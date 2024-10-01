API文件管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 馬拉威

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
API 文件管理工具為參與建置和使用 API 的團隊提供參考文件。這些工具可作為指導手冊，解釋並追蹤有關 API 創建和使用的關鍵細節，簡化開發人員的管理並幫助企業監控所有內部 API。 這些工具為所有文件建立了一個中心樞紐並管理存取。它們允許用戶進行必要的編輯、更新視覺效果並改進 SEO。現代 API 文件工具還具有自動文件生成功能，並且應與已建立的開發工具和平台無縫整合。
提議新的應用程式
RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI 是一個 API 中心，可協助開發人員尋找並直接連接到世界頂級 API，並從一個中心位置管理自己的 API。
Stoplight
stoplight.io
讓 Stoplight 成為您建立任何規模的高品質 API 的平台 - 具有一流的編輯、文件和治理功能，並具有內建模擬、linting、樣式指南、元件庫等功能。在設計 API 之前對其進行編碼會浪費時間和金錢，並會帶來不必要的風險。建立任何規模的成功 API 程序，透過設計優先的方法推動業務成果。 Stoplight 是唯一專注於設計的 API 解決方案。憑藉整合的文件和治理，Stoplight 平台可實現一致性、可重複使用性和質量，從而帶來愉快的開發人員體驗。該平台為新團隊或已建立的團隊提供由數位轉型、平台開發和 API 即產品驅動的成功 API 專案。
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub 為開發 API 的組織提供了一個中央協作平台，以提供單一事實來源來指導 API 設計和文件、加強標準化並實現 API 與預期業務目的之間更好的一致性。
ReadMe
readme.com
ReadMe 將靜態 API 文件轉換為互動式開發人員中心，幫助使用者成功使用您的 API。幫助開發人員更快地進行首次調用，快速解決問題，並深入了解 API 使用情況，讓您的團隊專注於最具影響力的改進。借助 ReadMe，團隊可以快速創建並啟動與其品牌相符的開發者中心。同步 OpenAPI 規範檔案或手動記錄 API 後，任何人都可以直接在 ReadMe 平台中編寫內容或進行編輯，從而減少工程瓶頸並節省維護時間。在幕後，透過了解即時 API 使用情況，您可以了解哪些端點最受歡迎，或者開發人員可能在哪些地方遇到困難，以便您的團隊可以確定需要改進的地方或添加更多指導。如果為您的開發人員創造更好的體...
Archbee
archbee.com
Archbee 是為您的團隊和客戶提供的文件平台。 透過 Archbee，您可以幫助您的使用者開始使用您的產品，因為它使您能夠在一個地方快速建立產品文件、開發人員指南和 API 參考。 Archbee 是集中公司資訊的地方，因為它統一了產品、工程、支援、行銷和銷售方面的知識。 用例： • 開發人員和 API 文檔 • 文件站點 • 透過上下文文件小工具新增應用程式內支持 • 協作處理文件 • 入職並訓練隊友 • 使用門禁入口網站為您的客戶建立文檔 • 記錄內部流程 整合：Slack、Airtable、Loom、Trello、Lucidchart、Typeform、Mindmeister...
Blobr
blobr.io
Blobr 是一個開發者門戶，可實現更多轉換並提高銷售額 透過 Blobr： - 透過決定存取條件和貨幣化模型，根據您的條件分發 API； - 透過授予對包含文件、程式碼片段等的精實介面的存取權限，提供難忘的體驗， - 透過詳細的分析了解您的使用者行為並快速採取行動。
Apiable
apiable.io
透過專為 API 團隊創建、保護、行銷和貨幣化 API 產品而建立的 API 門戶，簡化 API 入門和使用。
DeveloperHub
developerhub.io
文件平台，以現代方式協作編寫、發布、審查、分析和收集面向客戶的個人化文件的回饋。 DeveloperHub 成立於 2018 年，讓團隊中的每個人都可以就文件進行協作、立即發布並了解其文件的執行情況，從而幫助企業減少支援請求數量。
Bump.sh
bump.sh
Bump.sh 不僅僅是適用於所有 API 的令人驚嘆的文檔。它集中了您的所有 API 文檔，無論它們是公共的、私有的還是合作夥伴的，無論它們是 OpenAPI 還是 AsyncAPI（以及更多），也無論您是作為開發人員還是產品經理構建或使用它。由於我們的 CI 集成，即使在 Git 分支級別，文件也會自動產生並始終保持最新。當您迭代 API 開發時，Bump.sh 會發現並突出顯示更改，並在引入重大更改時向您發出警告。使用 Bump.sh 建立單一事實來源。開發資訊獲取管道並團結團隊。使 API 生態系統可發現且可擴展，無論它們是使用哪種底層技術建構的