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API文件管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 西班牙

API 文件管理工具為參與建置和使用 API 的團隊提供參考文件。這些工具可作為指導手冊，解釋並追蹤有關 API 創建和使用的關鍵細節，簡化開發人員的管理並幫助企業監控所有內部 API。 這些工具為所有文件建立了一個中心樞紐並管理存取。它們允許用戶進行必要的編輯、更新視覺效果並改進 SEO。現代 API 文件工具還具有自動文件生成功能，並且應與已建立的開發工具和平台無縫整合。

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RapidAPI

RapidAPI

rapidapi.com

RapidAPI 是一個 API 中心，可協助開發人員尋找並直接連接到世界頂級 API，並從一個中心位置管理自己的 API。

Stoplight

Stoplight

stoplight.io

讓 Stoplight 成為您建立任何規模的高品質 API 的平台 - 具有一流的編輯、文件和治理功能，並具有內建模擬、linting、樣式指南、元件庫等功能。在設計 API 之前對其進行編碼會浪費時間和金錢，並會帶來不必要的風險。建立任何規模的成功 API 程序，透過設計優先的方法推動業務成果。 Stoplight 是唯一專注於設計的 API 解決方案。憑藉整合的文件和治理，Stoplight 平台可實現一致性、可重複使用性和質量，從而帶來愉快的開發人員體驗。該平台為新團隊或已建立的團隊提供由數位轉型、平台開發和 API 即產品驅動的成功 API 專案。

ReadMe

ReadMe

readme.com

ReadMe 將靜態 API 文件轉換為互動式開發人員中心，幫助使用者成功使用您的 API。幫助開發人員更快地進行首次調用，快速解決問題，並深入了解 API 使用情況，讓您的團隊專注於最具影響力的改進。借助 ReadMe，團隊可以快速創建並啟動與其品牌相符的開發者中心。同步 OpenAPI 規範檔案或手動記錄 API 後，任何人都可以直接在 ReadMe 平台中編寫內容或進行編輯，從而減少工程瓶頸並節省維護時間。在幕後，透過了解即時 API 使用情況，您可以了解哪些端點最受歡迎，或者開發人員可能在哪些地方遇到困難，以便您的團隊可以確定需要改進的地方或添加更多指導。如果為您的開發人員創造更好的體...

SwaggerHub

SwaggerHub

swaggerhub.com

SwaggerHub 為開發 API 的組織提供了一個中央協作平台，以提供單一事實來源來指導 API 設計和文件、加強標準化並實現 API 與預期業務目的之間更好的一致性。

Archbee

Archbee

archbee.com

Archbee 是為您的團隊和客戶提供的文件平台。透過 Archbee，您可以幫助您的使用者開始使用您的產品，因為它使您能夠在一個地方快速建立產品文件、開發人員指南和 API 參考。 Archbee 是集中公司資訊的地方，因為它統一了產品、工程、支援、行銷和銷售方面的知識。使用案例： • 開發人員與API 文件• 文件網站• 透過上下文文件小工具新增應用程式內支援• 協作處理文件• 入職與訓練團隊成員• 使用門禁入口網站為您的客戶建立文件• 記錄內部流程整合：Slack、Airtable 、Loom 、Trello、Lucidchart、Typeform、Mindmeister、Prezi、M...

Blobr

Blobr

blobr.io

Blobr 是一個開發者門戶，可實現更多轉換並提高銷售額 透過 Blobr： - 透過決定存取條件和貨幣化模型，根據您的條件分發 API； - 透過授予對包含文件、程式碼片段等的精實介面的存取權限，提供難忘的體驗， - 透過詳細的分析了解您的使用者行為並快速採取行動。

Apiable

Apiable

apiable.io

透過專為 API 團隊創建、保護、行銷和貨幣化 API 產品而建立的 API 門戶，簡化 API 入門和使用。

DeveloperHub

DeveloperHub

developerhub.io

文件平台，以現代方式協作編寫、發布、審查、分析和收集面向客戶的個人化文件的回饋。 DeveloperHub 成立於 2018 年，讓團隊中的每個人都可以就文件進行協作、立即發布並了解其文件的執行情況，從而幫助企業減少支援請求數量。

Bump.sh

Bump.sh

bump.sh

Bump.sh 不僅僅是適用於所有 API 的令人驚嘆的文檔。它集中了您的所有 API 文檔，無論它們是公共的、私有的還是合作夥伴的，無論它們是 OpenAPI 還是 AsyncAPI（以及更多），也無論您是作為開發人員還是產品經理構建或使用它。由於我們的 CI 集成，即使在 Git 分支級別，文件也會自動產生並始終保持最新。當您迭代 API 開發時，Bump.sh 會發現並突出顯示更改，並在引入重大更改時向您發出警告。使用 Bump.sh 建立單一事實來源。開發資訊獲取管道並團結團隊。使 API 生態系統可發現且可擴展，無論它們是使用哪種底層技術建構的

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