透過幫助企業實現其最關鍵資產的變革力量，將資料和人工智慧帶入生活。我們創建了一個新的軟體類別，即 Informatica 智慧數據管理雲™ (IDMC)，它由人工智慧和端到端數據管理平台提供支持，可跨幾乎所有多雲、混合系統連接、管理和統一數據，實現數據民主化並幫助企業實現業務策略現代化。大約 100 個國家的客戶以及財富 100 強企業中的 86 家客戶依靠 Informatica 來推動數據主導的數位轉型。資訊學。數據和人工智慧誕生的地方。
Blobr
blobr.io
Blobr 是一個開發者門戶，可實現更多轉換並提高銷售額 透過 Blobr： - 透過決定存取條件和貨幣化模型，根據您的條件分發 API； - 透過授予對包含文件、程式碼片段等的精實介面的存取權限，提供難忘的體驗， - 透過詳細的分析了解您的使用者行為並快速採取行動。
Choreo
choreo.dev
Choreo 是一個內部開發者平台即服務，旨在加速數位體驗的創建。透過 Choreo，您可以輕鬆建置、部署、監控和管理雲端原生應用程式。 Choreo 允許開發人員專注於他們的程式碼，而不是建置或維護平台。 Choreo 提供的一些功能包括： - 應用程式架構：領域驅動開發、微服務架構、版本管理API 管理：API 治理、網關、開發人員入口網站、生命週期管理、API 市場、API 安全性、API 分析- 平台工程：CI/CD 、GitOps、發布管理、配置、秘密、成本優化- 基礎設施管理：容器和K8s、無伺服器、環境、防火牆、負載平衡、地理路由、DNS、多雲- 安全性：零信任、加密、秘密管理、...
Xano
xano.com
無需程式碼即可為您的應用程式建立強大、可擴展的後端的最快方法。 Xano 是超過 50,000 個中小企業和企業應用程式值得信賴的後端。
Ambassador
getambassador.com
大使使行銷人員能夠利用口碑的力量來增加客戶、推薦和收入。他們的行銷人員友善軟體簡化了推薦行銷，自動化了註冊、追蹤、獎勵和管理客戶、附屬機構、影響者和合作夥伴的過程。全球的消費品牌和 B2B 公司正在利用大使的開創性軟體快速實施、擴展和優化他們的推薦行銷計劃、合作夥伴和聯盟計劃以及影響者活動。
Jitterbit
jitterbit.com
連接 SaaS、本地和雲端應用程序，同時立即將智慧注入任何業務流程。了解有關 API 與 Jitterbit 整合的更多資訊。
Boomi
boomi.com
Boomi iPaaS 解決方案透過智慧整合和自動化幫助您推動業務的未來。使用 Boomi 連接一切、無所不在。
Formcarry
formcarry.com
你的 <form> 但它確實有效。將您的 HTML <form> 轉換為功能齊全的內容 取得電子郵件通知、上傳檔案、與其他應用程式整合。 3 分鐘即可完成設定並免費使用。
Userparser
userparser.com
Userparser 是使用者代理解析器和 IP 位址尋找 API，可將使用者代理程式和 IP 位址轉換為詳細的分析資料。使用者代理解析器和 IP 查找 API 是兩個可用來協助識別使用者位置的工具。使用者代理解析器透過查看使用者瀏覽器發送的 HTTP 標頭中包含的資訊來運作。此資訊包括使用者的作業系統、瀏覽器類型和其他詳細資訊。 IP 查找 API 使用 IP 位址資料庫根據 IP 位址對使用者進行地理定位。使用者代理解析器和 IP 查找 API 都可用於近似使用者位置和裝置偵測，但它們具有不同的優點和缺點。使用者代理解析器對於透過行動電話存取網路的使用者來說更加準確，因為這些裝置通常會在其...
RSS API
rssapi.net
透過 REST API 輕鬆解析 RSS、ATOM 和 JSON-Feeds，並透過 Webhooks 接收新項目！
broadpeak.io
broadpeak.io
Broadpeak.io 是一個基於 API 的視訊平台，為內容提供商、付費電視營運商和 OTT 服務提供商提供了一種簡單、快速且可靠的方式，為其訂戶提供先進的串流品質。它會即時調整串流媒體，以便觀眾自動獲得正確的串流媒體。它根據有關消費者、內容權限、網路、位置、設備等的資訊對串流進行個人化。該平台透過提出內容替換、虛擬通道或 DAI 等應用程式來實現視訊串流的情境化，未來將推出更多應用程式。從最終用戶體驗的角度來看，broadpeak.io 服務是遊戲規則改變者，因為它確保每個觀眾正在觀看的內容始終是最相關的，無論使用什麼視訊交付平台。
APItoolkit
apitoolkit.io
使用 APIToolkit 轉變技術團隊的 API 管理。我們的平台提供即時監控、錯誤追蹤和效能洞察，確保您的 API 完美運行，並且您的出站 API 整合不會因重大變更而影響您的業務。幫助您的支援團隊調查客戶投訴，並幫助您的工程團隊更了解他們的系統以及他們所依賴的系統。
Apitally
apitally.io
Apitally 為 REST API 監控提供了一個簡單的 SaaS 解決方案，重點在於資料隱私和經濟性。使用 Python 或 Node.js 對新專案和現有專案進行設定和使用非常簡單，並且從不收集敏感資料。 API 流量監控和分析：使用我們簡單的儀表板追蹤 API 請求、錯誤、回應時間等。深入了解每個端點的使用情況和效能。按 API 使用者進行篩選以了解不同的使用模式。 API 正常運作時間監控和警報：監控 API 正常運作時間和可用性。如果出現問題，請立即收到警報。支援的 Web 框架：FastAPI、Starlette、Flask、Django Ninja、Django REST F...
Traject Data
trajectdata.com
Traject Data 是一家領先的資料供應商，在主要搜尋和電子商務網站上擁有 10 個 API。大多數資料來源價格昂貴且範圍有限，因此很難識別真正有助於業務成長的見解。我們為希望成為業界最聰明的組織提供可靠、穩健、即時的數據。我們提供經濟實惠且靈活的可擴展定價模型，因此您可以在需要時根據需要購買盡可能少或任意多的數據。其他提供者透過昂貴的平台過濾數據，為您提供部分結果的圖片 - 這與您的競爭對手看到的圖片相同。我們提供與您現有的數據生態系統整合的大量精細數據，以便您可以自訂分析並找到獨特的見解。透過 Traject Data，您可以存取和控制更多數據，以快速輕鬆地識別見解並做出更明智的業務...
Pellerex
pellerex.com
由獨立和託管基礎、API 和即時服務組成的生態系統，可協助您快速建立和轉換軟體。我們的基礎將使您的上市時間縮短數月，而我們的 API 將幫助您專注於您的產品，而不是周圍的基礎設施。 Pellerex 是一個 Cloudnative 登陸區。它在 UI、API、DevOps、容器和基礎架構層的全堆疊環境中為您提供所有基本軟體功能，包括身分、支付、訊息和市場。企業版部署在您的基礎架構上，讓您可以存取程式碼和您這邊的整個堆疊。 Hub 版本由我們管理，使您能夠以服務的形式存取多租戶環境中的所有基本服務，而您只需在其上部署應用程式和 API，其餘部分由我們管理。
ModelsLab
modelslab.com
為讓人工智慧更容易使用奠定基礎。 Models Lab 是一套 API，可讓企業輕鬆建立視覺內容。我們的 API 易於使用並與各種應用程式集成，使各種規模的企業都可以利用我們的服務。
Mockfly
mockfly.dev
Mockfly 是一個基於雲端的平台，旨在幫助開發人員創建、管理和模擬模擬 API 以進行開發和測試。它提供了一系列與其他模擬工具不同的功能，例如用於資料生成的 AI 整合、用於追蹤變更的模擬差異以及用於自動添加端點的 Chrome 擴充功能。 Mockfly 的主要功能包括： * 直覺的介面：它具有使用者友善的介面，可輕鬆建立和管理模擬 API。 * 協作功能：您可以邀請團隊成員就 API 模擬專案進行協作，使其成為團隊環境的理想選擇。 *多個回應：它允許您為單一端點建立多個回應以模擬不同的場景。 * 自動文件：Mockfly 可以自動為您的 API 產生全面的文檔，節省時間和精力。 * 隨...
APPSeCONNECT
appseconnect.com
APPSeCONNECT 是一個智慧整合平台 (iPaaS)，可連接應用程式並使業務流程自動化。該平台有一個內建的低程式碼視覺化整合設計器「ProcessFlow
DCKAP
dckap.com
DCKAP Integrator 是 ERP 整合平台，可將經銷商的 ERP 系統連接到任意數量的業務應用程序，包括電子商務平台、CRM、庫存、會計、物流和 3M 等市場。根據整合情況，它可以提供即時客戶資料、產品資料、庫存資料、訂單資料、財務資料等。它可以幫助經銷商節省數千小時的手動工作，創建更順暢的工作流程，並在準確數據的支援下做出更好的決策。我們很高興能夠幫助各行業的數百名經銷商。我們曾與 Robertson Lighting、Sunrise Electrical Supply（IMARK Electrical 成員）、Province Electrical（加拿大施耐德電氣經銷商）、C...
Warrant
warrant.dev
Warrant 是一種開源授權服務，可協助開發人員在其應用程式中實施和實施存取控制。 Warrant 是一個專用的集中式平台，用於處理使用者授權和存取控制，以便工程團隊可以專注於建立其核心產品。
Moesif
moesif.com
透過強大的可觀察性和貨幣化平台追蹤和增加 API 使用。
Treblle
treblle.com
Treblle 是一款輕量級 SDK，可協助工程和 DevOps 團隊更快建置、發佈和維護基於 REST 的 API
Singular
singular.net
零時間追逐數據。更多時間推動成長。 透過下一代歸因、全漏斗行銷數據和一流的詐欺預防，全面了解投資報酬率。 根據 G2 Crowd 的統計，Singular 是排名第一的 MMP。我們幫助世界頂級行動行銷人員利用下一代歸因推動更快的成長。
MovingLake
movinglake.com
預設情況下，資料和後端連接器本身是事件驅動且即時的。 MovingLake是最先進的API連線平台。
Stellate
stellate.co
擴充、檢查和保護您的 GraphQL API。在邊緣快取您的查詢，深入了解其使用情況並保護其免受惡意查詢的影響。