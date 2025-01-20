API文件管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 羅馬尼亞

Bump.sh

bump.sh

Bump.sh 不僅僅是適用於所有 API 的令人驚嘆的文檔。它集中了您的所有 API 文檔，無論它們是公共的、私有的還是合作夥伴的，無論它們是 OpenAPI 還是 AsyncAPI（以及更多），也無論您是作為開發人員還是產品經理構建或使用它。由於我們的 CI 集成，即使在 Git 分支級別，文件也會自動產生並始終保持最新。當您迭代 API 開發時，Bump.sh 會發現並突出顯示更改，並在引入重大更改時向您發出警告。使用 Bump.sh 建立單一事實來源。開發資訊獲取管道並團結團隊。使 API 生態系統可發現且可擴展，無論它們是使用哪種底層技術建構的