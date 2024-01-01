API產生軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 法國

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
API 產生軟體使用戶能夠在安全的環境中快速建立和部署應用程式介面 (API)。利用低程式碼接口，使用者可以為 API 定義所需的參數，而軟體則處理邏輯和配置的腳本。這種抽象化簡化了 API 設計流程，促進即時、安全的 API 創建。該軟體允許使用者使用各種標準化 API 類型快速設定連接器，以從資料庫和網路檢索資料。 API 生成軟體通常與 API 管理工具搭配使用，可協助開發人員監控、控制其 API 並從中獲利。它通常包括內建存取控制、速率限制和自動生成文件等功能，幫助開發人員快速產生高品質的 API。在加速設計流程的同時，開發人員也可以修改 API 腳本來微調邏輯和功能。
提議新的應用程式
BuildShip
buildship.com
BuildShip 是一個低程式碼視覺化後端建構器，可讓您立即交付 API、排程作業、後端雲端功能。在人工智慧的支援下，建立您自己的工作流程節點，連接到任何工具、資料庫並為您的應用程式建立可擴展的後端。 BuildShip by Rowy Inc. 得到了頂級投資者的支持，包括Worklife VC 的Brianne Kimmel、Guillermo Rauch（Vercel 執行長）、Nat Friedman（Github 前執行長）、Balaji Srinivasan、AI Grant、Joseph Jacks（OSS Capital ）和高階主管來自 Google、Figma 等。
Appsmith
appsmith.com
Appsmith 是一個開源平台，可協助開發人員建立美觀且功能強大的可與多個資料來源互動的內部應用程式。從客戶支援入口網站、銷售儀表板、行銷追蹤器、管理面板到易於使用的資料 CRUD 前端，您可以在 Appsmith 上以 10 倍的速度為所有內部用例建立應用程式。您可以快速開始使用我們符合 SOC2 標準的雲端或在本地端託管 Appsmith，兩者都是免費的。您可以獲得多個開箱即用的強大功能： - 將您的 Git 託管提供者連接到 Appsmith，以限制存取、管理版本並確保流程合規性。 - 使用來自所有流行提供者的 Google 和 GitHub OAuth、SAML 或 OIDC 進行安...
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI 是唯一用於產生 REST API 的無程式碼、基於雲端的工具之一。它可以讓開發人員立即從任何資料來源產生 RESTful API，從而消除現代行動、Web 和物聯網應用程式的後端開發。
Hasura Cloud
hasura.io
Hasura 為您提供有關新資料來源和現有資料來源的即時 GraphQL 和 REST API。將 Hasura 連接到您的資料並在一分鐘內獲取 API。
Koxy AI
koxy-ai.web.app
Koxy AI 是一個無程式碼平台，用於建立人工智慧驅動的無伺服器後端，無需程式碼和零配置。透過Koxy AI，您可以獲得由全球35 個邊緣地區提供服務的基於雲端的無伺服器後端、具有無限儲存空間的Koxy 資料庫（基於JSON）、拖放式API 建構器以及超過80K 個AI 模型，為您的應用程式提供支援API。
Jetic
jetic.io
Jetic 是一個基於 Apache Camel 的雲端原生 API 和應用程式整合平台，使開發人員能夠設計、交付和維護可擴展的 API 和整合。
Syncloop
syncloop.com
Syncloop 是一個視覺化 API 開發平台，可協助開發人員更快、更輕鬆地建立 API。它支援各種功能，例如基本模組、cron 作業、升級建置、團隊協作、包裝服務和雲端環境。 Syncloop 也為共享、專用、企業和本地部署提供不同的定價方案12。 Syncloop 旨在簡化 API 呼叫並簡化 REST API 等