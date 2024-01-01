API文件管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 貝南

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
API 文件管理工具為參與建置和使用 API 的團隊提供參考文件。這些工具可作為指導手冊，解釋並追蹤有關 API 創建和使用的關鍵細節，簡化開發人員的管理並幫助企業監控所有內部 API。 這些工具為所有文件建立了一個中心樞紐並管理存取。它們允許用戶進行必要的編輯、更新視覺效果並改進 SEO。現代 API 文件工具還具有自動文件生成功能，並且應與已建立的開發工具和平台無縫整合。
提議新的應用程式
RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI 是一個 API 中心，可協助開發人員找到並直接連接到世界頂級 API，並從一個中心位置管理自己的 API。
Stoplight
stoplight.io
使用 Stoplight，您可以比其他 API 工具更快地建立 OpenAPI 描述、文件、模擬伺服器，而無需在一個集中式平台上具備專業知識。
ReadMe
readme.com
開發者中心可滿足您所在使用者的需求。 ReadMe 將您的 API 文件轉變為互動式中心，幫助開發人員取得成功。
SwaggerHub
swaggerhub.com
加入成千上萬使用 SwaggerHub 的開發人員來建立和設計出色的 API。立即註冊或登入。
Archbee
archbee.com
創建令人驚嘆的文檔所需的一切。 立即幫助您的用戶開始使用您的產品。快速建立產品文件、開發人員指南和 API 參考 — 無需遇到工程難題。
Blobr
blobr.io
Blobr 是一個開發者門戶，可實現更多轉換並提高銷售額 透過 Blobr： - 透過決定存取條件和貨幣化模型，根據您的條件分發 API； - 透過授予對包含文件、程式碼片段等的精實介面的存取權限，提供難忘的體驗， - 透過詳細的分析了解您的使用者行為並快速採取行動。
Apiable
apiable.io
透過專為 API 團隊創建、保護、行銷和貨幣化 API 產品而建立的 API 門戶，簡化 API 入門和使用。
DeveloperHub
developerhub.io
文件平台，以現代方式協作編寫、發布、審查、分析和收集面向客戶的個人化文件的回饋。 DeveloperHub 成立於 2018 年，讓團隊中的每個人都可以就文件進行協作、立即發布並了解其文件的執行情況，從而幫助企業減少支援請求數量。
Bump.sh
bump.sh
Bump.sh 不僅僅是針對所有 API 的令人驚嘆的文檔。它集中了您的所有 API 文檔，無論它們是公共的、私有的還是合作夥伴的，無論它們是 OpenAPI 還是 AsyncAPI（以及更多），也無論您是作為開發人員還是產品經理構建或使用它。由於我們的 CI 集成，即使在 Git 分支級別，文件也會自動產生並始終保持最新。當您迭代 API 開發時，Bump.sh 會發現並突出顯示更改，並在引入重大更改時向您發出警告。使用 Bump.sh 建立單一事實來源。開發資訊獲取管道並團結團隊。使 API 生態系統可發現且可擴展，無論它們是使用哪種底層技術建構的