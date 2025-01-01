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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
API 設計工具提供了一個安全的開發環境，使用者可以在其中規劃、建立和修改應用程式介面 (API)。這些工具簡化了 API 的預生產管理，使開發人員能夠在統一的儀表板中構思、建立設計指南並建立 API。它們還促進開發人員和 IT 部門的 API 管理工作之間的協調。雖然一些 API 市場解決方案包括用於編輯 API 的工具，但它們的主要重點是選擇外部 API 來增強產品，而不是開發和管理 API。
提議新的應用程式
Postman Web
postman.com
Postman Web是一款簡化API開發與測試的多功能工具，支持各種協議並促進團隊協作，提升工作流程效率。
AppMaster
appmaster.io
AppMaster是一個無代碼平台，幫助企業創建和部署後端、Web及移動應用程序，支持數據庫設計和API管理。
Kernex
kernex.io
Kernex 是一個基於雲端的無頭內容管理系統平台，幫助用戶快速建構 CMS API，支持各種字段類型及內建存儲與 CDN。
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub 是一個專門為 API 設計、開發和文檔管理的協作平台，提供統一的真相來源和標準化支持。
Stoplight
stoplight.io
Stoplight是一個API設計和開發平台，提供文檔、測試和模擬工具，幫助團隊採用設計優先的方法來構建高品質API。
Xano
xano.com
Xano是一個無代碼後端平台，允許用戶快速構建可擴展的應用程序後端，支持數據管理和第三方集成。
Backendless
backendless.com
Backendless是一個可視化的應用開發平台，提供低代碼及無代碼工具，簡化應用程式的後端開發，支持實時數據庫及用戶管理。
Informatica
informatica.com
Informatica是一個數據管理平台，幫助企業整合、管理和控制數據，提供智能化的自動化設施以提高數據質量和見解。
Tinybird
tinybird.co
Tinybird是一個實時數據平台，幫助開發者快速構建數據管道和API以處理和分析多種數據來源的數據。
Infinito
goinfinito.com
Infinito 是一個多通道對話旅程設計平台，幫助企業在各種通訊渠道上創建自動化行銷活動，提高消費者參與度。
Kong
konghq.com
Kong是一個API管理平台，簡化API的開發、部署和管理，並提供安全性、流量管理及靈活部署選項。
Boomi
boomi.com
Boomi是一個基於雲的集成平台，簡化應用程序、數據和設備的連接，確保數據質量並支持AI集成，適合中型企業的需求。
Zuplo
zuplo.com
Zuplo是一個API管理平台，提供API認證、速率限制和開發人員文檔等功能，易於使用及部署。
Beeceptor
beeceptor.com
Beeceptor 是一個API模擬和服務虛擬化平台，允許開發人員無需編碼技能便可創建模擬API，簡化測試和調試過程。
Synatic
synatic.com
Synatic是一個數據自動化平台，簡化數據集成和管理，提高數據準確性與運營效率，支持多種行業的需求。
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