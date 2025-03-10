API產生軟體 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
API 產生軟體使用戶能夠在安全的環境中快速建立和部署應用程式介面 (API)。利用低程式碼接口，使用者可以為 API 定義所需的參數，而軟體則處理邏輯和配置的腳本。這種抽象化簡化了 API 設計流程，促進即時、安全的 API 創建。該軟體允許使用者使用各種標準化 API 類型快速設定連接器，以從資料庫和網路檢索資料。 API 生成軟體通常與 API 管理工具搭配使用，可協助開發人員監控、控制其 API 並從中獲利。它通常包括內建存取控制、速率限制和自動生成文件等功能，幫助開發人員快速產生高品質的 API。在加速設計流程的同時，開發人員也可以修改 API 腳本來微調邏輯和功能。
提議新的應用程式
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI是一個雲端無需編碼的工具，能即時從任何資料來源生成REST API，無需後端開發。
BuildShip
buildship.com
BuildShip是一款低代碼視覺後端構建工具，讓開發人員可快速創建API、排程任務及雲端功能，並實現應用程式後端的可擴展性。
Appsmith
appsmith.com
Appsmith是一個開源平台，幫助開發人員快速構建能與多個數據源互動的內部應用程序，支持無代碼設計和自定義功能。
Koxy AI
koxy-ai.web.app
Koxy AI 是一個無需編碼的平台，可輕鬆建立無伺服器的 AI 後端，提供全球 35 個地區的雲端服務及 JSON 基礎的 Koxy 資料庫。
Hasura Cloud
hasura.io
Hasura Cloud提供即時的GraphQL和REST API，連接多種數據源，支持快速應用程序開發和實時數據操作。
Syncloop
syncloop.com
Syncloop 是一個視覺化 API 開發平台，幫助開發人員更快速且容易地創建 API，支援模組、排程作業、團隊合作等功能。
Jetic
jetic.io
Jetic 是一個基於 Apache Camel 的雲端原生 API 和應用程式整合平台，使開發人員能夠設計、交付和維護可擴展的 API 和整合。