API產生軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 法羅群島

Appsmith

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Appsmith 是一個開源平台，可協助開發人員建立美觀且功能強大的可與多個資料來源互動的內部應用程式。從客戶支援入口網站、銷售儀表板、行銷追蹤器、管理面板到易於使用的資料 CRUD 前端，您可以在 Appsmith 上以 10 倍的速度為所有內部用例建立應用程式。您可以快速開始使用我們符合 SOC2 標準的雲端或在本地端託管 Appsmith，兩者都是免費的。您可以獲得多個開箱即用的強大功能： - 將您的 Git 託管提供者連接到 Appsmith，以限制存取、管理版本並確保流程合規性。 - 使用來自所有流行提供者的 Google 和 GitHub OAuth、SAML 或 OIDC 進行安...