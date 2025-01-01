API產生軟體 - 最受歡迎的應用程式

API 產生軟體使用戶能夠在安全的環境中快速建立和部署應用程式介面 (API)。利用低程式碼接口，使用者可以為 API 定義所需的參數，而軟體則處理邏輯和配置的腳本。這種抽象化簡化了 API 設計流程，促進即時、安全的 API 創建。該軟體允許使用者使用各種標準化 API 類型快速設定連接器，以從資料庫和網路檢索資料。 API 生成軟體通常與 API 管理工具搭配使用，可協助開發人員監控、控制其 API 並從中獲利。它通常包括內建存取控制、速率限制和自動生成文件等功能，幫助開發人員快速產生高品質的 API。在加速設計流程的同時，開發人員也可以修改 API 腳本來微調邏輯和功能。
提議新的應用程式
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI是一個雲端無需編碼的工具，能即時從任何資料來源生成REST API，無需後端開發。
BuildShip
buildship.com
BuildShip是一款低代碼視覺後端構建工具，讓開發人員可快速創建API、排程任務及雲端功能，並實現應用程式後端的可擴展性。
Appsmith
appsmith.com
Appsmith是一個開源平台，幫助開發人員快速構建能與多個數據源互動的內部應用程序，支持無代碼設計和自定義功能。
Hasura Cloud
hasura.io
Hasura Cloud提供即時的GraphQL和REST API，連接多種數據源，支持快速應用程序開發和實時數據操作。
Koxy AI
koxy-ai.web.app
Koxy AI 是一個無需編碼的平台，可輕鬆建立無伺服器的 AI 後端，提供全球 35 個地區的雲端服務及 JSON 基礎的 Koxy 資料庫。
Syncloop
syncloop.com
Syncloop 是一個視覺化 API 開發平台，幫助開發人員更快速且容易地創建 API，支援模組、排程作業、團隊合作等功能。
Jetic
jetic.io
Jetic 是一個基於 Apache Camel 的雲原生 API 和應用集成平台，幫助開發人員設計、交付和維護可擴展的 API 和集成方案。